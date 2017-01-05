Путин решил вмешаться в выборы из-за бездействия США после агрессии РФ в Украине, - Маккейн

7915 98Теги: Конгресс США (213) Маккейн (194) хакер (507) кибербезопасность (63) Тему создал: Цензор.НЕТ05.01.17 23:25 Путин решил вмешаться в выборы из-за бездействия США после агрессии РФ в Украине, - МаккейнБездеятельность США побудила российского президента Владимира Путина отдать приказ осуществить кибернападение с целью вмешаться в выборы, потому что Вашингтон не создал для РФ достаточно высокую цену за ее агрессивную внешнюю политику. читать источник x Мне нравится 32
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Зачем этот рисунок тут? рекламировать россию ?
вот он изначальный
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Кто то пытается крутизну медведей показать???
А вообще то.... медведи ПОДЛЕЦЫ и Украину им не видать как своих ушей а не то что на грудь ей падать.... от Украины она в поддыхало получит...
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когда речь идет о ВЛАСТИ и ДЕНЬЖИЩАХ никто не будет играть в поддавки, скорее крыша поедет от возможностей-что и происходит.
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Британцы - это изгнанные русскиеСветлана Жарникова о парадоксах древней русской истории Почему в английском языке столько слов, которые легко понять русским? Как "Полосатые берега" под Воло...WWW.YOUTUBE.COM
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ти ж такий розумний, як Беркові штани навиворіт!
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запитання?
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Источник: http://censor.net.ua/n422295
Всё он понимает,но признать-поставить под сомнение итоги выборов.
Смотри,"утёнок",как бы из-за твоих амбиций Штатам кирдык не пришёл.
Одна надежда-на старину Маккейна и всегда "симпатизирующих" паРаше,республиканцев.
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Кстати, и бюджет спецслужбам тоже урезали. Так что не на кого теперь пенять Обаме. Ну а Трамп с изяществом слона в посудной лавке вообще спецслужбы США добить может. То-то путлер будет шампусик кушать и злорадно посмеиваться...
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И тут немножко есть.
http://www.bbc.com/russian/features-38205035
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вата, палишся!
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Рейган раздавил бы Пуйло, как клопа.
1. Джавелины - украинцам.
2. Стингеры - сирийской оппозиции.
3. Блокада Калининградского эксклава.
Пуйло бы трещало по швам.
Но этот же - миротворец никчемный. Он, видите-ли Пуйло из G-8 исключил и рад. А больше - палец о палец не ударил.
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