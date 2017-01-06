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Теги: адвокат (772) госзакупки (742) лекарства (623) медицина (1372) Минздрав (1232) Тодуров Борис (3)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Всего на трех закупках Институт сердца в течение месяца "наварил" 148 324 грн, - адвокат. ДОКУМЕНТ

Институт Сердца Министерства здравоохранения Украины всего на трех закупках в течение месяца наваривает 148 324,42 грн.

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Какой тупой адвокат! Сходи на Банковую, там тебе дадут ответ. "А жить то как?" Приблизительно такой....
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ага і правий був цей деректор- НА ЖІЗНІ УКРАІНЦЕВ . дик до оної категорії він відніс себе і його оточення.... Толково....
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Результат правления Кравчука, Кучмы, Ющенка, Януковича и Воны.
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Виноваты все, кто был во власти, а ВОна и сейчас является властью.
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дик.....
а про ГІВНО В ШОКОЛАДІ , котре править останні ТРИ РОКИ , ну нікак .....
Винуваті ПАПЄРЄДНІКІ ... і ЮЛЬКА ..... ібо она ВАГОВКА ... она у гаспод наших , благодєьєлєй ахмєткі криворіжсталь УКГАЛА , у фігташа 11 лярдів кубів газу...... АТУ ЄЙО , ето жє гаспада .....
Короче бидло котрого ЇБУ.... , гризе тих хто пробує йому допомогти... КАК МІЛО.....
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Адвокат, не болей! Особенно сердце береги...
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Ти бздиш, як циганка: впіймали на кражі, а вона верещить "прокляну"...
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З Вашого коменту можна зробити три висновки:

1. Людина Ви нерозумна.
2. Людина Ви хамовита.
3. Ви ще й расист.
Який сенс з Вами спілкуватися?
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Отпишись, удались, уйди .. земля вздохнет без тебя...
Ворье должно сидеть независимо от регалий и гениальности неужели это непонятно?
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Вы что-то свое домысливаете к моим комментариям и сами же смертельно на эти домыслы обижаетесть. Не самое умное занятие.

Если есть состав преступления - виновный должен понести наказание, предусмотренное законом, неужели это не понятно? Насколько я помню, у нас многие экономические преступления были декриминализированы.

ПС. То что эти факты должны были попасть в поле зрения целой кучи организаций Вас не смутило? У прокуратуры доступ к Прозорро есть, математику они знают. Или все-таки в консерватории надо что-то поменять? (c)
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Теперь понятно почему тодуров развонялся,кормушки лишили,да, зрадоботы?посадить суку православную
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Ты дятел Евгений Антилаф , Тодурову и так хватает что бы еще пачкаться левыми закупками...
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Там возле него прилипло чмырей достаточно, или думаешь он лично закупками занимается? Ему надули в уши, как и тебе, дурачку.
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О,налезли боты,да мне похеру хватает или нет и кому шестеркам его или ему самому ,опять таки денег много не бывает,у ахмета 40 лярдов было, ты думаешь ему хватало? ,пиздить их всех нужно за редким исключением,медицына что на местах что выше это такая клоака и круговая порука
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Ну сссука пидарасы , Закревская ты кто и откуда сведения , когда достигнешь хотя бы половины того что достиг Тодуров тогда и будеш свои гнусные пасквили писать,а так минздраву только в морду фактами тыкнули так и понеслось....
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Не истери. Закревская известный адвокат, которая занимается защитой пострадавших от янучарско-пуйловского беспредела участников Майдана.
А заслуги Тодурова как хирурга не дают ему прово быть вором, если это подтверждается фактами.
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Так если она такой классный адвокат пусть подает в суд , а то пиздеть не мешки ворочать и не операции на сердце делать....
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Так может и подаст в суд. Где написано, что не подаст? Обнародовать информацию от своего имени, да еще и подтверждать это документально, это тоже поступок, в отличие от анонимного поливания Закревской матами в инете.


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В отличие от Закревской Тодуров выложил видео в котором указал что готов в суде ответить за свои слова, а таких бумажонок я могу состряпать ооооочень много
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Пусть разбирается в судах. Кто-то не дает? Вон уже и защитники у него появились, адвокат медведчук и депутат вилкул.
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но и видео выкладывают многие без суда..доказывая свою правоту...
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"Бить можно дєльним чєлавєком і" обкрадати нещасних? "Гєній і зладєйство, такі, савмєстіми?".
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В концлагерях у немцев тоже были гениальные врачи. Интересно за что их расстреляли?
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Еще раз для пиздаболов типа тебя есть факты,есть документы подтверждающие ,пусть подает в суд
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О закукарекало, в отличии от тебя указаны мои имя и фамилия, а ты с кукана слезь и открой личико убогий....
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а напрямую у завода ну никак не получается закупить?...
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скорее - иначе уже не умеют и вряд ли научатся... надо менять "винтики" в механизьме)...
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"искусственно разбил партию на допороговые суммы, чтобы не объявлять тендер (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2016-11-28-000090-a), а переплата составила (107,54 - 64,3) * 600 = 25944 грн. или 67%."

Наши люди могут обойти любые преграды и заборы, какой бы высоты они ни были...
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Агааа...Схемки ужо на опереженийо отработаны...Я Вас умолять, уже проходим..ака детки...
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А чего удивляться? Так система отстроена. Кругом монополии. Тодуров - это Ахметов в белом халате.
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Іноді натрапляєш на такі гримаси державної медицини... Не буду називати профіль, але конкретний лікар (знайомий, чесний) каже "Тре зробити експрес-дослідження. У нашій клініці це офіційно коштує 1000 грн, а в Феофанії 650 грн. Робить той самий лікар на однакових апаратах. Чому різні ціни? "Вони" і "ми" отримали апарати за різними комерційними програмами і економісти так скалькулювали".
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было бы больше толку, если бы адвокат запостила все вышеизложенное в виде фотокопии заявления в прокуратуру. а так это все брызги по воде ...
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мрази, в Китае за подделку лекарств и махинации в этой сфере приговаривают к смерти, и правильно это осознаное убийство, пока эти ОПГ от медицины делят бизнес и навар, люди умирают
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в китае за многое приговаривают...тока коррупция никуда не исчезает
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Все, набросились как псы. Словно москали какие то. Док пошли их всех нахер. А мы хоч кем то гордиться будем.
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Ага, "наш ответ Чемберлену")) Це у відповідь на звинувачення Тодурова, в стилі "сам такий". А давайте-но в трохи іншому ключі - ви не про навар Інституту серця розповідайте, а пройдіть по всім його звинуваченням на адресу міністра МОЗу і всі, по списку, заперечте документально. В стилі "препарати не закупили? - неправда. Ось документ, по якому препарат закуплено за ось такою ціною, ось документ, по якому препарат розподілено" ну так далі по всіх звинуваченнях.
А пошук "компроматів у відповідь" - це самий тупий, самий долбой#бський спосіб аргументації в країні, де компромат є буквально на кожного, хто ще не лежить на кладовищі. Тому що в Україні силами криміналітету (котрий власне і є державотворчим інститутом) штучно створено умови, за яких кожен, хто не хлебче слухняно баланду в стійлі з гройцмановою та порошенковою (раніше - кучминою, януковичевою і т.д.) локшиною на вухах, вже переступає так чи інакше закон.
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В скарбничку на новий Лексус трохи хтось відклав)
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О шоколадок обыдыли погнали людей обсирать.Вы свои тендеры покажите,там волосы дыбом становятся.Начните с мо ущербные.Не рвите жилы,посадим вас на кол.
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За деньги и адвокаты превращаются в прокуроров.
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сірятину деруть у всі дірки...
А, їм українська мова не така!!!
Але справа навіть не в цьому:
Якщо у сіроми після новорічного обжорства, не приведи, заболить серце, і сірома звернеться, не приведи, у той Інститут Серця, то гарантовано, що сірому на другий день влуплять СТЕНТ за 40.000,00 гривень, а потім 5 років терапії по 100.000.00 щорічно...., тобото замість того, шоб того сірого теплим чаєм відпоїти та пірамідону пару пігулок дати звечора.... і то було б годі.....
Сірий ще дупою двері буде відкривати і говорити : дяяяяякую, ой дяяякуюююю, пане дохтур. к
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Закревской - Получается институт сердца монополист? И соответственно цены на услуги укажите. Ну скажем УЗИ сердца у них и за перекрестком. .... с тем же результатом. Результаты вас тоже удивят. Проверено.
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злодій у злодія шапку вкрав.
тодурову вказали закревською, що для того аби когось звинувачувати, треба самому бути без гріха.
це як сірожина квартира
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Ну что ж, если этот сердечных дел мастер готов предстать перед судом - окажите ему любезность. Почему-то в крахоборство Ульяны не верится...
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Наша медецина чем-то напоминает мпц!
Им несут деньги, "храмы" построены для лучшего отбора денег, они ездят на крутых машинах и тд! Различие только в одежде, у одних белые халаты, у других черные рясы!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВсего на трех закупках Институт сердца в течение месяца "наварил" 148 324 грн, - адвокат. ДОКУМЕНТ
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