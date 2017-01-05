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Теги: аудит (140) лекарства (621) Минздрав (1230) Розенко (374) закупки (66) Супрун Ульяна (64)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Должен быть проведен аудит международных закупок лекарств в 2015-16 гг, - Розенко

Вице-премьер-министр Павел Розенко выступает за международный аудит закупок вакцин и лекарств в 2015-2016 годах.

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да...да...обязательно... а то чтото с "откатами" не сложилось
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Да нет, просто надо пристроить еще кучу друзей и кумовьев, и для этого создадут комиссию по аудиту за надзором по проверке над уполномоченными по просмотру тендеров по закупке лекарств.
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Аудит ему. Сади в тюрягу всех закупщиков за последние 24 года и не ошибешься .Хватит болтать.
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розенко ты дровами уже топишь ?или как?-еще один делец-вы обещали наши лекарства на 30 процентов дешевле сделать
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А на деле наоборот подорожали, а вместо некоторых пропавших появились дороже стоящие "аналоги".
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ну конечно международный. и решения еспч . только и могут справеливость приговора гарантировать.
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ага ... або фіденський від фігташа смотрящім за князьком малоросіі, або офшорний князька оного...
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ляпнул не подумав там могут накопать кому бабло шло может шоколадная пыка проявиться
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А шо за суета такая, с лекарствами? Там шо- какая-то ещё какая-то сторона объявилась? Помню рыговских уродин. Там- всё по-честному было: как глянешь на харю... как прочитаешь биографию.... Так хотя бы- всё понятно. А шо щас???? У меня мама и теща- не очень здоровы. Потому- волнуюсь.
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Если ставший медийным лицом в последние несколько дней известный кардиохирург будет против аудита - значит всё правильно Супрун делает.
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Лучшую рекламу боярышника придумать сложно. Вот так посмотришь на эту трезвую Россию и сразу хочется наебениться ii
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ЧитатьSobiNews,Com‏@SobiNewsComМария Захарова вошла в Топ-2016 красавиц России по версии LifeNews.
Россию - реально жаль (
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Не насміхайтесь так жорстоко.. Можливо, він від голоду вже пухнути почав..
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И по результатам аудита кто-то должен быть наказан. Без вариантов!
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В мои входит. Либо за срыв тендеров наказать, либо за враньё об этом.
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И я люблю. Но не в этом случае-речь о здоровье и жизнях людей идёт.
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Это когда прикорытные и люди в одной плоскости были?
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А у них у всех iнший акцент. До поры до времени. А потом дурачками прикидываются и что-то там блеют про доллар по 18 с определенным ,,но,,
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Зря ты так.
Ульяна Супрун - профессиональный врач, общественный деятель, ранее директор гуманитарных инициатив Всемирного Конгресса Украинцев, основатель общественной организации «Защита Патриотов», директор Школы реабилитационной… Ещё
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Естессна. В целях личной безопасности.
Только я при чем к этой ситуации?
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А при том, что люди-разные. А вот нЕлюди-одинаковые.
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Спокойной ночи. Я пока пообщаюсь. Всё равно не засну-ноги разболелись.
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...он самый, ...только, сволочь, опять оброс. ..

===========================================
Собачье сердце М.А.Булгаков
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таких чмошников по стране пруд пруди. для действующего реального предпринимателя 700 грн - пыль
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А предприятия-то хоть были, Джамал?

Или как мой зять некогда в такси устраивался и его хозяин заставлял частным предпринимателем оформляться. Может тоже в основном подобные "предприятия"?
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А ты хоть был предпринимателем ? Знаешь какя лафа , попробуй.У меня в свое время только грузчиков по штату было больше 20-ти , глав-бух , бух и секретарь.Пять единиц техники.И платил исправно налоги , пока твари не начали наглеть.Сейчас полностью ушел в тень.
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Браво. В США ти б сів надовго.
А от в рашкі ти б прижився.
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Тебе знову погуляти випустили ? А ти бешкетнику ні як не навчишся себе гарно на людях поводити.Все репетуєш , та на Юлю скаулиш.Вгамуйся вже.На тебе ж люди дивляться.
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Нє, Джамале, не наглій. Ти не платиш податки і при цьому ще щось вимагаєш від України. Ти не правий.
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Мене ця влада і та що була при хряку-1 образила і хотіла по миру пустити.Я відповідаю тим-же.Хоча до 2004 року платити податки я рахував за обовязок і за честь.
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Розберемось. У мене стажу на пенсію по ходу вистачає.А якщо і ні. То збираюсь шашличну на досугу відкривати , а там по любому треба реєструватись...так як зараз не прокатить.
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Добре вам, в міліції... А в медицині 30 років треба відпахати до вислуги.
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Я не справшивал тебя, Джамал, какие у тебя проблемы с твоим ЧП. Я спросил вот те 600+ "предприятий" действительно были предприятиями или как в моём примере?

ПыСы. За поплакаться в жилетку в цивилизованном мире плату берутю
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Я за себя только отвечать могу.Кто там что чудит мне не интересно.Знаю только что нынешние гореуправители кончают не только малый и средний бизнесс , но и всю страну.
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Друже ДЖАМАЛЕ- возьміть собі на озброєння.


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Дякую , Брате ! Ціню друзів , як по життю , так і на форумі.
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нужно провести аудит всех госзакупок 1991-2016 гг.
тех, кто нажился на бюджете, разобрать на органы. врятли воры хоть чтото вернут
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в следующей жизни. можно ещё потерпеть, а то хуйло нападёт
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та да. у хуйла вообще дурная привычка нападать во время внеочередных выборов. но когда очередные, он не нападает почему то...
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Розенко, по сухарям аудит проведи! Скоро они будут для тебя основным питанием + баланда.
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"Свиной грипп" в Украине: ложь Тимошенко, пиар и отмывание 5,5 миллиардов

СЕРГЕЙ ЛЯМЕЦ, ДЛЯ УП
Понедельник, 2 ноября 2009, 22:07

В стране нет эпидемии "свиного гриппа", но есть банальная эпидемия гриппа - как и каждый год. Но в результате извращения фактов в Украине объявлена эпидемия совершенно другой болезни. Всего за один день под этим предлогом правительство решило потратить несколько миллиардов гривен.
Дальше можно уже ничего не объяснять. Но детали не хуже, чем суть происходящего.
Давайте ответим на несколько вопросов:
- Существует ли в Украине эпидемия "свиного гриппа"?
- Существует ли в Украине эпидемия вообще?
- Почему уже два года нас пугают сперва атипичной пневмонией, а затем "свиным гриппом"?
- Кто зарабатывает на эпидемии?
Князевич, Тимошенко придумала эпидемию "свиного гриппа"
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Що я говорив.Людину Юля довела до нервового зриву і поносу.
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Може бути.Піду адвоката Кулагіна і партнери дивитись , а ти тут не бешкетуй , а то сварити буду.
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Ввімкну і собі ;швидку допомогу;.
Саме 14-тий сезон додивляюся.
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На мир надо смотреть ширше: почему у нас закупается столько ненужных лекарств, которые никому не помогают? А почему выдаются лицензии на продажу таких препаратов, как от дисбактериоза (которого нет), от вегето-сосудистой дистонии (тоже нет) и т.д.? Это что тоже происки ЮВТ?
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Daniel Rodriguez6 год · Москвич найден мёртвым после 12 часов непрерывной игры в Stalker
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младший хрячок ничем не рискует:
аудит - это НЕ ревизия !
понты для лохтората...
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Ну..., судя по его репе, это вполне сформированный хряк. Теперь, чтобы посмотреть его перлы по телевизору, надо иметь не менее 40" диагональ!
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вот не надо провокационные идеи вбрасывать!
додик всех заставит купить такие телевизоры...
чтобы власть поближе к "людЯм" была

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розенко , ти пенсії знецінив ЧОТИРИ рази , ти ще ліки відібрати хочеш ?
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Головне? Щоб все було "прозоро". Без цього ніяк.
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Полностью согласен с Розенко. Смотрел ролик Тудорова .....чего-то в упор не верится мне, что он врет. Не то выражение лица.Толково бы проверить все это, и ..сделать выводы.
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Мы должны снять все спекуляции вокруг вопроса международных закупок и открыто сказать о проблемах-эта власть только то и делает что рождает спекуляции вокруг всего.к чему не прикаснется...ибо это не власть в Украине.а спекулятивная проблема украинского народа.
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Люди ! Сколько уже можно ?!! Вам ещё не надоели эти бесконечные аудиты , разборы полетов , "наказания" проворовавшихся чиновников ?.. 25 лет государственного терроризма !!! Сколько миллионов украинцев умерло на этом пути ? Так и будем ,своим молчаливым согласием , позволять над нами проводить эксперименты ??? Давайте отдадим Украину в управление кому угодно : американцам , полякам , англичанам , японцам , и тем самым , в конце концов , поставим точку в этой вопиющей и варварской вакханалии ...
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Ну провести аудит,я не против.Хотя все одно обманут.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныДолжен быть проведен аудит международных закупок лекарств в 2015-16 гг, - Розенко
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