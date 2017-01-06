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Теги: зарплата (1610) чиновник (1225) Геращенко_Антон (779)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Зарплата министра должна быть в районе 100 тыс. гривен", - Геращенко. ВИДЕО

Заработные платы государственных служащих в Украине должны быть значительно увеличены.

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P.S.Так что ребята пора уходить в тень и получать зарплаты в конвертах так как с такими темпами роста зарплат чиновников ниодин трудяга не вынесет скорее протянет ноги.
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Прожиточный минимум для народа 1600, для пенсионера 1247, а министру каждый месяц 100000! Сначала народу создайте условия, чтобы не умирали от того, что нет за что лечиться, а потом гребите лопатой, алчные твари!


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Сергій Поярков зробив жорстку заяву про Пашинського: «***** В ШОКОЛАДЕ, ИЛИ ПАШИНСКИЙ, СДОХНИ»

http://censor.net.ua/video_news/422304/zarplata_ministra_doljna_byt_v_rayione_100_tys_griven_geraschenko_video
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Нехай кожен міністр звільнить десять своїх заступників які там сидять і грошові потоки ділять,а половину їхньої зарплати забере собі то і вийде така зарплата,а то міністри в робочий час ходять по фуршетах і теле шоу,а працювати немає часу
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новоросия! как там тебе в задни це живется?! !
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Для хоч якоїсь переконливості слів про "важке" життя міністрів, депутатів та АП - багатьом нашим керманичам було б дуже корисним позбавитися для початку зайвої ваги..
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А зарлата министра не должна быть больше 150% от зарплпты любого работника... Как может хорошо зарабатывать чиновник, если его отрасль плохо работает? В Украине плохо работает всё.
Если плохо работается предпринимателю, могут ли быть высокие зарплаты его сотрудников? Наверно нет - денег неоткуда взять. А почему в министерствах иначе?
Увеличилась преступность - вся линия авакова до рядового - уменьшается законная з/п. Меньше з/п - меньше траты. Траты больше зарплаты - уголовное дело...
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150% это действительно мало. 300% более нормально, то есть около 20 тыс. грн. За 10 тысяч не воруя никто министром работать не буде, учитывая ответственность.
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Бачиш ватне - ти перетворилося в безіменний хрестик.. Не сиділося тобі мовчки на пляшці..
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Привіт , Друже .А тут що ватнєга замочили ?
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Як завжди під ранок юродствував один юродивий.. Доброго ранку.. З наступаючим Різдвом тебе.
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Ваімно , а я тут каваю балуємши. Та ось збираюсь овець пасти. Позавчора одна супер-мамаша на полі окотилася.Виплюнула баранчика і пішла далі траву гризти.Так пастух Шушик на руки малого і бігом в родільний отсєк , а потім силою горе-мамашу за шкуру насилу приволок до дитини. Пришлось на 2 години закривать її поки маля не прийняла.Якби відмовилася , то був би геморой.Прийшлось би із бутилочки годувати.
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Может и больше 100 тысяч, но и минималка не может быть 120&. Как только государство и министры начнут вести политику народа а не собственной наживы так пусть у них зарплата будет хоть 300 000. Главное что бы все повышения были пропорциональны.
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Пока на низком минималке зарабатывали ни кто иные как олигархи
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Так для кого у нас работе гос система? Для ахметова? Это смешно когда в государстве банкроте практически, живущим на кредиты , вся верхушка Миллионеры и миллиардеры.
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У нас в Украине уже ниже пошить одежду и обувь, чем в Турции и Китае из-за низкой зарплаты.
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... команда Реформаторов так и сделает ... не 100000 фантиков в одни руки
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Он ошибся. Это зарплата инженера, специалиста должна быть 100 000, а министры наши должны за пайку баланды в тюрьме варежки шить.
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Зарплата всіх чиновників повинна залежати від зростання вирбництва конкурентних товарів.
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Во как Тоша невольно плюнул в гойские рожи. Только тогда, когда зарплата будет сто тыщ, придут в правительство профессионалы, экономисты и специалисты. А так пока правят дилетанты - необразованные продавцы труселей и рюкзаков. К тому же и(или) преступники, получающие шекели в конвертах
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Цензор.НЕТФорум Украины"Зарплата министра должна быть в районе 100 тыс. гривен", - Геращенко. ВИДЕО
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