EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Форум Украины

(571177)
  3448  90
Материалы по теме:  Санкции против России
Теги: Госдепартамент США (574) киберпреступление (183) разведка (1440) Россия (64522) санкции (5763) США (11566) Керри (520) кибербезопасность (63)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Перед введением санкций против России за кибератаки информация перепроверялась несколько раз, - Керри

Перед принятием решения о введении новых санкций против России, администрация США перепроверила несколько раз информацию разведки о причастности руководства РФ к кибератакам на Америку и распространению похищенной информации.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сто років тому назад (1851 р.), коли Росія жила в такому ж деспотизмі, як і сьогодні, тільки під іншими деспотами і в інших формах, великий патріот російського народу Герцен писав:


"Якщо Росія може миритися з існуючим порядком речей, то вона не буде мати майбутнього, на яке ми надіємося. Якщо вона буде дальше крокувати по петербурзькому шляху або якщо вернеться до московських традицій, то вона не буде мати іншого призначення, як накидатися на Европу як напівварварська, напіврозбещена орда, руйнувати цивілізовані країни і, нарешті, згинути серед загального спустошення" (А. І. Герцен: Избранные философские сочинения", ОГИЗ соцэкгиз 1940 р, - підкреслення наше).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вообще то это скандал в мире- какая то гребаная недо держава лезет влиять на выборы в другой стране. То, что рашка лезла в выборы всех постсоветских стран , политиков США особенно не волновало , как и политиков ЕС. Они прятали голову в песок- не вижу , не слышу.
Ну, а теперь ЧТО ОНИ БУДУТ ДЕЛАТЬ, если во всех выборах хакеры начнут рулить?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Будут пялить кацапов, што ж они ещё будут делать-то ??? :D
Пялить и в самой извращённо-жестокой форме !!!
Кстати, сегодня ВПЕРВЫЕ (!!!) в Сенате США, во всеуслышание, на весь мир, прозвучало словосочетание: "нефтяное эмбарго"... Думаецца мне, што, сука, не зря оно прозвучало...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нефтяное эмбарго крайне выгодно штатовским сланцевикам, а вот Европе невыгодно вообще, так как после эмбарго нефть вырастет до баксов 200, вот нагнуть бы Европу, что бы они эмбарго также ввели и было бы шикарно
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Европа будет делать то, што скажет старый, добрый дядюшка Сэм...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Может и 300. На рынке будет шок после эмбарго, который со временем покроют штаты и остальные страны наращивая добычу, будет глобальные передел рынка и реальная нефтяная война
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Сами подумайте с рынка уйдет одна из стран, которая больше всего добывает нефти. Дефицит будет жесточайший
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я никого не смешу, если считаете, что цена на нефть не вырастет, аргументируйте свою позицию
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пусть тебе Батька Абаменко аргументирует...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Саудовская Аравия уйдет с рынка?!?!?! Она же больше всех добывает.
З.Ы.: а если ты про коленвставан, который на 3-м месте, то сраные 10% от общей добычи ни на что не повлияют, их очень быстро перекроют другие.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не очень быстро, увы, понадобится пару лет. Но, если оно того стоит ибо рашке точно гаплык в случае эмбарго, еще было бы неплохо и свифт рубануть
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А вот такие, пока новые месторождения у которых себестоимость выше нынешнего уровня введут в эксплуатацию пройдет достаточно много времени
 показать весь комментарий
Ответить
 
Є поклади і з нижчою собівартістю, але не на росії ))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Безумовно є, але знову таки потрібен час на введення їх в эксплуатацію. У кацапів інша проблема без західного обладнання, яке під санкціями вони нічого нового розробляти і добувати не можуть
 показать весь комментарий
Ответить
 
Декілька років, нажаль. Але воно того варте
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если цены будут 200, побегут бурить, роняя тапочки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
З.Ы.: Украина уже кидает кацапию, пришла первая большая партия Азербайджанской нефти ))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Важно какой годовой обьем реально можно перегнать и соответсвенно покрыть то что раньше поставляли с кацапии, у меня надежда на сланцевую нефть и газ с Америки
 показать весь комментарий
Ответить
 
Більше ніж трубою, труба має ліміт, а танкери - ні, бо їх багато. Загальна собівартість транспортування приблизно однакова.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Важна не только себестоимость, а реально в процентах сколько мы может покрыть рашкиной нефти вот и все
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вже покрито на 25% річної закупівлі, залишилось 3 поставки ))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Очень круто, если правда, можете дать ссылку почитать
 показать весь комментарий
Ответить
 
З.І.: частка расєйсай нафти на ринку України меньше 8% ))
 показать весь комментарий
Ответить
 
А ну так мы тут от них и не зависим фактически. С газом немного иначе покупаем по фату европейский, но реально это смесь кацапского, норвежского, голандского и тд. Вот было бы круто, если бы Европа могла полностью обойтись без капского газа, допустим за счет поставок сланцевого из США
 показать весь комментарий
Ответить
 
Загалом в ЕС, частка кацапського газу в загальному об'ємі близько 27%, але 60% від цього об'єму (кацапського газу) купляють Німеччина, Італія та Польща. Так що в тому газові, що ми купуємо, кацапського може бути не більше 16%.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Десь так, але інші купляють і більше 60 процентів у них, Болгарія, наприклад. Оце і є головна зброя свинособак. Не ядерна зброя, а саме єнергетична, сподіваюсь на Штати та на їхній сланцевий газ, який зможе виграти конкуренцію у кацапів
 показать весь комментарий
Ответить
 
Які 60%? залишається 40% які купують інші країни. Болгарія купує лише 2% від кацапського газу що експортується. Динамика реализации газа в Европу
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я маю на увазі, що є країни, які на 60 або більше відсотків залежать від кацапського газу, а не частку в загальній кількость використання газу Європою
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну так, Болгарія на 100%, хоча хто їм заважає купувати газ в іншому місці
 показать весь комментарий
Ответить
 
никакого дефицита не будет , нефти , как говна
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да ее как говна, но время для того что бы запустить добычу должно определенное пройти
 показать весь комментарий
Ответить
 
Немного статистики: сраній ОПЕК с рашкой договорился о снижении добычи нефти на 1 млн с хером баррелей и нефть только на этом выросла на 12 баксов. Предположим рашку у бираю с рынка, исчезает 12.7 млн добычи, то есть почти в 13 раз больше чем после соглашения ОПЕК. Понятно, что произойдет в краткосрочной перспективе?
 показать весь комментарий
Ответить
 
сколеновставатель!Снизила добічу не только твоя срана, но и члени ОПЕК.После ємбарго они как минимум вийдут на теже обьеми очень бистро
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Моя страна Украина, Крым украинский, а на Донбассе война с кацапами. Ну нарастят добычу они все добычу на 800 тысяч ту что сократили для сделки. КАк это покроет 12.7 млн баррелей?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Этот сайт не место для политической, экономической, исторической аналитеки. Он на передовой позиции информ войны с Скаленвставалом. Тут круглые сутки обсырают кацапов, Сралена, и постят обидные картинки пра Путена. Если не вписался в этот контент то ты ватанэлло залуподрищенский. Одназаначно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ты уже без войны не можешь. Единственный выход. Но не в ту дверь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
При чем тут не могу без войны?. Я только за эмбарго, но тогда цена на газ взлетит и с этим придется мирится. У нас по планам выход на самообеспечение газом только к 2020 году
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот не надо за нас переживать. Сами разберемся. Только сюда нефиг шастать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А я понял, вы думаете, что я ватник, вы наверное недавно на Цензоре
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какая разница, что я думаю. Просто смешна ваша надежда на рост цен. Как за соломенку хватаетесь. Сдесь все ждут это кино.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я свинособак ненавижу. Живу в городе Вишневом, Киевской области и не раз уже об этом писал. Я абсолютно за эмбарго и отключение кацапов от свифт, просто нужно понимать, что цена нефть увеличится как и расходы нашего бюджета на ее покупку
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну если так. То цена не будет расти. И какой бы не была цена, только не у вас её покупать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не важно в общем, считаете, что не будет расти окей. Давайте спишемся в будущем под новостью:"США и Евросоюз вводят для РФ ємбарго на нефть и газ"
 показать весь комментарий
Ответить
 
У вас какае-то ватная аргументация, типа явамниверювывсеврети. Включите элементарную логику
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тебе лучче выключить свою элементарную логику: в данном случае логика не элементарная, тут она более сложная...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ВЫ не привели ни одного аргумента, сложно общаться таким образом
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какой нафиг шок, если взять первые 40 стран из этого списка, то они добывают примерно 78 млн. баррелей в день, Мошкостан добывает 10 млн. бареллей в день, т.е. всего примерно восьмую часть, 13%. Заберите 13% производящих мощностей в мире, в котором сейчас нефти на хранении больше, чем когда-либо - более 5,5 млрд. бареллей (не разведанные запасы, а уже добытые и хранимые либо либо как коммерческие запасы, либо как стратегические государственные, либо как "на воде" - т.е. в груженых супертанкерах).

Подъем цены будет, особенно в первые месяц-два, но на 20-30 долларов за баррель, потом цена снизится и будет без России максимум на 5-7 долларов выше, чем с Россией, поскольку добычу будут наращивать все остальные, пытаясь поймать момент и забрать традиционных российских покупателей нефти. Кроме того, как показывает опыт, страна под эмбарго все же продает свою нефть, хотя и в сильно меньших объемах. Либо через тех, кто не присоединился к эмбарго либо через цепочку серых фирм, чтобы источник нефти "потерялся" и она в итоге приобрела какую-нибудь там венесуэльскую или иранскую прописку. Тот же Китай брал нефть у Ирана, когда тот был под эмбарго, со скидкой до 30%. Поэтому эмбарго на российскую нефть приведет лишь к тому, что самой России денег даже с проданной нефти будет оставаться сильно меньше. Именно это и нужно, это и есть цель эмбарго - уменьшить приток шальных доходов для поехавшей страны с прип.здекнутым руководством.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та какие 200! тыщи 3 за бочку, как минимум - эмбарга она ж зверюка лютая!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тыщи три это, если ядерная война, не приувеличивайте. Снижение добычи на 1 млн бар рост на 12 баксов, снижение на 12.7, в кратсрочной перспективе рост баксов на 150
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если Штаты начнут толкать свою нефть, а страны Залива увеличат добычу - не прыгнет нефть до 200.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Увеличат не сразу, так что прыгнет, где-то на месяца 3-4, потом пойдет откат, до более приемлемого уровня и через года 2 можно будет вернутся к нынешним показателям
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Возможно даже быстрей, за год-полтора, компенсаторные механизмы сильны достаточно сильны, да и точечные меры типа передачи технологий усовершенствованной добычи Штатами арабским странам начнут давать эффект уже за полгода. Плюс три глобальных тренда - переход на электро в автомобильном транспорте, улучшение технологий добычи углеводородов вообще и в сланцевых песках в частности, и общая тенденция в сторону возобнавляемых источников энергии ограничат рост углеводородных цен. И Китай к тому же замедляется...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Будут подтягивать уровень политиков до нашего! Нашим компромат любой пофиг!
Ну шо ты на их нароешь еще, если они сами в декларации вон чего понаписывали - и все пучком, как сидели - так и сидят, о судьбе страны и народа заботу думают....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я давно писал , что забудьте слово -компромат- это уже из лексики детективов -писателей .. да хоть видео покажут , как Порося прут в жопу , или оно ест доллары .что -бы выжить, это все пустое !!!
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
почему политики ЕС И США должны вмешиваться в выборы в других странах. ? разве это не задача граждан тех стран?
 показать весь комментарий
Ответить
 
ЧТО будут делать политики ,если в КОНКРЕТНО их стране будет хакерить раша. Так понятно? Выборы то скоро будут, а системы не защищены. Так ясно?
Или молча проглотят подтасовку?
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
так кто проглатывает подтасовку? политики и граждане постсовецких стран. ? это их внутреннне дело. при чем здесь политики ЕС И США?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Для особо одаренных повторю. Раша может закрепить на выборах в Германии и Меркель к этому не готова. Раша может хакер то на выборах во Франции и Олланд к этому не готов.
Недавний референдум в Нидерландах тоже был под мониторингом раши. Спокойной ночи
 показать весь комментарий
Ответить
 
для особо одаренных геополитиков. объясню. если в Украине. 25 лет подтасовываются выборы.- охендовским ли. путиным ли. какое отношение к этому политиков США И ЕС. если мы хотим быть обдуренными. при чем здесь другие страны? сладких снов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
:D

CNN и AP сообщают, что Трамп выбрал Дэна Коатса на пост главы Нацразведки США, который хочет обрушить россию http://edition.cnn.com/2017/01/05/politics/dan-coats-picked-to-be-director-of-national-intelligence/index.html …


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Наверное все же не Трамп, а республиканская партия)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А он же бедняга в рашском санкционном списке за такие слова с14 году...И как теперь на стрелку с агентами поедет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кремль объявил тендер на закупку вазелина?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Доклад американской разведки о кибератаках вызвал распродажу российских акций - https://tvrain.ru/news/aktsii-424872/
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
http://zvamynews.blogspot.com/2017/01/blog-post_34.htmlРак дал метастазы, он при смерти… Путину дали считанные дни!Вся суматоха на Красной площади не спроста, ведь дыма без огня не бывает! Всю эту клоунаду якобы связанную с Лениным устроили для т...ZVAMYNEWS.BLOGSPOT.COM
 показать весь комментарий
Ответить
 
в госдуме президента Путина наконец-то назвали так, как этого он заслуживает. Откровение пробило на сей раз депутата от «Справедливой России» Александра Романовича, который назвал G7 без России и Путина «кастрированной организацией» ...Ла-ла-ла-ла-ла ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Х#йло наверняка считает что это ерунда (пара процентов не 146), тем более его "ставленник" победил, даже говорить типа не о чем, поди не расстрелянный боинг. посмотрим как думают в штатах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пока Вани, о вас возможно скажут через 10 лет.

 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныПеред введением санкций против России за кибератаки информация перепроверялась несколько раз, - Керри
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Гаррі Гаррісон, Ali Hasan, Kirim Ukrainali, Джамал, Леонид Днепр, ГЕТЬМАН UA, gopkins, Чип
 Всего на сайте: 41 писатель
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти