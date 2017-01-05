EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Форум Украины

(571175)
  2736  52
Материалы по теме:  Антитеррористическая операция
Теги: Луганщина (3545) налоговая милиция (1009) продукты (1402) Антитеррористическая операция (15486) ГФС (2208)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Фантом" задержал в Луганской области партию продуктов, которую планировали по реке доставить на оккупированную территорию. ФОТОрепортаж

В Луганской области сотрудники спецподразделения налоговой милиции "Фантом" задержали партию продуктов питания, которую по переправе через реку Северский Донец планировали незаконно доставить на оккупированную территорию.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да уж. это удар по шыкаладному цеху. Как же теперь дамбасские кормильцы харчеваться будут? Онижыдети! Тамжынашилюди!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Только после проверки в санстанции. Хрен его знает, из чего та колбаса сделана
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а цианістого калію в ковбаску і нехай переправляє.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а если детям попадёт или тем жителям Донбасса которые хоть и находятся на оккупированной территории но за Украину
?.
 показать весь комментарий
Ответить
 
нет. там ватные личинки. при необходимости мордовские бабы еще нарожают.
Дети донбасса ужа на свободной территории давно живут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вот как.. а если в вашей области будет АТО вы сможете бросить дом и уехать Бог знает куда с тем что сможете взять с собой, сможете запросто? а если есть родственники которые по болезни, или уже старенькие, или инвалиды не могут передвигаться а особо никто не позаботится чтобы помощь их перевезти, и просто не так легко всё бросить вдруг, где жил много лет
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Когда арта сепаров работала по Счастью, город бежал. Когда я вернулся из недельного отпуска, город был окончательно пуст. Но по дороге мне встретился мужик возле киоска, курил. Я поздоровался, спросил "А вы что не уехали?". Он говорит "А у меня здесь в киоске товар, это все, что у меня есть. Я его не брошу". Вот так вот. Всю свою жизнь крутился, выкручивался, что-то заработал, вложил в бизнес. Я не буду высокопарно рассказывать, чего там я увидел в его глазах. Но я просто понимаю, что он остался, чтобы сдохнуть вместе со своим киоском. Потому, что кому-то это киоск, а кому-то дело жизни, то, за что ты всю жизнь боролся, то, чего ты добился. И без этого жизнь теряет смысл.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Для тех кому не доходит:
Возить туда можно только фурами и составами, в мешках на личном автомобиле-єто контрабанда.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Правильно! Навіщо підтримувати сепарів? Хай швидше здихають
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тут рынок заняла Беларусь продуктами дешевли чем на паРаше и равно, а то и ниже Украины...
 показать весь комментарий
Ответить
 
порося не терпить конкурентів - контрабас у лугандон то тільки його бізнес.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кармильцы себя не могут прокормить? А раньше всю Украину кормили, что случилось?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
если бы только Украину!!!
А Альфу - центавру? А созвездие Рака?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Негоже сепарам бандеровскую колбасу есть. Пусть лучше всем днром скрепного петушка пососут

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Когда вагонами и фурами это для "наших" людей и вы все врете)))А это пресечение и боротьба с коррупцией для вещания на пьятому)))про перемогы)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Рисковые контрабандисты, нужно сказать. Там пулю можно получить с обеих берегов. Нежданчиком, просто будет нормальная реакция на движение.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Многие взялись потом отказывается от этого риск на уровни жизни, а жить как то надо..
в принципе Украина отвечает за то что не обеспечила их мирное существование...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Проблема в том, что хреново им, а решать нам. Вторая проблема в том, что чем дольше мы тянем, тем больше там у людей в головах что попало. Третья проблема в том, что Минские затягивают процесс, но не решают его.
Чем дольше мы тянем, тем болезненнее будет процесс возвращения. Для всех. Тем более жесткие меры придется принимать. И даже уже сейчас они должны быть более жесткими. Но я не вижу активной работы в этом направлении. Даже агитационной. Все делается с точностью наоборот, остальным похрен. Хотя, вы правы, мы не обеспечили им безопасность.
https://www.youtube.com/watch?v=0kRtiSVGOhg
 показать весь комментарий
Ответить
 
Минск - это ширма всем ясно, от него не чего не ждут, но по 1км надо освобождать , это сильно убивает наемников психологически и подымает патриотизм Украины, их не забыли, а тука свой язык пусть задницу засунет с 2 годами... даже ватники и те призадумались что языком ляпать..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Знаете как смеялись на 12 -200 в городе Ровеньки привезенных из под Светлодарской дуги в городе на похоронах их.
Что Херои наемники днр , не могли сдохнуть Херойски за лнр..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Для того, чтобы освобождать по километру, нужно отказаться от Минских. Но я уже говорил, даже то, что можно делать - не просто не делается, а делается с точностью до наоборот. Почему на предвыборных компаниях политики жопу рвут, улыбаются нам с плакатов, а сейчас кроме оскала ничего не видно? Может, потому, что затягивать войну выгодно и плевать, что для Украины невыгодно - главное бабло?
 показать весь комментарий
Ответить
 
После расстрела под Луганском єто уже не тот Фантом и дела его уже не те! Шо там Тука отмстить обещал за расстрел ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
нет. тука обещала построить международный аэропорт в прифронтовой зоне.
и часть бабла даже успела попилить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Работает в Северодонецке, пиляло.. языком в одном месте..
 показать весь комментарий
Ответить
 
а, собственно, кто он это такой "фантом"?
налоговую милицию хедрант вроде уже ликвидировал...
это не дфс, не полиция, не сбу...
и на кого оно работает? невже додик крысячит ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Конфискованные продукты нужно тут же раздавать местным, которые на подконтрольной Украине территории... В следующий раз они сами будут толпами бежать стучать на контрабандистов и тех кто их покрывает...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
конфискованные продукты тут же уходят ...
да, кстати, и куда же они уходят ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ибо самим жрать нечего. Аеслибы ещё не наше "тамжишнашилюде",то уже давно бы бурятов да иных мокшан жрали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не забывай, что 400 км границы наши не контролируют - там все товары и продукты завозят из рашки! а эти, что попадаются, обычные местные перекупщики или по-другому спекулянты...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну если бы не "тамжишнашелюде", то им бы и рашкованские продукты не за хер было бы покупать. Но увы...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кормильцы жрать хотят, но больше бухать. Закрыть наглухо и прекратить социалку. Пусть Вова кормит сепаров и их пособников. Или оружие за жрачку.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум Украины"Фантом" задержал в Луганской области партию продуктов, которую планировали по реке доставить на оккупированную территорию. ФОТОрепортаж
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
LUSi, Гундяй Крестовоздвиженский, Dmitriy Petrov, Damon Smith, TaT'ana, Иван Афанасьев, Garsia UA, Данко Сердечный, Kick Ban, Алексей Носов d8330900, 133133, Hehe, Харьков Сумской, Герхард Шрёдер, _99, Сергей Петров e0506d57, Andrey Sokolov d0d9f127, Saramat, Юрий Примак, Евген Зиневич, Гуренко Игорь, Светлана Черкассы, одессит2010, phoenix04, Maxim Isajew, Стопор
 Всего на сайте: 104 писателя
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти