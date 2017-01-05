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Теги: пожар (2906) церковь (927) Черкасщина (449) ГСЧС (576)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Баптистская церковь горела ночью в Черкассах, - ГСЧС. ФОТО

5 января в 1:17 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре одноэтажного здания на улице Черновола в городе Черкассах. Пожар, который первым обнаружил сторож, произошел в чердачном помещении одноэтажного здания, принадлежащего местной церкви евангельских христиан-баптистов.

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Xmmm, tak kristjani sami staletjami zhigali, ubivali, nasilno zastavljali prinjat ix veru, tex, kto neaglasalsja six variantom veri, i xoteli verit po svoemu, starinomu, a seichas mozet bozenka vozrashtjaet dolg cerkovnikam...
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есть у меня знакомый адвентист седьмого дня. если работать в субботу - так это грех страшный, отдыхать нужно и в церковь идти!!!!! а то что для комфорта в их церкви вся страна грешит и в субботу пашет: газ, свет, вода, телефония, магазины, аптеки, заправки, 101, 102, 103, 104 - так и опровергнуть не могут....
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Такое ощущение что ты им завидуешь, кто тебе мешает делать тоже самое? Если бы все так поступали, то всё что ты перечислил уже не нужно было-бы. А если серьёзно, то посмотри фильм М. Гибсона "По соображениям совести" 2016г., чтобы понять кто такие адвентисты, там реальная история.
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У меня боцман был, мариупольский. Так вот, шутки-шутками, а к нему делегации Свидетелей Иеговы являлись везде! И в Австралии, и в Новой Зеландии, и в Штатах. И даже- на островах Фиджи! Не шучу...
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все правильно.
и наконец здесь его пастор настиг...
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Даже плюсанють не могу, прости. Там- всё было как-то серьезно, друже. Вот именно- Серьезно. Без балды.
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Зрозумів, я просто подумав що вони його до себе тягнули, а він виявляється сам з них ))
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Ну, да. Что странно- не курил, но водку и пиво жрал! В количествах.
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Церковь жаль, хорошо , что никто не пострадал. ..Но очень уж у этих Евангелистов сервис навязчивый, чуть не каждую неделю приходят с брошюрками и хотят мне! объяснить как надо жить. Не, я сначала по- культурному..., Уже и адрес им в блокнот записывала куда не надо звонить, что я не созрела для сих " таинств", ну и т.д. И где они такие!!! лица берут? Ну как меда объелись, приторные, приторные...
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откуда берутся?
турчинов начинал с райкома комсомола в днепре...
потом пастором баптистов...
сейчас работает в рнбо...
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А Вы им на их "Здравствуйте, мы свидетели Иеговы" отвечайте " А что? Разве он женился?". Я пару раз так избегал их навязчивого общества.

Или, если спрашивают " Не хотите ли поговорить о Боге?" говорите " Хочу! Давайте поговорим о ( тут уже на выбор) Зевсе, Одине, Велесе и т.д."
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кто из форумчан по воскресеньям ходит в церковь?
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Ничего не имею против баптистов, хорошие люди... не то что кацапо-сатанинский патриархат.
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Згоріло приміщення для масових сеансів промивки мозку? Так жертви пожертвують на нове, ще краще (даруйте за тавтологію)
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В церковь не хожу, не вижу никакой связи Бога с этой бизнес-структурой. С Богом отношения очень личные, то только мое, не обсуждаю.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныБаптистская церковь горела ночью в Черкассах, - ГСЧС. ФОТО
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