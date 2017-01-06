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Теги: аэропорт (1159) Борисполь (425) рост (67) Мининфраструктуры (409) пассажиропоток (2)
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В 2016 году аэропорт "Борисполь" установил рекорд по пассажиропотоку. ИНФОГРАФИКА

В 2016 году по сравнению с 2015 годом международный аэропорт "Борисполь" увеличил пассажиропоток на 18,5%, или на 1,343 млн человек, до 8,62 млн человек, что является новым рекордом аэропорта по пассажиропотоку.

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