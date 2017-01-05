Чубаров о статье Пинчука: Он пытается привлечь внимание Трампа, поскольку рассчитывал на победу Клинтон. ВИДЕО

Mykola Malovanyy
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, Kick Ban
, Андрей Шевченко 73396fdd
, Путенбох
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, курвиметр
, Степа Лыходэев
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, Володимир Затилюк
, Domkrat
, Rita Olhovskaya 2208c582
, Alexandr Kovalenko 11008377
, Sineus
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ТЕТЯ РОЗА @ANAKOYHER https://twitter.com/Anakoyher
Петергоф. 1987 год. Еще с первой женой - Иваной.
Злые языки шепчут, что тут тогда пацана и вербанули. Брешут, понятно.
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И вспомни реакцию Кучмы по Тузле. Стопроцентным подхуйловником был Овощ.
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А лайнер мог быть и результатом какого-то договорняка или шантажа.
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И я не верю никому на слово-только в дела.
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http://oleg-leusenko.livejournal.com/4110222.html
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Вера Измайлова @veraizmaylova41 30 мин.30 минут назад
Марін Ле Пен і Мураєв . Юра, чому цей пі@дюк займається антиукраїнською діяльністю, а не топче зону із співголовою зеком Рабіновичем?
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@ANAKOYHER
- Изя, как ты считаешь - возможен импичмент Трампа?
- Думаю, он даже неизбежен. Но сначала нужно всё же провести инаугурацию.
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13-річна українська гімнастка Христина Погранична завоювала усі золоті медалі на турнірі у Бельгії
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-вот после этого поцелуя Людмила поняла,что такое настоящий мужчина ,,,
и ушла от своего в свободное плаванье-встретила свою любовь,довольна
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http://www.wsj.com/…/respect-for-ukraine-vital-for-a-lastin…
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ТЕТЯ РОЗА
@ANAKOYHER
Как же они похожи, эти наши Маши. https://twitter.com/Anakoyher
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альфа - самец , йопт ))))))):
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Крім того, нардеп зазначив, що зарплата держслужбовця повинна бути досить висока, щоб могли приходити на роботу професіонали.
"...зарплата держслужбовця повинна бути досить висока, щоб могли приходити на роботу професіонали: юристи, економісти, фахівці, які працювали б, не отримуючи зарплату в конвертах або придумуючи собі де, звідки, з кого взяти хабара, а які б попрацювали на зарплату. Іншого шляху просто не існує", - додав нардеп.(с)
Если хоть кто-то думает, что я- против зарплаты Министра в 100 тысяч, то он- ошибается. Меня тока одно интересует: почему, у остальных Граждан Украины- должно быть несколько меньше??? Вот почему???
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Зроблено в Україні @sdelanoVukraine 3 ч.3 часа назад
З завтрашнього дня відновлює роботу ХТЗ https://www.facebook.com/sdelanoVukraine/posts/418072018528177 …
завидуйте и дальше,зрадуны
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С этой медалькой от пуйла он так и придет в Когнресс на свое утверждение в должности госсекретаря? А русня удивляется, где же 3,5 ТРЛН дол. за годы правления пуйла от одних нефтегазов? Многоходовочки, однако.
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Аж два чайника...
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