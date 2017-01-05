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Теги: Пинчук (181) Чубаров (525)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Чубаров о статье Пинчука: Он пытается привлечь внимание Трампа, поскольку рассчитывал на победу Клинтон. ВИДЕО

Украинский бизнесмен Виктор Пинчук пытается привлечь к себе внимание новоизбранного президента США Дональда Трампа.

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Пинчук,давно должен привлекать мужиков в зоне !!!!!
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Но чтоб между первым и вторым, как в поговорке о рюмках перерывчик был.
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В одной камере должны сидеть, Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович и Вона.
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Судячи з твого переліку прізвищ, Петро все ж таки як і янукович підмахлював у змові з охрєндовським вибори, і шахрайським способом так само вкрав у Йульки пост президента.
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http://www.mk.ru/politics/2017/01/04/trampa-mogut-podvergnut-impichmentu-izza-rossii.html


ТЕТЯ РОЗА ‏@ANAKOYHER https://twitter.com/Anakoyher
Петергоф. 1987 год. Еще с первой женой - Иваной.
Злые языки шепчут, что тут тогда пацана и вербанули. Брешут, понятно.
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Не отмазывай Йулю, она из поколения кучмистов.........его пропутинское дитя.
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А Мельниченко чомусь на своїх плівках викладав, що Петро Офшорний у кабінеті кучмо клятву на вічну вірність давав. Теж брехав, шатунішка?
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Почему 1 и 5 не должны сидеть? эти больше остальных причастны к развалу Украины и втягиванию в войну.
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Путенбох -100500% згоден, цікаво, а в россосии теж можуть так свою владу хаяти... Так отож... Знадіть 100 відмінностей. Згадав совковий анегдот (вибачте за помилки) "Рейган говорить Горбачову - у нас в США кожен громадянин може підійти до Білого дому вигукнути Рейгана геть... Горбачов каже тю, та в нас теж кожен може вийти на червону площу, та теж вигукнути Рейгана геть.... "
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Не было и Порошенко из всех говенных президентов пока лучшее.
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Пинчука в тюрягу,это не бизнесмен- это масонская сатана,олигарх,который лезет в политику и подкупает депутатов,всю жизнь занимается коррупцией,обчистил карманы всем украинцам и еще в Америку нос свой сует.Тюрьма с конфискацией.
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И бабосиков в "Фонд Клинтон" перед выборами предварительно заслал... А тут - *опа!
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Так и Сирожа Лещенко с подачи Пинчука раздул скандал про Манафорта, который привел к его отставке посреди избирательной кампании. Такое не забывается. А в проигрыше Украина
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Пинчук гнида и холуй хуйла. о чем можно еще говорить?
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Это чепуха, мы все чуток их холуи. но он сука спит и видит во сне победу хуйла. время настанет и он и его ,,папа,, будут высланы или закрыты, за преступления которые они совершили против украинского народа. он знает об этом. ни ты ни я ни кто не знает кто завтра придет к власти. но мы все знаем и он в том числе, что подхуйловники скоро все канут в лету. не имеет значения когда у них все отберут, через год или через десять, и он это понимает, спасает свою шкуру.
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Нет, не все!
И вспомни реакцию Кучмы по Тузле. Стопроцентным подхуйловником был Овощ.
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при кучме мы были сто процентной колонией рф. и Тузла не показатель. так как кучма это марионетка в руках хуйла. ты вспомни сбитый лайнер.
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Тузла как раз показатель его отношения к суверенитету Украины.
А лайнер мог быть и результатом какого-то договорняка или шантажа.
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да тузла говорит нам о чем то, но это лишь показная самостоятельность для лохов. ты просто вспомни ажиотаж и экзальтацию ваты там у них, это есть одно из звеньев по которому подымался градус экспансии хуйла. кучма артист и он исполнял роль которую ему предоставил сыграть хуйло. это театр одного актера. истинное лицо кучмы как реакционера и любителя рашки видно в деле Гонгадзе. это кучма создал класс олигархии, отдав преступным кланам потоки по их географическому расположению. это стало началом раздела Украины на наших и не наших. и этого нельзя прощать. кто приемник кучмы? да чивокуня, и это говорит только об одном, - лег и расставил ножки перед хуйлом.
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Я хорошо всё помню-хУЙЛО получил по загребущим рукам от Кучмы.
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Саша ты наивный и честный человек. нельзя так верить в их игру. никто никому не давал по рукам ЭТО СПЕЦ ОПЕРАЦИЯ. им надо было глянуть как реагируют их холопы, те там, а эти здесь. не верю я тем людям которые врали нам с экранов и со страниц газет, а в это время набивали карманы.
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Я вижу факты. Их и обсуждаю.
И я не верю никому на слово-только в дела.
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Оно пытается лебезить за счёт суверенитета Украины. Облезет!!!
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ФСБ завербовала Тимошенко в 1995, - экс-начальник отдела военной контрразведки СБУ



http://oleg-leusenko.livejournal.com/4110222.html



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Ну і що ж проти неї СБУ не висуває звинувачення? А лише голослівні закиди Ляшка, Лєщенка, Чорновола... Перелічувати нема сенсу. Простіше сказати, хто на Юлю не лив бруду. А все тому, що Юля виграла вибори 2010 року. І виграла б і 2014-го, якщо б не маніпуляція і підміна понять: або війна, або в один тур. Крадії бояться Юлі, як вогню. Бо Вона єдина в укрполітикумі, у кого є яйця
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Йуля в политике с 1997 года, что она сделала для Украины за эти годы хорошего?
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Скажу больше, что она сделала? Порошенко хоть конфеты с тортами производит, а что Тимошенко полезного сделала для общества за свою жизнь?
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Все, що було гарного зроблено при Миздобулі-Дирщі, було зроблено Юлею. Іуда лише глечики збирав і робив капості прем,єру.
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Правда в том, что ни один из политиков ничего хорошего для Украины не делал, не делает и никогда не сделает, а всё хорошее делают Украинцы своим трудом: производят товары, служат в ВСУ, учат детей.....строят и т.д.....а Тимошенки, Порошенки, Ляшки и прочая хуета дармоеды, воры и тормоз для развития Украины.
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Миздобул такий самий крадій, як і Овоч з Кучмою. І де зараз цей Омєльчєнко з Чобітом? Чому їх не чути?
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Лєщєнка останнім часом щось язика свого вже проковтнув. Мабуть зрозумів, хто тут "огент кримля" і хто становить найбільшу небезпеку для країни.
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Трамп по любасу будет любить свинчука потому что он неровно дышит на евреев
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Вера Измайлова ‏@veraizmaylova41 30 мин.30 минут назад

Марін Ле Пен і Мураєв . Юра, чому цей пі@дюк займається антиукраїнською діяльністю, а не топче зону із співголовою зеком Рабіновичем?


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Нет бы с Олесем поговорить, так он хуйловой подстилке вылизывает.
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ТЕТЯ РОЗА ‏@ANAKOYHER
- Изя, как ты считаешь - возможен импичмент Трампа?
- Думаю, он даже неизбежен. Но сначала нужно всё же провести инаугурацию.
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лучше эксгумацию...но кошернее все таки по результатам деятельности
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Квітуча Україна ‏@FloweringUkr 3 ч.3 часа назад
13-річна українська гімнастка Христина Погранична завоювала усі золоті медалі на турнірі у Бельгії
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После инагурации трамадола будет весело смотреть на соевых))).Говорят этот любитель хуйла злопамятный))).А пиндчук просто словами хуйла вещает,что воно хочет.
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Бабло зарабатывают в Неньке, потом вытирает об неё ноги - это стиль всей гвардии Кучмы, начиная с зятюхи и Медведчука, заканчивая Минском. Если провести всеукраинский референдум, где место всех этих соотечественников, 99,5% проголосуют, чтоб они опочивали на нарах.
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Та референдум проводят каждые четыре года и как-то всё гадьё не в тюрьме оказывается, а в Раде..
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только на кол... в противном случае они опять будут в раде
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SANDRO ‏@SANDRO5224 1 дн.1 день назад
-вот после этого поцелуя Людмила поняла,что такое настоящий мужчина ,,,
и ушла от своего в свободное плаванье-встретила свою любовь,довольна


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Вот только остался один вопрос. То, что Пинчук гнида, это понятно. Вот только почему наш МИД возглавляет до сих пор идиот ? И сколько ещё он будет уничтожать Украину ? Простой пример, тот же Трамп, сейчас Ле Пен. Проще всего всё сваливать на "руку Москвы" покрывая собственную тупость и "ОФИГЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ".
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Трамп это надолго ,шо там Аваков писал,наймудрейший из Всех
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Хватит дурить народ.Что Пинчук,что Чубаров одинаковы "патриоты".Таких "патриотов" полна Верховная Рада.Вот только на передовую идти "патриоты"не хотят.Лучше уж на Майами.
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Богдан Карпенко9 год · Вітання фейсбучним конспірологам, які заносили в інфопростір теорію, що Пінчук озвучував думку АП. Ось відповідь, опублікована на тому ж WSJ:"По-перше, ніякої відмови від європейської та євроатлантичної інтеграції України. Це буде рівнозначно відмові від незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.По-друге - ніякої торгівлі територіями України, будь-то Донбас чи Крим. Ці території не можуть бути частиною торгів для миру. Вони - це УкраїнаПо-третє - ніяких виборів на Донбасі, поки російський чобіт перебуває на українській землі. Україна виступає за проведення там місцевих виборів лише на підставі українського закону та стандартів Організації з безпеки і співробітництва в Європі."http://www.president.gov.ua/…/povaga-do-ukrayini-vkraj-vazh…
http://www.wsj.com/…/respect-for-ukraine-vital-for-a-lastin…
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Трамп тут ні до чого. пінджук торгує з парашою трубами і щоб Окурок не закрив пінджуку парашинський ринок, пінджук мусить виконувати всі прикази Окурка
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"Я вважаю, що зарплата міністра повинна бути в районі 100 тис. грн. Це хоча б якось відповідало загальному рівню ситуації в Україні", - зазначив А.Геращенко.
Крім того, нардеп зазначив, що зарплата держслужбовця повинна бути досить висока, щоб могли приходити на роботу професіонали.
"...зарплата держслужбовця повинна бути досить висока, щоб могли приходити на роботу професіонали: юристи, економісти, фахівці, які працювали б, не отримуючи зарплату в конвертах або придумуючи собі де, звідки, з кого взяти хабара, а які б попрацювали на зарплату. Іншого шляху просто не існує", - додав нардеп.(с)
Если хоть кто-то думает, что я- против зарплаты Министра в 100 тысяч, то он- ошибается. Меня тока одно интересует: почему, у остальных Граждан Украины- должно быть несколько меньше??? Вот почему???
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Интересно.....есть способ заставить наших деятелей не совать свой нос в международную политику? Напоминают слонов в посудной лавке. Куда не "комментнут", ничего кроме вреда не приносит.
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после удаления поста путенбоха....

Зроблено в Україні ‏@sdelanoVukraine 3 ч.3 часа назад
З завтрашнього дня відновлює роботу ХТЗ https://www.facebook.com/sdelanoVukraine/posts/418072018528177 …



завидуйте и дальше,зрадуны
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Я- могу понять, честно. Иной раз- у тебя- вполне адекватные комменты. А вот подчас... Я реально не понимаю. Ты чё- просто провоцируешь? А смысл? И так- не очень всё. Мне - нравится! Мне нравятся наши успехи! Мне не нравится раскол, понимаешь? А у меня чуйка, что ты- для этого тут.
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Теперь точно шоколадки будут выпускать вместо тракторов. И к гадалке неходи.
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та оно им ,зрадолюбам,хуже шокаладок...лучше гусеницами,они же не зря бешаных бабак под бмд впихивали
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Мне- нравится. И я- не воналюб. Ну, мля, вы даёте, ребята! Давайте. изобретайте... ярлыки вешайте. Тока- умоляю: не надо о Лышколюбах. Это уже- будет за гранью.
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С этой медалькой от пуйла он так и придет в Когнресс на свое утверждение в должности госсекретаря? А русня удивляется, где же 3,5 ТРЛН дол. за годы правления пуйла от одних нефтегазов? Многоходовочки, однако.
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Русские крестьяне пьют чай, 1911 г. Балы, красавицы, лакеи, юнкера, И вальсы Шуберта, и хруст французской булки...

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Один для продукта вторичного ( как у Войновича в " Москва 2042").
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А я вважаю, що є безпосередній зв'язок між - заявами Трампа, візитом його довіреної особи до Росії, визнанням Росією "майдана" антиконституційним переворотом, заявою Пінчука і заявами деяких європейських політиків........Схоже, що ведеться багатоходова продумана гра проти України.............. І все це сталось із багатьох причин. Перша і головна причина, це - жахлива корумпованість та непрофесійність нашої нинішньої влади. Друга, це те, що в багатьох країнах, в тому числі і в США - відбуваються зміни політичних еліт та перегляд пріоритетів........І, на превеликий жаль - Україна не являється одним із таких пріоритетів........ А тому, Україна повинна мати - власний чіткий і реалістичний план по виходу із нинішнього жахливого становища. Та розраховувати на власні сили, а не займатись "балаканиною" і чекати на чудо.............
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЧубаров о статье Пинчука: Он пытается привлечь внимание Трампа, поскольку рассчитывал на победу Клинтон. ВИДЕО
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