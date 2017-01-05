Баптистская церковь горела ночью в Черкассах, - ГСЧС. ФОТО

5 января в 1:17 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре одноэтажного здания на улице Черновола в городе Черкассах. Пожар, который первым обнаружил сторож, произошел в чердачном помещении одноэтажного здания, принадлежащего местной церкви евангельских христиан-баптистов.
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и наконец здесь его пастор настиг...
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турчинов начинал с райкома комсомола в днепре...
потом пастором баптистов...
сейчас работает в рнбо...
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Или, если спрашивают " Не хотите ли поговорить о Боге?" говорите " Хочу! Давайте поговорим о ( тут уже на выбор) Зевсе, Одине, Велесе и т.д."
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