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Теги: вибух (591) МЗС (550) теракт (377) Туреччина (470) українці (144) жертви (158)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Теракт в Турции: двое погибших, более 10 человек ранены, украинцы не пострадали. ФОТО

Перед зданием суда в турецком городе Измир в четверг, 5 января, взорвался заминированный автомобиль. Два человека погибли, не менее десяти получили ранения.

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Жаль турков,эти теракты без Путина не обходятся.Не надо было Эрдогану с Путиным мириться. Помирился,договорился,продался,захотел рос. денег, туристов и инвестиций,трубопровод с ним строит,а я предупреждала -договариваться с сатаной чревато.
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Х_йло сц_ко торжествует апосля своих методов примирения.
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хуйло небоится ни Бога и не чорта!! видать он думает что он Бог!!Но... Бог все видит и в один прекрасный день кремель уйдет под воду !!!!видение
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Как-то странно получается:с игил исключительно хуйло сражается (по его риторике),а теракты-то в Турции,то в Германии,то во Франции,но никак не на расее.
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Курды воюют против ИГИЛ, а подозревают РПК (коммунистов).
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Не все курды в РПК, а есть вообще мирные курды. Вот Абдула Гюль был наполовину курдом и президентом.
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Само собой, вот папа Карло не курд, но коммунист. Продадим его в Турцию?
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Если только вместе со Степаном-хомячка жалко)))
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Коммунисты не имеют национальности: кем бы они ни были - это выродки, а их порождение, подстрекатель, куратор и спонсор - это парашка. А эрдоган сам пустил парашкинское хуйло в свой дом.
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Из других источников слышал,что организаторы те же,что взорвали перед этим ночной клуб и связывают их с иг.
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Так дайте ссылку к своему комменту. Запутали ведь.
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Так ото ж. Я об этом ещё три года назад говорил.
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Ничего не комментирую, напомню только слова х@йла - после того, как турки сбили х@йло-самолет:
"помидорами они не отделаются".
Помидоры и кровь - какая поэтичная ассоциация.
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...когда хуйлу на выборах нужна была поддержка, он взрывал свой народ...
...теперь ему нужна поддержка турков, и взрывать он их будет принуждая к партнерству...

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Вопрос убил,, а что с ними случилось в Сирии то ? Что должно то и случилось !
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Были на Донбассе , все по честному , награда их нашла .
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...все добре...після донбусу, загинули за сірію...що може бути поганого...
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Вечная память борцам с терроризмом
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...ватан,навіщо цураєшься свого прапору...? ...та твій мордор і є терорізм...
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Нападавшие были в лаптях и кокошниках с автоматами калашникова и балалайкой на спине.
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Если русня что то взорвет в Украине мы взорвем на рашке , там правосеков уже полно .
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Прикинь? Строят.
Не то, что ваши боярышниковые заробитчане в Украине и Сирии. Только убивают да сами дохнут.
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Конечно неправильные. Обычно террористам соседнее государство армейское вооружение не даёт, вот и приходиться воевать при помощи автомобилей начинённых взрывчаткой. А у донбасских террористов таких проблем нет. Им танки, САУ, артилерию и системы залпового огня с боеприпасами к ним россосия регулярно поставляет.
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А взрывы в городах во время демонстраций? А пойманные диверсанты гру при закладке мин в мосты?
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"Автомобиль со взрывчаткой находился у отдельного входа для судей и прокуроров"

Не знаю, как на это турки отреагировали, но, если бы у нас в таком месте, думаю, огорчились бы немногие..
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Есть мнение, что Украина России как-бе не очень то и нужна
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То-то вы в Украину вцепились всеми своими конечностями, что онавам не нужна.
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дружба с пидоРАХОЮ обернулась к Пердогану Пердом
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Много раз я там бывал... Прекрасный город - Измир. Один раз даже девочка ко мне туда приехала, из Мариуполя, во время стоянки... Взялись за Турцию не просто основательно. Взялись так, что не вывернутся. Убивец из ночного клуба Ортакёя или уже в Босфоре плавает, или бегает благополучно... Каждый день- какая-то хрень нездоровая. И всё так к нам близко.
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на крысме сегодня:

1. Сколько ни говори "халва", во рту слаще не станет. Экономика Крыма демонстрирует катастрофическое падение. Производство электрооборудования сократилось на 24,4%, минеральной продукции - на 33%. По итогам 2013 года в АР Крым было реализовано промышленной продукции и услуг на сумму в $3,3 млрд, а по итогам 11 месяцев 2016 года - всего на $160 млн (в 20,6 раз меньше). Картофеля собрали на 36% меньше, чем в 2013 году, а овощей - почти на 50% меньше. Производство крупного рогатого скота продолжает сокращаться. В 2016 году производство мяса составило всего 16% к уровню 2015 года, птицы - 86,4%. Сокращение поголовья коров и прекращение поставок молочного сырья с материковой Украины привели к снижению производства молочной продукции в среднем на 30%. По итогам 2016 года внешнеторговый оборот Крыма составил всего $65,8 млн, что в 3 с лишним раза меньше уровня 2015 года ($216,7 млн). Если сравнивать с временами до российской аннексии полуострова, крымский экспорт сократился примерно в 28 раз (с $904 млн до $32 млн), а импорт - в 35 раз (c $1,144 млрд до $33,8 млн). За 9 месяцев 2016 года в основной капитал в Крыму было инвестировано 18,8 млрд руб ($312 млн). В то же время в 2013 году объем прямых иностранных инвестиций составил $1,6 млрд. В 2016 году было построено 224,1 тыс. кв. м жилья, а в 2013 - 963 тыс. кв. м (падение в 4 раза). За 11 месяцев 2016 года грузооборот транспортных перевозок составил 99,3 млн тонно-километров, а по итогам 2013 года - более 1,1 млрд тонно-километров (падение в 11 раз). Пассажирооборот автобусов в 2013 году составил 2,5 млрд пассажиро-километров, а в 2016 - только 2,17 млн. Есть небольшой прирост промышленности, но он достигается исключительно за счет варварского разграбления природных ресурсов полуострова http://ru.krymr.com/a/28213716.html (здесь подробней).
2. Оккупанты продолжают превращать Крым в военную базу, где нет места мирным жителям: "В 2017 году будет развернут десантно-штурмовой батальон, на базе которого в последующем будет развернут 3-й полк 7-й десантно-штурмовой дивизии с постоянной дислокацией в Крыму" http://ru.krymr.com/a/news/28215527.html
3. Севастопольские пропагандисты не дождались покращень: "Уже несколько месяцев севастопольцы живут надеждами на позитивные изменения в медицине города. Горожане устали от бесконечных очередей в поликлиниках, проблем в больницах, сложностей при записи не только к врачам-специалистам, но и к участковым терапевтам, многочасового ожидания карет Скорой помощи. Севастопольцы мечтают поскорее забыть кошмар медицины по-восканянски, но пока всё никак" http://ruinformer.com/page/ctrannyj-sevastopolskij-duet
4. Оккупанты задержали украинца, пытавшегося ввезти в Крым 50 кг лекарств. Дерьмовые российские лекарства порождают вот такой бизнес https://twitter.com/CrimeaUA1/status/816980338459246592 (фото).
5. Хорошие новости из Керчи. Свет периодически включают: "Что со светом? В центре периодически выключают. Кто что знает? Поделитесь", "Света ушла" https://twitter.com/KrimRt/status/817005498851540993 (скрин).
6. Неугомонные оккупанты изведут наших свинок: в Ичкинском (Советском) районе введен режим ЧС из-за падежа свиней http://kafanews.com/novosti/127500/v-sovetskom-rayone-vveden-reshim-chrezvychaynoy-situatsii-iz-za-padesha-sviney_2017-01-05
7. Севастопольские ватники так и не поняли, куда попали: "Да, организация на Новый год была никакая. Концерт на уровне сельского клуба. Очень много людей за забором, как изгои. Закончилось все очень рано. Бедные люди ходили по центру и не знали, куда себя деть. Единственное, что было хорошим, это салют. Короче, на площади было совсем не весело" https://twitter.com/KrimRt/status/816930903695953924 (скрин).
8. В Керчи, как и в Севастополе, с ёлки украли почти все игрушки. Остались только с той стороны, где стоит вебкамера https://twitter.com/CrimeaUA1/status/816968133588226048 (фото). А на Царской тропе в Ялте редкие туристы-оккупанты успели после себя сильно нагадить https://twitter.com/KrimRt/status/816937760611254272 (фото).
9. Ватники устали не только от понаехавших, но и от защитнегов: "В чёрный список самообороновцев. По крайней мере, некоторых из них. На Новый год гуляли с девушкой и увидели картину, как молодой пьяный гомнюк ударил пожилого подвыпившего мужчину и трепал его. Я подбежал, схватил его за шкварник, на что тот начал тыкать своей никчемной ксивой со словами: я тебе устрою. Пришлось успокоить" https://twitter.com/KrimRt/status/816934783930482688 (скрин).
10. Бухое быдло орет на растерянного полицая: "У меня пять пулевых! Я в Сирии был! Ты кто такой?!". Ох и натерпятся они с ними…
11. Прикольный заголовок: "В Крыму чуть не уволили 49 проводников пригородных поездов". Они работают в одном вагоне поезда Керчь-Джанкой? Чота смеюсь))) Один из комментариев к статье звучит так: "Дело не в сокращении проводников. Дело в общей атмосфере. У руля многих структур становятся пришлые с материка. И костяк они из материковых формируют. А к крымчанам-сотрудникам относятся, как к людям даже не второго сорта - низшего сорта. И что характерно, они с таким посылом едут сюда. Им напутствуют - поезжайте, поучите (проучите) этих олухов, они там совершенно не умеют работать. Ничего, кроме недовольства народа, это не вызывает" http://kerch.fm/2017/01/05/v-krymu-edva-ne-uvolili-49-provodnikov-prigorodnyh-poezdov.html
12. А мне вот интересно: перевод чиновника из Москвы в Крым - это для него повышение или наказание?
13. Ялта. Оккупанты решили материально поощрять стукачей. В приказе речь пока идёт об обнаружении фактов коррупции, но начало положено https://twitter.com/CrimeaUA1/status/817046631652720641 (скрин и ссылка на документ).
14. Тяжела и неказиста жизнь в Крыму пропагандиста. 18 декабря пропагандоны писали: "Уже совсем скоро симферопольцы смогут оценить высокое качество долгожданной реконструкции центральных улиц города". А уже 4 января они в шоке от полученного результата по российскому ГОСТу https://twitter.com/KrimRt/status/816929493310902272 (фото-скрин).
15. В Керчи понаехавшая фирма-оккупант убила более 2 тысяч бездомных животных! http://news.sevas.com/crimea/bolee_2_tysyach_bezdomnyh_zhivotnyh_podverglis_evtanazii_v_kerchi
16. Вы не смейтесь над любовью русских к Трампу - у них реально только на него надежда и осталась.
P.S. Странно видеть, как взрослые люди верили, а многие продолжают верить, что весь этот цирк приехал ради них. Не пора ли уже понять, что для оккупантов в Крыму лишними являются не только патриоты Украины, но и предатели. И когда придёт полный пушной зверёк, то массово из Крыма начнут уезжать не понаехавшие, привыкшие к дерьму на просторах своей страны, а местные, которые помнят, каким прекрасным Крым был раньше. Вот так и поступают оккупанты ВСЕГДА, вытесняя местных жителей с захваченной территории - патриотов, потому что мы априори не их союзники, а предателей, потому что вы навсегда для всех останетесь ПРЕДАТЕЛЯМИ.
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Пуйловцы , напрасно терроризируют турков . Эрдогану это надоест , он сделает выводы: кто есть худшее ху и пойдет дружить с Америкой и Европой против рашки .
А там и Трамп-пам-пам прозреет
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ЗмагарЦіўцерныхВойск ‏@IlyaZMensku 3 ч.3 часа назад
Ах вы падмаскальскія залішнехрамасомныя підары.
Вось да чаго дзьвюмоўе вядзе.
Гэць на бутэльку ды ў Расею!


https://t.co/YWnGLzGgvR
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Тоже было и в Украине, когда поначалу оккупанты отказывались о надписей на украинском языке.
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Так это где-то вУкраине и есть. Или было.

Там на ларьке наклейки "Об"экт під охороною" в цветах украинского флага и на заднем плане реклама леново с украинскими слоганами.
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Есть у меня подозрение, что турецкое хуйло брало уроки у рузького коллеги. Измир всегда был оплотом оппозиции Эрдогана.
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Ой, гарна країна Туреція... Тільки чогось їхати туди не хочеться...
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Интересно получается, в Сирии )(уйло воюет с ИГИЛОМ, а перемирье заключает с опозицией. Это уже полный ихтамнет!
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Ольга Рев ‏@Olha_Rev 3 мин.3 минуты назад
Хороша пропозиція.

Баламут‏@kfz_ua

Якщо правда, що він пропонував кинути атомну бомбу не на Хіросіму, а на Москву, чому в Києві досі нема вулиці Вінстона Черчилля?


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рукавчик на пальчик чтоб курточка не слазила в рукаве, как у детей )))
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Димона специально поярче одевают, чтоб когда потеряется быстрее найти можно было и описать, как одет.
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Среди геев может затеряться.
Колокольчик бы не помешал.
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теракты не остановятся в турции.ошибочная политика шердогана сесть на колени рашке дает свои плоды.пущай продолжает в таком роде.ради власти и кресла на все готов упырь.
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Всё. что прочитал можно сделать один вывод теракты в Турции это "рука Москвы". Пытаемся продолжить жизнь технологии о том, что во всем виноваты Тупин и русские.
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Российскиж послов еще и кусают - ...МАРЬЯН В БЕШЕНСТВЕ УСПЕЛ УКУСИТЬ ПОСЛА ЗА НОС...

Сегодня в Тель-Авивском суде слушалось дело о конфликте между гражданином Израиля Марьяном Беленьким и послом России в Израиле.
Конфликт состоялся более недели назад. В ходе которого посол оказался в больнице с сильно травмированным (укушенным при поцелуе им Марьяна) языком.
Посол не мог говорить. Т.К. в больнице врачи наложили ему на его язык четыре шва. Два сверху, и два снизу.
И был вынужден на вопросы судьи отвечать в письменной форме.
Неожиданно судья попросил как доказательство показать ему травмированный язык.
Посол высунул его.
-Еще сильнее--попросил судья.
Посол вторично исполнил просьбу судьи.
Очевидно, в тот момент, когда судья просил показать ему язык, Марьян отвлекся и не слышал о просьбе судьи. Так он утверждает.
Но когда Марьян увидел посла с сильно высунутым языком, он решил, что тот ему показывает язык. Не выдержав такого оскорбления, Марьян подбежал к послу , и начал избивать его. Полицейские начали его оттаскивать.
НО МАРЬЯН В БЕШЕНСТВЕ УСПЕЛ УКУСИТЬ ПОСЛА ЗА НОС.
В результате, посол России оказался опять в больнице, где его встретили с распростертыми объятиями как старого, постоянного клиента.
И наложили опять четыре шва. Но уже на нос.
А Марьян опять в тюрьме. В камере предварительного заключения.
Конфликт разгорается.
Кто победит в этой схватке?
Личность- гражданин Израиля Марьян Беленький.
Или государство Российское? В лице посла, за которым стоит громадная ядерная держава.

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Укусил сначала за язык , а потом за нос ?!!
Брачные игры бегемотов
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Цензор.НЕТФорум УкраиныТеракт в Турции: двое погибших, более 10 человек ранены, украинцы не пострадали. ФОТО
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