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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: армия РФ (5895) изнасилование (684) Минобороны (4529) разведка (1442) Донбасс (11730)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Кадровые военные РФ ворвались в дом, ограбили и изнасиловали женщину на Донбассе, - ГУР Минобороны

Продолжаются бесчинства и противоправные действия военнослужащих российских оккупационных войск в отношении гражданского населения на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины.

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Рыжеволосая Алла, боец ополчения, готовится воевать долгое время.
Она была с сепаратистами с самого начала конфликта и сначала работала поваром на блокпосту. Утка в реке стала мишенью для ее первых тренировочных выстрелов, теперь у Аллы есть пистолет и автоматическая винтовка.
"Может, я не смогу убить многих, но если кто-нибудь придет, я его не пропущу".
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Утка в реке стала мишенью для ее первых тренировочных выстрелов - Карл! Утка-блеать! ССУКА!
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Йоц-тоц-перевертоц, бабушка здорова,
Йоц-тоц-перевертоц - кушает компот.
Йоц-тоц-перевертоц - і мечтаєт снова
Йоц-тоц-перевертоц - пережить нальот!
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ВОТ ЧТО БЫВАЕТ С ПРЕДАТЕЛЯМИ РОДИНЫ
ИХ Е* УТ!
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Может это и жестоко сказано, но это же "свои" ребятки. Грустно и страшно, разве этого хотели?
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Но есть и были НАСТОЯЩИЕ ЖЕНЩИНЫ В сраном лндры: помним и любим!
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Cjutj o drugom ,no svjazanno s ruskimi, po prostoi pricjine, tekst v strane EU na ruskom.
Vot ja ne ponimaju odno, eto kak reklama o bezkonecjnosti konkurenta bojarisjnika ili prosto izdevajetsa nad russkimi.

Средство и в этом плане универсальное:
прополис можно жевать, можно добавлять в молоко (популярное средство от кашля, кстати), а можно использовать вместе со спиртовой настойкой. (tut uzje ruskije zacjesali repu)

Лучше всего купить 10-процентную настойку прополиса.(kak bi izdevajetsa) На долгое время хватит обычного пузырька в 25 мл. - vot eto sjto, reklama o dolgoigrajusjcjei ili prosto izdevajetsa i hocjet cjtob ruskij cjelovek v suhosti zjili.
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Тут дехто пише, що донбасовські невинні, що армія, сбу їх не захистила, що мовляв вони могли зробити... Для таких нагадаю, що Запоріжжя, Миколаїв, Одесу, Херсон армія і сбу теж не захищала, бо в 2014 році армії не було, а сбу працювало на підерацію. Усі ці і інші міста захистили самі громадяни міст, майданівці, добровольці. Десь просто дали звиздюлєй, а десь і по-гірше. Тим і відрізняється донбас від решти країни, бо там не знайшлось достатньої кількості патріотів, щоб задушити в зародку рузьге мір і рузьге весну.
Наперед вибачаюсь перед тими патріотами донбасу, які зі зброєю в руках захищають цілісність України. Вибачте, але вас виявилось недостатньо і діяли ви нерішуче. При цьому визнаю вину турчинова і НФ, який в Харкові зміг опустити сєпарів, а в Луганську і Донецьку чомусь не зміг чи не захотів...
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Харьков сепаров не поддержал, поэтому мордор и не смог сюда влезть. Проукраинские митинги всегда были более многочисленные и люди наши погибли и пострадали от титушек, но защищать единство Украины не перестали
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Убогие сами орали : путин приди, путин введи.
Путин пришел и ввел. За что боролись на то и напоролись.
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9 отдельный штурмовой мотострелковый полк морской пехоты (Новоазовск) штурмовал частный дом и изнасиловал женщину.

Круто.
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Солдат НАТО ‏@odhcpd 21 ч.21 час назад
Диаспора новороссов под Ростовом-на-дону уютно расположилась за забором Северного кладбища.


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НА КРЕМЕНЧУГСКОМ НПЗ НАЧАЛАСЬ ПЕРЕРАБОТКА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ НЕФТИ

Jan. 5th, 2017 at 3:29 PM

На Кременчугском НПЗ началась переработка первой партии азербайджанской нефти Azeri Light, поставленной в конце декабря в количестве 80 тысяч тонн. Всего в 2017-м году в Украину поступит 1,3 миллиона тонн азербайджанской нефти этого сорта. Поставщик нефтяного сырья в Украину - государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR.

Стоит так же отметить, что в ближайшие три года Азербайджан планирует поставить в Украину около 4 миллионов тонн нефти.
Помимо этого, в октябре 2016 года компания SOCAR развернула поставки в Украину иранского газового конденсата на ПАО «Укртатнафта».
В общем, как-то так рисуется нефтегазовый плацдарм с начала этого года. Наблюдаем!

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Такое впечатление, что мы с Вами читаем одни и те же блоги-новости-сайты.
Глянул на адрес сайта источника -- таки да -- Злой одессит!!!
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опять ты вылезла путлеровская прокладка с шириньки путлера
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Почему такие вопросы возникают исключительно у новичков этого форума?????
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нет, просто таких как ты кацапов сразу накуй посылают.
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Так, некоторые немки вспоминают, что советские женщины наблюдали за тем, как их насилуют, и смеялись. Но некоторые были глубоко шокированы тем, что они видели в Германии. Наталья Гессе, близкий друг ученого Андрея Сахарова, была военным корреспондентом. Позже она вспоминала: "Русские солдаты насиловали всех немок в возрасте от 8 до 80. Это была армия насильников".
Выпивка, включая опасные химикаты, украденные из лабораторий, играла значительную роль в этом насилии. Похоже, что советские солдаты могли напасть на женщину, только предварительно напившись для храбрости. Но при этом они слишком часто напивались до такого состояния, что не могли завершить половой акт и пользовались бутылками - часть жертв была изуродована таким образом.


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Подобные вести все сильнее убеждают меня, что....... "татаро-монгольское иго" -- это обычная древнерусская междоусобица, в которой, чтобы скрыть от потомков жутчайшие преступления, переписчики истоии записали их на так называемых "монголо-татар". Мол, татары -- то дикие люди, а мы -- не-не, мы смирные.
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Да непохоже, татары - они ведь бывают разные. Почитайте в интернете (в Википедии, например), посмотрите на youtube документальные фильмы о том как в 70-х годах прошлого века, в СССР - стране развитого социализма - Казанью по-сути управляли банды. Например, знаменитая банда "Тяп-Ляп". Жуть берет от того, что они в Казани творили, и не год-два, а много лет.
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ИМХО, времена ссср -- само посебе суть извращение и надругательство над Человеком повсеместно на 1/6 части суши. И наверняка, в предлагаемых Вами примерах руководителями банд были "исконно русские", или же они составляли немалую их (банд) часть.
Искать это в тырнете не буду -- грязь не интересует.
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нет, не смотрим. Шарий убогое тупое и лживое чмо. Неоднокартно пойманное на лжи, фотошопе и т.д.
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Как тама, секелевская рыганина с ушей еще не выплюхивается???
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Ничего удивительного, насиловать, грабить и убивать, это обычное занятие кацапо-фашистской "армии", которая четко исполняет заветы своих дедовваевалей
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винторогий, ты ошибся форумом. Из свиней тут только ты и некоторые твои родственники
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ожившая от боярышника рузькая свинособака подала признаки жизни.
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Э-э-э-э, ГНИДА КАЦАПСЯЧАЯ?!?!?!
А как же методичка, стр 925-я, "Б Е З В И З" :D
Садись, ДВА!!!


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Прокладка кадыровская, что ты там вякаешь против белых людей. Как там Бабай, уже родил ? Холуй ты вонючий, платишь дань нохчам, которых генерал Ермолов мордовал нещадно. У тебя два миллиона азеров в Москве и области, и ещё два миллиона гастеров - козлоё*ов и овцет*ахов, которые уже оккупировали твою страну; им осталось ножи достать, и джихад начнётся, пока ты, придурок, с жыдобендеровцами сражаешься со своего дивана.
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Вот до чего доводит нежелание учить украинську мову.
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А что, какой то наивный думает что рашистские ихтамнеты так не поступают на даунбасе, а поголовно все дрочат когда припекает!!!???
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Разведчик ГУР по видимому в шкафу сидел при данном правонарушении.
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Неблагодарная Польша!
В Польше установили памятник изнасилованной советским воином женщине.
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А вот ещё один опущенный не хунтой. Когда то-то пошло не так... А Топаз команду не даст...

4.01.2017. Сергей сРулёв: с 01.01.17 РулЪ не въездной в ЛНР-ДНР!

https://www.youtube.com/watch?v=BQwaF-2o4Fo&feature=youtu.be
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Падумаєш! Єто же наші мальчікі! Ім можна, лішь би нє правий сєктор!
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Надо было в скобках дописать внизу "(Нелка Штепа)" а то многие не помнят уже.. А нужно помнить..
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Стоп..Стоп.. Давайте но нормальному разберемся..Давайте проанализируем кто пострадал и за что. Плохо что нет подробностей кто и что и конечно же их не будет. Но на ок. территории на сегодня есть 3 вида людей. Я сейчас вам расскажу конкретно со слов человека который сам конкретно оттуда (был). Там не все одинаковые. Мой анализ этих людей таков:
-- Очень небольшое количество людей патриотически настроенных к Украине. Очень мало.Единицы. Не могут бросить родителей -инвалидов...Детей -инвалидов, то есть сидят там не "охранять хату" как многие дебилы а по реальной невозможности уехать. Наша власть на них забила. Переехать нереально. Маскируются под "путенприди" что бы выжить. Если это нападение было на такую категорию то некрасиво их хаять и унижать..
-- Огромное количество тех которые плюют и на Украину и начинают уже плевать на Парашу..Это продажные кацапские выродки у которых не получилось "зажить хорошо при России". Павлики Морозовы и иуды. Малограмотные отщипенцы в основном с корнями от дедов-прадедов из российских глубинок.. Ивановы-Петровы-Сидоровы. Эти заслужили не только "во все дыры" для ума..а и по военному времени - пулю.
-- Очень неудобная категория для такой удобной вальцману пропаганды про "наши украинцы" как яростные пророссийские ебланы..Таких на вскидку там процентов 35-40. Это очень много кто понимает... Этих нужно просто либо истреблять выводками или выводками депортировать с конфискацией в Парашу. Их даже сажать не нужно потому что придётся в одиночку и содержать..В общей - зарежут. Это критически агрессивное абсолютно ненавидящее Украину стадо. С больным мозгом. Это эти корректируют..Это эти сдают наших агентов разведчиков там..Это эти воюют в ХУЭРЭ и пытают пленных.. Это эти учат своих отдрочков убивать украинцев..Это эти разрушают инфраструктуру вместе с кацапами..Поэтому - тут сам Бог велел что бы кацапы их выводок "наградили".. Но опять же мы не знаем..
Поэтому - большой вопрос- насколько это "так и надо" Хотя часть вины за эту войну конечно лежит на всех но в разной степени.
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Видел я и 1-х, и 2-х, и третьих. Третьи - просто враги. Их по окончании войны нужно поголовно депортировать в паРашу. Они неисправимы (у них просто мозг закостенел, или его там вообще на было никогда). Вторые - самые мерзкие. Быдло. Тупое стадо. Что с ними делать - не представляю. Как минимум - лишение гражданства.
Проблемы нам ещё предстоит решать огромные!
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почему-то сей факт у меня не вызывают сочувствия и сострадания
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слава богу что хоть свои родненькие а не Бандеровцы
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людей там только один тип - те, которые описаны в первом случае. больше там людей нет
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Израильский спутник дистанционного зондирования поверхности Земли Eros-B, оснащенный камерами для съемки с разрешением 0,7 метра, заснял в Сирии российские баллистические ракеты "Искандер", сообщают израильские СМИ.Как пишет портал Walla, спутник заснял ракеты, установленные на грузовиках российской армии, на территории базы сирийских ВВС в Латакии.
Сайт Jerusalem Online сообщает, что грузовики с ракетами были укрыты от спутникового наблюдения, однако сильные дожди, обрушившиеся на Латакию на прошлой неделе, размыли укрытия и вынудили военных передислоцировать ракеты.
Слухи о появлении на территории Сирии баллистических ракет "Искандер" появились еще четыре года назад. 13 февраля 2013 года генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Исайкин опроверг эти слухи.
Тогда же ливанское издание "Аль-Ахбар", связанное с "Хизбаллой", писало, что в Сирию доставлена новая партия современных вооружений из России и других стран, которые "повлияют на ход войны" и "помешают Израилю или другому врагу".
Министерство обороны России подтверждает наличие в Сирии российских зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400, подчеркивая, что речь идет об оборонительных вооружениях. При этом российские военные настаивают на том, что в Сирии нет оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер".(Увы, израильский спутник сделал снимки ,,Искандера,, )
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Чертово кадило поплыло назад.
В министерстве обороны России заявили, что авианосная группа военно-морского флота России во главе с авианосцем "Адмирал Кузнецов" покидает зону сирийского конфликта, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Генштаба вооруженных сил РФ Валерия Герасимова.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныКадровые военные РФ ворвались в дом, ограбили и изнасиловали женщину на Донбассе, - ГУР Минобороны
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