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 Форум Украины

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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: Госдепартамент США (574) Европа (939) помощь (3114) Россия (64522) США (11566) финансирование (1066) Керри (520)
Тему создал: Цензор.НЕТ

США потратили 3,4 млрд долл. на помощь союзникам в Европе для противодействия угрозам России, – Керри

Соединенные Штаты были последовательны в поддержке своих союзников и партнеров в Европе на фоне угроз, которые возникли с началом агрессии Российской Федерации против Украины, и потратили на эту поддержку более $3 млрд.

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Сколько ЗасРашка потратила на противодействие НАТЫ?
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херово тратили, если ле-пен-ша заявляет что "крымнаш"...
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потратить 3.4 млрд и моя жена смогла бы за неделю. ну, судя если по $1000 в час и ... и бабло закончилось )
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Украинская Армия ныне лучшая в Эвропе, хотя помощи получила от Запада не достаточно. Украина-Русь спасла Запад от монголо-татарского рабства и теперь спасёт от касабско-кремлядьского. БудьСпок, господа слабаки еврогейцы.
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Чёрная русь получила от совка больше, чем любая другая республика. почему-то никто деволт рф не помнит, а дефолт Украины - это зло, если будет. короче, отпочкование от империи - это уже прогресс.
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В переводе, это всего навсего означает что Хусейн дал Европе 3.4 миллиарда для размещения своих диких собратьев.
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я лично ничего из 3,4 млрд дол не получил... и даже наоборот...
вопросы:
- так народ Украины не союзник?
- или эту помощь кто-то здесь скомуниздил?
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Ну вот, так потратились, а теперь Трамп поцелует Пуйла один раз в засос и плакали Ваши денюжки...
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У хйла только в личной кубышке около 200 ярдов, есличо. При том, что сумма, вложенная рашкой в агрессию против всего мира вообще неизвестна, но судя по всему, - огромна.

Не позорились бы с этими 3,4. Слону дробина.
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С такими деньгами НАБУ можно купить, продать и ещё раз купить.
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Они не продаются - все прошли строгий отбор и когда-нибудь кого-то может и посадят...
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3,4 млрд. - сума явно занижена........... Можливо Трамп не такий вже і не правий, заявляючи, що США пора зайнятись власними проблемами та економікою, а не проблемами інших країн. А стосовно кацапської агресії, то тут більш ефективно проти неї буде застосування такої зброї, як єдинство та воля жителів тієї країни проти якої направлена ця агресія..............
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСША потратили 3,4 млрд долл. на помощь союзникам в Европе для противодействия угрозам России, – Керри
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