3628 108Теги: Пинчук (182) Геращенко_Антон (779) Трамп (394) Тему создал: Цензор.НЕТ06.01.17 00:35 Геращенко о статье Пинчука: "Пас администрации Трампа, что вот в Украине есть и другое мнение, что нужно идти на попятную"Скандальная статья украинского бизнесмена Виктора Пинчука в The Wall Street Journal является своеобразным сигналом в сторону администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа. читать источник x Мне нравится 3
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Пинчук не исключение, и является одним из них. И он, вместо Порошенко, просто озвучил поставленную перед ними задачу, вот и всё.
А Геращенко поручили выразить озабоченность и, якобы несогласие.
Вот в этой статье говорится об устоявшихся связях между группой Ротшильда и миллиардером В. Пинчуком:
http://vybor.ua/article/economika/kompanii-rotshildov-i-rokfellerov-osvaivayut-territorii-gazproma.html
И не стоит обманываться заявлением от "Шелл" - отказаться от добычи газа на Юзовском месторождении, и верить, что у них нет интереса в этой войне. Обстрелы продолжаются, инфраструктура уничтожается, население постепенно уходит из этих районов.
Добавьте сюда заявление Гройсмана.
http://censor.net.ua/news/422235/kurs_grivni_mog_by_sostavlyat_185_za_dollar_esli_by_ukraina_sama_dobyvala_gaz_groyisman
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