Вице-президент США Байден планирует в ближайшее время посетить Украину, - "Українські Новини"

Saramat
, Луиза Тумбочкина
, Андрей Петров b7cee86a
, бостууга
, Акинар Дортуар 544ccd43
, Дельфін Фатіма
, alexandr shamov
, Николай Верескун
, Алла Новосад 5b57f84f
, MrMedy77 . 0dfe814e
, Слава Украине 706c8f12
, gassab
, Валерий Проценко
, Bander_ua
, Denisn
, SergTranscarpathian
, Андрей Филипович a39bc2a9
, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
, Cтарий Кінь
, Злий Грицько
, gopkins
, Глеб Жеглов 2578b002
, Григорий Григорьев
, Доброгодня
, Alex Palyvoda
, Андрей Дар
, Damon Smith
, Аль Капучіно
, Маркиз
, Скабичевский
, Анатолій Шабельник
, Игорь Пашинин
, Змиевобандеровец
, Alexander Hesse
, Fantomas
, Вла
, М А Р И К
, Гыг с Вами
, олег шипула
, сумчанка
, Baks13. UA
, Alexei Rayu
, Berko Berko
, Светлана Черкассы
, Андрій Смицький
, Oleksandr Ievtushenko
, Das Boot bebd29c2
, буков
, oleole
, nevs nevs
, Олег Хардин
, La Figa56 ab2ed38e
, Roine S
, 1970-kva
, Чип
, Dev Adhikaru
, Иванов Юрий 9255343a
, GoodWin
, NEserega
, vic-t
, Дока-Дока
, soren
, Родион Ивашин
, Игорь Хирскл
, путин999
, Senator S 01a656ec
, RR
, Олександр Терек
, Леонид Днепр
, Павел 44 521f088a
, Иван Иванов 1f0e171f
, Vitaliy Shvorak
, Антип61
, belge
, Данко Сердечный
, Шобнепаліться Інкогніто
, Stuart Pearce
, Slava Stahov
, прыщ
, Сергей Серж e67d4198
, Александр Мусиенко f40b38e6
, Pavel Pav
, Алекс Фибер
, Джамал
, Масімо Касетті
, Yaroslav Vinnitsa
, arturs mironovics
, Евгений Антилаф
, Александр Малышенко
, Welle
, Пилат
, Lvbnhj
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, Софія Мішина
, Ali Hasan
, valeria
, Странник Виртуальный
, Василь Вовк
, chubuk
, молодой рабочий
, Коваленко Егор
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, Евгений Бабенко ba1b42d2
, Taras Franco
, tector
, Євген Дусик
, Олександр Коломоєць f8938ba5
, Serge Minenko e3ecb51b
, Dnepr forever
, Тарас Затолочный
, Андромеда
, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ
, Путенбох
, Днепропетровец
, не олигарх
, Василий Романюк
, Пэ Эм
, Толя Барклай
, Лариса Таран
, Шимус
, roadstar
, УАВ
, C. NRJ
, kentstudent
, Юрий Петров 33876dd3
, Василий Мищенко 8ea4b7ee
, Wevelsburg
, Виталий Степаненко 51517ad3
, молоттора
, Ватник Дзедываевалов
, Люцифер
, Александр Коваленко 446175f7
, Ruslan Tkachenko
, МГМ
, Kick Ban
, Міністерство Правди
, Филипп Филиппович Преображенск
, piligrim
, Лейб Маркович
, Volodymyr Khomych
, SoToNaUnTheDarK 0609f262
, kostjaua5
, Мастер Автополив
, Index_Dias
, Дядько
, ШуМаХер
, Val N
, vict
Акинар Дортуар 544ccd43, Змиевобандеровец, Alexei Rayu, gopkins, буков, Олег Хардин, Гыг с Вами, Oleksandr Ievtushenko, Валерий Проценко, Андрей Петров b7cee86a, Григорий Григорьев, Cтарий Кінь, сумчанка, Игорь Пашинин, Senator S 01a656ec, Игорь Хирскл, Вла, Slava Stahov, Николай Верескун, Андрій Смицький, SergTranscarpathian, Dev Adhikaru, Алла Новосад 5b57f84f, 1970-kva, Джамал, Доброгодня, Иван Иванов 1f0e171f, олег шипула, Иванов Юрий 9255343a, Александр Мусиенко f40b38e6, Berko Berko, valeria, молодой рабочий, Коваленко Егор, М А Р И К, Alex Palyvoda, Евгений Бабенко ba1b42d2, Lvbnhj, arturs mironovics, Путенбох, Тарас Затолочный, MrMedy77 . 0dfe814e, Странник Виртуальный, путин999, chubuk, Маркиз, Baks13. UA, Шимус, прыщ, молоттора, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ, Welle, Леонид Днепр, МГМ, Луиза Тумбочкина, Лариса Таран, Антип61, Толя Барклай, Ватник Дзедываевалов, Bander_ua, Pavel Pav, не олигарх, Wevelsburg, Чип, Alexander Hesse, Діонісій, Volodymyr Khomych, Ali Hasan
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https://www.youtube.com/watch?v=nTQc-C70dsU
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"О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения".
И далее:
"Перед жителями стоял выбор: оставаться на местах и восстановить со страшными усилиями все с такими трудами заведенное и так легко и бессмысленно уничтоженное, ожидая всякую минуту повторения того же, или, противно религиозному закону и чувству отвращения и презрения к русским, покориться им. Старики помолились и единогласно решили послать к Шамилю послов, прося его о помощи, и тотчас же принялись за восстановление нарушенного".
Кстати, если кто давно читал "Хаджи Мурата", откуда и взяты цитаты: накануне аул, о котором идет речь, был разграблен и сожжен русскими солдатами, которыми командовал... Бутлер из Петербурга.
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Я знаю подробности: болтовня, озабоченность, словесн-моральная поддержка ну и "хлеб с маслом" для пономарей и проч.
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За 5 дней, как стать никем.
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Главный раввин РФ (по версии ХАБАДа) Берл Лазар считает, что тело Ленина должно быть предано земле, а могилы с кладбища у Кремлевской стены должны быть перенесены на другие кладбища (в том числе и могила Иосифа Сталина).»
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Слава Украини!
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В Красноярске четыре человека скончались в результате отравления алкогольным коктейлем «Тайм-аут». Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).
Тела были обнаружены в четверг, 5 января, около 23:00 в комнате общежития в Кировском районе города. Погибшие - 32-летний мужчина, две его сестры в возрасте 23 и 22 лет, а также 38-летняя женщина.
«Все они в течении дня распивали спиртное, в том числе алкогольный коктейль "тайм-аут", который приобрели в павильоне», - уточнили следователи. По информации портала «НГС.Новости», напиток направлен на экспертизу. Известно, что коктейль продавался в 1,5-литровых пластиковых бутылках.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
В декабре в Иркутске от отравления средством для ванн «Боярышник» скончались 77 человек. Судмедэкспертиза показала, что 74 из них отравились метиловым спиртом, остальные пострадали от приема значительной дозы этилового спирта.
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Был ли выбор у жителей иркутского Ново-Ленино и будет ли он: репортаж «Ленты.ру»
Из 75 погибших в Иркутске от отравления метиловым спиртом только один был бомжом и вел откровенно асоциальный образ жизни. Все остальные имели свое жилье, большинство - семьи, многие - работу. Лишь некоторых можно отнести к группе лиц, «оказавшихся в трудной жизненной ситуации». Остальные, по местным меркам, - относительно благополучные. При этом все до одного, как погибшие, так и выжившие, имели притяжение к иркутскому району Ново-Ленино. Либо жили здесь, либо работали. «Лента.ру» выясняла, был ли у пострадавших от «Боярышника» выбор и почему они предпочитали концентрат для ванн водке.
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Перед перинатальным центром в Барнауле установили скульптуру.
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Лежала в дородовом 2 недели с первым ребенком. Там намного лучше, чем в послеродовом. Роды были сложные, рожала в выходные, поэтому персонал был злой. Акушерка почти не заходила в родовую палату, врач смотрела изредка из-за этого пропустили потуги. В результате сделали кесарево в срочном порядке, швы наложили плохо. После меня экстренно тот же врач кесарил девушку с двойней (я с ней лежала в реанимации). Она была с мужем и ей сделали незаметный шрам с рассасывающими нитками. Вот где называется совесть. Сейчас ребенку 3 месяца и из-за того, что он долго простоял в родовых путях у него травма головы и диагноз - нарушение венозного оттока. Не рекомендую. После родов никто не наблюдал. Все злые и некомпетентные.https://prodoctorov.ru/barnaul/lpu/2387-kraevoy-perinatalnyy-centr-roddom-5/
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08.06.16 05:18:30
-2.0 Ужасно
Всем доброго времени суток. Хуже мед. заведения я не видел. Супруга на восьмом месяце. Утром зашла в 03:00. Только оттуда вышла, голодная, злая.
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Это ужас! Сегодня положили в отделение патологии в коридор на раскладушку! Врач, которая направляла, не предупредила об этом. Так как меня определили туда ближе к вечеру, я не успела в буфет и не смогла купить посуду. В столовой мне с неудовольствием дали тарелку. Ложек нет. Отношение хуже, чем к бомжам в ночлежке.
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Великий окулист,
академик Владимир Петрович Филатов, отмечал свой юбилей в Одесском оперном
театре . На сцене был изображен человеческий глаз в центре которого находилась
фотография Владимир Петровича ! Когда он
увидал это ,то произнёс ,какое счастье что я не гинеколог !
Если Владимиру Петровичу попадались пионеры или комсомольцы , то он плевал в сторону их!
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