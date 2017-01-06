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Материалы по теме:  Оборона
Теги: армия (7217) Кабмин (9569) оборона (809) Гройсман (1937)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Безопасность и оборона - приоритет на 2017 год. Украинская армия становится сильнее день ото дня, - Гройсман. ВИДЕО

Украинская армия с каждым днем становится сильнее.

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Еще один из сельский житель не знающий про сжатие трафика через прокси,из канадских сел небось...
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Типичный кацапский троль. Работает из прокси, не трать время на подхуйловцев. их там больше 100 лямов
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Как плющит воналюбов, Воне не на чем пиариться.............где зраду искать
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зраду искать в администрации президента надо..
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там не зрада, там полный... шыкаладный глаз и безальтернативность.
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Время воны прошло,надеюсь...А кто то пытается реанимировать говно мамонта
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Конечно прошло, но воналюбы пытаются создать видимость поддержки как у педофила плешивого................на помойку истории вона уже выброшена
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татышо???И не мечтай.
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Можно и земельку распродать.Есть кому защищать.
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Этой жадной свыне гнуссману - на толчке торговать ширпотребом надо, а оно,необразованное - о высоком, армии, стране..
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Болтология - Пустые, ничего не значащие разговоры (обычно облеченные в серьезную, значительную форму).
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Мантры про армию у них уже стали,как вопли безумного шамана ................
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у кацапов даже своих знахарей нету...все шаманов поминают якутских
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У кацапов может и нет а вот в Украине похоже предостаточно ,им только бубна не хватает,когда они кричат про рехформы,жити по новому,борьбу с коррупцией,светлом будущем. .......
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тут сам факт шо не мальфаров,а шаманов вспомнил расставляет все точки над ї
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Где ж ты мил человек видел обрезанных мальфаров ???
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Ну и ты меня прости,знал ,что ты идиот ,но не знал ,что до такой степени ...
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слабовато, кремлеботы
поднапрягитесь и выдайте что-нибудь похлеще
только чур, не в лужу
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Коли вже хтось смердючою онучею заб'є оце бездонне пи#дливе табло, щоб воно не паскудило великих свят своїми скурвинськими брехнями.
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А где же фейс самого гроси..? В экран уже не влазит..?
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чет он второй день советскими лозунгами говорит???
Почем опиум для народв,гройсмойша?
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Так они хотят такой себе симбиоз совка и олигархата построить..Где 99% населения нищие и полностью зависят от подачек государства..
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кубло просто мечтает народ сделать глухонемым стадом и загнать в стойло,чтоб никаких Майданов и не мешало им с гешефтами.
Это их задача минимум.
гройсмойша не понятно зачем мантрует каждый день,если человек хочет,он делает это молча,а здесь задачки совсем другие....халва...халва.
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грося выполняет роль сходную с ролью димы айфончика в кацапстане..никуя не решает и переодически несёт всякую куйню на уши лохторату..оттягивает негатив от первого тела на себя..
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Ну, всё- по накатанной: дороги сделаны, зарплаты выросли, главный приоритет- щастя для народа... Как Кашпировский вещает.
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Чебурашка, кашпировски, это у вас на мордовии! Эх, дикари -любители всяких ванг и щучьих чудес...
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Мене відео не переконало... Витрати на армію зросли вдічі хвастається гройсман -- ну так і армія зросла майже вдвічі -- факт.
Хотів би побачити звіт про кількість і якість поставленого озброєння -- а саме в ракетних військах, ппо, про, літаків, гелікоптерів, новітнього протитанкового озброєння, типу стунга і інші нові зразки...
Порохоботи зараз напишуть, що це держтаємниця. Але це таємниця тільки для свого народу. Впевнений, що хуйловці і так все знають про кількісний і якісний склад нашої армії.
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Слышь, а твой однофамилец, с ним как? Его Фууйло за шо грохнул? С Лебедем- понятно. А вот генерала Трошева- за шо?
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Это ты под самоубийственную атаку в Грозном? За это его?
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Международные резервы Украины за год выросли на 17%

Международные резервы Украины на 1 января 2017 года составляли $15,539 млрд (в эквиваленте) по предварительным данным. За месяц они выросли на 1,8%.

Об этом информирует пресс-служба Нацбанка Украины.

"Рост резервов в декабре обеспечили поступления в пользу правительства на сумму $607,9 млн. Эти средства правительство получило из двух источников - от размещения ОВГЗ, номинированных в долларах США, на сумму $550,4 млн, а также €55,1 млн от Европейской комиссии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства из резервов были направлены на платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте: "На эти цели из резервов было потрачено $140,9 млн, в том числе $119,8 млн - на погашение и обслуживание ОВГЗ, номинированных в долларах США".

"В целом за минувший год международные резервы выросли на $2,2 млрд или на 17%", - добавили в НБУ.

Одним из основных источников увеличения резервов стали валютные интервенции Национального банка. Благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре на внешних рынках в апреле-июле и поступлению валютной выручки от экспорта продовольственных товаров с конца сентября чистая покупка иностранной валюты Нацбанком в прошлом году составила $1,6 млрд.

Кроме того, увеличению резервов способствовало поступление третьего транша от МВФ на сумму $1 млрд, а также связанного с программой Фонда официального финансирования. А именно - $1 млрд от размещения еврооблигаций Министерством финансов под гарантии правительства США.

"По результатам 2016 года объем международных резервов Украины покрывает 3,7 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств и текущих операций правительства и Национального банка", - сообщили в пресс-службе.

В то же время, отметили в НБУ, объем международных резервов на конец 2016 года оказался ниже официального прогноза Нацбанка, опубликованного в Инфляционном отчете в конце октября.
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По мнению Д.Рогозина ,Запад отстал от россии в танкостроении на 15-20 лет... Хочется подсказать ему,что в балалайкостроении отставание составляет 100-150 лет,в плетении лаптей 300-400 лет,а обгладывании коры молодых осин и питии бражки-тысячелетия!.. Бедный,бедный Запад ....
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дегенерат не имеет малейшего понятия шо такое "армия "и оно еще шото гавкает
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распад и неуважение ‏@VictorKvert2008 8 июн. 2016 г.
Согласно договора Путина и Нетаньяху, РФ выплатит израильским пенсионерам в 2017 году 5,4 млрд руб.


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Украинская армия становится сильнее день ото дня,

А то, шо колбасит васот этого , кацатрполи ванучие.

Так Це добре!
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Саша_Северный ‏@Aleks_SPb 15 ч.15 часов назад
Они ...сражались за Родину!
Шли в атаку с микрофоном наперевес
Были всегда под прицелами...видеокамер
Кричали Урааа!\Путину\


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А "симпатишный " на нижнем снимке - гвардеец! Это что , обслужил все гвардейские части заСрахи?
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Qazaqstan_Online ‏@Qazaqstan_ 21 ч.21 час назад
Очередной истребитель СУ-33 разбился при посадке на авианесущий крейсер "Кузнецов"
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Опа! Шо ш это за кладбище такое? Летуны, небось- хренеют.
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CNN сообщило о связи РАБссии и Wikileaks после хакерских атак на США.так что 35 кацаПсинов выгнанных из США,это начало большого ПРОЦЕССА..,кацаПсины готовьте ВАазелин,вместо Боярышника,а лучше без ВАзелина..
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Та! Там уже так развальцовано, что вазелин- не нужен. Даже жаль!!! В смысле- что этот цвинтар СУшек из Сирии сваливает.
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Блин! Та уже в который раз!!! Не вижу коммент от тебя. Что за фигня???
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гнусман - бестолочь необразованная, место которому не в правительстве, а на толчке труселями торговать..
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Чисто дипломатическая риторика.Правду об армии,а тем более о технике никто не скажет..
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ALF nt ‏@Julius_ALF 4 янв.
Русские крестьяне пьют чай, 1911 г.
Балы, красавицы, лакеи, юнкера,
И вальсы Шуберта, и хруст французской булки.....


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Минобороны РФ объявило об уходе «Адмирала Кузнецова».Рекордсмен по количеству утопленных в море российских боевых самолетов покинет Сирию первым.
Министерство обороны России приступило к сокращению группировки войск в Сирии в соответствии с решением президента РФВладимира Путина.
Первым зону конфликта покинет авианосец «Адмирал Кузнецов», сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов, передает в пятницу, 6 января,ТАСС.
По его словам, вместе с «Кузнецовым» из зоны боевых действий уйдет крейсер «Петр Великий», а также сопровождающие их корабли.
Напомним, что за время боевых действий в Сирии «Адмирал Кузнецов» потерял два боевых самолета военно-космических сил РФ.
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Краще б відчитався про підвищення тз грошового забезпечення,зараз щось близько 20 гривень на годину під обстрілом,бомжі з вокзальноі' не погоджуються на менш ніж 25 на годину,пакращення,а герасим хоче сто тисяч мфністрам,перетрудились
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Цензор.НЕТФорум УкраиныБезопасность и оборона - приоритет на 2017 год. Украинская армия становится сильнее день ото дня, - Гройсман. ВИДЕО
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