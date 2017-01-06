Следователи военной прокуратуры за год направили 285 обвинительных актов по делам о коррупции, - Матиос

366 27Материалы по теме: Борьба с коррупциейТеги: коррупция (6530) Матиос Анатолий (411) Военная прокуратура (400) Тему создал: Цензор.НЕТ06.01.17 00:11 Следователи военной прокуратуры за год направили 285 обвинительных актов по делам о коррупции, - МатиосВ 2016 году 144 следователя Военной прокуратуры Украины направили в суд 285 обвинительных актов в отношении 329 человек в рамках производств о коррупции. читать источник x Мне нравится
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А взятки были десятками и сотнями тысяч долларов.
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в кетаи руки рубят и кетай в лидерах коррупции,
а в швеции руки не рубят и швеция в лидерах антикоррупции
причина в правилах игры
правила игры кто устанавливает?
дипутаты.
а дипутатей кто выбираит?
люди.
а люди у нас ещё те )))
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какой?
лечь под кацапию?
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Показатель чего это? Работнули?
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ЭТО НЕ РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЫ, А ТОЛЬКО СОЗДАНИЕ ВИДИМОСТИ РАБОТЫ.
А РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ ОЦЕНИВАЕТСЯ - ПО КОЛЛИЧЕСТВУ КОРРУПЦИОНЕРОВ ПОНЕСШИХ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОИ ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, СОГЛАСНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ.
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- Утоли мои печали
- Батюшка, да на черта мне Ваши печали! Мне бы желания утолить!
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И АШ НА 285 ДЕЛ ПРОКУРОРЫ РАЗБАГОТЕЛИ...
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