EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Форум Украины

(571177)
  3628  108
Теги: Пинчук (182) Геращенко_Антон (779) Трамп (394)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Геращенко о статье Пинчука: "Пас администрации Трампа, что вот в Украине есть и другое мнение, что нужно идти на попятную"

Скандальная статья украинского бизнесмена Виктора Пинчука в The Wall Street Journal является своеобразным сигналом в сторону администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Америці по барабану цей клоун,і наша бананова республіка
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чергове "бла-бла-бла" без будь-якої конкретики................ Мені, наприклад так і не зрозуміло те, як же наші можновладці збираються повертати Крим до складу України та вирішувати проблему з Донбасом?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лучшим ответом на статью Пинчука будет письменная просьба Пинчука выпустить его под залог из СИЗО. Тогда даже Трампу будет ясно с кем стоит разговаривать, а с кем - нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Понимаю почему все бывшие "президенты" Украины на свободе, хотя кроме первого остальных можно и нужно сажать как минимум, включая нынешнего.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что-то мне подспудно кажется, что многие наши политиканы от бизнеса давно готовы продать Украину )(уйлу и только реакция мировой общественности и боязнь народного гнева удерживают их от этого. Пока олигархи и бандиты правят страной из этого роя не выйдет ... ... Хоть это и накладно, и тяжело но нужно эту мафиозную систему менять. Не доделали мы поверив тому, что пели людям барыги-перевёртыши. У системы очень мощная функция самосохранения. К примеру, народ выпер Янека, а что пришло на майдановской крови?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не помню, кто сказал, но сказано было о том, что олигархи, это "шестёрки", которых мировые правители расставили в нашей, и других постсоветских странах для продвижения своих интересов в этих странах, контролируя политикум, используя свои финансы, манипулируя общественным мнением через принадлежащие им СМИ.
Пинчук не исключение, и является одним из них. И он, вместо Порошенко, просто озвучил поставленную перед ними задачу, вот и всё.
А Геращенко поручили выразить озабоченность и, якобы несогласие.
Вот в этой статье говорится об устоявшихся связях между группой Ротшильда и миллиардером В. Пинчуком:
http://vybor.ua/article/economika/kompanii-rotshildov-i-rokfellerov-osvaivayut-territorii-gazproma.html

И не стоит обманываться заявлением от "Шелл" - отказаться от добычи газа на Юзовском месторождении, и верить, что у них нет интереса в этой войне. Обстрелы продолжаются, инфраструктура уничтожается, население постепенно уходит из этих районов.
Добавьте сюда заявление Гройсмана.
http://censor.net.ua/news/422235/kurs_grivni_mog_by_sostavlyat_185_za_dollar_esli_by_ukraina_sama_dobyvala_gaz_groyisman
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФорум УкраиныГеращенко о статье Пинчука: "Пас администрации Трампа, что вот в Украине есть и другое мнение, что нужно идти на попятную"
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Гаррі Гаррісон, Ali Hasan, Kirim Ukrainali, Джамал, Леонид Днепр, ГЕТЬМАН UA, gopkins, Чип
 Всего на сайте: 41 писатель
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти