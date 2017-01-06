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Василь СТУС

Як добре те, що смерті не боюсь я
і не питаю, чи тяжкий мій хрест,
що перед вами, судді, не клонюся
в передчутті недовідомих верст,
що жив, любив і не набрався скверни,
ненависті, прокльону, каяття.
Народе мій, до тебе я ще верну,
як в смерті обернуся до життя
своїм стражданням і незлим обличчям.
Як син, тобі доземно уклонюсь
і чесно гляну в чесні твої вічі
і в смерті з рідним краєм поріднюсь.
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Тільки тобою білий святиться світ,
тільки тобою повняться брості віт,
запарувала духом твоїм рілля,
тільки тобою тішиться немовля,
спів калиновий піниться над водою -
тільки тобою, тільки тобою!
Тільки тобою серце кричить моє!
Тільки тобою сили мені стає
далі брести хугою світовою,
тільки Тобою, тільки Тобою!
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Ось з кого вам потрібно приклад брати, Петре Олексійовичу..
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Первый дирижёр хора зоадодрочеров пошел Зрадодрочеры , ЗАПЕВАЙ !!!


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тот кто людей назывет зрадойобами,также в свое время называл тех же людей майдаунами
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Не разговаривай с ним, это соевый тролль, миллионер, свидетель "пызження по новому", специалист по мивине))
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Мивина в Украине, у них в Пацакостане Доширак
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Майдауны ,как ты выразилось ,чмо ,не орут зрада. Не надо себя ,убогого ,приписывать к майдановцам ,как гадя это делает.
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Слухай , порохобот , ти хоча б в такий Святий день заховайся і не патякай. Весь форум знає , що ти телепень ...в квадраті.
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Весь форум это КТО ? Три зрадодрочерные полукалеки - джамалина , помолкина и фуйбриель ? Ты уже так начало загонять в виртуальном мирке ,шо взяло на себя роль эдакого мессии , властелина цензора. Опустись на землю,ты обычная , облезлая дворняжка
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Стус - дійсно геніальний поет, для мене його вірші навіть стоять окремо від всіх інших українських поетів. І подвійна ганьба, що кат Василя Стуса - "адвокат" медведчук зараз представляє Україну на міжнародному рівні. Бідний Стус мабуть в могилі перевертається.
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С языка снял! Чеж ты Пеця говоря о герое, не сказал про ублюдка медведчука? Многие же не в курсе его "заслуг"...
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Не просто не сказал о медведчуке, а назначил его на высокую должность
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надо уже привыкнуть к тому, что опухший хомяк с улицы Банковой говорит одно, а делает противоположное: это как его пламенный спитч на "Шустере" про свободу слова, за которую он готов отдать жизнь.
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Тут еще много скрытых персонажей прячется.Два сапога, "благодетеля" Украины - тесть и зятек.- Чучма и пинчучма.
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Згадує Василь Овсієнко, член Української Гельсінської групи, політв'язень 1973-1977, 1979-1988
- У ті роки існував список адвокатів, з поміж яких тільки і можна було вибирати собі захисника, якщо ти проходив по політичній справі. Це, звісно, були перевірені люди, які мали від КГБ так званий "допуск" до справ такого роду.До речі, Стус чудово розумів, що справа не у конкретному виконавцеві, тому неодноразово відмовлявся від послуг адвоката. Взагалі!
За словами очевидців, у Стуса "вкрали" останнє слово. Спецпубліка, яка грала роль "масовки", покірно потягнулася до виходу. Василь гучно, як він це вмів, заволав: "Палачи! И вы не смоете всей вашей черной кровью поэта праведную кровь!"
Вирок прозвучав наче постріл: десять років позбавлення волі у таборі особливо-суворого режиму та п"ять років заслання. Визнаний "особливо небезпечним рецидивістом". Кінець терміну ув'язнення - 15 травня 1990 р. На побаченні, відразу після суду, сказав дружині, що такого терміну "не витягне".
Після жорстокого, по суті, смертельного вироку, із горьковського заслання на увесь світ пролунав одинокий, але сильний голос академіка Андрія Сахарова: "Нелюдяність вироку українському поету Василю Стусу - сором радянської репресивної системи. Так життя людини ламається безповоротно - це розплата за елементарну порядність та нонконформізм, за вірність своїм переконанням, своєму "я"...
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...поэтому ты, питар соевый, направил в Минск соучастника его убийства на переговоры с петухами от хуйла, который приходится этому убийце кумом. Мразь ты двуличная!
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да ну нафиг задвигать мне в уши и глаза эту дичь, типа петя петя вырос на стихах стуса, да в школе его не преподавали а в лихие 90 когда петя когда на ноги вставал вот вообше было не об этом, а тут типа нев..ебеный знаток поэзии
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А мені Господь в цей День ще одну маленьку вівцю подарував-ярочку. Можете привітати з приплодом
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Дякую , Друзі ! А мені треба знову бігти в місто по ділам , ввечорі зустрінемось.
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может адво-ката медведчука топит, в предыдущие годы не поздравлял
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Петруша !!! Ти такі заяви маєш виголошувати на суді в медведчука. Або на його поминках !
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дик як же на КУМА путьки і свого НАПРАВЛЯЮЧОГО пеця зможе хвоста підняти ?
А той відмовится по інструкції для пеці в москву літать ..... Ви же панімаєтє ЕТОГО дапустіть ліпєцк нє пазволяєт....
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Когда этот рот произносит имя Стуса,он оскверняет его..
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Поэтому Кондитер и назначил одного из палачей Стуса представлять его интересы в минских терках
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Трындеть Петя мастак. Всё избитое, банальное - граждане это любят. Ему бы не президентом, а пресс-атташе где-нибудь..
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обыкновенный пuзд@б@л он, для пресс-атташе не годится))
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А о Медведчуке наш гарант ничго откровенно сказать не хочет???!!!
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Стус дійсно герой нації, а ти, пЕця ліпєцкій -- її позор!
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Пєцю ніхто і не згадає з часом. Раптово вискочив, як булька на воді, так само і щезне.
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Жаль,чертовски жаль,что этого нельзя сказать о Порошенко и ещё хуже то ,что о нём можно сказать совершенно противоположное !!!
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После " циничных бандеровцев" ни одному слову этого лицимера не верю!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПорошенко о Стусе: "Отважный борец против тирании, он стал настоящим героем нации"
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