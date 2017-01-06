В 2016 году "Укроборонпром" модернизировал для армии свыше 20 боевых вертолетов. ВИДЕО

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Почитайте Конецкого (я был знаком с ним по Камчатке, царство ему небесное), ухохочитесь! В инете есть и его аудиокниги.
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Кстати, в Украине у него есть прямой литературный последователь - екс-радист Антон Санченко ("Мандариновий шлях", "Весілля з Європою", цикл "Земля Георгія").
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Авиация не применяется и применяться больше не будет, по причине полной бессмысленности.
Больше похоже на подход "шоб було". Намного полезнее было бы на эти средства модернизировать бронетехнику или банальные армейские грузовики.
p.s. Ну а если их модернизировали под будущую продажу, как предполагали выше, то это вообще пиздец.
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Или ты не понимаешь банальной вещи, что если в одном месте прибыло, то в другом - не прибыло? И эти сраные вертушки модернизировали вместо десятка более важных вещей, на которые денег нет.
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Но всем прекрасно известно, что передок нихера не обеспечен нормально и тратить при этом деньги на бесполезные для АТО вертушки это весьма сомнительное вложение.
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Буду потом тебе в больницу апельсины носить.
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Джанкой
рельсы-рельсы
шпалы-шпалы
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Краматорск @kramatorsk_ukr 5 ч.5 часов назад
Новогодний Краматорск 2017
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10:05 06/01/2017
У Сирії загинули троє військових 137-го гвардійського парашутно-десантного полку, що базується в російській Рязані. Про це сказано в повідомленні організації Conflict Intelligence Team на сторінці в Facebook.
«У соціальних мережах з'явилася інформація про загибель в Сирії трьох бійців 7-ї роти 137-го гвардійського парашутно-десантного полку 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії, що базується в Рязані. Раніше про участь російських десантників в бойових діях в Сирії не повідомлялося. Судячи з фотографій в профілі, повідомлення опублікував колишній або діючий військовослужбовець 137-го полку», - сказано в повідомленні.
Як зазначається, з «згадки загибелі бійців в результаті обстрілу «в ущелині» зрозуміло, що вони загинули в гірській місцевості - наприклад, в провінції Латакія на північ від російської авіабази Хмеймім».
«За відомостями дослідників і близьких бійців, у 2014 році 137-ї гв. парашутно-десантний полк брав участь в бойових діях і ніс втрати на Донбасі», - підкреслили в організації.
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