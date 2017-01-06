Saramat
, Луиза Тумбочкина
, Андрей Петров b7cee86a
, бостууга
, Акинар Дортуар 544ccd43
, Дельфін Фатіма
, alexandr shamov
, Николай Верескун
, Алла Новосад 5b57f84f
, MrMedy77 . 0dfe814e
, Слава Украине 706c8f12
, gassab
, Валерий Проценко
, Bander_ua
, Denisn
, SergTranscarpathian
, Андрей Филипович a39bc2a9
, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
, Cтарий Кінь
, Злий Грицько
, gopkins
, Глеб Жеглов 2578b002
, Григорий Григорьев
, Доброгодня
, Alex Palyvoda
, Андрей Дар
, Damon Smith
, Аль Капучіно
, Маркиз
, Скабичевский
, Анатолій Шабельник
, Игорь Пашинин
, Змиевобандеровец
, Alexander Hesse
, Fantomas
, Вла
, М А Р И К
, Гыг с Вами
, олег шипула
, сумчанка
, Baks13. UA
, Alexei Rayu
, Berko Berko
, Светлана Черкассы
, Андрій Смицький
, Oleksandr Ievtushenko
, Das Boot bebd29c2
, буков
, oleole
, nevs nevs
, Олег Хардин
, La Figa56 ab2ed38e
, Roine S
, 1970-kva
, Чип
, Dev Adhikaru
, Иванов Юрий 9255343a
, GoodWin
, NEserega
, vic-t
, Дока-Дока
, soren
, Родион Ивашин
, Игорь Хирскл
, путин999
, Senator S 01a656ec
, RR
, Олександр Терек
, Леонид Днепр
, Павел 44 521f088a
, Иван Иванов 1f0e171f
, Vitaliy Shvorak
, Антип61
, belge
, Данко Сердечный
, Шобнепаліться Інкогніто
, Stuart Pearce
, Slava Stahov
, прыщ
, Сергей Серж e67d4198
, Александр Мусиенко f40b38e6
, Pavel Pav
, Алекс Фибер
, Джамал
, Масімо Касетті
, Yaroslav Vinnitsa
, arturs mironovics
, Евгений Антилаф
, Александр Малышенко
, Welle
, Пилат
, Lvbnhj
, variable general
, Діонісій
, Софія Мішина
, Ali Hasan
, valeria
, Странник Виртуальный
, Василь Вовк
, chubuk
, молодой рабочий
, Коваленко Егор
, Просто Тихон
, Евгений Бабенко ba1b42d2
, Taras Franco
, tector
, Євген Дусик
, Олександр Коломоєць f8938ba5
, Serge Minenko e3ecb51b
, Dnepr forever
, Тарас Затолочный
, Андромеда
, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ
, Путенбох
, Днепропетровец
, не олигарх
, Василий Романюк
, Пэ Эм
, Толя Барклай
, Лариса Таран
, Шимус
, roadstar
, УАВ
, C. NRJ
, kentstudent
, Юрий Петров 33876dd3
, Василий Мищенко 8ea4b7ee
, Wevelsburg
, Виталий Степаненко 51517ad3
, молоттора
, Ватник Дзедываевалов
, Люцифер
, Александр Коваленко 446175f7
, Ruslan Tkachenko
, МГМ
, Kick Ban
, Міністерство Правди
, Филипп Филиппович Преображенск
, piligrim
, Лейб Маркович
, Volodymyr Khomych
, SoToNaUnTheDarK 0609f262
, kostjaua5
, Мастер Автополив
, Index_Dias
, Дядько
, ШуМаХер
, Val N
, vict
Акинар Дортуар 544ccd43, Змиевобандеровец, Alexei Rayu, gopkins, буков, Олег Хардин, Гыг с Вами, Oleksandr Ievtushenko, Валерий Проценко, Андрей Петров b7cee86a, Григорий Григорьев, Cтарий Кінь, сумчанка, Игорь Пашинин, Senator S 01a656ec, Игорь Хирскл, Вла, Slava Stahov, Николай Верескун, Андрій Смицький, SergTranscarpathian, Dev Adhikaru, Алла Новосад 5b57f84f, 1970-kva, Джамал, Доброгодня, Иван Иванов 1f0e171f, олег шипула, Иванов Юрий 9255343a, Александр Мусиенко f40b38e6, Berko Berko, valeria, молодой рабочий, Коваленко Егор, М А Р И К, Alex Palyvoda, Евгений Бабенко ba1b42d2, Lvbnhj, arturs mironovics, Путенбох, Тарас Затолочный, MrMedy77 . 0dfe814e, Странник Виртуальный, путин999, chubuk, Маркиз, Baks13. UA, Шимус, прыщ, молоттора, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ, Welle, Леонид Днепр, МГМ, Луиза Тумбочкина, Лариса Таран, Антип61, Толя Барклай, Ватник Дзедываевалов, Bander_ua, Pavel Pav, не олигарх, Wevelsburg, Чип, Alexander Hesse, Діонісій, Volodymyr Khomych, Ali Hasan
Всего на сайте: 217 писателей
Як добре те, що смерті не боюсь я
і не питаю, чи тяжкий мій хрест,
що перед вами, судді, не клонюся
в передчутті недовідомих верст,
що жив, любив і не набрався скверни,
ненависті, прокльону, каяття.
Народе мій, до тебе я ще верну,
як в смерті обернуся до життя
своїм стражданням і незлим обличчям.
Як син, тобі доземно уклонюсь
і чесно гляну в чесні твої вічі
і в смерті з рідним краєм поріднюсь.
Ответить
тільки тобою повняться брості віт,
запарувала духом твоїм рілля,
тільки тобою тішиться немовля,
спів калиновий піниться над водою -
тільки тобою, тільки тобою!
Тільки тобою серце кричить моє!
Тільки тобою сили мені стає
далі брести хугою світовою,
тільки Тобою, тільки Тобою!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- У ті роки існував список адвокатів, з поміж яких тільки і можна було вибирати собі захисника, якщо ти проходив по політичній справі. Це, звісно, були перевірені люди, які мали від КГБ так званий "допуск" до справ такого роду.До речі, Стус чудово розумів, що справа не у конкретному виконавцеві, тому неодноразово відмовлявся від послуг адвоката. Взагалі!
За словами очевидців, у Стуса "вкрали" останнє слово. Спецпубліка, яка грала роль "масовки", покірно потягнулася до виходу. Василь гучно, як він це вмів, заволав: "Палачи! И вы не смоете всей вашей черной кровью поэта праведную кровь!"
Вирок прозвучав наче постріл: десять років позбавлення волі у таборі особливо-суворого режиму та п"ять років заслання. Визнаний "особливо небезпечним рецидивістом". Кінець терміну ув'язнення - 15 травня 1990 р. На побаченні, відразу після суду, сказав дружині, що такого терміну "не витягне".
Після жорстокого, по суті, смертельного вироку, із горьковського заслання на увесь світ пролунав одинокий, але сильний голос академіка Андрія Сахарова: "Нелюдяність вироку українському поету Василю Стусу - сором радянської репресивної системи. Так життя людини ламається безповоротно - це розплата за елементарну порядність та нонконформізм, за вірність своїм переконанням, своєму "я"...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А той відмовится по інструкції для пеці в москву літать ..... Ви же панімаєтє ЕТОГО дапустіть ліпєцк нє пазволяєт....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить