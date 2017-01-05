США потратили 3,4 млрд долл. на помощь союзникам в Европе для противодействия угрозам России, – Керри

1237 29Материалы по теме: Агрессия России против УкраиныТеги: Госдепартамент США (574) Европа (939) помощь (3114) Россия (64522) США (11566) финансирование (1066) Керри (520) Тему создал: Цензор.НЕТ05.01.17 23:42 США потратили 3,4 млрд долл. на помощь союзникам в Европе для противодействия угрозам России, – КерриСоединенные Штаты были последовательны в поддержке своих союзников и партнеров в Европе на фоне угроз, которые возникли с началом агрессии Российской Федерации против Украины, и потратили на эту поддержку более $3 млрд. читать источник x Мне нравится 2
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
вопросы:
- так народ Украины не союзник?
- или эту помощь кто-то здесь скомуниздил?
Ответить
Ответить
Не позорились бы с этими 3,4. Слону дробина.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить