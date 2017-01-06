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Материалы по теме:  Новый год
Теги: Мариуполь (3935) Минобороны (4529) Новый год (652) военнослужащие (3058) аэродром (62) Полторак (694)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Семь должностных лиц, "забывших" на Новый год бойцов АТО в Мариуполе, получат дисциплинарные взыскания, - Полторак

Военная служба правопорядка (ВСП) расследовала инцидент с военнослужащими в Мариуполе, которые были "забыты" на аэродроме в Новый год.

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нет . им принудительно заузят ширину лампаса на 30 дней, на целых 5 мм.
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Не ображай вірних і розумних тварин. У мене були дві нім. вівчарки - вони своїх не кидали...
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Для начала посадить вместе с Пэдрой в этот ангар на пару дней ни пить ни жрать не давать !
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А ихние начальники включая Полторак? Получат поощрения ?
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И все семеро по должности не старше взводного....и опять все в будущем времени...
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ті знаешь результаті расследования или пи..шь как ольгинское чмо?
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Это п-ц.
Организовали, отчитались, а потом уже никому не нужных засунули в ангар неотапливаемый (даже животных так бы не оставили, потом у что за ночь околели бы !),
а сами помчались встречать Новый год. И как им падлам оливье в глотке не застряло!?
Гнать надо из ВСУ сраной метлой. Уже ясно, что это за офицеры.
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Не мовчати і цих гандонів приармійських требувати назвати пофамільно. Не допустити , щоб ця шобла офіцерська спустили все по тихому . Не знаю як це зробити , але це наша з вами армія , а не цих ардінарців президентських. Не вірити жодному слову і не забувати про те як героїв морозили в Новорічну ніч.
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читаю и понимаю,что не по пути нам с "этими "гандонами.если на выборах опять начнут мелькать эти твари все без исключения,если их опять выберут,то судьба Януковича для них будет мечтой.
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Пока нами будет править комсомольская криминальная камарилья так и будет дали...
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Я вчера в одесской Билле хотел шампунь купить и пасту зубную, так и ушел без покупки, всё производство россия.
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В Сельпе соленые брюшки сёмги в ДВА раза дороже стоят чем в Билле, а я их очень с пивом люблю
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Аваков поддерживает кацапстанского производителя ?! Откаты руки греют ! Твари !!!
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Пипец какой то , мало того что хрен кого догонишь так еще и жрут как кацапы .
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Дисциплинарное взыскание... Не, ну это нормально??? Та этих ублюдков надо гнать ссаными тряпками из армии без возможности работы в госорганах.
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В харю президенту надо бросить эти награды.Элементарного уважения в наших чиновников нет к защитникам Украины.Ублюдки,отморозки и т.д.
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Неправильно.Награждает страна. Награды от государства Украина а не от "царя" . От царя - это в Педрильской Вымирации. Просто у говнокомандования нужно забрать право решать и вручать награды по СЭСЭРОВСКОЙ традиции. Они на это не имеют никакого морального права и не достойны! Подание на вручение наград нужно закрепить за командирами в окопе а непосредственно решение и вручение должны производить созданные непосредственно в войсках специальные наградные комиссии с передовой, состоящие из адекватных сознательных и патриотичных людей в звании от рядового до капитана не выше. И вручать в присутствии обычных гражданских украинских людей на площадях в городах и сёлах. .И нахрен не нужен никакой пафос и ебанутая строевая.. Для бойцов это будет намного дороже и барыга не будет раздавать ордена предателям и трусам..Может из области фантастики но это намного правильнее чем сейчас..
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Ну что...шаг - отмазка со стороны пузатого говнокомандования сделан. Лично я теперь жду перед микрофонами СМИ - 15 человек с наградами .высказывающих своё отношение конкретным фамилиям. Сразу сделаю реплику для любителей лизать воровское жидовское очко и приписывать этому очку несуществующие заслуги, - не для "раскачивания крадуна" ..а что бы окончательно показать тем у кого IQ ниже среднего у нас в стране,- лицо тех кто нами сейчас "гендлюет как цыган коньми" .Их отношение..их пидорскую сущность и театральные выступления на публику. Может в конце концов какая сотня тысяч людей что то начнёт требовать..Ну а если не случится такого ,тогда у меня ломается представление о слиянии героизма и принципиальности или возможно у меня завышенное представление о моральных понятиях людей получающих ордена. Хотя в мою бытность я знал очень многих прошедших через награждения ..И они бы ( при наших условиях сейчас) за такой случай - либо порвали бы уже..либо сидели бы в камере. И я вас уверяю - не за себя. К тому же те кто проходил подобные процессы - хорошо знают что рядовой и младший ком.состав представлялся редко. В основном - пузатые полковники. Рядовому что бы получить награду - нужно было очень постараться и что бы это видели чуть ли ни все. Чуть ли ни танк съесть и им посрать..Поэтому тогда по такому "естественному отбору" награждались лучшие и принципиальные..Ждём..с..
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а как бы ты хотел, чтоб награда была заслуженной - громко пукнуть в окопе и чтоб враг разбежался?
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Я бы хотел,девочка, что бы наградили пулеметчика который прикрывал отход группы и просто невероятным чудом остался в живых и пришёл на следующий день только когда уже думали идти забирать тело, а не подполковника не вылезающего из штаба, который "героически" руководил операцией с сомнительным успехом. Только получилось как то не так..И таких примеров у меня - больше чем ты можешь себе представить..
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А чому дисциплінарні? А хлопцям хто компенсуватиме моральні збитки? За рахунок цих уродів, хоча би матеріально копенсували би моральні збитки. Хлопці хоч так би відчули, що про них дбають...
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Не велосипеды для начала посадить пока не выучат ПДД , а потом МОЖЕТ быть и за руль . Дешевле для страны будет . А то эти отморозки пока только для селфи годятся .
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Полторак первый кто виноват в произошедшем. но ведь себя любимого оно не накажет?
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Не выгораживая Полторака (он получил приказ) - кто-то ему отдал приказ привезти воинов 31 декабря в Мариуполь, чтобы покрутить там своей жирной шоколадной жопой. Приказавший не понимал что 31 декабря? Не понимал, что людей будут снимать с передовой? Не мог позаботиться, чтобы людей комфортно привезли, раз ты уж так хочешь выпендриться, и комфортно отвезли где взяли? Все шоколадный понимал, но просто наплевал.
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В подтверждение : пересмотрите видео вручения..Там четко видно как Бурлакова просит у кабана вертолёт... Напоминает..объясняет..Даже без звука понятно что речь идёт не о награждении. Этому пидору напомнили прямо во время церемонии.. Кто то мне докажите что "папа запамятовал..."...Конечно забил...При чем злостно. Наверное думал " Иди ты нахуй..у меня ещё сценарий по "театру для одного зрителя " ( Маккейна) не отработан..Нихуя с вами не станется..Потерпите"
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Точно так было с Иловайским котлом. Парад, банкет ко Дню Независимости,а тут какой то котел...Трымайтэсь там хлопци,присягу же все принимали.
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я Вам верю на слово. Не могу смотреть на эту лживую мародерскую рожу.
Нихера он не забыл, а именно забИл и тупо послал на..х...., послал цинично и нагло. И кого послал, мразина?
Мне это не доступно к пониманию и за это в нормальной стране импичмент и вечный позор. Вечный позор у шоколадного мародера есть уже, остался импичмент с конфискацией и пожизненным сроком за мародерство и воровство.
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а где фамилии этих 7-ми лиц??? опять подставят цапа вiдбувайла и умоются.Четвертак(полторак) среди этой семерки???? хер там.он любимый язык первой жопы,поэтому он "правильный".
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Фамілія там одна...." ....АТО буде існувати считані дні....." Як завжди солодка шоколадна брехня!
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Ну если вооруженньіе люди позволяют так с собой поступать... то наверно они єтого заслуживают.
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Ни один нормальный человек не поступил бы так по скотски просто с обычным человеком, не говоря уж о ВОИНАХ, Героях, защищающих свою страну от врага.
Шоколадная мразь ярче некуда продемонстрировала свое настоящее отношение к народу Украины, а не то шо оно обычно брешет.
А потом оно в записи брехало с экранов, как оно ........ мразина шоколадная.
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Боже, как это совок напоминает со всей его показухой.... И спасибо волонтерам, которые об этом пишут (а то военные - народ подчиненный), помалу общественность отучит генералов показуху за чужой счет устраивать.
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да не надо никаких взысканий!! что за совок?? отправьте их на фронт - туда где пули свистят. И всё.
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Да за такое отношение минимум уволить без выходного пособия. А он им взыскания, ссучились падлы. А пацаны мерзнут и гибнут, чтобы все здесь спали и жрали спокойно.
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Это достижение революции достоинства?! Командиров, которые считают защитников Украины "пушечным мясом" надо не дисциплинарно наказывать, - а разжаловать из ВСУ!!! Негодяи!!!
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Люди вместо Нового года хотя бы в блиндаже получили воспаление легких, если не отморозили конечности. Где взыскание ущерба, мать вашу, а не дисциплинарное? Военная прокуратура и военная милиция у нас для чего - тоже для понтов перед грантодателями?
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К Старому новому году до 30 грн за 1$ снизят?
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военный в комментах на фейсбучике писал что там в том ангаре на аэродроме в Марике живет уже 4 месяца и не умер.

То что эта ,,начальник расчета миномета,, лично просила Порошенко и он обещал что отвезут вертолетом после награждения на позиции, вот где смешно. Так похоже на правду. ))
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Внимание! Увага! Увагу! Caution! Ахтунг!
На этой страничке оставляет каловые выделения российский тролли с улицы Савушкина, № 55, которая находится в Банд-Петербурге. С утра завхоз завез туда партию «Боярышника».
«Повара путина» - деградирующие, а порой и просто невменяемые существа потому, что нормальный гражданин не будет выполнять столь мерзкую работу. Это заболевание вызвано хроническим психическим расстройством, слабоумием, постоянным недоеданием и недовыпиванием стекломоя.
Для общения в сетях им достаточно не более десяти слов: «Дебил», «Козел», «Ширка», «Телка», «Бабло», «Бухло» и «Урод».
Остальные три выражения писать нецелесообразно по этическим соображениям и из уважения к дамам.
Круг интересов российских тролли обычно ограничен минетами, «пуканами» и расположением на человеческом теле анально-орально-генитальных органов﻿, куда они отправляют своих оппонентов. «Рупоры» кремля» также большие специалисты в области содомии и зоофилии.
Перед ними поставлена задача постоянно напоминать финно-угорцам с тюркскими хромосомами, что украинский Крым отныне принадлежит не крымским татарам и не грекам, которые построили 2500 лет тому назад в Феодосии крепость, а мордве, удмуртам, мари, коми, ханты, манси, чукче, якутам, бурятам, тувинцам, башкирам, саами, карелам, мокше, а Президент интернациональной Терроруссии - «великий гений».
Вычислить их можно не только по запаху, но и по другим признакам. Поскольку многие тролли приехали в Питер из глухой тайги по «лимиту», то и погоняло у них звериное или птичье: «Волков», «Лосев», «Бобров» или «Соколов», «Коршунов», «Грачёв». В их комментариях просматриваются признаки агрессии и кремлевской истерии.
На возражения тролль отвечает российскими православными матами и фотографией «фака», но уже под женской фамилией, на странице которой букет орхидей и фотография тоскующего кота.
Тролль, получивший по мордасам под одним ником, тут же пакостит под другим именем, имитируя своих сторонников. Но при этом он повторяет в «чужих» комментариях свои грамматические ошибки, поскольку большую часть школьного времени провел наказанным стоя в углу класса. В слове «Дамбас» он делает сразу три ошибки.
Тролли большие мастера разжигать на Форумах словопрения, задавать кучу вопросов и смешивать «мух и котлеты» в одну кучу. За каждый Ваш ответ троллю ольгинский бухгалтер начисляет ему 11 руб. 80 коп.
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Дисциплинарное пусть Полторак себе оставит, а со всех остальных гандонов погоны снимать, все равно, по-другому не поймут.
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Типично совковое отношение. Мерзопакостные военные чинуши: как одену портупею - всё тупею и тупею. Сволота толстобрюхая.
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Золотые слова!! именно так оно и было! и к сожалению есть! пока не выдохнет всё то, что было при совке
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http://censor.net.ua/forum/890274/voennaya_slujba_pravoporyadka_rassleduet_nenadlejaschuyu_perevozku_voennyhuchastnikov_
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(сто) гневных постов - н и о ч е м .
Паркетники -тыловые крысы , как сидели в ГШ в теплых кабинетах -так и будут сидеть -
п о к а в Украине не появится свой АУГУСТО !

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Вырастить в своем коллективе ...
Прошедших Восточный фронт войны уже более 200 000 тысяч ВОИНОВ !
Среди них наверняка есть
будущие полководцы
Армии Украины .
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Порошенко отмолчался в стороне как всегда, стыдно за него.
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А если всем семерым выколоть по одному глазу,может хоть один из семерых станет Моше Даяном и прославит Украину
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Какие на фиг дисциплинарные взыскания? Бросили людей в праздник, а что будет в боях? Увольнять и без пенсий.
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Если главнокомандующий всё равно посещал какой-то командный пункт в районе Широкино, то зачем тогда, для награждения, нужно было перевозить военнослужащих с передовой в аэропорт Мариуполя, который находится за городом, с прямо противоположной стороны от Широкино? Или там нет условий для пиара?
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первый виноватый - пидар рошенка. для того, чтобы оно могло покрасоваться своей опухшей харей как раз и согнали солдат. не для того, чтобы почествовать героев. нет. иначе их бы не бросили как скот в холодном хлеву.
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Во вторую мировую,как рассказывал мне отчим,царство ему небесное,обидчик солдат не мог прожить и нескольких суток.Молва солдатская способствовала тому,что обидчик получал пулю или гранату в спину при обстреле или в бою.Солдаты сильно не церемонились с обидчиками..Потом находилось очень много свидетелей ,что обидчик пал смертью храбрых в неравном бою с ненавистными фашистами..
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Вот скоро заканчивается третий год войны,ох извините Анти Террорестической Операции которую проводят доблесная Нацгвардия с остальными подразделениями с названиями всяких гадов внутренних войск Украины которые специально созданы для этих целей но по случайной причине содерживаются на наши налоги как "Беркут"для присечения возмущений налогоплательщиков.Но за все это время я так и неуслышал об ни одном наказаном за предательство Родины за саботаж за ограбление амуниции продовольствия и об ищезновении боеприпасов и оружия прямо из сладов и т.д. и т.п.Нежели у нас все так хорошо?
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Коррупция, показуха, брехня, дебилизм, кумовство, пренебрежение, по отношению к Закону и простому украинцу.....
.
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Зачем нужны Украине такая "власть", такие "генералы", которые ни секунду не думают о своих подчиненных, о лучших людях нашей страны без всяких кавычек - бойцах, волонтерах? Гнать надо эту сволоту поганой метлой и из армии и из власти с волчьим билетом в зопе!
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власти так обращаются с народом как он это позволяет .Когда вы уже скулить перестанете, а хоть одну харю лоснящуюся мордой в грязь окунёте........
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Винуватців примусити марширувати на плацу на протязі 7 днів, починаючи від сьогодні. Форма одягу - літня, парадна.
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читаю . так узнаю Советскую армию . та же показуха . то же отношение к нижестоящим сослуживцам и то же грозное но безобидное " разберемся . накажем " вообще напрасно народ пинает одного Полторака . он как раз хоть пообещал разобраться . вообще пока молодые украинские офицеры не сменят советское наследие толку не будет и пора уже Петру перестать устраивать выезды на милитари-шоу . Тучинов тот хоть на полигоны ездит а этот карнавалы с переодеванием устраивает
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нет списка виновных, нет списка наказания. Значит нет и наказания, очевидно. Пострадавшие ребята как узнают о том что виновные наказаны? Сарафанным радио? Эта инфо должна быть озвучена на всю страну, чтобы украинцы видели, кого они защищают в тылу. Если это кубло крыс, то на какую защиту они рассчитывают.
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дисциплинарным взысканием можно только жопу подтереть .а где наказание ?
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А как соевая пидарасня пела про Свиномордого Пецу, который НГ празднует с бойцами на передовой... и где там ваши Тимошенки, Саакашвили?
Вот оно как оказалось. Свыня просто показуху решила устроить, ради оживления своих дохлых рейтингов.
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Какие на фиг дисциплинарные взыскания? Бросили людей в праздник, а что будет в боях? Вздернуть, и без пенсий.
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Господин Порошенко а как Вы наказали главу Минобороны Степана Полторака, который "Ознакомился с результатами....", еще один орден повесили и оклад увеличили? Плохой Вы президент, гнать Вас надо и побыстрее....
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Нихера в этой стране не меняется в арми. Как был совок так и остается. Как была показуха она же и осталась. Солдат когда нужен делают вид, что Родина не забудет, а когда дело сделано у отцов-командиров другие заботы, нахера ему те солдаты...
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Есть только один вариант,как ответ на случившееся. Глава Минобороны СРОЧНО на ВСЕХ центральных каналах в телевизионных новостях от себя лично и от имени президента должен принести извинения бойцам и доложить народу конкретно ,как наказаны виновные .
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Якби я був міністром збройних сил України, то тіх керівників, що організовували це Маріупільське шоу вигнав би з армії, без військової пенсії, без звань, вигнав би наче бомжів, з елітного ресторану.
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гиды в генштабе пресмыкаются перед гнидой на банковой, на рядовых Бойцов им насрать!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСемь должностных лиц, "забывших" на Новый год бойцов АТО в Мариуполе, получат дисциплинарные взыскания, - Полторак
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