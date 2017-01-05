В связи с ухудшением погодных условий 6 января ограничивается движение грузовых автомобилей в Одесской и Николаевской областях

Mykola Malovanyy
, Саша Саша Саша
, Александр Вит
, Чубака
, Kick Ban
, Андрей Шевченко 73396fdd
, Путенбох
, Данило Галицький 1c1ee858
, Сергей Полторацкий
, Fjall_Raven
, Alexandr Slavich
, Зося Синицкая
, счастливый даунбасенок
, время
, sergik
, Николай М
, sulima ivan
, peremoga ua
, Прохожый
, курвиметр
, Степа Лыходэев
, CА
, Михаил Карпенко
, Aqua Forrest
, Володимир Затилюк
, Domkrat
, Rita Olhovskaya 2208c582
, Alexandr Kovalenko 11008377
, Sineus
, viktor kovalev d055ec4c
, Paul Petrovach
, дератизатор
, не олигарх
, GayParade
, Elena 086ce01a
, Гыг с Вами
, Леся
, Garsia UA
, Андрій Смицький
, Sergey Marchenko 48ae0552
, я гражданин Украины
, Светлана Черная
, Иван Афанасьев
, Сила В Силе Брат
, Захар Кот
, Tierre
, Алексей Алексеев 7da96214
, Настя Орлова
, Cтарий Кінь
, Николай Безденежный
, Igor Dacenko
, Геракл Платонович
, ukr495
, Cеванет
, Rentner
, V T 2fd9d4b9
, Anatoly Filatov
, Обычный человек
, NEserega
, soren
, ШуМаХер
, БорисР
, Roman Schulla 3e3487cd
, Алекс Кор
, Ole Lahti
, Yakiv Sirko
, Степан Грицунь
, Zoya Sakovich
, Ольга Луцив Сидорова
, Alicia Machado
, Игорь Карпушин
, бамбарбия
, ДИМ ДИМ
, три - пятнадцать
, Naktis Naktiss
, Irada
, Faina L
, Gulfiliz Zorlu
, Холодний яр fa47603e
, STAS 777
, Лариса Таран
, Роман Иванович 88d29025
, Maxim Isajew
, злой крот
, А П 6d5dcd2e
, Віктор Сиромятніков
, Алла Тусь
, Бислан 2004
, заглянул случайно
, Серов свидомый
, Teremci
, Вячеслав
, Oleg Bobon
, Чрствый
, Yuriy Voloshkevych
, Сергий Батькович
, Слава Украине 706c8f12
, Muzoreva
, Damon Smith
, Алексей Любая
, uyt Nik
, Стопор
, Valery Greff
, Kiril Fomenko
, Александр Ивашин
, Viktor Stecenko
, Egor Elk
, сергей садовский
, Deryban
, AshotOneShot
, Dagger
, Vovcheg Zak
, Zaporozec
, Mi3ch
, Іван Бандерівець
, Сдержаный
, Вова Индюков
Саша Саша Саша, Чубака, Alexandr Slavich, Путенбох, курвиметр, Alexandr Kovalenko 11008377, Paul Petrovach, Гыг с Вами, Алексей Алексеев 7da96214, sulima ivan, Михаил Карпенко, не олигарх, время, Fjall_Raven, Андрей Шевченко 73396fdd, Прохожый, Aqua Forrest, ukr495, Rita Olhovskaya 2208c582, Yakiv Sirko, Леся, V T 2fd9d4b9, Володимир Затилюк, Cтарий Кінь, NEserega, Иван Афанасьев, Sergey Marchenko 48ae0552, Roman Schulla 3e3487cd, Rentner, Геракл Платонович, БорисР, Gulfiliz Zorlu, счастливый даунбасенок, Обычный человек, Domkrat, Ольга Луцив Сидорова, Настя Орлова, Irada, Faina L, Бислан 2004, Ole Lahti, я гражданин Украины, Damon Smith, soren, Лариса Таран, Zoya Sakovich, Elena 086ce01a, Kiril Fomenko, ШуМаХер, Александр Ивашин, CА
Всего на сайте: 168 писателей
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ляшко из таиландского курорта забеспокоился об украинских спасателях
Два дня назад я сообщал со ссылкой на СМИ, что радикально продажный Ляшко ныне гуляет за бешенные деньги на курортах в Таиланде, куда полетел через Вену. Однако, видать, даже на таиландских курортах его не оставляют ни на минуту мысли об угнетаемом олигархами украинском народе.
Цинизм Ляшко просто зашкаливает. Вчера он разместил у себя в Фейсбуке «невинный» пост о том, что «украинские спасатели с огромным риском для собственной жизни ежедневно спасают людей и их имущество во всех уголках нашей великой Украины». Затем добавил, что его команда добилась повышения зарплаты для спасателей с 3 до 5 тыс грн, чем он гордится… И прочее бла-бла-бла в этом же духе.
Правда, уже через 4 часа после этого поста Ляшко разместил в Фейсбуке краткую запись «Ляшко отдыхает в Таиланде», которую сопроводил «пикантной» фотографией - на ней он в трусах и с вилами в руках отчаянно отбивается от настырных таиландских путан…
Если это у нардепа такой «тонкий» юмор, то, мне кажется, его должны «по-достоинству» оценить те, кто голосовал за радикально продажную партию Ляшко...
Про склонность Ляшко стремительно менять политическую ориентацию и про не менее позорную его деятельность в молодости читайте здесь!
[http://www.economics-prorok.com/2017/01/blog-post_17.html] Посмотри!
Ответить
С наступающим всех Рождеством Христовым по Юлианскому календарю. Пусть всем будет добро, да будет Мир, да сгинет Хуйло...
Ответить
Ответить
Ну там все, как не у людей...
Ответить
Ответить