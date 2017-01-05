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Теги: граница (2697) книги (375) контрабанда (1580) Львовщина (1247) таможня (1224) антиквариат (43) ГФС (2206)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Таможенники Львовщины предотвратили вывоз в Польшу 68 старинных книг. ВИДЕО

Сотрудники Львовской таможни предотвратили вывоз 68 старинных книг за пределы Украины.

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В галерее предполагают, что артефакты разворовывались десятилетиями Источник: http://censor.net.ua/n422272 Это другие, но тоже стоят денег, правда меньших.
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Не понимаю как можно оценить в деньгах артефакт, это бесценно.
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Все имеет цену, а это антикварные книги. Подобные книги можно купить, но к вывозу запрещены.
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Мне кажется что артефакт это нечто очень редкое и бесценное, антиквар это другое, может я не прав, не знаю.Есть антикварные серийные вещи которые штамповали пару веков назад и купить их не сложно имея деньги, а вот например хрустальный череп племен Майя это уже артефакт, и цены ему просто нет.
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Ну это несопоставимые вещи. Такие книги достать можно, хоть и стоят немало (зависит от многих факторов), а атерфакты совсем редкие вещи.
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Увы Слава , всегда найдутся люди , готовые купить редкую и краденную вещь , вот сколько они готовы заплатить это и есть цена раритета .
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По сути да. Хотя есть методы оценки от состояния и редкости издания.
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Только у нас воруют чтобы украсть , ну и у соседей , во всех остальных странах давно воруют под заказ .
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Не все старое и даже древнее является антиквариатом...
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Таких книг на блошинных рынках- пруд пруди и ценость их почти нулевая, но наши барыги доблестные таможенники службу бдят. Сами посылают гонца с антиквариатом, за свои же кровные деньги и приобретенные псевдораритеты с мелочными ценностями, но после вони при помощи медиа- становятся достоянием народа.Сам знаю, как эти черти себе бонусы зароботывают, ибо ценности ноль, а шум поднять , пропиарить и заплатить местным журналистам для розголосу .Вот себе бонус и прикупил, а вдруг сокращение, а тут тебе -хопа и крупняк контробаса......
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это так,но на Западе например любые артефакты и исторические культурные ценности в любом случае оценивают так как это необходимо для оформления страховки.
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Вот как это можно оценить и по какой шкале ценностей,на сегодняшний день просто нет таких технологий чтоб такое повторить,племена Майя это имели и кто сделал такое неизвестно, вот это и есть безценный артефакт !
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Много разной информации, если честно, слышал про три.
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Насколько я помню , некоторые описанные и сфотканные уже давно в частных коллекциях .
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Там ценность в реальном взгляде из черепа, там взгляд смотрящий прямо на вас,я смотрел документальный фильм про первый череп найденный дочкой исследователя племени Майя в день своего рождения,наверно в интернете можно смело это найти.
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Это точно майя. У него остриё подбородка сильно выдвинуто в перед. Так у Краманьёнцев.
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Подобный артефакт может сделать практически любой зубной техник, дай ему подобающий кусок горного хрусталя.
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Ну не такой как ты, конечно же.
Я прежде чем писать проконсультировался у внука, зубного техника. Он себе уже давно еще будучи студентом сделал черепушку из стекла со спичечный коробок.
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Це ще порівняно невеликі масштаби.

От Рабіновіч вивіз золота і золотих виробів з України до Ізраїлю понад 700 кг, а тепер "заслужений опозиціонер"
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Ошибаешься, те в надёжных руках Ё-декларантов.
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Как-то странно: с утра новость о пропаже. К вечеру книги уже находят ?!
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Вы все окрестили "хлам". Вы явно ни в чем не разбираетесь.
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Тогда перестаньте врать. Я, в отличие от Вас держал в руках и читал подобные и даже старше книги. Поэтому не говорите о том, чего не знаете.
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Волосатого ты держал в руках. Если бы читал тех лет издания, то знал бы, что руки от окиси свинца становятся черными.
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Я не просто держал, а и сейчас у меня есть такие книги. И смотря какой типографии книги. Вот от Дрезденских 17 столетия руки не черные, от Сытинских тоже. Так, что не обобщай.
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Прекрасно понимаю, но они тоже денег стоят и относятся к нашей культуре. В 90-х антиквары скупали книги 17столетия по 50 долларов из-за бедности того времени. Сейчас все дороже стало.
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От них только вонь. Что бы она на современные не перешла, я недавно выбросил какие то. Евгений Онегин, что то из собрания Достоевского. Где то 1890 плюс минус. Еще хлама хватает. Писарев Полный красный. Какой то историк. Кажется Грановский. Нисколько томов. Надо просто выкинуть и все. Я это покупал в советское время. Цена 5-10-15 рублей.
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Тогда были букинистические магазины. На Подоле был, на Крещатике...Тогда были не очень высокие цены, но эти книги не очень брали. Теперь можно продать на аукционах через интернет.
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Вот ты книжка, на которой изображен Николай II, современная. Где то 2000 тысячные.
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гражданин Украины автомобилем "Toyota" следовал из Украины в Республику

Сколько их таких? Кто им ЭТО дает? Откуда?..... А затем "Во Львовской галерее искусств заявили о пропаже старинных книг на десятки миллионов долларов". Ну не ппц, "граждане Украины"?
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судячи по фотографії там всі книги раритети...20х-30х років...боруни заборолися остаточно...
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Кроме просмотра фотографии ещё и текст иногда читают.

"Типограціи Конрада Вингебера", год издания - 1845, издание "Головный складь в. книгарнь Сайфарта и Чайковского и Ставропигыйского Института у Львовь", год издания - 1888.Источник:http://censor.net.ua/v422280
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Это точно запрещено к вывозу и стоит немало.
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Это нужно еще посмотреть, оценить. Может статься что все это стоит по 20-30 гр штука. Год издания еще не ценность..
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Оценка конечно будет, а по фото и словам не оценишь.
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ДВІ посередні книги...чому посередні...тому що у 19 сторіччі книги вже випускалися сотенними-тисячними тиражами ...
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Yurii Sliusarchuk
судячи по фотографії там всі книги раритети...20х-30х років..
Я не букинист, чтоб спорить о раритетности и ценности данных книг. Я просто указываю, что Вы немного лукавите.
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Есть 20-х годов книги. Они очень красивы и часто более редки чем 1910-х годов. Тогда их печатали даже меньше.
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Тоже запрещены к вывозу, но есть и старше.
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блін...у всьому світі "не запрещени" а Україна...у нас же квадратні колеса доречі зайди на Амазон...там таких "рарітетів" вище криши...є інші більш спеціалізовані сайти ...там покруче буде ...і ніхто не просить довідки на вивіз а як і просять то зазначають це...
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Потому что у нас голимый совок. Вот если оно МОЕ, почему я могу сжечь, подарить, продать соседу,но не могу вывезти?! Это как в эсэсере -ты мог купить штаны, мог их спалить,потерять, но если ты их перепродал то ты уже был "спекулянт" и преступник.
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скажу тобі як офіцеру ...перестань 3,14... або зайди до знайомого зі служби "прапора" ...згадай молодість...старшини і нач.склади продавали "добро" аж гай шумів ...а під "вивод" наші офіцери бензин продавали цистернами...
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Офицеры разные были. Одни в пустыне песок глотали, зарабатывая болячки, другие законы нарушали.. А вообще, ничем они не отличались от пересічних совеЦкіх громодян. Теж самі... Совок на усэ наклав свою печатку.. Та прапора не в смозі були вкрасти та випилити на брухт заводи.
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Якщо ти наведеш докази що купив їх для себе (члена родини, друга) і ситуаційно продаєш за ціною навіть вищою - то в совку не підпадало під визначення спекуляції. Якось так. Моє покоління добре знало ці статті.
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Були ще стіхийні барахлкі, які мусора постійно гоняли з міста на місто, але ні прикривали, тому що це було іхне джерєло доходів. Та усі обхєсєснікі були одягнути у "фірму", яку ж вони поцупили в менш удалих горе- "спекулянтів"


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Біля Києва, на станції електрички "Новобіличі" до 1976 року була шикарна "товкучка". Стороння людина (незнайома з ментами і перевдягненими дружинниками) мала право без перешкод продати скажімо 1 пару взуття + 1 футболку. А якщо 2 одиниці товару одного найменування - тягли в контору ринку і складали протокол. Там були свої правила поведінки, свій сленг, свої ритуали.
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Какие 20-30-е годы. Присмтрись там есть книги в супер обложках, а они появились в 70-х.
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...боруни заборолися остаточно... я написав 20-30ті щоб не сильно іх образити ...хоть якось "натягнути" на "антикваріат"
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Респект таможенникам.Представляю как сейчас кое-кто из бппшных депутатиков плачет.
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Или смеется, с другими 68-ми книгами, в тачках с дип-номерами....
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тримай від нас жертва баяришніка
каторий куплєний в аптєкє ім.алєксандрова і єго аркестра


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А, кацапенок! Коха Кудрявцев? Иннокентий? Гульчитай?
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расіся - країна великих перетворень: заміна скломию на бояришник - це ж справжня революція!
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Вот мне интересно, а вот бояре у кацапов не от боярешника пошли ?
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Бо́яри - збірна назва представників правлячого стану у Київській Русі, які займали друге, після князів, панівне становище в управлінні державою.
Щодо походження терміну бояри висловлюються різні думки. Одні дослідники виводять його від старослов'янського «бой» (воїн) або «болій» (великий), інші - від тюркського «бояр» (вельможа, багатий муж), ще інші - від староісландського «boaermen» (знатна людина).А лишь потом это пришло к кацапам.
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Гандоно-братья ещё в 2003 году хотели Крым взять но куйло взяло стратегическую паузу, ибо армия сколенвстающих была в жопе укусил немного грузин в 2008 посмотрел что ЕС и СШП чешут яйца и наблюдают вызывая глубочайшую озабоченность понял что свалив всё на майдан и хфашистов можно теперь и внатуре взять Крым, наши же гондоны с МО которые сейчас все в РФ в 2010 году проводят "реформу армии" которая предполагала что выслуга лет в общий стаж не идёт что спровоцировало массовое увольнение опытних и подготовленых офицеров а потом и вишенка на тортик нет призыву в 2013 году и как результат в Крыму одни крымчане срочников нет а у охфицеров ВМФ семьи там и как бы не готовы с соседями воевать этим куйло и воспользовалось моё мнение были бы там срочники Крым бы залило кровью и хер бы они тогда на донбас полезли а может и Крым бы очканули трогать....ну это всё может не поможет а дела у нас дрянь и с этим надо что то делать....кацапов мы не поменяем-довго кацапы на РВ на гівно сходили.....
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Точно не скажу. Но было недавно. Книги старше 25 лет, а также и подписные издания к вывозу не разрешены. Надо в мин культе брать разрешение.
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А Закарпаття тут до чого ? В них своя митниця є .
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А почему до сих пор никто не занялся антикварами и букинистами из е-деклараций ?
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По закону любая книга вышедшая из печати 50 и более лет назад считается старинной...
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Проверю вашу тезу при выезде за границу,захвачу с собой эту книжку 1964 г., о последствиях и реакции таможни сообщу
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Глава разведки США Джеймс Клэппер отвечал на вопросы сенаторов США о вмешательстве кацаПсоидов во внутреннюю информацию и кибератаки РАБссии,которые прдолжаются в той или иной степени и сегодня.Короче спецслужбы США взялись за РАБссию по полному тарифу...
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я однажды не смог доставить в Чехию сыну Кобзарь Шевченко издания 1922 года.Вернулся домой.
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Наша таможня это что-то, в советские времена моряки привозили плакаты с изображением музыкальных исполнителей, наклеивая их на внутреннюю сторону двери каюты по 10 штук и более, таможенник открывал дверь и заходил в каюту для осмотра, никто ещё не догадался посмотреть на внутреннюю сторону двери, вот так и провозили
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За то взятка открывала любую таможню при ссср. Есть истории как провозили разные товары иностранные студенты.
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Как хорошо, что бдительнее стало,
Таможня ищет ценный капитал,
Чтоб золотинки с нимба не упало,
Чтобы гвоздок с распятья не пропал.

Таскают кто иконостас,
Кто крестик, кто иконку
И веру в господа от нас
Увозят потихоньку.
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...треба поставити крапки над українським " і " : те, що там на фото, це не "стринные книги", то є макулатура "прошлых лет".
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Мой дед 1922 г.р., интересно у него на горыщи были артефакты ? По опыту скажу, если бы это были ценности культурные или исторические, то ими бы СБУ занималась, а так с 3 числа они не возбудились до сих пор...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныТаможенники Львовщины предотвратили вывоз в Польшу 68 старинных книг. ВИДЕО
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