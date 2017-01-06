Всего на трех закупках Институт сердца в течение месяца "наварил" 148 324 грн, - адвокат. ДОКУМЕНТ

Saramat
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, MrMedy77 . 0dfe814e
, Слава Украине 706c8f12
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, Bander_ua
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, Berko Berko
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, 1970-kva
, Чип
, Dev Adhikaru
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, Павел 44 521f088a
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, Антип61
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Всего на сайте: 217 писателей
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а про ГІВНО В ШОКОЛАДІ , котре править останні ТРИ РОКИ , ну нікак .....
Винуваті ПАПЄРЄДНІКІ ... і ЮЛЬКА ..... ібо она ВАГОВКА ... она у гаспод наших , благодєьєлєй ахмєткі криворіжсталь УКГАЛА , у фігташа 11 лярдів кубів газу...... АТУ ЄЙО , ето жє гаспада .....
Короче бидло котрого ЇБУ.... , гризе тих хто пробує йому допомогти... КАК МІЛО.....
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1. Людина Ви нерозумна.
2. Людина Ви хамовита.
3. Ви ще й расист.
Який сенс з Вами спілкуватися?
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Ворье должно сидеть независимо от регалий и гениальности неужели это непонятно?
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Если есть состав преступления - виновный должен понести наказание, предусмотренное законом, неужели это не понятно? Насколько я помню, у нас многие экономические преступления были декриминализированы.
ПС. То что эти факты должны были попасть в поле зрения целой кучи организаций Вас не смутило? У прокуратуры доступ к Прозорро есть, математику они знают. Или все-таки в консерватории надо что-то поменять? (c)
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А заслуги Тодурова как хирурга не дают ему прово быть вором, если это подтверждается фактами.
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Наши люди могут обойти любые преграды и заборы, какой бы высоты они ни были...
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А пошук "компроматів у відповідь" - це самий тупий, самий долбой#бський спосіб аргументації в країні, де компромат є буквально на кожного, хто ще не лежить на кладовищі. Тому що в Україні силами криміналітету (котрий власне і є державотворчим інститутом) штучно створено умови, за яких кожен, хто не хлебче слухняно баланду в стійлі з гройцмановою та порошенковою (раніше - кучминою, януковичевою і т.д.) локшиною на вухах, вже переступає так чи інакше закон.
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А, їм українська мова не така!!!
Але справа навіть не в цьому:
Якщо у сіроми після новорічного обжорства, не приведи, заболить серце, і сірома звернеться, не приведи, у той Інститут Серця, то гарантовано, що сірому на другий день влуплять СТЕНТ за 40.000,00 гривень, а потім 5 років терапії по 100.000.00 щорічно...., тобото замість того, шоб того сірого теплим чаєм відпоїти та пірамідону пару пігулок дати звечора.... і то було б годі.....
Сірий ще дупою двері буде відкривати і говорити : дяяяяякую, ой дяяякуюююю, пане дохтур. к
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плачУ і плАчу..
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тодурову вказали закревською, що для того аби когось звинувачувати, треба самому бути без гріха.
це як сірожина квартира
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Им несут деньги, "храмы" построены для лучшего отбора денег, они ездят на крутых машинах и тд! Различие только в одежде, у одних белые халаты, у других черные рясы!
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