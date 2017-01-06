Семь должностных лиц, "забывших" на Новый год бойцов АТО в Мариуполе, получат дисциплинарные взыскания, - Полторак

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Всего на сайте: 227 писателей
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Организовали, отчитались, а потом уже никому не нужных засунули в ангар неотапливаемый (даже животных так бы не оставили, потом у что за ночь околели бы !),
а сами помчались встречать Новый год. И как им падлам оливье в глотке не застряло!?
Гнать надо из ВСУ сраной метлой. Уже ясно, что это за офицеры.
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#Полтава. Нацполиция получили новенькие авто... #Нива... Сделано с любовью в Российской Федереации http://np.pl.ua/2016/12/politsiya-ohorony-poltavschyny-otrymala-novi-avtomobili-foto-video/ … #ПЕРЕМОГА
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Нихера он не забыл, а именно забИл и тупо послал на..х...., послал цинично и нагло. И кого послал, мразина?
Мне это не доступно к пониманию и за это в нормальной стране импичмент и вечный позор. Вечный позор у шоколадного мародера есть уже, остался импичмент с конфискацией и пожизненным сроком за мародерство и воровство.
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Шоколадная мразь ярче некуда продемонстрировала свое настоящее отношение к народу Украины, а не то шо оно обычно брешет.
А потом оно в записи брехало с экранов, как оно ........ мразина шоколадная.
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То что эта ,,начальник расчета миномета,, лично просила Порошенко и он обещал что отвезут вертолетом после награждения на позиции, вот где смешно. Так похоже на правду. ))
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На этой страничке оставляет каловые выделения российский тролли с улицы Савушкина, № 55, которая находится в Банд-Петербурге. С утра завхоз завез туда партию «Боярышника».
«Повара путина» - деградирующие, а порой и просто невменяемые существа потому, что нормальный гражданин не будет выполнять столь мерзкую работу. Это заболевание вызвано хроническим психическим расстройством, слабоумием, постоянным недоеданием и недовыпиванием стекломоя.
Для общения в сетях им достаточно не более десяти слов: «Дебил», «Козел», «Ширка», «Телка», «Бабло», «Бухло» и «Урод».
Остальные три выражения писать нецелесообразно по этическим соображениям и из уважения к дамам.
Круг интересов российских тролли обычно ограничен минетами, «пуканами» и расположением на человеческом теле анально-орально-генитальных органов, куда они отправляют своих оппонентов. «Рупоры» кремля» также большие специалисты в области содомии и зоофилии.
Перед ними поставлена задача постоянно напоминать финно-угорцам с тюркскими хромосомами, что украинский Крым отныне принадлежит не крымским татарам и не грекам, которые построили 2500 лет тому назад в Феодосии крепость, а мордве, удмуртам, мари, коми, ханты, манси, чукче, якутам, бурятам, тувинцам, башкирам, саами, карелам, мокше, а Президент интернациональной Терроруссии - «великий гений».
Вычислить их можно не только по запаху, но и по другим признакам. Поскольку многие тролли приехали в Питер из глухой тайги по «лимиту», то и погоняло у них звериное или птичье: «Волков», «Лосев», «Бобров» или «Соколов», «Коршунов», «Грачёв». В их комментариях просматриваются признаки агрессии и кремлевской истерии.
На возражения тролль отвечает российскими православными матами и фотографией «фака», но уже под женской фамилией, на странице которой букет орхидей и фотография тоскующего кота.
Тролль, получивший по мордасам под одним ником, тут же пакостит под другим именем, имитируя своих сторонников. Но при этом он повторяет в «чужих» комментариях свои грамматические ошибки, поскольку большую часть школьного времени провел наказанным стоя в углу класса. В слове «Дамбас» он делает сразу три ошибки.
Тролли большие мастера разжигать на Форумах словопрения, задавать кучу вопросов и смешивать «мух и котлеты» в одну кучу. За каждый Ваш ответ троллю ольгинский бухгалтер начисляет ему 11 руб. 80 коп.
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100
(сто) гневных постов -
н и о ч е м .
Паркетники -тыловые крысы , как сидели в ГШ в теплых кабинетах -так и будут сидеть -
п о к а в Украине не появится свой АУГУСТО !
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Прошедших Восточный фронт войны уже более 200 000 тысяч ВОИНОВ !
Среди них наверняка есть
будущие полководцы
Армии Украины .
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дает надежду на оптимизм !
Деяния и подвиги генерала армии США
Джордж Паттон.
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побеждает -к о б р у !
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Вот оно как оказалось. Свыня просто показуху решила устроить, ради оживления своих дохлых рейтингов.
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