"Зарплата министра должна быть в районе 100 тыс. гривен", - Геращенко. ВИДЕО

5058 331Теги: зарплата (1610) чиновник (1225) Геращенко_Антон (779) Тему создал: Цензор.НЕТ06.01.17 01:57 "Зарплата министра должна быть в районе 100 тыс. гривен", - Геращенко. ВИДЕОЗаработные платы государственных служащих в Украине должны быть значительно увеличены. читать источник x Мне нравится
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http://censor.net.ua/video_news/422304/zarplata_ministra_doljna_byt_v_rayione_100_tys_griven_geraschenko_video
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Если плохо работается предпринимателю, могут ли быть высокие зарплаты его сотрудников? Наверно нет - денег неоткуда взять. А почему в министерствах иначе?
Увеличилась преступность - вся линия авакова до рядового - уменьшается законная з/п. Меньше з/п - меньше траты. Траты больше зарплаты - уголовное дело...
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