На сессии ПАСЕ в январе Украина потребует от России освободить незаконно удерживаемых украинцев, - Арьев

Ситуация с незаконным удержанием в Российской Федерации украинцев (журналиста Романа Сущенко, режиссера Олега Сенцова), а также ситуация с преследованием в оккупированном Крыму журналиста Николая Семены и крымскотатарских СМИ станет темой обсуждения на сессии ПАСЕ в Страсбурге в январе.
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ТЕТЯ РОЗА @ANAKOYHER 1 дн.1 день назад
Путин не первопроходец. Эти многоходовочки известны давно.
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Причиной крушения стал обрыв троса - самолет выкатился за пределы палубы, летчик катапультировался, уточнили в ведомстве. :D
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От же ж придурки, ...лять, недоделанные...
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Почему утонул МиГ-29 с "Кузнецова"?
Как Россия будет использовать единственный авианосец "Адмирал Кузнецов"
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ЛЮБУЙТЕСЬ, НА ,,КРАСОТУ"!!
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Повреда сербоиазицхного становништво! Путин, унесите трупе! (последняя фраза - введи войска - пророческая, ага)
Глава МИД Сербии предупредил о взрыве на БалканахИвица Дачич прошелся по всем соседям, с которыми у Белграда не складываются отношения, и констатировал, что обстановка в регионе…
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Сегодня в Подмосковье похолодало.
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потом также энергично требуют оно забрать взад...
может, подумать надо ?
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Судя по всему, это высказывание Трампа стало в минувшем году самой важной российской победой на международной арене. Надо же, Трамп похвалил Путина!
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