В Минобороны разъяснили Закон относительно усовершенствования порядка прохождения военной службы. ВИДЕО

Реализация Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц из числа участников антитеррористической операции" даст возможность военнослужащим, проходящим военную службу по различным видам контрактов в особый период, по желанию продолжить военную службу по новому контракту или уволиться с военной службы.
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ты, мудило, просто скажи:
- уволиться после окончания срока контракта можно или нет ?
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