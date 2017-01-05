"Фантом" задержал в Луганской области партию продуктов, которую планировали по реке доставить на оккупированную территорию. ФОТОрепортаж

2736 52Материалы по теме: Антитеррористическая операцияТеги: Луганщина (3545) налоговая милиция (1009) продукты (1402) Антитеррористическая операция (15486) ГФС (2208) Тему создал: Цензор.НЕТ05.01.17 22:07 "Фантом" задержал в Луганской области партию продуктов, которую планировали по реке доставить на оккупированную территорию. ФОТОрепортажВ Луганской области сотрудники спецподразделения налоговой милиции "Фантом" задержали партию продуктов питания, которую по переправе через реку Северский Донец планировали незаконно доставить на оккупированную территорию. читать источник x Мне нравится 3
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Дети донбасса ужа на свободной территории давно живут.
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Возить туда можно только фурами и составами, в мешках на личном автомобиле-єто контрабанда.
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https://pbs.twimg.com/media/C1bSem5XEAEELHl.jpg
и пошел улов...
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А Альфу - центавру? А созвездие Рака?
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https://pbs.twimg.com/media/C1bgarZVQAEIrB-.jpg
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в принципе Украина отвечает за то что не обеспечила их мирное существование...
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Чем дольше мы тянем, тем болезненнее будет процесс возвращения. Для всех. Тем более жесткие меры придется принимать. И даже уже сейчас они должны быть более жесткими. Но я не вижу активной работы в этом направлении. Даже агитационной. Все делается с точностью наоборот, остальным похрен. Хотя, вы правы, мы не обеспечили им безопасность.
https://www.youtube.com/watch?v=0kRtiSVGOhg
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Что Херои наемники днр , не могли сдохнуть Херойски за лнр..
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и часть бабла даже успела попилить.
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налоговую милицию хедрант вроде уже ликвидировал...
это не дфс, не полиция, не сбу...
и на кого оно работает? невже додик крысячит ?
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да, кстати, и куда же они уходят ?
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