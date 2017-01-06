Парасюк написал заявление с просьбой пересадить его от Савченко, - Борислав Береза

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А тем временем Савченко в новом году ездила в зону АТО...
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С помощью данного простого магического обряда вы сможете узнать, действительно на вас действует сглаз, а также, кто стал его виновником. Дождавшись ближайшего вторника или субботы, разожгите огонь, возьмите в правую руку чесночную шелуху, соль и квасцы, проведите этой рукой по своему телу от ног до головы и произнесите 6 раз магический заговор:
«Господи Боже, сохрани ты раба Своего (имя) от глаза дурного, от людей злых, что родились в понедельник, во вторник, в среду, в четверг, в пятницу, в субботу, да в четверг. От соседей справа и слева убереги, от духовных земных сохрани, от всего живого, от всего видимого и невидимого. Аминь».
После произнесения последних слов чмокните губами, будто целуете кого-то и бросьте все содержимое правой руки в огонь. Внимательно следите за тем, какую форму приняли квасцы, если ничего явного разобрать не получилось, значит, на вас нет сглаза, если они стали похожими на человека, то человек стал причиной ваших проблем. В случае, когда квасцы становятся похожими на животного, причиной неудач и плохого здоровья являются злые духи. В зависимости от показателей нужно выбирать дальнейший ритуал.ОБРЯД С УГОЛЬКАМИ
Чтобы снять с себя сглаз нужно опустить в воду поочередно три уголька и произносить:Божий;притошный;урошливый.
После этого нужно произнести над водой слова заговора:
«Матушка-водица, ты собою омываешь все берега, все камни и пески. Вместо всех берегов, всех камней, да песков, омой ты раба Божьего (имя), смой с него все сглазы, да порчи, все уроки, да призоры, все скорби, да болезни телесные, всю худобу, да злобу. Принеси ты, матушка-водица, все плохое от раба Божьего (имя) за поля широкие, за болота зыбучие, за леса осиновые. Пусть уйдет злое все. Да больше никогда не воротится. Слова мои верны, воля сильна, все сбудется, что сказала я. Ключ, замок, язык. Аминь».
Заговоренной водой нужно умываться каждый день раннВолодя, это как два пальца абасвальт, и вуаля! - гадя тебе пох! нафсигда, внатури! На крайняк :
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Взагалі то це достатньо поширена шутка, писати російською так,як вимовляється (всупереч правилам орфографії) або вимовляти нарочито підкреслюючи таку вимову . Наприклад: деЦкий, руЦкий . Такий гумор Ваша пропозиція писати : дедский - такого ж роду гумор.
А російською за правилами пишеться ДЕТСКИЙ , бо походить від слова дети.
Написала з гумором бо серйозно це коментувати неможливо. І настрій в мене веселий свтковий ..
Чого і Вам бажаю
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