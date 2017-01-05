Дополнительный набор в полицию начнется в конце января, - МВД

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при совдепии бытовало очень неоднозначное (но, на мой взгляд, абсолютно верное) высказывание:
каждого, кто больше года проработал в мусарне - можно ставить к стенке и расстреливать без суда и следствия !
их души в следующей жизни превратятся в собак, бегающих за людьми и гавкающих от злости !
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насчет "...о работе многих других подразделений и служб большинство людей даже представления не имеют..." - тоже согласен.
фокус в том, что я как раз такое представление имею. был в мою бытность по роду работы в IFIs такой undp проект "...ххх..."
так вот: сталкиваясь по роду, с "людьми" во "многих других подразделениях и службах", мои коллеги и я еще больше утвердились в правоте вышеозначенного высказывания..
поверьте: вся эта мразь ничем не отличается от основного дерьма.
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в ногу, контрольный в голову - и в альпы на отдых с чистой совестью !
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в США из 100 человек что закончили школу полиции, становятся полицейскими только не больше 10 человек...а после года службы с 10 -ти --- остается работать в полиции только - ОДИН!
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http://www.delfi.lv/auto/zinas/video-igaunija-uz-gajeju-parejas-bistama-situacija-loti-paveicies-diviem-berniem.d?id=48373885
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ССЫЛКА
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Западных журналистов впечатлила разница в финансовом положении московской элиты и простых жителей сел, которые находятся недалеко от столицы.
Серия фотографий показала суровую реальность жизни в России. Поразило журналистов и количество алкоголя, которое употребляют обитатели российских деревень.
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В тоже время, в стране в несколько раз увеличился уровень преступности, а раскрываемость - нет. Источник: http://censor.net.ua/n422279
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интересная логика...
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Плохо у некоторых с головой!
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Направление я подсказал, путь выбираешь сам.
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