Теракт в Турции: двое погибших, более 10 человек ранены, украинцы не пострадали. ФОТО

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"помидорами они не отделаются".
Помидоры и кровь - какая поэтичная ассоциация.
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...теперь ему нужна поддержка турков, и взрывать он их будет принуждая к партнерству...
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Не то, что ваши боярышниковые заробитчане в Украине и Сирии. Только убивают да сами дохнут.
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Не знаю, как на это турки отреагировали, но, если бы у нас в таком месте, думаю, огорчились бы немногие..
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1. Сколько ни говори "халва", во рту слаще не станет. Экономика Крыма демонстрирует катастрофическое падение. Производство электрооборудования сократилось на 24,4%, минеральной продукции - на 33%. По итогам 2013 года в АР Крым было реализовано промышленной продукции и услуг на сумму в $3,3 млрд, а по итогам 11 месяцев 2016 года - всего на $160 млн (в 20,6 раз меньше). Картофеля собрали на 36% меньше, чем в 2013 году, а овощей - почти на 50% меньше. Производство крупного рогатого скота продолжает сокращаться. В 2016 году производство мяса составило всего 16% к уровню 2015 года, птицы - 86,4%. Сокращение поголовья коров и прекращение поставок молочного сырья с материковой Украины привели к снижению производства молочной продукции в среднем на 30%. По итогам 2016 года внешнеторговый оборот Крыма составил всего $65,8 млн, что в 3 с лишним раза меньше уровня 2015 года ($216,7 млн). Если сравнивать с временами до российской аннексии полуострова, крымский экспорт сократился примерно в 28 раз (с $904 млн до $32 млн), а импорт - в 35 раз (c $1,144 млрд до $33,8 млн). За 9 месяцев 2016 года в основной капитал в Крыму было инвестировано 18,8 млрд руб ($312 млн). В то же время в 2013 году объем прямых иностранных инвестиций составил $1,6 млрд. В 2016 году было построено 224,1 тыс. кв. м жилья, а в 2013 - 963 тыс. кв. м (падение в 4 раза). За 11 месяцев 2016 года грузооборот транспортных перевозок составил 99,3 млн тонно-километров, а по итогам 2013 года - более 1,1 млрд тонно-километров (падение в 11 раз). Пассажирооборот автобусов в 2013 году составил 2,5 млрд пассажиро-километров, а в 2016 - только 2,17 млн. Есть небольшой прирост промышленности, но он достигается исключительно за счет варварского разграбления природных ресурсов полуострова http://ru.krymr.com/a/28213716.html (здесь подробней).
2. Оккупанты продолжают превращать Крым в военную базу, где нет места мирным жителям: "В 2017 году будет развернут десантно-штурмовой батальон, на базе которого в последующем будет развернут 3-й полк 7-й десантно-штурмовой дивизии с постоянной дислокацией в Крыму" http://ru.krymr.com/a/news/28215527.html
3. Севастопольские пропагандисты не дождались покращень: "Уже несколько месяцев севастопольцы живут надеждами на позитивные изменения в медицине города. Горожане устали от бесконечных очередей в поликлиниках, проблем в больницах, сложностей при записи не только к врачам-специалистам, но и к участковым терапевтам, многочасового ожидания карет Скорой помощи. Севастопольцы мечтают поскорее забыть кошмар медицины по-восканянски, но пока всё никак" http://ruinformer.com/page/ctrannyj-sevastopolskij-duet
4. Оккупанты задержали украинца, пытавшегося ввезти в Крым 50 кг лекарств. Дерьмовые российские лекарства порождают вот такой бизнес https://twitter.com/CrimeaUA1/status/816980338459246592 (фото).
5. Хорошие новости из Керчи. Свет периодически включают: "Что со светом? В центре периодически выключают. Кто что знает? Поделитесь", "Света ушла" https://twitter.com/KrimRt/status/817005498851540993 (скрин).
6. Неугомонные оккупанты изведут наших свинок: в Ичкинском (Советском) районе введен режим ЧС из-за падежа свиней http://kafanews.com/novosti/127500/v-sovetskom-rayone-vveden-reshim-chrezvychaynoy-situatsii-iz-za-padesha-sviney_2017-01-05
7. Севастопольские ватники так и не поняли, куда попали: "Да, организация на Новый год была никакая. Концерт на уровне сельского клуба. Очень много людей за забором, как изгои. Закончилось все очень рано. Бедные люди ходили по центру и не знали, куда себя деть. Единственное, что было хорошим, это салют. Короче, на площади было совсем не весело" https://twitter.com/KrimRt/status/816930903695953924 (скрин).
8. В Керчи, как и в Севастополе, с ёлки украли почти все игрушки. Остались только с той стороны, где стоит вебкамера https://twitter.com/CrimeaUA1/status/816968133588226048 (фото). А на Царской тропе в Ялте редкие туристы-оккупанты успели после себя сильно нагадить https://twitter.com/KrimRt/status/816937760611254272 (фото).
9. Ватники устали не только от понаехавших, но и от защитнегов: "В чёрный список самообороновцев. По крайней мере, некоторых из них. На Новый год гуляли с девушкой и увидели картину, как молодой пьяный гомнюк ударил пожилого подвыпившего мужчину и трепал его. Я подбежал, схватил его за шкварник, на что тот начал тыкать своей никчемной ксивой со словами: я тебе устрою. Пришлось успокоить" https://twitter.com/KrimRt/status/816934783930482688 (скрин).
10. Бухое быдло орет на растерянного полицая: "У меня пять пулевых! Я в Сирии был! Ты кто такой?!". Ох и натерпятся они с ними…
11. Прикольный заголовок: "В Крыму чуть не уволили 49 проводников пригородных поездов". Они работают в одном вагоне поезда Керчь-Джанкой? Чота смеюсь))) Один из комментариев к статье звучит так: "Дело не в сокращении проводников. Дело в общей атмосфере. У руля многих структур становятся пришлые с материка. И костяк они из материковых формируют. А к крымчанам-сотрудникам относятся, как к людям даже не второго сорта - низшего сорта. И что характерно, они с таким посылом едут сюда. Им напутствуют - поезжайте, поучите (проучите) этих олухов, они там совершенно не умеют работать. Ничего, кроме недовольства народа, это не вызывает" http://kerch.fm/2017/01/05/v-krymu-edva-ne-uvolili-49-provodnikov-prigorodnyh-poezdov.html
12. А мне вот интересно: перевод чиновника из Москвы в Крым - это для него повышение или наказание?
13. Ялта. Оккупанты решили материально поощрять стукачей. В приказе речь пока идёт об обнаружении фактов коррупции, но начало положено https://twitter.com/CrimeaUA1/status/817046631652720641 (скрин и ссылка на документ).
14. Тяжела и неказиста жизнь в Крыму пропагандиста. 18 декабря пропагандоны писали: "Уже совсем скоро симферопольцы смогут оценить высокое качество долгожданной реконструкции центральных улиц города". А уже 4 января они в шоке от полученного результата по российскому ГОСТу https://twitter.com/KrimRt/status/816929493310902272 (фото-скрин).
15. В Керчи понаехавшая фирма-оккупант убила более 2 тысяч бездомных животных! http://news.sevas.com/crimea/bolee_2_tysyach_bezdomnyh_zhivotnyh_podverglis_evtanazii_v_kerchi
16. Вы не смейтесь над любовью русских к Трампу - у них реально только на него надежда и осталась.
P.S. Странно видеть, как взрослые люди верили, а многие продолжают верить, что весь этот цирк приехал ради них. Не пора ли уже понять, что для оккупантов в Крыму лишними являются не только патриоты Украины, но и предатели. И когда придёт полный пушной зверёк, то массово из Крыма начнут уезжать не понаехавшие, привыкшие к дерьму на просторах своей страны, а местные, которые помнят, каким прекрасным Крым был раньше. Вот так и поступают оккупанты ВСЕГДА, вытесняя местных жителей с захваченной территории - патриотов, потому что мы априори не их союзники, а предателей, потому что вы навсегда для всех останетесь ПРЕДАТЕЛЯМИ.
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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А там и Трамп-пам-пам прозреет
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Ах вы падмаскальскія залішнехрамасомныя підары.
Вось да чаго дзьвюмоўе вядзе.
Гэць на бутэльку ды ў Расею!
https://t.co/YWnGLzGgvR
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Там на ларьке наклейки "Об"экт під охороною" в цветах украинского флага и на заднем плане реклама леново с украинскими слоганами.
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Хороша пропозиція.
Баламут@kfz_ua
Якщо правда, що він пропонував кинути атомну бомбу не на Хіросіму, а на Москву, чому в Києві досі нема вулиці Вінстона Черчилля?
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Колокольчик бы не помешал.
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Сегодня в Тель-Авивском суде слушалось дело о конфликте между гражданином Израиля Марьяном Беленьким и послом России в Израиле.
Конфликт состоялся более недели назад. В ходе которого посол оказался в больнице с сильно травмированным (укушенным при поцелуе им Марьяна) языком.
Посол не мог говорить. Т.К. в больнице врачи наложили ему на его язык четыре шва. Два сверху, и два снизу.
И был вынужден на вопросы судьи отвечать в письменной форме.
Неожиданно судья попросил как доказательство показать ему травмированный язык.
Посол высунул его.
-Еще сильнее--попросил судья.
Посол вторично исполнил просьбу судьи.
Очевидно, в тот момент, когда судья просил показать ему язык, Марьян отвлекся и не слышал о просьбе судьи. Так он утверждает.
Но когда Марьян увидел посла с сильно высунутым языком, он решил, что тот ему показывает язык. Не выдержав такого оскорбления, Марьян подбежал к послу , и начал избивать его. Полицейские начали его оттаскивать.
НО МАРЬЯН В БЕШЕНСТВЕ УСПЕЛ УКУСИТЬ ПОСЛА ЗА НОС.
В результате, посол России оказался опять в больнице, где его встретили с распростертыми объятиями как старого, постоянного клиента.
И наложили опять четыре шва. Но уже на нос.
А Марьян опять в тюрьме. В камере предварительного заключения.
Конфликт разгорается.
Кто победит в этой схватке?
Личность- гражданин Израиля Марьян Беленький.
Или государство Российское? В лице посла, за которым стоит громадная ядерная держава.
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Брачные игры бегемотов
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