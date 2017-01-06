EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Форум Украины

(571223)
  4808  58
Теги: армия (7217) вертолет (547) модернизация (108) Укроборонпром (387)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В 2016 году "Укроборонпром" модернизировал для армии свыше 20 боевых вертолетов. ВИДЕО

Государственное предприятие "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон", входящей в состав ГК "Укроборонпром", за 2016 г. отремонтировало и модернизировало для украинской армии более двух десятков военных вертолетов.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Виникає питання, а що лазерний цілевказівник для протитанкових керованих ракет (ящик попереду кабіни) не можна було закрити якимось обтекателем чи бронекожухом? Що це за селюцькі модернізації?
 показать весь комментарий
Ответить
 
тому що в першу чергу "думали" як вкрасти, а модернізація то таке.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Я вже мовчу про те що лазерний приціл для ПТРК та система спостереження має бути над гвинтом а не під кабіною.


 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Проведена модернізація не дозволяє використовувати ударний гелікоптер в АТО, гелікоптер лишився вразливим для протиракетних систем ворога, крім Адроса та теплових ловушек немає жодної сучасної протиракетної системи, а Адрос не діє на ракети які наводяться з землі або самонаводяться не по тепловому випромінюванню. Потрібно робити гелікоптер невидимим для наземного ППО, а це означає що гелікоптер має летіти максимально низько над землею за допомоги сучасної авіоники, допоміжних систем пілотування, тепловізорів та приладів нічного бачення.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Великий конструктор вертолетов Американцам расскажи то же самое. Это один из лучших вертолетов мира. Здесь тоже тупые амеры забыли закрыть :D


 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
А де тут на американському гелікоптері є зовнішні блоки без обтекателів та захисту та ще з яких стирчать незахищені проводи?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Всі блоки наведення закриті обтекателями які захищають їх від куль, уламків та дії зовнішнії факторів, дощу, снігу, граду,
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Апачи это по Луценковой части. Он спец по них. А Матиос по тепловизорах дока.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
и все отправили...........в Либерию........у нас же войны нет а там есть
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ай-я-яй. учи географию. не в либерию, а в лугандонию. звучит почти одинаково, а находится в разных местах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
географ шоколадный в либерии находится наш контингент военный а в частности вертолетчики
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дякую за новину. Радує, що в цьому напрямку хочь щось робиться. Шкода, що не можемо свій розробити (або хочаб по ліцензії) випускати...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не верю я в защиту от стингеров и игл. Сейчас их сразу несколько в череду запускают- и все...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А я хотел ему самогона предложить. Ну, ладно- ты опередил.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А оно друг дружке не мешает. После самоона и з старухами секс получится.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Че-то вспомнился Виктор Конецкий, в одной его повести капитан сухогруза удареный головой сказал: "Алкоголизм лечится триппером.", вместо трихополом.
Почитайте Конецкого (я был знаком с ним по Камчатке, царство ему небесное), ухохочитесь! В инете есть и его аудиокниги.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я его всего читал. Эх, злой дядька! И Голова!!! Его мой корешь тоже знал, лично. Порассказал, о встречах. Уважаю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да, мы с ним там дали! Я еще по случаю как-то распишу, как я в госпитале Жене Евтушенко колени (как подушки, после табуретовки /камчатский самогон из томатного сока/) лечил с врачами. Вот это была коррида!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Особо у Конецкого рекомендую "Вчерашние заботы" и "Соленый лед".
Кстати, в Украине у него есть прямой литературный последователь - екс-радист Антон Санченко ("Мандариновий шлях", "Весілля з Європою", цикл "Земля Георгія").
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И шо? Тепловые ловушки пускаются сериями по несколько штук.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну а чё! Мне- нравится. Сгодятся. Давайте их к нам, в Мариуполь. Шоп аэропорт оживить, для начала. Ну и усыпить кого-нибудь, если попросят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сразу возникает вопрос - а зачем?
Авиация не применяется и применяться больше не будет, по причине полной бессмысленности.
Больше похоже на подход "шоб було". Намного полезнее было бы на эти средства модернизировать бронетехнику или банальные армейские грузовики.
p.s. Ну а если их модернизировали под будущую продажу, как предполагали выше, то это вообще пиздец.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да? А че в Крым, в начале сентября, сего года, Ми-24 и Найт Хантеры полками перебрасывали? Не знаешь? Просто от скуки? Тока не возражай. Я это сам видел!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Набор слов какой то. Попробуй ещё раз - я нихера не понял.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А я и не удивлен. Тебе ж тока матюками понятно. Но... ты извини, я так не умею.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А и правда, нахера что то делать. Можно и пешком, дубинами повоевать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ага, отличный подход. Сидишь ты такой на передке "ёпт, как бы нам сейчас парочка оплотов пригодилась", а тебе командир отвечает "боец, вместо танков на передке у нас в тылу летают вертушки, это важнее".
Или ты не понимаешь банальной вещи, что если в одном месте прибыло, то в другом - не прибыло? И эти сраные вертушки модернизировали вместо десятка более важных вещей, на которые денег нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
кацапа,сходи своим обпалченцам расскажи про зраду...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это имело бы смысл, если бы передок был всем обеспечен под завязку и модернизацию авиации производили бы от нечего делать.
Но всем прекрасно известно, что передок нихера не обеспечен нормально и тратить при этом деньги на бесполезные для АТО вертушки это весьма сомнительное вложение.
 показать весь комментарий
Ответить
 
и правда. на передке все голые, босые с рогатками стоят! ай яяй яяй....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Съезди на передок и расскажи бойцам в окопах, что они всем обеспечены.

Буду потом тебе в больницу апельсины носить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Російських десантників 137-го полку, який воював на Донбасі, смерть наздогнала в Сирії

10:05 06/01/2017



У Сирії загинули троє військових 137-го гвардійського парашутно-десантного полку, що базується в російській Рязані. Про це сказано в повідомленні організації Conflict Intelligence Team на сторінці в Facebook.
«У соціальних мережах з'явилася інформація про загибель в Сирії трьох бійців 7-ї роти 137-го гвардійського парашутно-десантного полку 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії, що базується в Рязані. Раніше про участь російських десантників в бойових діях в Сирії не повідомлялося. Судячи з фотографій в профілі, повідомлення опублікував колишній або діючий військовослужбовець 137-го полку», - сказано в повідомленні.
Як зазначається, з «згадки загибелі бійців в результаті обстрілу «в ущелині» зрозуміло, що вони загинули в гірській місцевості - наприклад, в провінції Латакія на північ від російської авіабази Хмеймім».
«За відомостями дослідників і близьких бійців, у 2014 році 137-ї гв. парашутно-десантний полк брав участь в бойових діях і ніс втрати на Донбасі», - підкреслили в організації.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФорум УкраиныВ 2016 году "Укроборонпром" модернизировал для армии свыше 20 боевых вертолетов. ВИДЕО
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Чинганчгук, Геннадій Бикодір adb80589, mak damaged, Волелюб Степовий, Сергей Серж e67d4198, Wevelsburg, IGORA, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ, Григорий Барковский 5bc4f112, GSN, Das Boot bebd29c2, soren, Valery Greff, сидор сидоров 945e588f, дератизатор, Дмитрий Иванов 94231fca, violator, Игорь Леоненко, Kick Ban, Батя Махно, Япона Мать, Welle, Микола Харченко, Виктор Квочка, Леонид Днепр, Tatyana Pomolova, Aviso Hela2007, ukr_sks, ручка от чемодана, Makhonina Valentina, Геннадий Медведев 4e590f22, кацахол, Andrey Sokolov d0d9f127, Чип, UAJALINE, Сергей Кибкало 848d748e, Fobos, Лилия Стацкая, Чубака, vinidi, Александр Бычик, ukr495, Игорь Карпушин, Ali Hasan, BVladek, Антип61, Гыг с Вами, Berko Berko, sea dog, Дельфін Фатіма, Змиевобандеровец, R G, grigs, roadstar, Nikolas Spark, Алексус, , Фаина Раневская 389a8888, Испанец Киевский, Domkrat, М А Р И К, Serg Verem 5c8abb37
 Всего на сайте: 227 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти