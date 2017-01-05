Кибератака во время президентских выборов была санкционирована высшим руководством России, - глава разведки США Клэппер

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Бабушка внезапно заболела,требуются мощные Антибиотики.
Алекса Юстасу.
Требую не болеть 4 года.Если бабушка выдюжит,получите звание Герой РАБссии дважды...,и за себя и за бабушку..
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Зачем?
Они просто будут звонить трампу и спрашивать: - Чё у вас там новенького?
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В Египте возле пирамиды Гизе были обнаружены 24 необыкновенных саркофага. Весят они около ста тонн!!!, т.к. изготовлены из асуанского гранита, причем с точки зрения инженерных допусков они выполнены фантастично точно,информирует Yournewswire.com., сообщает УКРОП со ссылкой на НП. Эти удивительные саркофаги, искусно вырезанные с невероятной точностью из камня, сразу привлекли к себе внимание многих ученых, которые были поражены увиденным, подозревая, что здесь не обошлось без вмешательства внеземных цивилизаций. Могилы представляют собой места упокоения священных быков Апис. Бог плодородия - Апис, почитался у египтян, его культовым центром считается административный и культурный город Древнего Египта - Мемфис. Вместе с гробницами археологами были обнаружены неведанные иероглифы. Египтологи считают, что по причине глубокого почитания священных быков, по приказу сына Рамсеса ІІ, в горе был вырыт туннель, ведущий к захоронению с созданными боковыми комнатами, где разместили громоздкие стотонные графитовые!!!!!!! саркофаги с успокоенными мумифицированными быками внутри.
Ну что, теперь понятно,что такое пирамиды? Читай - рупорные пирамидальные антенны. Что не? Так графитовые саркофаги - это и есть могильники радиоотходов.Га-га-га. Быков там и в помине нет!!!
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о влиянии РФ на выборы: Были не только взломы, но и классическая пропаганда, дезинформация, фейки.
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Между нами говоря, редкостные дебилы:
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- СМИ врут что я будто собираюсь переделывать "разведку" когда на самом деле я являюсь её большим поклонником.
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Здається, тим літом саме Обама назвав Росію "бензоколонкою"; він же не назвав її тоді - "кібергігантом"...
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Русские танкисты были в 5-ти километрах от аэродрома, на котором находился самолет фюрера
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Когда фюрер приехал в Запорожье в феврале 43-го, он прокатился по городу - а в Запорожье очень продолжительный главный проспект - больше 10 км. По обе стороны тогда стояли автоматчики - на расстоянии примерно метров в 50, так мне рассказывали очевидцы.
Кстати, когда Кукутин - вместе с Кукучмой, приезжал в Запорожье на празднование 70-летия Днепрогэса - в октябре 2002 года, автоматчики (условно говоря, они были с пистолетами) стояли на проспекте плотнее. А возле самого Днепрогэса стояли вплотную - один к одному, один смотрел на дорогу, другой, повернувшись спиной к дороге, сёк за тем, что происходит сзади.
Я стоял у них за спиной - и перед мордами повернутых ко мне, и откровенно ржал. Ну, не застрелили. И на том спасиба .
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Разведсводка за сутки
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Украине тоже нужно из этого вынести урок, так как тоже самое Россия постоянно предпринимает и в отношении Украины.
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рыльце в пушку. Вспомните скандалы по прослушке даже первых лиц Европейских
стран. Разумеется, все страны мира желают обладать первоисточниками информации.
Стыдно должно быть тому кто промухал с охраной безопасности информации.
Естественно Трамп должен сделать правильные выводы, в том числе и кадровые. .
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