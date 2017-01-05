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Теги: киберпреступление (182) Конгресс США (212) разведка (1439) Россия (64520) США (11564) хакер (506) кибербезопасность (61)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Кибератака во время президентских выборов была санкционирована высшим руководством России, - глава разведки США Клэппер

Похищение информации с серверов Национального комитета Демократической партии США и последующее обнародование ее во время президентских выборов в Соединенных Штатах было уполномочено высшим российским руководством.

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Короче рыжему бесу предложат добровольно оставить пост Президента США, иначе красавица Мелания останется нищей вдовой.
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з якого дитячого садочка постиш, немовля?
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Юстас Алексе.
Бабушка внезапно заболела,требуются мощные Антибиотики.
Алекса Юстасу.
Требую не болеть 4 года.Если бабушка выдюжит,получите звание Герой РАБссии дважды...,и за себя и за бабушку..
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Та нее, в будущем они не будут проводить ни каких кибер-атак...
Зачем?
Они просто будут звонить трампу и спрашивать: - Чё у вас там новенького?
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Как могло такое случиться, что лапотники, которые едят с лопаты и пьют боярышник, вдруг кибернетическим образом повлияли на политику самой продвинутой страны земного шара?
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Тююю. Я вам расскажу как нас еще похлеще ..РАЗВЕЛИ!!!!

В Египте возле пирамиды Гизе были обнаружены 24 необыкновенных саркофага. Весят они около ста тонн!!!, т.к. изготовлены из асуанского гранита, причем с точки зрения инженерных допусков они выполнены фантастично точно,информирует Yournewswire.com., сообщает УКРОП со ссылкой на НП. Эти удивительные саркофаги, искусно вырезанные с невероятной точностью из камня, сразу привлекли к себе внимание многих ученых, которые были поражены увиденным, подозревая, что здесь не обошлось без вмешательства внеземных цивилизаций. Могилы представляют собой места упокоения священных быков Апис. Бог плодородия - Апис, почитался у египтян, его культовым центром считается административный и культурный город Древнего Египта - Мемфис. Вместе с гробницами археологами были обнаружены неведанные иероглифы. Египтологи считают, что по причине глубокого почитания священных быков, по приказу сына Рамсеса ІІ, в горе был вырыт туннель, ведущий к захоронению с созданными боковыми комнатами, где разместили громоздкие стотонные графитовые!!!!!!! саркофаги с успокоенными мумифицированными быками внутри.
Ну что, теперь понятно,что такое пирамиды? Читай - рупорные пирамидальные антенны. Что не? Так графитовые саркофаги - это и есть могильники радиоотходов.Га-га-га. Быков там и в помине нет!!!
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Это наверно вы перепутали. Точно не в Гизе. А в Мемфисе почитался номовский бог, Птах.
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Так саркофаги из "изготовлены из асуанского гранита" или "графитовые" или просто очередное гониво от "внеземного разума"?
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Новым президентом РАБссии станет Пашинский,другой кандидатуры не вижу..,кстати если нагреть пустую бутылку на огне то их безболезненно можно крошить о голаву тоннами...,десантура знает о чём я говорю..
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Глава разведки США Джеймс Клэппер
о влиянии РФ на выборы: Были не только взломы, но и классическая пропаганда, дезинформация, фейки.
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Во время тестифай я услышал, если не ошибаюсь, что-то вроде что зуб за зуб - это не стратегия. Интересно, запоребриковцы догадываются, что им, возможно, жрать не только нечего, но и нечем будет?
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ну все. наступит русне щель маришки захаровой. полная!
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Те, що ця кібератака на США була з Кремля, можна навіть не озвучувати, це і так зрозуміло. Не зрозуміло, як до цього поставиться новий президент Америки Трамп!!!
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Он сегодня уже сказал - будет сокращать разведку. Я так думаю, что трамп очень подорвёт военную мощь, разведку, полицию, нацгвардию - как у нас сделал беженец - поставил всех силовых министров, а также главу СБУ - генералов фсб, не будет, но крови у своих силовиков попьёт. Кому это выгодно - только рф. Застрелит его какой нибудь америкос.
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Из ското-паРашии пишут (пусть приплюсуют ешо 3 дни) .
Между нами говоря, редкостные дебилы:

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Зайдите к Трампу в Твиттер, он только что написал: - The media lies to make it look like I am against "Intelligence" when in fact I am a big fan!
- СМИ врут что я будто собираюсь переделывать "разведку" когда на самом деле я являюсь её большим поклонником.

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.... рівно за 15 діб всі узнають, що Росія кібер-одержала лиш ту інформацію, яка вона мала одержати за планом ЦРУ США на період мізансцени американських виборів.
Здається, тим літом саме Обама назвав Росію "бензоколонкою"; він же не назвав її тоді - "кібергігантом"...
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Однажды читал и смотрел материал в Ютубе, о том что Гитлер успел прорыть тоннель из Польского города Щецин до катакомб Одессы и Крыма и якобы катался туда и обратно на поезде.Всем известный факт,фюрер панически боялся летать самолётами,а в 1943 году навсегда покинул Берлин,и ночевал в разных местах Германии,а после покушения в 1944 году,Гитлер и Борман приняли исключительные меры для своей безопасности..
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Тут есть протокол допроса генерала Рейнера Штагеля, как Гитлер в феврале 1943 года прилетал в Запорожье и как его чуть не взяли в плен советские танкисты:
Русские танкисты были в 5-ти километрах от аэродрома, на котором находился самолет фюрера
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Про Запорожье не слышал,но в ставке Вервольф под Винницей фюрер бывал..
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Здрасте вам, известные факты я довел вам, друг мой уважаемый!
Когда фюрер приехал в Запорожье в феврале 43-го, он прокатился по городу - а в Запорожье очень продолжительный главный проспект - больше 10 км. По обе стороны тогда стояли автоматчики - на расстоянии примерно метров в 50, так мне рассказывали очевидцы.
Кстати, когда Кукутин - вместе с Кукучмой, приезжал в Запорожье на празднование 70-летия Днепрогэса - в октябре 2002 года, автоматчики (условно говоря, они были с пистолетами) стояли на проспекте плотнее. А возле самого Днепрогэса стояли вплотную - один к одному, один смотрел на дорогу, другой, повернувшись спиной к дороге, сёк за тем, что происходит сзади.
Я стоял у них за спиной - и перед мордами повернутых ко мне, и откровенно ржал. Ну, не застрелили. И на том спасиба .
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Вчера сайт Миротворец выложил сводку врага за сутки - это не за вчера и не за позавчера, РАНЬШЕ было дело. А вы почитайте и прикиньте, сколько СЕГОДНЯ рядом с нами тварей, которые сдают врагу все, что происходит у нас:
Разведсводка за сутки
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В общем, я так понял что завтра в США будет очень-очень интересно-веселый политический день... ...
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... крім того, як казала одна талановита американська акторка Ґоллівуду : " ...кагда конґрєсмєни назівают міня УМНІЦЄЙ, - я чувсвствую сібя полной ДУРОЙ..."
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ЧитатьИстория скреп‏@Skrepo_historyВ Финляндии была Россия, на Аляске была Россия, в Польше была Россия... Потом Россия оттуда ушла и пришла цивилизация...
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Дажевю какое-то. Уже вроде объявили санкции РФ и выслали дипломатов. Теперь что об этом говорить? В расчете что Трамп откажется от президенства? Тогда Обама должен объявить выборы недействительными, а пойдет ли он на это?
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нет и не надо. будет петь песню ту которую мы закажем.
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Последняя надежда хуйла и его прислуги о дружбе с Трампом умирает последней. Трамп ничего не будет делать за спасибо, он прагматик похлеще чем Обама. Его нужно чем-то заинтересовать. А нечем.
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Это они видимо считают на 2-х компьютерах, какой налог за квартиру придется заплатить хуйлу. Квартиру которую в эпоху хуйла не строили и не помогали покупать.
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Если на США так нагло нападает Россия и США не смогли этому противостоять, то это говорит о том, что мягко говоря не все так гладко в разведке и обороне США.
Украине тоже нужно из этого вынести урок, так как тоже самое Россия постоянно предпринимает и в отношении Украины.
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В отличии от Украины в США довольно большая чась патриотов имеет огнестрел и способна оказать эффективное сопротивление даже при отсутствии централизованого управления. Если ктото думает, что американцы настолько наивны, что боятся зомби-апокалипсиса то, он просто не понимает их слэнга.
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т.н. "высшеее рукавацво расеи"- фигня, по сравненнийу с йийо главой мида, лошадь которогго пыталась сесть в лонгдонский автобус!! ))
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Своїми санкціями вище керівництво РФ допомогло ФБР виконати санкції вищого керівництва США по видворенню 35 рос.громадян за їх діяльність в США , яка на протязі декількох років "... не мала є нічого спільного з дипломатією..."
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А чего вообще, все так возбудились? У тех же штатов
рыльце в пушку. Вспомните скандалы по прослушке даже первых лиц Европейских
стран. Разумеется, все страны мира желают обладать первоисточниками информации.
Стыдно должно быть тому кто промухал с охраной безопасности информации.
Естественно Трамп должен сделать правильные выводы, в том числе и кадровые. .
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Пуйло не виноват,это фсе Айфончик по наводке Оленевода.Они хотят мое место занять.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныКибератака во время президентских выборов была санкционирована высшим руководством России, - глава разведки США Клэппер
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