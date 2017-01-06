Безопасность и оборона - приоритет на 2017 год. Украинская армия становится сильнее день ото дня, - Гройсман. ВИДЕО

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Всего на сайте: 227 писателей
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поднапрягитесь и выдайте что-нибудь похлеще
только чур, не в лужу
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Почем опиум для народв,гройсмойша?
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Это их задача минимум.
гройсмойша не понятно зачем мантрует каждый день,если человек хочет,он делает это молча,а здесь задачки совсем другие....халва...халва.
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Хотів би побачити звіт про кількість і якість поставленого озброєння -- а саме в ракетних військах, ппо, про, літаків, гелікоптерів, новітнього протитанкового озброєння, типу стунга і інші нові зразки...
Порохоботи зараз напишуть, що це держтаємниця. Але це таємниця тільки для свого народу. Впевнений, що хуйловці і так все знають про кількісний і якісний склад нашої армії.
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Международные резервы Украины на 1 января 2017 года составляли $15,539 млрд (в эквиваленте) по предварительным данным. За месяц они выросли на 1,8%.
Об этом информирует пресс-служба Нацбанка Украины.
"Рост резервов в декабре обеспечили поступления в пользу правительства на сумму $607,9 млн. Эти средства правительство получило из двух источников - от размещения ОВГЗ, номинированных в долларах США, на сумму $550,4 млн, а также €55,1 млн от Европейской комиссии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что средства из резервов были направлены на платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте: "На эти цели из резервов было потрачено $140,9 млн, в том числе $119,8 млн - на погашение и обслуживание ОВГЗ, номинированных в долларах США".
"В целом за минувший год международные резервы выросли на $2,2 млрд или на 17%", - добавили в НБУ.
Одним из основных источников увеличения резервов стали валютные интервенции Национального банка. Благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре на внешних рынках в апреле-июле и поступлению валютной выручки от экспорта продовольственных товаров с конца сентября чистая покупка иностранной валюты Нацбанком в прошлом году составила $1,6 млрд.
Кроме того, увеличению резервов способствовало поступление третьего транша от МВФ на сумму $1 млрд, а также связанного с программой Фонда официального финансирования. А именно - $1 млрд от размещения еврооблигаций Министерством финансов под гарантии правительства США.
"По результатам 2016 года объем международных резервов Украины покрывает 3,7 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств и текущих операций правительства и Национального банка", - сообщили в пресс-службе.
В то же время, отметили в НБУ, объем международных резервов на конец 2016 года оказался ниже официального прогноза Нацбанка, опубликованного в Инфляционном отчете в конце октября.
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Согласно договора Путина и Нетаньяху, РФ выплатит израильским пенсионерам в 2017 году 5,4 млрд руб.
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А то, шо колбасит васот этого , кацатрполи ванучие.
Так Це добре!
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Они ...сражались за Родину!
Шли в атаку с микрофоном наперевес
Были всегда под прицелами...видеокамер
Кричали Урааа!\Путину\
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Очередной истребитель СУ-33 разбился при посадке на авианесущий крейсер "Кузнецов"
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Русские крестьяне пьют чай, 1911 г.
Балы, красавицы, лакеи, юнкера,
И вальсы Шуберта, и хруст французской булки.....
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Сильне фото, рабам не зрозуміти! Майдан. Слава Нації!
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Министерство обороны России приступило к сокращению группировки войск в Сирии в соответствии с решением президента РФВладимира Путина.
Первым зону конфликта покинет авианосец «Адмирал Кузнецов», сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов, передает в пятницу, 6 января,ТАСС.
По его словам, вместе с «Кузнецовым» из зоны боевых действий уйдет крейсер «Петр Великий», а также сопровождающие их корабли.
Напомним, что за время боевых действий в Сирии «Адмирал Кузнецов» потерял два боевых самолета военно-космических сил РФ.
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