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Теги: допрос (1010) Израиль (786) коррупция (6530) Нетаньяху (28)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Премьера Израиля Нетаньяху второй раз за неделю допросили по делу о коррупции

Главу правительства Израиля Биньямина Нетаньяху второй раз за неделю допросили по делу о коррупции. Его и членов его семьи подозревают в получении подарков от бизнесменов стоимостью в сотни тысяч шекелей.

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шоколадного и его банду подельников в Украине, кроме народа, трясти некому. но народ в жопу голову спрятал в надежде, что нынешний пан "лучше предыдущего. никогда нельзя давать права политического голоса холопам и люмпенам, ими манипулируют узурпаторы.
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Макиавелли:
Люди, веря, что новый правитель окажется лучше, охотно восстают против старого, но вскоре они на опыте убеждаются, что обманулись, ибо новый правитель всегда оказывается хуже старого....
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а проблема не в правителях, а людях, которые этих правителей ставят и потом терпят! управлять своих государством нужно самим, никакой "добрый пан или царь" за тебя твоих проблем не решит.
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А ты уверен,шо его "выбрали" 54%? Уверен,шоб не было 2 тура,дорисовали и вкинули процентов 10,когда есть такой ЦИК кидаловско-охендовский,честно не выиграешь,также и в 2010 Янек "выиграл".
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Натаньяху реально подставил МИД Израиля. Так теперь допросов будет много.
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Да нет, времени мало, до 20 января не успеют...
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Был боевой офицер, стал премьером...

Ну нахрена было так срамиться? Чего не хватало?((((
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натаньу надо было в украине становиться президентом, можно воровать спокойно.
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оказывается во время АТО можно и премьеров на допросы вызывать.
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Істерика вже пройшла ?
Заспокійливе подіяло чи ще щось ?
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Send Trump to Israel. Maybe they will figure out what he is doing. I am sure that he is stealing already.
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Тада шо ужє гаварить о наших властьпоимеющих???
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в духе Украины, как только прокуратура берётся за коррупцию, коррупционер начинает истерить, что он за народ душу рвёт
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А прокуратура делать вид, что борется с коррупцией.
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И этот коррупционер еще был недоволен голосованием Украины в ООН.
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Да Вы человек из сталинского времени. Премьер-министра Израиля еще только вызвали на допрос по подозрению (складывается впечатление, что прокуроры и судьи в Израиле подозревают всех неугодных им политиков), а Вы уже приговор премьеру Израиля вынесли без суда и следствия.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПремьера Израиля Нетаньяху второй раз за неделю допросили по делу о коррупции
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