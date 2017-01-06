Премьера Израиля Нетаньяху второй раз за неделю допросили по делу о коррупции

437 23Теги: допрос (1010) Израиль (786) коррупция (6530) Нетаньяху (28) Тему создал: Цензор.НЕТ06.01.17 01:47 Премьера Израиля Нетаньяху второй раз за неделю допросили по делу о коррупцииГлаву правительства Израиля Биньямина Нетаньяху второй раз за неделю допросили по делу о коррупции. Его и членов его семьи подозревают в получении подарков от бизнесменов стоимостью в сотни тысяч шекелей. читать источник x Мне нравится 2
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Люди, веря, что новый правитель окажется лучше, охотно восстают против старого, но вскоре они на опыте убеждаются, что обманулись, ибо новый правитель всегда оказывается хуже старого....
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Ну нахрена было так срамиться? Чего не хватало?((((
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Заспокійливе подіяло чи ще щось ?
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