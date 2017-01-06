EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Форум Украины

(571223)
  9382  128
Теги: ВР (21253) ОБСЕ (2151) ПАСЕ (965) Савченко (2370) Береза Борислав (93) Парасюк (110)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Парасюк написал заявление с просьбой пересадить его от Савченко, - Борислав Береза

Нардепа (внефракционная) Надежду Савченко перевели в состав делегации ОБСЕ. На нее возложат вопрос по возврату пленных.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
комментарий отмечен как спам  
 
Береза, ты не забыл с Парасюком где находится зона АТО?

А тем временем Савченко в новом году ездила в зону АТО...

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
андруша, а тем временем обрати внимание, кто тебе лайкнул
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ты думал, что лайкать будут Береза и Парасюк?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
я не думал, а знал, что лакать будут кацапские свинособаки
 показать весь комментарий
Ответить
 
а она с какой стороны фронта была ? потому что фраза " Савченко ездила в зону АТО " в последнее время имеет неоднозначный смысл
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как отметила сама Савченко в сообщении, она побывала в Мариуполе, где посетила мариупольский аэропорт. "Посетила штабы Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины в зоне антитеррористической операции. Службу несут на высоком уровне. Спасибо ребята за защиту Украины", - написала Савченко.

 показать весь комментарий
Ответить
 
о . опять подозрительная фраза " посетила штабы Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины в зоне антитеррористической операции " надеюсь ей там ни кто никаких секретов не рассказывал
 показать весь комментарий
Ответить
 
кацатроли внезапно полюбили нашу Наденьку.... шо, методички вам освежили?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да нормально,Вован умеет воспитывать ногами ,тупых. Смотришь и гадюка пойдет на поправку.Так что общественность против отсадки,воспитывайте.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
как когда то в школе, тогда Надюхудвалитра сразу пересадить на Камчатку 😀
 показать весь комментарий
Ответить
 
А кто оплачивает ее заграничные "поездки"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Парасюк написал заявление с просьбой пересадить его от Савченко. Валодзя, слухай сюды !, можа пракоціць і нікуды перасаджвацца не трэба будзе:ОБРЯД НА УСТАНОВЛЕНИЕ СГЛАЗА :
С помощью данного простого магического обряда вы сможете узнать, действительно на вас действует сглаз, а также, кто стал его виновником. Дождавшись ближайшего вторника или субботы, разожгите огонь, возьмите в правую руку чесночную шелуху, соль и квасцы, проведите этой рукой по своему телу от ног до головы и произнесите 6 раз магический заговор:
«Господи Боже, сохрани ты раба Своего (имя) от глаза дурного, от людей злых, что родились в понедельник, во вторник, в среду, в четверг, в пятницу, в субботу, да в четверг. От соседей справа и слева убереги, от духовных земных сохрани, от всего живого, от всего видимого и невидимого. Аминь».
После произнесения последних слов чмокните губами, будто целуете кого-то и бросьте все содержимое правой руки в огонь. Внимательно следите за тем, какую форму приняли квасцы, если ничего явного разобрать не получилось, значит, на вас нет сглаза, если они стали похожими на человека, то человек стал причиной ваших проблем. В случае, когда квасцы становятся похожими на животного, причиной неудач и плохого здоровья являются злые духи. В зависимости от показателей нужно выбирать дальнейший ритуал.ОБРЯД С УГОЛЬКАМИ
Чтобы снять с себя сглаз нужно опустить в воду поочередно три уголька и произносить:Божий;притошный;урошливый.
После этого нужно произнести над водой слова заговора:
«Матушка-водица, ты собою омываешь все берега, все камни и пески. Вместо всех берегов, всех камней, да песков, омой ты раба Божьего (имя), смой с него все сглазы, да порчи, все уроки, да призоры, все скорби, да болезни телесные, всю худобу, да злобу. Принеси ты, матушка-водица, все плохое от раба Божьего (имя) за поля широкие, за болота зыбучие, за леса осиновые. Пусть уйдет злое все. Да больше никогда не воротится. Слова мои верны, воля сильна, все сбудется, что сказала я. Ключ, замок, язык. Аминь».
Заговоренной водой нужно умываться каждый день раннВолодя, это как два пальца абасвальт, и вуаля! - гадя тебе пох! нафсигда, внатури! На крайняк :
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не пойму только одного, - кого из этих двух пиарит Береза?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Для Володимира Петренко.
Взагалі то це достатньо поширена шутка, писати російською так,як вимовляється (всупереч правилам орфографії) або вимовляти нарочито підкреслюючи таку вимову . Наприклад: деЦкий, руЦкий . Такий гумор Ваша пропозиція писати : дедский - такого ж роду гумор.
А російською за правилами пишеться ДЕТСКИЙ , бо походить від слова дети.
Написала з гумором бо серйозно це коментувати неможливо. І настрій в мене веселий свтковий ..
Чого і Вам бажаю
 показать весь комментарий
Ответить
 
детский сад!!!! штаны на лямках!!!! ещё в раду на обсуждение этот вопрос вынесите!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
В школе классный руководитель тоже старается "хулиганов" рассаживать, что бы не вместе. А то уроки вести не возможно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
И парасюк и Гадя прошли ордынский плен.У меня нехорошие предчувствия...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФорум УкраиныПарасюк написал заявление с просьбой пересадить его от Савченко, - Борислав Береза
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Чинганчгук, Геннадій Бикодір adb80589, mak damaged, Волелюб Степовий, Сергей Серж e67d4198, Wevelsburg, IGORA, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ, Григорий Барковский 5bc4f112, GSN, Das Boot bebd29c2, soren, Valery Greff, сидор сидоров 945e588f, дератизатор, Дмитрий Иванов 94231fca, violator, Игорь Леоненко, Kick Ban, Батя Махно, Япона Мать, Welle, Микола Харченко, Виктор Квочка, Леонид Днепр, Tatyana Pomolova, Aviso Hela2007, ukr_sks, ручка от чемодана, Makhonina Valentina, Геннадий Медведев 4e590f22, кацахол, Andrey Sokolov d0d9f127, Чип, UAJALINE, Сергей Кибкало 848d748e, Fobos, Лилия Стацкая, Чубака, vinidi, Александр Бычик, ukr495, Игорь Карпушин, Ali Hasan, BVladek, Антип61, Гыг с Вами, Berko Berko, sea dog, Дельфін Фатіма, Змиевобандеровец, R G, grigs, roadstar, Nikolas Spark, Алексус, , Фаина Раневская 389a8888, Испанец Киевский, Domkrat, М А Р И К, Serg Verem 5c8abb37
 Всего на сайте: 227 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти