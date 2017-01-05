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Теги: медицина (1371) Минздрав (1230) Тодуров Борис (2)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Институт сердца не может самостоятельно открывать филиалы в регионах, - Минздрав

Министерство здравоохранения Украины поддерживает создание соответствующих учреждений здравоохранения, но они должны находиться в подчинении соответствующих областных государственных администраций, поскольку именно они являются распорядителями бюджетных средств согласно Концепции децентрализации и распределения медицинской субвенции.

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хитёр-бобёр тодуров... а в филиалах, которые оно хотело открыть под своей эгидой, будут денюжку брать, а денюжку самому тодурову передавать будут, а там, глядишь, и работать тудорову не надить.... сиди себе, а тебе тока деньга капает.

теперь понятен поросячий визг блатняка тодурова.
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Пашинський і тут хотів погріти руки на державному фінансуванні незрозумілих медичних закладів? Коли ж його таки посадять?
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оооооо, тодурова пашинский кроет!!!!
а может быть-может быть!
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А как же это?
Филиал Института сердца Минздрава Украины открыт сегодня, 26 декабря, в Северодонецке, передает корреспондент "ОстроВа"
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почему?
просто лишат звания "филиал" и будет самостоятельная единица.
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Я про разновекторность информационных потоков от участников конфликта.
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о, пошла жара...
что-то вся эта хрень напоминает мне борьбу за бабло институтов поплавского в каждом закоулке...
бизнес, б..
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а кто в этих "центрах" будет врачевать ? Тодурова "клоны" или у нас все врачи уровня Тодурова как врача ?
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Подавляющее большинство-малограмотные мажорные рукожопы с купленными дипломами.
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дык, это и к самому Бореньке тоже относится.
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+100%
особенно фармакологическая и хирургическая братва.
это точно.
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та йасный пентиум!! у сердца, на такое дело, тупо просто бабла не хватит на подмазку!
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Воналюбы, ВОНА в политике с 1997 года, что она хорошего сделала для Украинцев за эти годы? Барыга Порошенко хоть торты, конфеты и шиколадки производит, а ВОНА?
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Бесполезно, эти не дадут. У них завхоз сыроед. Фюрер кличка, сам из Харькова
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страна не пуганных идиотов. Им есть когда своими обязанностями заниматься?
Они гавнотерки в СМИ устраивают и нет никого, что бы напомнить чем и кто должен заняться.

а вот так: Минздрав опровергает обвинения директора Центра сердца Тодурова: "Почти все тендеры проведены"

ах так: Тодуров - Минздраву: "80% тендеров точно не проведены"

а тогда вот так: Институт сердца не может самостоятельно открывать филиалы в регионах, - Минздрав



ЁМАТЬВАШУИТИ, товарисЧи медики!
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Я не совсем понимаю, чего это Тодуров жопу рвет за жителей Дамбаса? Неужели ему мало заработка в Киеве? Ну не верю в его искреннюю заботу о дамбасянах. Сепаров будут лечить втихаря и пиарить жоппоблок в Мариуполе и прочей ватной местности.
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http://censor.net.ua/v338256
Елена Ягода
Г е ш е ф т н и к и !
Сердце от 100 000$
. Сюда входит дооперационное обследование, операция и реабилитация.необходимо подтверждение с помощью объективных
инструментальных клинических исследований: ЭЭГ (оценка электрической
активности мозга), ангиография и/или перфузная сцинтиграфия (оценка
кровотока в разных областях мозга). В Украине многие лечебные учреждения не имеют ни оборудования, ни специалистов, способных ставить диагноз "смерть мозга".
31.05.2015 16:18
Черниговские судмедэксперты украли органы у 159 умерших,- СБУ
http://censor.net.ua/news/220258/chernigovskie_sudmedeksperty_ukrali_organy_u_159_umershih_sbu
По данным СБУ, противоправную деятельность осуществляла
организованная преступная группа "из числа работников Черниговского
областного бюро судебно-медицинской экспертизы (ОБСМЭ) и коммунального
заведения "Черниговское областное патологоанатомическое бюро".
"Злоумышленники,
используя тяжелое морально-психологическое состояние родственников
умерших, посредством обмана получали от них согласие на изъятие органов и
частей тела", - отмечает СБУ.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныИнститут сердца не может самостоятельно открывать филиалы в регионах, - Минздрав
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