Расходы на Евровидение-2017 превысят ожидаемый доход, но это имиджевый проект, - продюсер конкурса

Saramat
, Луиза Тумбочкина
, Андрей Петров b7cee86a
, бостууга
, Акинар Дортуар 544ccd43
, Дельфін Фатіма
, alexandr shamov
, Николай Верескун
, Алла Новосад 5b57f84f
, MrMedy77 . 0dfe814e
, Слава Украине 706c8f12
, gassab
, Валерий Проценко
, Bander_ua
, Denisn
, SergTranscarpathian
, Андрей Филипович a39bc2a9
, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
, Cтарий Кінь
, Злий Грицько
, gopkins
, Глеб Жеглов 2578b002
, Григорий Григорьев
, Доброгодня
, Alex Palyvoda
, Андрей Дар
, Damon Smith
, Аль Капучіно
, Маркиз
, Скабичевский
, Анатолій Шабельник
, Игорь Пашинин
, Змиевобандеровец
, Alexander Hesse
, Fantomas
, Вла
, М А Р И К
, Гыг с Вами
, олег шипула
, сумчанка
, Baks13. UA
, Alexei Rayu
, Berko Berko
, Светлана Черкассы
, Андрій Смицький
, Oleksandr Ievtushenko
, Das Boot bebd29c2
, буков
, oleole
, nevs nevs
, Олег Хардин
, La Figa56 ab2ed38e
, Roine S
, 1970-kva
, Чип
, Dev Adhikaru
, Иванов Юрий 9255343a
, GoodWin
, NEserega
, vic-t
, Дока-Дока
, soren
, Родион Ивашин
, Игорь Хирскл
, путин999
, Senator S 01a656ec
, RR
, Олександр Терек
, Леонид Днепр
, Павел 44 521f088a
, Иван Иванов 1f0e171f
, Vitaliy Shvorak
, Антип61
, belge
, Данко Сердечный
, Шобнепаліться Інкогніто
, Stuart Pearce
, Slava Stahov
, прыщ
, Сергей Серж e67d4198
, Александр Мусиенко f40b38e6
, Pavel Pav
, Алекс Фибер
, Джамал
, Масімо Касетті
, Yaroslav Vinnitsa
, arturs mironovics
, Евгений Антилаф
, Александр Малышенко
, Welle
, Пилат
, Lvbnhj
, variable general
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, Ali Hasan
, valeria
, Странник Виртуальный
, Василь Вовк
, chubuk
, молодой рабочий
, Коваленко Егор
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, Евгений Бабенко ba1b42d2
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, tector
, Євген Дусик
, Олександр Коломоєць f8938ba5
, Serge Minenko e3ecb51b
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, Тарас Затолочный
, Андромеда
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, Путенбох
, Днепропетровец
, не олигарх
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, Пэ Эм
, Толя Барклай
, Лариса Таран
, Шимус
, roadstar
, УАВ
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, kentstudent
, Юрий Петров 33876dd3
, Василий Мищенко 8ea4b7ee
, Wevelsburg
, Виталий Степаненко 51517ad3
, молоттора
, Ватник Дзедываевалов
, Люцифер
, Александр Коваленко 446175f7
, Ruslan Tkachenko
, МГМ
, Kick Ban
, Міністерство Правди
, Филипп Филиппович Преображенск
, piligrim
, Лейб Маркович
, Volodymyr Khomych
, SoToNaUnTheDarK 0609f262
, kostjaua5
, Мастер Автополив
, Index_Dias
, Дядько
, ШуМаХер
, Val N
, vict
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Заметил странную закономерность - лидеры антипорошенковских мнений, совсем избегают говорить плохо о ком либо из одиозных политиков.
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т.е. очередные песни-пляски с подачи винницкого коммунального мафиози кистиона, который по совместительству главный решала при гройсмане, оплачивать будут киевляне.
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В Красноярске 4 человека умерли из-за отравления алкогольным коктейлем
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/586f27089a7947566633542d?from=newsfeed
Как рассказали правоохранители, около 23:00 по местному времени 5 января в следственные органы поступило сообщение о том, что в доме 17 по ул. Гастелло «в комнате общежития были обнаружены тела четырех человек».
Как уточнили следователи, тела принадлежали 32-летнему мужчине, двум его сестрам 23 и 22 лет 38-летней женщины. По данным следствия, все они в течения дня употребляли спиртные напитки, в том числе алкогольный коктейль «Тайм-аут», который купили в павильоне.
Алени! Да вы гурманы!
Коктейль "Тайм-аут":
Ингредиенты:
сливки1часть
сок апельсиновый2части
калуа1часть
бренди1часть
гренадин1дэш
персики1штука
http://www.mmenu.com/recepty/alkogolnye_kokteyli/52481/
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Известно, что коктейль продавался в 1,5-литровых пластиковых бутылках.
https://lenta.ru/news/2017/01/06/alcohol/
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https://www.youtube.com/watch?v=oBJOLOAhwMI
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https://www.youtube.com/watch?v=4bPRVgnFEn0
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нефть подросла и товары подросли, любые - что сталь, что химия
я удивляюсь, почему так украинцы радуются когда нефть дешевеет?
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если не прав - поправьте
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С тем что снижение цены нефти бьёт и по Украине - согласен.
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у Вас не возникал вопрос куда тратит деньги Украина?
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На мордвинских кАналах радовались как победе в 45-м.
Вчера падала до 55.5
Сегодня 56.8
Ахиренного роста нет на фоне снижения добычи.
Короче, мордва может спать спокойно....
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(привет)
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в связи с тем, что цена на нефть повысилась - снизился курс гривны
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ВР, КМ и АП - тоже имиджевый проект ?
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одних послали воевать
, другие просят помощи "В Днепре проходит лечение обгоревший под Светлодарской дугой Роман Шевченко, который нуждается в дорогостоящем лечении. Об этом в Фейсбуке сообщает Сергей Пеев. Проведали в Днепре обгоревшего под Светлодарском бойца 54-й бригады ВСУ Романа Шевченко. Держится молодцом. До 4 января вроде все есть. Дальше - неизвестно. Давайте поможем защитнику ! Реквизиты: карта «Ощадбанка» 5167 4999 9923 9124 карта «Приватбанка» 4149 4996 4760 2752 Получатель - Наталья Шевченко (жена). 0501816542"в связи недостаточным финансированием от державы для востановленния после ранения и ожогов на войне ,
третьи собираютца фестивалить и им походу насрать на проблемы гоев .
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Будет реклама города - про него больше узнают рядовые туристы, которые захотят приехать сюда 2-й раз. Те же инвесторы. Реклама - это двигатель.
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Славно Украини!
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Гироем Славно!
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