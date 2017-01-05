Угнанный в Испании автомобиль выявлен при прохождении погранконтроля в Одесской области. ФОТО

3555 23Теги: авто (3872) Госпогранслужба (2314) Интерпол (310) Одесская область (1289) розыск (525) угон (188) Тему создал: Цензор.НЕТ05.01.17 22:58 Угнанный в Испании автомобиль выявлен при прохождении погранконтроля в Одесской области. ФОТОСегодня в пункте пропуска "Алексеевка", что в Одесской области, пограничники Подольского отряда обнаружили автомобиль SUZUKI, который разыскивал Интерпол. читать источник x Мне нравится 1
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А на ту машину как- то конгруентно... Пусть испанцы на вещами лучше следят!
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теперь спокойно могу лечь спать...
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мучаться в конвульсиях, пока додик не расскажет, как славно и прекрасно мы будем жить ...
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