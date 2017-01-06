Байден - Трампу: Пора становиться взрослым и проявить себя

Сергей Серж e67d4198
, Gal
, Tierre
, Змиевобандеровец
, Stuart Pearce
, SergTranscarpathian
, Saramat
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, бостууга
, Акинар Дортуар 544ccd43
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, alexandr shamov
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, Алла Новосад 5b57f84f
, MrMedy77 . 0dfe814e
, Слава Украине 706c8f12
, gassab
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, Bander_ua
, Denisn
, Андрей Филипович a39bc2a9
, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
, Cтарий Кінь
, Злий Грицько
, gopkins
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, Доброгодня
, Alex Palyvoda
, Андрей Дар
, Damon Smith
, Аль Капучіно
, Маркиз
, Скабичевский
, Анатолій Шабельник
, Игорь Пашинин
, Alexander Hesse
, Fantomas
, Вла
, М А Р И К
, Гыг с Вами
, олег шипула
, сумчанка
, Baks13. UA
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, Berko Berko
, Светлана Черкассы
, Андрій Смицький
, Oleksandr Ievtushenko
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, буков
, oleole
, nevs nevs
, Олег Хардин
, La Figa56 ab2ed38e
, Roine S
, 1970-kva
, Чип
, Dev Adhikaru
, Иванов Юрий 9255343a
, GoodWin
, NEserega
, vic-t
, Дока-Дока
, soren
, Родион Ивашин
, Игорь Хирскл
, путин999
, Senator S 01a656ec
, RR
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, Леонид Днепр
, Павел 44 521f088a
, Иван Иванов 1f0e171f
, Vitaliy Shvorak
, Антип61
, belge
, Данко Сердечный
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, arturs mironovics
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, Странник Виртуальный
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, Коваленко Егор
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, Олександр Коломоєць f8938ba5
, Serge Minenko e3ecb51b
, Dnepr forever
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, УАВ
, C. NRJ
, kentstudent
, Юрий Петров 33876dd3
, Василий Мищенко 8ea4b7ee
, Wevelsburg
, Виталий Степаненко 51517ad3
, молоттора
, Ватник Дзедываевалов
, Люцифер
, Александр Коваленко 446175f7
, Ruslan Tkachenko
, МГМ
, Kick Ban
, Міністерство Правди
, Филипп Филиппович Преображенск
, piligrim
, Лейб Маркович
, Volodymyr Khomych
, SoToNaUnTheDarK 0609f262
, kostjaua5
, Мастер Автополив
, Index_Dias
, Дядько
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Почему то сторонники хуйла и всепропальщики считают отрицания этого момент доказанным фактом связи между вами (как победителем выборов) и мелким защеканом!
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пусть готовится к дефлорации...
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:D
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Сократите налоги, дайте льготные условия для безнессов : " Рост экономики штата подогревается наличием широкого спектра рабочих мест, низкой стоимостью проживания, высоким уровнем жизни, отсутствием налога штата, льготным налогообложением бизнеса и слабым вмешательством в бизнес со стороны государства."
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будет и семнадцать.
Где работать мне тогда,
чем заниматься?.."
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http://www.npr.org/2017/01/05/508417418/trump-picks-ex-senator-banned-from-russia-as-his-intelligence-chief
Напомню, против Коатса Россия ввела контр-санкции и он знатно потролил Путина, сказав, что очень расстроен тем, что сорвался его отпуск в Сибири...
С Трампом точно не соскучишься
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срок президента США - 4 года
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Скрепы россиянцев не позволяют им увидеть, что в современном мире важны технологии и квалифицированные люди , а не территории, даже очень богатые полезными ископаемыми.
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@ANAKOYHER 2 янв.
У Обамы жалкая судьба. Ещё пару месяцев и о нём забудут.
А Путина будут помнить и ненавидеть еще много-много лет.
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Перше, що треба зробити Трумпу, - пістригтись і перед дзеркалом попрацювати над своєю мімікою...
Друге - "дєвочки" закінчились....
Третє - дитяча категоричність та дитсадкові образи можуть привести до ТРЕТЬОЇ СВІТОВОї
Четверте - його вже не буде
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Делаем ставки, господа ?!
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З цього все й почнеться....
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Скоро сам узнаешь... Очень скоро.
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