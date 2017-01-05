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 Форум Украины

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Теги: авто (3872) Госпогранслужба (2314) Интерпол (310) Одесская область (1289) розыск (525) угон (188)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Угнанный в Испании автомобиль выявлен при прохождении погранконтроля в Одесской области. ФОТО

Сегодня в пункте пропуска "Алексеевка", что в Одесской области, пограничники Подольского отряда обнаружили автомобиль SUZUKI, который разыскивал Интерпол.

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При чем тут Украина? Гнали в Приднестровье рузкие братья.
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Кошмар!!! Давайте продадим его, а выручку отправим премьеру! Ему же, бедолаге, на 35000 гривен прожить же совсем не в моготу!
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А угнанные из бюджета Украины деньги выявлены в тумбочках и матрасах наших чинуш. Кто ответит?
А на ту машину как- то конгруентно... Пусть испанцы на вещами лучше следят!
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ну, наконец-то !
теперь спокойно могу лечь спать...
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був при януковічє такий міністр лавринович, їздив на угнанному в Німеччині Меседесі, і нічьо, не переймався
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А мне- нравится "Судзуки". Хотя бы потому, что я ни разу на таком девайсе не ездил. Даже- пассажиром. Вот так вот вышло.
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ну, как...
мучаться в конвульсиях, пока додик не расскажет, как славно и прекрасно мы будем жить ...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныУгнанный в Испании автомобиль выявлен при прохождении погранконтроля в Одесской области. ФОТО
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