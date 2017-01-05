С Черного моря на Украину надвигается мощный циклон: на Киевщине наметет 15 см снега, на Одесчине и Николаевщине - до 35 см

7181 50Теги: погода (2300) циклон (6) снегопад (547) Тему создал: Цензор.НЕТ05.01.17 23:51 С Черного моря на Украину надвигается мощный циклон: на Киевщине наметет 15 см снега, на Одесчине и Николаевщине - до 35 смВ течение рождественских праздников синоптики обещают сильные морозы и снегопады. читать источник x Мне нравится
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Эти холода многие из них не переживут,а весной будет много без кончностей,
Все заняты политикой,интернетом,телевизором,а может под соседним домом замерзает человек .
У нас в Херсоне волонтеры кормят за свои деньги бездомных ,они же и учет ведут,помещения нет,подозреваю,что в другиз городах так- же,временные палатки положение не спасают,многие вообще не знают где они и куда идти.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://earth.nullschool.net/#current/wind/surface/level/orthographic=-318.58,50.84,2584
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
По стене таракан.
Ну и пусть надвигается,
У меня есть капкан. (с)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А КОММУНАЛКИ ПО МЕСТАМ,
СИДЯТЬ И ДУМАЮТЬ НАД ТЕМ,
КАКУ ЛАПШУ НА УХИ ВЕШАТЬ,
ВСЕМ ТЕМ,
ХТО НЕ СМОЖУТЬ НЕ ПРОЙТИТЬ И НЕ ПРОЕХАТЬ...
Ответить
--------------------
А по-людски сказать нельзя когда это? Сиди и гадай. Следующий понедельник - это через 3 дня. А когда же непогода будет? "В течение рождественских праздников" - а поточнее? мне мусульманину не понятно. Рождество - это один день, он уже у многих был 25 декабря.
Так в течении одного дня?
Шоб вы всрались с такими прогнозами-загадками.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Всього - потрошку.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Тоесть, на работу я доеду нормально
А вот вечером... Будем посмотреть
Ответить