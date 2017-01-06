Харьковская прокуратура закрыла дела против Жилина после официального подтверждения его смерти

1814 40Материалы по теме: Убийство ЖилинаТеги: боевик (17676) прокуратура (2516) убийство (4533) Харьков (3963) Тему создал: Цензор.НЕТ06.01.17 01:07 Харьковская прокуратура закрыла дела против Жилина после официального подтверждения его смертиПосле получения официального подтверждения факта смерти лидера сепаратистской организации “Оплот” Евгения Жилина прокуратурой Харьковской области закрыты возбужденные против него уголовные производства. читать источник x Мне нравится
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Звонит Добкин Жилину. Берет трубку жена.
- Але! А Женя дома?
- Женя умер.
Допа бросает трубку. Набирает снова. Снова отвечает жена.
- Але! А Женя дома?
- Я же сказала, Женя умер.
- Так я не понял, он что, даже даже за "планом" не поедет?
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Покушение на мэра Харькова Геннадия Кернеса организовывал глава "Оплота" Евгений Жилин. Об этом в программе "Люди. Hard Talk" заявил нардеп Антон Геращенко
На вопрос, кто стоял за покушением, Геращенко ответил: "Покойный Жилин. Он организатор. Это была месть"."Жилин был беспредельщиком, работал в милиции, применял недозволенные методы в отношении подозреваемых. Жилин и Кернес хорошо знали друг друга. История их знакомства - целая детективная история", - рассказал советник главы МВД."В октябре 2004 года было покушение на Кернеса: под его пустой автомобиль, припаркованный у подъезда жилого дома, заехала радиоуправляемая игрушечная машинка с 50 граммами взрывчатки. Раздался хлопок, взрыв. Хотели не убить, но напугать. Кернес обещал ментам крупную сумму, только бы они нашли заказчика. Те искали и не нашли, но решили подставить Жилина. Он тогда в УБОПе работал и конфликтовал с Кернесом, который у него собственность забрал. На Жилина завели левое уголовное дело, на два года запихнули в СИЗО, потом оправдали. Когда Жилин вышел из тюрьмы, где был авторитетом и держал зону, пообещал прикончить Кернеса", - пояснил Геращенко
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Жмура под него размалевали,
И за бабло помёршим ейново признали...
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"Есть человек - есть проблема, нет человека - нет проблемы." Такой принцип нелюдя палача сталина как не лучше подходит для кремлёвских фашистов оккупантов и матёрых бандитов сепаратистов - террористов оккупированной бандитской резервации "лугандонии" бандитов у которых руки полностью залиты украинской кровью десяти тысяч убиенных украинских граждан. А вот уже после ликвидации чтобы не было с ними проблем, этой всей кровавой фашисткой своре нечисти можно было бы и закрывать возбужденные против них продажных кацапских холуёв опричников )(уйла уголовные производства.
Вот это и была бы для них кровавых нелюдей всеобщая амнистия которую так требует фюрер кацапов кровавый фашист )(уйло путлин.
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