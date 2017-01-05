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Теги: МВД (8008) Нацполиция (5349) штат (13) патрульная полиция (1104) Бушуев (14)
Тему создал: Ольга Скороход

Дополнительный набор в полицию начнется в конце января, - МВД

В Украине в ближайшее время будет увеличен штат полиции за счет нового набора следователей, участковых и полицейских.

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Давайте уже на одного украинца двух полицейских. Чтоб с гарантией.
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Кстати, на этих придурков, что копов провоцировали, открыли уголовное дело. И правильно сделали. Жаль, что им люлей на месте не дали. Были бы старые менты, точно бы вломили.
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С одной стороны жалко их - многие действительно шли на честную службу, а с другой - должны были осознавать, кто стоит во главе полиции и, как следствие, во что сейчас её превратили и какое к ней отношение.
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а что жалеть?? назвался груздем -полезай в лукошко(с)
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А чего сразу - груздём? Может они шли в палицайчики, чтобы стать ароматными розами общества и приносить людям только удовольствие и прочие приятные ощущения...
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вы, наверняка, моложе меня... (это ваше преимущество - чтобы сразу отмести брюзжание старперов...)
при совдепии бытовало очень неоднозначное (но, на мой взгляд, абсолютно верное) высказывание:
каждого, кто больше года проработал в мусарне - можно ставить к стенке и расстреливать без суда и следствия !
их души в следующей жизни превратятся в собак, бегающих за людьми и гавкающих от злости !
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Вопрос ведь не в "мусарне". Проблема в том, что наделение нашего человека какими-либо властными полномочиями фундаментально меняет его отношение к окружающим. Со сроками приблизительно согласен - где-то через год клиент начинает в полной мере осознавать свою возвышенность над остальными людьми и возможности, которые даёт ему его должность и полномочия. Это относится абсолютно ко всем органам правоохранительной системы - и к МВД, и к СБУ, и к прокуратуре. А то, что граждане испытывают наиболее негативное отношение именно к "мусорам", так это потому что они - ближайшая прослойка правоохранительной системы государства к рядовому гражданину и именно с ней ему приходится сталкиваться чаще всего и при самых неприятных обстоятельствах. Это касалось преимущественно таких служб, как милиция общественной безопасности - патрульная милиция, спецполки ("Беркут"), участковые, конвойные, приёмники-распределители, разрешительная система, паспортная и др. Ну и ГАИ туда же. Именно к ним приклеился ярлык - "мусора". О работе многих других подразделений и служб большинство людей даже представления не имеют. Так вот, проблема - в мозгах этих людей. Они никогда не воспринимают граждан государства своими работодателями и содержателями. И проблема эта всегда берёт начало с самого высокого начальства. Поэтому когда главой МВД был назначен бандит Аваков, это ведомство изначально было обречено на превращение в помойную яму. А молодым ребятам, которые шли в патрульную полицию с горящими глазами, суждено было либо в ближайшее время уходить, либо смириться и самим превращаться в тот перегной.
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вы правильно обрисовали ситуацию. согласен полностью. !!!
насчет "...о работе многих других подразделений и служб большинство людей даже представления не имеют..." - тоже согласен.
фокус в том, что я как раз такое представление имею. был в мою бытность по роду работы в IFIs такой undp проект "...ххх..."
так вот: сталкиваясь по роду, с "людьми" во "многих других подразделениях и службах", мои коллеги и я еще больше утвердились в правоте вышеозначенного высказывания..
поверьте: вся эта мразь ничем не отличается от основного дерьма.
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Спорить не буду, но с постановкой "каждого, кто больше года проработал в мусарне - можно ставить к стенке и расстреливать без суда и следствия !" - не соглашусь.
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100 000 $ в сутки. Как Саакашвили раскрыл и показал "коррупционные схемы" Авакова видео. http://webgazeta.info/d6o6fkpihgvf77 .
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чтоб с гарантией - это плешивый с глоком и депутатской неприкосновенностью...
в ногу, контрольный в голову - и в альпы на отдых с чистой совестью !
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Знал бы прикуп,может не стоило бы этими сраными рюкзаками заниматься (мысли замечательных людей Акаков младший)...
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Так и не дождался отмены участковых. По прежнему люди будут обращаться не в суд, а к участковому.
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я вообще за шерифство) избрание было-бы оч хорошо.+ бюджет местный и т.д.
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Какой суд? Чтобы 3 года ждать его решения и 15 раз ходить на заседания? Вы о чем вообще? У суда и участкового разные полномочия и функции.
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А какой участковый. Наш в обеденный перерыв по базару пройдется и ему Бог посылает, 200 грамм колбаски, помидорки, шкалик водки.
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Иди на его место работать и не завидуй, это грех.
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я б в пАлицию пошел - пусть меня научат унижать и бить людей за 10 тысяч..
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П.С.
в США из 100 человек что закончили школу полиции, становятся полицейскими только не больше 10 человек...а после года службы с 10 -ти --- остается работать в полиции только - ОДИН!
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А в Африке тоже так. Только там 9 человек с десяти съедают львы и крокодилы, а 10-й остается работать. Специфика...
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нужно эту реформу срочно внедрить у Авакяна...
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Российский профессор С.Н. Валк доказал, что в Московии вплоть до 15 века писали на уйгурском алфавите. Только со второй полвоины 15 века стали перходить на кирилицу.




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Ты бы не злоупотреблял с "Боярышником". Или шёл бы сразу свою родную расеюшку на кацапские сайты обсуждать.
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ну, это не вопрос... главное, чтобы у холопов денег не было !
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Естественный отбор-закон джунглей а не набор !!!
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О политика на уничтожение простіх людей от пети.Медиков сокращают , зато бультерьеров в погонах набирают.
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посмотрите видео - именно по этому перед пешеходным переходом надо снизить скорость, даже тогда, когда вроди нет некого.

http://www.delfi.lv/auto/zinas/video-igaunija-uz-gajeju-parejas-bistama-situacija-loti-paveicies-diviem-berniem.d?id=48373885
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Расия встает с кален

ССЫЛКА
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Впечатляющие фотографии опубликовало издание Daily Mail.
Западных журналистов впечатлила разница в финансовом положении московской элиты и простых жителей сел, которые находятся недалеко от столицы.
Серия фотографий показала суровую реальность жизни в России. Поразило журналистов и количество алкоголя, которое употребляют обитатели российских деревень.
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... следователям и участковым увеличили зарплаты - до 10 тыс. гривен.
В тоже время, в стране в несколько раз увеличился уровень преступности, а раскрываемость - нет. Источник: http://censor.net.ua/n422279
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интересная логика...
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Нет реформ-плохо, идёт реформа-плохо.
Плохо у некоторых с головой!
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Сначала нужно старых выблядков из полиции убрать.
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Так иди работай, вон набор объявили, покажи, как надо работать.
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У меня другое предложение: иди НА или иди В.
Направление я подсказал, путь выбираешь сам.
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Я бы сходил, да ты оттуда и не слазишь, прижился
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шо Петя с компанией плохо спять по ночам? обсираются поносом от страха и просыпаются в холодном поту?
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Я почему-то уверен,шо 4000 офицеров в ВСУ из запаса заебуться отлавливать,зато в поллюцию будет по 100 рыл на место.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныДополнительный набор в полицию начнется в конце января, - МВД
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