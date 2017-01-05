Должен быть проведен аудит международных закупок лекарств в 2015-16 гг, - Розенко

Mykola Malovanyy
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, sulima ivan
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, курвиметр
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, CА
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, Sineus
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, А П 6d5dcd2e
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, Viktor Stecenko
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, сергей садовский
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, Vovcheg Zak
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, Сдержаный
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Всего на сайте: 168 писателей
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Россию - реально жаль (
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Ульяна Супрун - профессиональный врач, общественный деятель, ранее директор гуманитарных инициатив Всемирного Конгресса Украинцев, основатель общественной организации «Защита Патриотов», директор Школы реабилитационной… Ещё
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Только я при чем к этой ситуации?
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Собачье сердце М.А.Булгаков
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Или как мой зять некогда в такси устраивался и его хозяин заставлял частным предпринимателем оформляться. Может тоже в основном подобные "предприятия"?
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А от в рашкі ти б прижився.
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ПыСы. За поплакаться в жилетку в цивилизованном мире плату берутю
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тех, кто нажился на бюджете, разобрать на органы. врятли воры хоть чтото вернут
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СЕРГЕЙ ЛЯМЕЦ, ДЛЯ УП
Понедельник, 2 ноября 2009, 22:07
В стране нет эпидемии "свиного гриппа", но есть банальная эпидемия гриппа - как и каждый год. Но в результате извращения фактов в Украине объявлена эпидемия совершенно другой болезни. Всего за один день под этим предлогом правительство решило потратить несколько миллиардов гривен.
Дальше можно уже ничего не объяснять. Но детали не хуже, чем суть происходящего.
Давайте ответим на несколько вопросов:
- Существует ли в Украине эпидемия "свиного гриппа"?
- Существует ли в Украине эпидемия вообще?
- Почему уже два года нас пугают сперва атипичной пневмонией, а затем "свиным гриппом"?
- Кто зарабатывает на эпидемии?
Князевич, Тимошенко придумала эпидемию "свиного гриппа"
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Саме 14-тий сезон додивляюся.
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аудит - это НЕ ревизия !
понты для лохтората...
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додик всех заставит купить такие телевизоры...
чтобы власть поближе к "людЯм" была
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Головне? Щоб все було "прозоро". Без цього ніяк.
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