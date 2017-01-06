Перед введением санкций против России за кибератаки информация перепроверялась несколько раз, - Керри

3448 90Материалы по теме: Санкции против РоссииТеги: Госдепартамент США (574) киберпреступление (183) разведка (1440) Россия (64522) санкции (5763) США (11566) Керри (520) кибербезопасность (63) Тему создал: Цензор.НЕТ06.01.17 00:00 Перед введением санкций против России за кибератаки информация перепроверялась несколько раз, - КерриПеред принятием решения о введении новых санкций против России, администрация США перепроверила несколько раз информацию разведки о причастности руководства РФ к кибератакам на Америку и распространению похищенной информации. читать источник x Мне нравится 6
"Якщо Росія може миритися з існуючим порядком речей, то вона не буде мати майбутнього, на яке ми надіємося. Якщо вона буде дальше крокувати по петербурзькому шляху або якщо вернеться до московських традицій, то вона не буде мати іншого призначення, як накидатися на Европу як напівварварська, напіврозбещена орда, руйнувати цивілізовані країни і, нарешті, згинути серед загального спустошення" (А. І. Герцен: Избранные философские сочинения", ОГИЗ соцэкгиз 1940 р, - підкреслення наше).
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Ну, а теперь ЧТО ОНИ БУДУТ ДЕЛАТЬ, если во всех выборах хакеры начнут рулить?
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Пялить и в самой извращённо-жестокой форме !!!
Кстати, сегодня ВПЕРВЫЕ (!!!) в Сенате США, во всеуслышание, на весь мир, прозвучало словосочетание: "нефтяное эмбарго"... Думаецца мне, што, сука, не зря оно прозвучало...
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З.Ы.: а если ты про коленвставан, который на 3-м месте, то сраные 10% от общей добычи ни на что не повлияют, их очень быстро перекроют другие.
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Подъем цены будет, особенно в первые месяц-два, но на 20-30 долларов за баррель, потом цена снизится и будет без России максимум на 5-7 долларов выше, чем с Россией, поскольку добычу будут наращивать все остальные, пытаясь поймать момент и забрать традиционных российских покупателей нефти. Кроме того, как показывает опыт, страна под эмбарго все же продает свою нефть, хотя и в сильно меньших объемах. Либо через тех, кто не присоединился к эмбарго либо через цепочку серых фирм, чтобы источник нефти "потерялся" и она в итоге приобрела какую-нибудь там венесуэльскую или иранскую прописку. Тот же Китай брал нефть у Ирана, когда тот был под эмбарго, со скидкой до 30%. Поэтому эмбарго на российскую нефть приведет лишь к тому, что самой России денег даже с проданной нефти будет оставаться сильно меньше. Именно это и нужно, это и есть цель эмбарго - уменьшить приток шальных доходов для поехавшей страны с прип.здекнутым руководством.
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Ну шо ты на их нароешь еще, если они сами в декларации вон чего понаписывали - и все пучком, как сидели - так и сидят, о судьбе страны и народа заботу думают....
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Или молча проглотят подтасовку?
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Недавний референдум в Нидерландах тоже был под мониторингом раши. Спокойной ночи
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CNN и AP сообщают, что Трамп выбрал Дэна Коатса на пост главы Нацразведки США, который хочет обрушить россию http://edition.cnn.com/2017/01/05/politics/dan-coats-picked-to-be-director-of-national-intelligence/index.html …
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