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Материалы по теме:  Евровидение
Теги: Евровидение (478) конкурс (558) расходы (88) Романова (7)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Расходы на Евровидение-2017 превысят ожидаемый доход, но это имиджевый проект, - продюсер конкурса

Песенный конкурс Евровидение-2017, который состоится в Киеве, имеет имиджевое значение для Украины, несмотря на то, что расходы на него превысят ожидаемый доход.

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Может продюсера поменять , как то у других доходы превышают расходы ?
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Не беспокойтесь,мы еще и за минувшее "доходное" Евровидиние не расчитались по редитам неговоря про футбол 2012.Народ у нас тихий и стерпит увеличение налогов вплоть до 99.9% а затем героически подохнет с голода за Неньку Україну и за лучшее правительство в мире в надежде что их внуков внуки будут в шоколаде.
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Роман Донік ‏@donikroman 11 ч.11 часов назад
Заметил странную закономерность - лидеры антипорошенковских мнений, совсем избегают говорить плохо о ком либо из одиозных политиков.


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430 млн грн, сумма не маленькая, покажите весь список расходов, на что будут потрачены эти деньги.
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не знаю как с расходами, а один из пунктов доходной части извольте: "Правительство рекомендовало включить в тариф Киевэнерго затраты на модернизацию электроснабжения Международного выставочного центра, в котором пройдет Евровидение-2017."

т.е. очередные песни-пляски с подачи винницкого коммунального мафиози кистиона, который по совместительству главный решала при гройсмане, оплачивать будут киевляне.
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да может пол бюджета на евровидение ? хуле имидж!
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Зацените новость из жизни лаптеногих...Боярышник - это уже вчерашний день...

В Красноярске 4 человека умерли из-за отравления алкогольным коктейлем
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/586f27089a7947566633542d?from=newsfeed

Как рассказали правоохранители, около 23:00 по местному времени 5 января в следственные органы поступило сообщение о том, что в доме 17 по ул. Гастелло «в комнате общежития были обнаружены тела четырех человек».
Как уточнили следователи, тела принадлежали 32-летнему мужчине, двум его сестрам 23 и 22 лет 38-летней женщины. По данным следствия, все они в течения дня употребляли спиртные напитки, в том числе​ алкогольный коктейль «Тайм-аут», который купили в павильоне.

Алени! Да вы гурманы!
Коктейль "Тайм-аут":
Ингредиенты:

сливки1часть
сок апельсиновый2части
калуа1часть
бренди1часть
гренадин1дэш
персики1штука
http://www.mmenu.com/recepty/alkogolnye_kokteyli/52481/
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Лента сру добавляет:
Известно, что коктейль продавался в 1,5-литровых пластиковых бутылках.

https://lenta.ru/news/2017/01/06/alcohol/



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в украине мрут не менее от суррогата -в харьковской обл 52 чела -отличие в чём - в том что в россии знают на что они идут покупая лосьон или жидкость для очистки а в украине ты идёшь в сельмагазин покупаешь вроде норм водку и... в ящик
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Плохому танцору всегда всегда расходы мешают... А ваще так бы и сказали - пилить бабло будем всем кодлом... )
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Янушеску трохи "попіліл" на Євробаченні,на 36 млн.З огляду на інфляцію 100 млн задовільнять сучасників
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"Имиджевый" проект - это АТО. Сначала бы с этой проблемой разобраться, а потом и Евровидение было бы уместно.
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С учетом низкой себестоимости украинских товаров, то позор таким организаторам. Ведь подогнать нужные товары и услуги под Евровидение и будет вам доход, превышающий расход.
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Та да, канешка..Крєндєль в Індонезії заявив-дешевий і висококваліфіцирований PIPLE, у НАС, WELCOME, от падлюка!
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Господа, ну хоть бы уже ближе к маю такое заявлять начали!.. А то сначала "будет прибыль", а потом к началу января оказалось, что уже все разворовали. Поспешили вы с воровством-то, однако...
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Как же не спешить? - ведь инфляция и курс гривны нестабильный! надо быстро все пилить.
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а чего курс? гривня с начала года растет же
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А что с рублем и нефтью? Почему перестали ежедневные сводки публиковать?
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нефть растет, рубль тоже, поэтому и гривня растет, потому как все товары связаны с ценой на нефть
нефть подросла и товары подросли, любые - что сталь, что химия
я удивляюсь, почему так украинцы радуются когда нефть дешевеет?
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Потому что при дешевой нефти россияне меньше убивают по миру , если бы деньги россия тратила на россиян а не на убийства всем было бы все равно , хоть кормушки для лосей в Сибири интернетом оборудуйте .
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еще раз скажу, все товары привязаны к цене на нефть, и чем ниже она будет, тем ниже будет цена на сталь и химию, ведь ети товары продает Украина?
если не прав - поправьте
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Озвученная вами закономерность - как то не очень подтверждается практикой...
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а Вы считаете, что я не прав? просто сравните разницу стоимости стали и нефти
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Я отвечал Букову.

С тем что снижение цены нефти бьёт и по Украине - согласен.
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и ето, откуда Ваши знания куда тратит деньги Россия?
у Вас не возникал вопрос куда тратит деньги Украина?
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Два дня назад на несколько часов поднялась до 58 долл.
На мордвинских кАналах радовались как победе в 45-м.
Вчера падала до 55.5
Сегодня 56.8
Ахиренного роста нет на фоне снижения добычи.
Короче, мордва может спать спокойно....
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У них нет снижения добычи , они швырнули ОПЕК .
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В принципе так как есть сейчас (около 60) - самое то что надо. С одной стороны не слишком мало. Но с другой - недостаточно много чтоб экономика попадала в полную зависимость от нефти. У экономики с одной стороны нет оснований полностью фокусироваться на добыче нефти, но с другой стороны есть некоторое количество денег чтоб вкладываться в другие области (сейчас наблюдаю огромную накачку денег в производство продуктов и всего что для этого производства нужно) Станет хотя бы по 80 - заглохнет ВСЁ кроме нефти.

(привет)
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друже, я ни кому ни чего не хочу доказывать, я говорю об общей тенденции
в связи с тем, что цена на нефть повысилась - снизился курс гривны
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да ладно, не прикидывайтесь, все вы знаете, растут они, кто же такое писать будет, это же серпом по я....
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ВащеТО, уже доказанно, шо плохому танцору мешшшает то же самое, шо и харррошему певцу...
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Евровидение отражает подход нашей ылиты ко всей экономике Украины. Доходы тайно пилят они, расходы и долги делят на все остальное население. По этой причине в подвале особняка каждого чиновника - сонти килограмм зеленых бумажек. И почему-то они очень боятся доверить эти деньги для хранения и приумножения лучшему банкиру галактики Гонтаревой.
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Да и без этого проекта все знают, в Украине поют лучше всех.
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Везде вам тролли мерещатся. Вот мне нравится песня,- "Тиха украинская ночь..."
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Расходы в Бюджете тоже превышают даже ожидаемый доход.
ВР, КМ и АП - тоже имиджевый проект ?
.
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Это как апельсин ))) доходы делят одни а расходы на всех ( на народ ) вначале мы едим твой , а потом каждый свой . Также и Банк " Приват " купили за деньги народа за 1 гривну( почему не указать стоимость реально выделенных денег) , а потом продадут за 30 коп сами себе ....главное в глаза врать и говорить что все для народа это- же для вас!!!
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театр абсурда ,
одних послали воевать
, другие просят помощи "В Днепре проходит лечение обгоревший под Светлодарской дугой Роман Шевченко, который нуждается в дорогостоящем лечении. Об этом в Фейсбуке сообщает Сергей Пеев. Проведали в Днепре обгоревшего под Светлодарском бойца 54-й бригады ВСУ Романа Шевченко. Держится молодцом. До 4 января вроде все есть. Дальше - неизвестно. Давайте поможем защитнику ! Реквизиты: карта «Ощадбанка» 5167 4999 9923 9124 карта «Приватбанка» 4149 4996 4760 2752 Получатель - Наталья Шевченко (жена). 0501816542"в связи недостаточным финансированием от державы для востановленния после ранения и ожогов на войне ,
третьи собираютца фестивалить и им походу насрать на проблемы гоев .
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Вот Джамала, сука, как подставила родную Украину. На "миротворец" её!
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В принципе правда. Евровидение - это реклама города и страны. За рекламу платят сотни миллионов долларов. Английские футбольные клубы имеют до 100-та миллионов баксов за 5 лет за то, что на трусах футболистов этого клуба будет написано, например Adidas.
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Расскажи, зачем платить за рекламу, если это не принесет прибыли?
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Деньги - это не единственная в мире вещь имеющая ценность...
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ШуМаХер
Будет реклама города - про него больше узнают рядовые туристы, которые захотят приехать сюда 2-й раз. Те же инвесторы. Реклама - это двигатель.
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В итоге это окупится и принесет прибыль. Или я не правильно понимаю?
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по ходу в нас і держ. бюджет іміджевий проект... вінницькі реформатори пилять бюджет не менше, ніж крєпкіє хазяйствєнніки з Дамбасса
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Мичта вырасти и приехал к Вас помагал изделать Майданы!
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так и хочется всей этой пиздоте зажать яйца в тисках чтобы они хором победили на евровидении....

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"Имиджевый проект" говорите? А может правильнее будет называть вещи своими именами, - "распильный проект"? Может лучше было "более имиджевее" модернизировать сотню БМП до уровня БМП-1УМД и отправить их хлопцам для поддержки на "передок"? Или создать, наконец, в Украине Пантеон Памяти Национальных Героев? Дааа... Веселиться в то время, когда твои соотечественники - Герои умирают за тебя на Донбассе... Пи...ец!!! Слов нет, - одни цитаты!!!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРасходы на Евровидение-2017 превысят ожидаемый доход, но это имиджевый проект, - продюсер конкурса
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