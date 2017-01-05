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Теги: Конгресс США (213) Маккейн (194) хакер (507) кибербезопасность (63)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Путин решил вмешаться в выборы из-за бездействия США после агрессии РФ в Украине, - Маккейн

Бездеятельность США побудила российского президента Владимира Путина отдать приказ осуществить кибернападение с целью вмешаться в выборы, потому что Вашингтон не создал для РФ достаточно высокую цену за ее агрессивную внешнюю политику.

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вообще то это россия и Украина, а орлан всегда был США,
Зачем этот рисунок тут? рекламировать россию ?
вот он изначальный


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"рекламировать россию ?" - сам пиарит рассею....классика сэр....
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я пиарю? ты где видел чтобы США были медведями а Украина медвежонками а орлан - россией?
Кто то пытается крутизну медведей показать???
А вообще то.... медведи ПОДЛЕЦЫ и Украину им не видать как своих ушей а не то что на грудь ей падать.... от Украины она в поддыхало получит...
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и я не пиарю а показываю с чьей подачи медведей вЯликими делаешь....
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теперь после российского ПОДЛОГО вторжения, когда вижу карикатуры с медведями - тошнить начинает...
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бред сивой кобылы с бодуна .
когда речь идет о ВЛАСТИ и ДЕНЬЖИЩАХ никто не будет играть в поддавки, скорее крыша поедет от возможностей-что и происходит.
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Открыл америку.Пусть историю почитает,там ответы на все вопросы.Все международные институты это просто бумажки.И чем дольше хуйла будут умиротворять,тем дороже это человечеству обойдется.
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о! то, мабуть, американцям слід стобою завжди радитись стосовно кандидатур на пост президента, ватніку?
ти ж такий розумний, як Беркові штани навиворіт!
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задля особливо обдарованих: як Беркові штани навиворіт!
запитання?
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Избранный президент США Дональд Трамп и представители его команды продолжают ставить под сомнение данные американской разведки, что к кибервмешательству в президентские выборы в США причастна Россия.
Источник: http://censor.net.ua/n422295


Всё он понимает,но признать-поставить под сомнение итоги выборов.
Смотри,"утёнок",как бы из-за твоих амбиций Штатам кирдык не пришёл.
Одна надежда-на старину Маккейна и всегда "симпатизирующих" паРаше,республиканцев.
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старине Маккейну надо быть поосторожнее, Хуйло не дремлет и когда ставки очень высоки и терять станет нечего - задумает устранить еще и подставит кого-то при этом.он такой
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За 8 лет руководства Обамы спецслужбы США были ослаблены почти так же, как обороноспособность Украины при Януковиче. Обама сам заигрывал и с Путиным ("перезагрузка"), и с мусульманскими террористами, свернув большую часть зарубежной разведовательной деятельности США. Кто-нибудь слышал хоть что-то об операциях ЦРУ за последние 6-7 лет? У молодежи спросить, так большинство даже и не знает, что это за контора. А ведь еще 10-20 лет назад 2/3 всех переворотов и революций в мире связывали именно с ЦРУ (и еще 25% - с КГБ-ФСБ).
Кстати, и бюджет спецслужбам тоже урезали. Так что не на кого теперь пенять Обаме. Ну а Трамп с изяществом слона в посудной лавке вообще спецслужбы США добить может. То-то путлер будет шампусик кушать и злорадно посмеиваться...
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Главное, чтоб ваши мокшанские скульпторы и их изваяния не заполонили планету.
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а вам доставляет да? смотрите говорят что противника лучше переоценить чем недооценить, украинские не хуже
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Не только Клинтон, а всей демпартии. Плюс что-то говорили о попытках вмешательства в электронную систему выборов в процессе.
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Там,в докладе,сказано,что на результаты выборов это не повлияло.Их возмущает сам факт.
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а может и повлияло - так кто ж теперь признается?
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А ведь раша может и в странах ЕС на выборах кибератаки делать. Эти страны готовы к проделкам хакеров?
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как совдепия писяла кипятком от газеті правді і тасса
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После того что произошло с разейским послом, Вова ходит в двух памперсах
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Обама сам себя боялся.
Рейган раздавил бы Пуйло, как клопа.
1. Джавелины - украинцам.
2. Стингеры - сирийской оппозиции.
3. Блокада Калининградского эксклава.
Пуйло бы трещало по швам.
Но этот же - миротворец никчемный. Он, видите-ли Пуйло из G-8 исключил и рад. А больше - палец о палец не ударил.
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Обама начинал при зицпредседателе Медведе, а вот где твои Рейганы МакКейн с Бушем были, когда Хуйло в 2008 Южную Осетию и Абхазию у Грузии оттяпали? И где была Меркельша, запоровшая вхождение Грузии и Украины в НАТО при Юще?..
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Надо просто убить эту ботоксную, гэбнявую, гнилую гАдину!
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Меня другое удивляет, почему америкосовские хакеры не взломают им в ответ к едрениматери все электронные системы? Или русские хаккеры самые крутые в мире? Хотя с другой стороны правильнее ответить на такую хаккерскую наглость выдачей невиртуального оружия "братским"соседям Орды.
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Маккейн ещё не выучил транскрипцию "Hu:ylo" , поправьте
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умный и порядочный человек-к сожалению в политике таких мало
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Когда то читал статью разейского разведчика, что мир в одно время офигеет, узнав какого высокого чиновника завербовало КГБ в США. Теперь вот пришла мысль, а не Трамп ли ето?
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Маккейн, мужик с яйцами и притом железными.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПутин решил вмешаться в выборы из-за бездействия США после агрессии РФ в Украине, - Маккейн
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