Таможенники Львовщины предотвратили вывоз в Польшу 68 старинных книг. ВИДЕО

Mykola Malovanyy
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Всего на сайте: 168 писателей
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Я прежде чем писать проконсультировался у внука, зубного техника. Он себе уже давно еще будучи студентом сделал черепушку из стекла со спичечный коробок.
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От Рабіновіч вивіз золота і золотих виробів з України до Ізраїлю понад 700 кг, а тепер "заслужений опозиціонер"
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05.01.17 17:59
Полиция открыла дело по факту пропажи старинных книг из Львовской галереи искусств
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Сколько их таких? Кто им ЭТО дает? Откуда?..... А затем "Во Львовской галерее искусств заявили о пропаже старинных книг на десятки миллионов долларов". Ну не ппц, "граждане Украины"?
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"Типограціи Конрада Вингебера", год издания - 1845, издание "Головный складь в. книгарнь Сайфарта и Чайковского и Ставропигыйского Института у Львовь", год издания - 1888.Источник:http://censor.net.ua/v422280
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судячи по фотографії там всі книги раритети...20х-30х років..
Я не букинист, чтоб спорить о раритетности и ценности данных книг. Я просто указываю, что Вы немного лукавите.
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каторий куплєний в аптєкє ім.алєксандрова і єго аркестра
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Щодо походження терміну бояри висловлюються різні думки. Одні дослідники виводять його від старослов'янського «бой» (воїн) або «болій» (великий), інші - від тюркського «бояр» (вельможа, багатий муж), ще інші - від староісландського «boaermen» (знатна людина).А лишь потом это пришло к кацапам.
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Таможня ищет ценный капитал,
Чтоб золотинки с нимба не упало,
Чтобы гвоздок с распятья не пропал.
Таскают кто иконостас,
Кто крестик, кто иконку
И веру в господа от нас
Увозят потихоньку.
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