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 Форум Украины

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Материалы по теме:  Украинские заложники в РФ
Теги: Арьев (465) ПАСЕ (964) политзаключенные (520) Блок Петра Порошенко (1369)
Тему создал: Цензор.НЕТ

На сессии ПАСЕ в январе Украина потребует от России освободить незаконно удерживаемых украинцев, - Арьев

Ситуация с незаконным удержанием в Российской Федерации украинцев (журналиста Романа Сущенко, режиссера Олега Сенцова), а также ситуация с преследованием в оккупированном Крыму журналиста Николая Семены и крымскотатарских СМИ станет темой обсуждения на сессии ПАСЕ в Страсбурге в январе.

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Опять двадцать пять,комитет отклоняет кандидатуру новинского,имеет право, и в жопоблока еще 40 кандидатов,можно кастинг проводить,но почему то за новинского и арьев проголосовал,хотя почему, понятно и так
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Поменять на Александрова, Ерофеева,майора Старкова... А, отдали уже их... Ну требуйте-требуйте.... Энергичнее....
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претензий к мураеву, рабиновичу, тимошенко, бойко и т.д., я так понимаю, нету?
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Главное Сравченко и рыгов туда не посылать, а то еще будем оправдываться перед террористами и освобождать друзей ее Сашки с грустными и добрыми глазами...
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Почему незаконное удержание? Кацапия воюет с Украиной и взяла военнопленного. Барыги делают гешефт, воюют с агрессорами только на словах и не закрывают границы. Арест и плен украинцев полностью на их совести.
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А закроют границу и орки сразу испарятся с Донбасса и с Крыма? И посыпая голову пеплом, уползут к себе?
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А вот постучит Арьев пухлым кулачком по трибуне, потребует освобождения Сущенко и Сенцова, и кацапы устыдятся, покраснеют и отпустят их? Повторюсь. Были бы закрыты границы - арест Сущенко был невозможен. И тех, кого еще кацапы арестуют, взяв под белы рученьки из поезда Киев-Мацква, тоже не были бы пленены в будущем. Но у вас же там родственники, бизнес интересы да и просто онижебрацкий народ.
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Та хУЙЛУ це до дупи. Поки його в цю дупу добряче не пнуть!
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Российский истребитель Су-33 потерпел аварию 3 декабря в Средиземном море во время посадки на авианосец "Адмирал Кузнецов", заявили в министерстве обороны России.
Причиной крушения стал обрыв троса - самолет выкатился за пределы палубы, летчик катапультировался, уточнили в ведомстве. :D
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Сука, я так и знал: казламордые и последнюю "Су"чку таки утопили !!!
От же ж придурки, ...лять, недоделанные...

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Не комментирую... Блин, не хотел бы я вот так попасть... Как пацаны эти. Ибо, если в Страсбурге, некие Арьевы... Ладно... Промолчу. Хотя... есть один случай положительный. Моему корешу выплатили 20 тысяч Евро. Когда Евро было- на треть выше доллара. Менты его наши прессанули, по беспределу. А кореш- не простой. Он выжил, после удара в затылок шилом, от некого Олега Буцкого. Ныне- командира(полковника) бата "Восток"... И не просто выжил... А и опустил этого негодяя. Не по-полной. Но- достаточно.
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требовать, тупые шлюхи чиновники, только пиздеть могут и создавать видимость работы прожирая бюджетное бабло
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и русня испугается и отпустит всех заложников взад?
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Только пожалуйста не спешите им давать "Героев Украины",делать депутатами ВР,депутатами ПАСЕ,вводить в совет РНБО,доверять гостайну. Хватит нам одной "мученицы кремлёвских застенков".
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Только, пожалуйста, Витя. Сначала думай, башкой. а потом- пиши, ладно? Эта тётя- совсем иное, чем с ними сталось. Тётя- удачно "голодала". Считай- на камеру. Если честно- то я до сих пор в этот мультик- не врубаюсь.
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"Украина потребует от России..." - что, Путин, испугался? - саечка за испуг!
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Когда попросят Украину освободить от мордовии? Или ждем пока порошок подешевеет?
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Oleksandr Tsymbal поширив link у спільноті: ВАТА TV.49 хв ·
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РаSSея объявила о планах вернуть "Адмирал Кузнецов" из Сирии домой в Североморск

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что-то уже энергично требовали отдать / поменять...
потом также энергично требуют оно забрать взад...
может, подумать надо ?
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да хоть из космоса им сигналы посылайте, они не выдадут, может обменяют разве на заводик какой липецкий ..
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В новогодний день, как и накануне, новостные выпуски проходили под сенью грандиозного события: Дональд Трамп в своем твите назвал Владимира Путина умным человеком.


Судя по всему, это высказывание Трампа стало в минувшем году самой важной российской победой на международной арене. Надо же, Трамп похвалил Путина!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНа сессии ПАСЕ в январе Украина потребует от России освободить незаконно удерживаемых украинцев, - Арьев
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