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теперь понятен поросячий визг блатняка тодурова.
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а может быть-может быть!
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Филиал Института сердца Минздрава Украины открыт сегодня, 26 декабря, в Северодонецке, передает корреспондент "ОстроВа"
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просто лишат звания "филиал" и будет самостоятельная единица.
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что-то вся эта хрень напоминает мне борьбу за бабло институтов поплавского в каждом закоулке...
бизнес, б..
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особенно фармакологическая и хирургическая братва.
это точно.
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Они гавнотерки в СМИ устраивают и нет никого, что бы напомнить чем и кто должен заняться.
а вот так: Минздрав опровергает обвинения директора Центра сердца Тодурова: "Почти все тендеры проведены"
ах так: Тодуров - Минздраву: "80% тендеров точно не проведены"
а тогда вот так: Институт сердца не может самостоятельно открывать филиалы в регионах, - Минздрав
ЁМАТЬВАШУИТИ, товарисЧи медики!
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Елена Ягода
Г е ш е ф т н и к и !
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. Сюда входит дооперационное обследование, операция и реабилитация.необходимо подтверждение с помощью объективных
инструментальных клинических исследований: ЭЭГ (оценка электрической
активности мозга), ангиография и/или перфузная сцинтиграфия (оценка
кровотока в разных областях мозга). В Украине многие лечебные учреждения не имеют ни оборудования, ни специалистов, способных ставить диагноз "смерть мозга".
31.05.2015 16:18
Черниговские судмедэксперты украли органы у 159 умерших,- СБУ
http://censor.net.ua/news/220258/chernigovskie_sudmedeksperty_ukrali_organy_u_159_umershih_sbu
По данным СБУ, противоправную деятельность осуществляла
организованная преступная группа "из числа работников Черниговского
областного бюро судебно-медицинской экспертизы (ОБСМЭ) и коммунального
заведения "Черниговское областное патологоанатомическое бюро".
"Злоумышленники,
используя тяжелое морально-психологическое состояние родственников
умерших, посредством обмана получали от них согласие на изъятие органов и
частей тела", - отмечает СБУ.
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