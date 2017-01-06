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Материалы по теме:  Убийство Жилина
Теги: боевик (17676) прокуратура (2516) убийство (4533) Харьков (3963)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Харьковская прокуратура закрыла дела против Жилина после официального подтверждения его смерти

После получения официального подтверждения факта смерти лидера сепаратистской организации “Оплот” Евгения Жилина прокуратурой Харьковской области закрыты возбужденные против него уголовные производства.

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Навеяло

Звонит Добкин Жилину. Берет трубку жена.
- Але! А Женя дома?
- Женя умер.

Допа бросает трубку. Набирает снова. Снова отвечает жена.

- Але! А Женя дома?
- Я же сказала, Женя умер.
- Так я не понял, он что, даже даже за "планом" не поедет?
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Ни похорон, ни фото, нихуя нет. Ботокса закачал, взял фамилию жены и гуляй.. СБУ - шарашкина контора, вилиал от ГРУ ФСБ
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Эта перхоть жилин настолько ничтожна, что как собаку зарыли в мордоре.
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Щас, мля, заведётся "Онафсёукрала", до утра хрен остановишь.
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А яким боком тут СБУ? вам оттуда шото лично сказали ? тут четко написано о постановлении прокуратуры Харькова ... к тому же якшо вы не знаете под кем харьковская вата ходит то вообще нет смысла писать
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Опять прокуратура херню делает. А как же экстрадиция с того света на этот? Слишком легко урод отделался...
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Та хоть гепа доволен,антоха раскрыл дело о покушении на него,теперь смело в архив,нету тела,нету дела
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А что, херащенко озвучивал версию, что в кернеса стрелял жилин?
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Ну ты даешь
Покушение на мэра Харькова Геннадия Кернеса организовывал глава "Оплота" Евгений Жилин. Об этом в программе "Люди. Hard Talk" заявил нардеп Антон Геращенко
На вопрос, кто стоял за покушением, Геращенко ответил: "Покойный Жилин. Он организатор. Это была месть"."Жилин был беспредельщиком, работал в милиции, применял недозволенные методы в отношении подозреваемых. Жилин и Кернес хорошо знали друг друга. История их знакомства - целая детективная история", - рассказал советник главы МВД."В октябре 2004 года было покушение на Кернеса: под его пустой автомобиль, припаркованный у подъезда жилого дома, заехала радиоуправляемая игрушечная машинка с 50 граммами взрывчатки. Раздался хлопок, взрыв. Хотели не убить, но напугать. Кернес обещал ментам крупную сумму, только бы они нашли заказчика. Те искали и не нашли, но решили подставить Жилина. Он тогда в УБОПе работал и конфликтовал с Кернесом, который у него собственность забрал. На Жилина завели левое уголовное дело, на два года запихнули в СИЗО, потом оправдали. Когда Жилин вышел из тюрьмы, где был авторитетом и держал зону, пообещал прикончить Кернеса", - пояснил Геращенко
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Я просто это с самого начала всерьёз не воспринял. Думал, уже какие-то более серьёзные версии с доказательствами появились. Ерунда какая-то. Это приблизительно из той серии, что например: "Такая-то горничная гостинницы "Славутич" пообещала прикончить Кличко."
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Ну антоха же у нас пуаро,просто диву даешься, он хоть и советник,но не мешало бы и самому таковых иметь,несет такую фигню постоянно,страшно представить,шо он там советует авкову
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Он не пообещал прикончить Кернеса, он стал работать на Кернеса. Кернес жулик, а значит - не дурак. Еще задолго до Майдана он начал формировать подконтрольную гвардию. Туда входили афганцы, Оплот, различные спортивные клубы. И что главное - все законно.
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пословица есть, - нет тела нет дела, или, - на мертвого можно и убийство Кеннеди повесить.
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о мертвых либо хорошо, либо ничего. поэтому - земля стекловатой этому кондому!
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Насправді повний варіант-"Про мертвих або добре,або нічого окрім правди" - таки да,земля скловатою тому гандону!
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Страшный не страшный, а был одним из рубежей обороны, вдруг чего. Я уже начинаю подумывать о том, чтобы приобрести винт какой-нибудь. Это серьезные изменения, очень серьезные.
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Жилин мент. И даже у Мотороллы ума хватило бы. Гиркин вон тоже раз пять умирал.
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а крутой был, как хвост поросячий... а вся крутизна в гробу закончилась. и так будет со всеми сепарами
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Вывод : чтоб закрыть дело , нужно достать справку о смерти .
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Можно даже в РФ или на неподконтрольных территориях.
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Следаку главное висяк закрыть. Так что, можно и лично.
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Теперь ждем когда завалят Захарченко. Найдите ему кафе.
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Захарченко теперь кушает только дома и поднимается по лестнице. К нему нужен другой подход
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Значит по другому, важен результат утилизации Захарченко.
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Чемта скользским лестницу помастити чи підпилити...
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Харьковская прокуратура закрыла дела против Жилина после официального подтверждения его смерти

Жмура под него размалевали,
И за бабло помёршим ейново признали...
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Сталинский принцип это если есть человек значит есть и проблема, а нет человека тогда нет и проблемы."
"Есть человек - есть проблема, нет человека - нет проблемы." Такой принцип нелюдя палача сталина как не лучше подходит для кремлёвских фашистов оккупантов и матёрых бандитов сепаратистов - террористов оккупированной бандитской резервации "лугандонии" бандитов у которых руки полностью залиты украинской кровью десяти тысяч убиенных украинских граждан. А вот уже после ликвидации чтобы не было с ними проблем, этой всей кровавой фашисткой своре нечисти можно было бы и закрывать возбужденные против них продажных кацапских холуёв опричников )(уйла уголовные производства.
Вот это и была бы для них кровавых нелюдей всеобщая амнистия которую так требует фюрер кацапов кровавый фашист )(уйло путлин.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныХарьковская прокуратура закрыла дела против Жилина после официального подтверждения его смерти
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