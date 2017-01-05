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Теги: погода (2300) циклон (6) снегопад (547)
Тему создал: Цензор.НЕТ

С Черного моря на Украину надвигается мощный циклон: на Киевщине наметет 15 см снега, на Одесчине и Николаевщине - до 35 см

В течение рождественских праздников синоптики обещают сильные морозы и снегопады.

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Держитесь Одесситы! Что такое 35 см, за пол дня, мы вчера на себе ощутили...
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В Одессе это неделя брошенных машин прям на дороге
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Больше того, при этой злочинной владе снегопады стали еще снегопадистее, морозы - морозистее, а гололеды - гололедестее! ))
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Завтра на работу не пойду. Хотя сейчас собаку выводил - тихо, ветра вообще нет, +2.
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В Одессе - хорошо дует. Звезд - не видно. Облака - тоже редко просматривается. То есть - небо закрыло то ли дождем, то ли снегом. По такой погоде возможно предстоит и налипание. Ховайся от дерев и проводов.
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В каждой области нужно выделить постоянное помещение для бездомных людей,
Эти холода многие из них не переживут,а весной будет много без кончностей,
Все заняты политикой,интернетом,телевизором,а может под соседним домом замерзает человек .
У нас в Херсоне волонтеры кормят за свои деньги бездомных ,они же и учет ведут,помещения нет,подозреваю,что в другиз городах так- же,временные палатки положение не спасают,многие вообще не знают где они и куда идти.
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Кожен рік з"являються нові безхатченки, а старі кудись зникають.
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Сегодня на Херсонщине +7. Возле моря ни капли осадков не в виде снега не в виде дождя. Нету никакого снега даже близко. С моря теплый ветер.
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ну так "синоптикам " тоже за чтото деньги нужно получать. Вот они и придумывают. В причерноморье снега нету. Может на север и к центру страны чтото и выпало, но не у нас.
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Так там ведь четко видно, что над Балканами огромный циклон. Вероятно он и будет двигаться на север и принесет такую погоду
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Сцуко-2 раза на даче котел задувало,смски приходят.За несколько лет первый раз такое.Активировал электроконвектора,на "снежинку",пусть стоит.Хотел завтра съездить,останусь в Киеве
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В Крыму сейчас неспокойно,кто то сказал что ожидается сильное землетрясение. Пусть оккупанты тоже не спят
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В Киеве снегопада пока нет. Но мороз около -10 уже давит ))
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Нахрена он нужен этот снег?Счас сухо,тихо и тепло.А завтра экскаватором прикинуться?
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Купила две будки для знакомых бездомных собак Джека и Джесси, в итоге 1100 грн, отправила им туда куртку, свитер, теплый халат, одеяло. Кормлю 2 раза в день, по холодам очень сытно. Они меня очень любят, а я их. Не хвастаюсь, просто навеяло.. Утром побегу навещу- как они там. Помогайте, люди, кто чем может тем , кому это необходимо. Пусть мир станет добрее.
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А я в Харькове мороза со снегом с начала зимы жду,особенно на Новый Год хотелось... А их все нет и нет, и не предвидится даже. В Карпаты что ли съездить?
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В Харькове почти все время около 0, +-3 градуса. Я даже россиян на сру-сайтах спрашивала - когда ж будут обещанные вами морозы, в которые мы должны замерзнуть? Говорят, ждите - Путин их на вас нашлет за то что газ не покупаете Да видно, в эту зиму тоже замерзнуть не судьба.
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В Тернополі до обіду -2 але зараз вже -12 і вітер, снігу немає.
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На меня надвигается,
По стене таракан.
Ну и пусть надвигается,
У меня есть капкан. (с)
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У меня на дамбасе сейчас (в 00:34) +0,1. Весь день было +4. Глянул прогноз - то плюс небольшой то минус небольшой, то дождь. Снегопадами с морозом как-то и не пахнет.
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Работали синоптиком? Или просто так поговорить? Это только одна ссылка на непонятный ресурс, есть другие специализированные. С Вами даже спорить не буду, утром кричать будете, что Вас не предупредили.
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С Черного моря на Украину надвигается мощный циклон: на Киевщине наметет 15 см снега, на Одесчине и Николаевщине - до 35 см

А КОММУНАЛКИ ПО МЕСТАМ,
СИДЯТЬ И ДУМАЮТЬ НАД ТЕМ,
КАКУ ЛАПШУ НА УХИ ВЕШАТЬ,
ВСЕМ ТЕМ,
ХТО НЕ СМОЖУТЬ НЕ ПРОЙТИТЬ И НЕ ПРОЕХАТЬ...
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Улучшение погодных условий синоптики ожидают не раньше следующего понедельника.
--------------------
А по-людски сказать нельзя когда это? Сиди и гадай. Следующий понедельник - это через 3 дня. А когда же непогода будет? "В течение рождественских праздников" - а поточнее? мне мусульманину не понятно. Рождество - это один день, он уже у многих был 25 декабря.
Так в течении одного дня?
Шоб вы всрались с такими прогнозами-загадками.
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Я знаю, а от цунамии и землетрясений тоже комунальщики виноваты?? Почему в европе все убирают возле дома снег и не ждут комунальщиков и они прекрасно знают что такое физический труд и не ждут чуда)))
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Снег циклон с Черного моря принести может, но МОРОЗЫ....... это бред какой-то!!
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Бажаю Україні комфортної погоди !
Всього - потрошку.
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У нас в Николаеве пока снега нету...
Тоесть, на работу я доеду нормально
А вот вечером... Будем посмотреть
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Цензор.НЕТФорум УкраиныС Черного моря на Украину надвигается мощный циклон: на Киевщине наметет 15 см снега, на Одесчине и Николаевщине - до 35 см
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