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Теги: армия (7213) контракт (266) Минобороны (4526) военнослужащие (3055)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В Минобороны разъяснили Закон относительно усовершенствования порядка прохождения военной службы. ВИДЕО

Реализация Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц из числа участников антитеррористической операции" даст возможность военнослужащим, проходящим военную службу по различным видам контрактов в особый период, по желанию продолжить военную службу по новому контракту или уволиться с военной службы.

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Будь-який закон повинен бути зрозумілий, як абетка для третьокласника, без будь-яких розяснень.
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Хорошо! А как детки наших державных придурков служить будут?
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Законом устанавливается, что право на освобождение от военной службы получают военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, действие которого было продлено сверх установленных сроков на период до объявления демобилизации и отслуживших не менее 18 месяцев с даты его продолжения. Также уволиться вправе военные, которые заключили контракт на срок до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации и отслужили не менее 24 месяцев военной службы по контракту.Источник: http://censor.net.ua/v422293

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ты, мудило, просто скажи:
- уволиться после окончания срока контракта можно или нет ?
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https://news.online.ua/764232/na-osvobozhdennom-donbasse-nashli-partiyu-fanatov-putina-sotsseti-v-shoke/
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ Минобороны разъяснили Закон относительно усовершенствования порядка прохождения военной службы. ВИДЕО
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