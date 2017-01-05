Никаких компромиссов в отношении территории быть не может, - Сыроид о скандальном заявлении Пинчука

Гриша Данилец
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, Вася Голохвастый
, Джамал
, Serg1969
, Михаил Карпенко
, Кузьма Кузьменко
, Маеш яйцы
, Nedd Tyler c6720389
, Крнкистадор
, Speridon Holopupenko
, Батя Махно
, Alexandr Slavich
, Sergey Sryvkin 332ecba0
, ГЕТЬМАН UA
, Tierre
, Alex Palyvoda
, NNN
, Robert Chenk
, Сергей Нарожный 35a52baa
, Саша Соколенко
, Александр Бычик
, Влад Листвич
, Николай Балаганов 2088d533
, Чубака
, Kenzo 065c7258
, Elena Drozd
, Днепропетровец
, Polomarenko Anatoly
, Иван Иванов 1f0e171f
, курвиметр
, растуди
, Сергей Биленко
, Левко Чорний
, Лёва Паливода
, qwe1 qwe22
, Algis
, про
, Олександр Багряний
, Supple Vine
, Veresen
, Николай Безденежный
, Dima30
, Sash Fart b42abe58
, rom84
, Stuart Pearce
, Олег Розгонов
, Дедушка АУ
, Fjall_Raven
, Cocos. ua
, Шимус
, Богдан Подзізей
, Виктор Ли a3db1a1b
, 133133
, Гыг с Вами
, Просто Тихон
, Андрій Смицький
, Серов свидомый
, М А Р И К
, Путлер Вовочка
, Сергей1500900
, Игорь Карпушин
, Родион Ивашин
, Сергій Герасименко
, володимир ткачук c26f1e8d
, Marina 1512
, valeria
, Дед Сергей 77ac44fe
, Чип
, Питер Пэн 53064d72
, Strelko Yuriy
, soren
, Николай М
, кацахол
, Kamate Kaora
, Валерій Стрюков
, Lvbnhj
, Rita Olhovskaya 2208c582
, Puulane Kohtlane
, Иван Драганчук
, няшка
, Me
, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
, Valery Skubko
, toomingas
, Ron Ma
, SkVrostik
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, Fell
, Олег Хардин
, Александр Малышенко
, Стороннімв Богдан
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, Zaporozec
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, Vitalyi Savchenok
, Гундяй Крестовоздвиженский
, govtva
, иванов 4c86a01b
, AndyMariman
, Игорь Хирскл
, -Ботоксный Угар-
, war3
, Пан начальник Твардиевич 1a36217d
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, Прохожый
, dkiev
, Lyubomir Nedoshitko
, CА
, Враг рода человеческого 666
, Африкан_Свиридович
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, амфаш
, Leo Pole
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, Александр Алексеев 2eded305
, TaT'ana
, gontaruk
, иванов юрий 22c2fe05
, украинец-023
, путин999
, Sandra from Lithuania
, Harib Da
, Deryban
, владимир викернесов
, BaktriyaKavkaz Kavkaz
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, Aaron Smith d492e1f2
, V T 2fd9d4b9
, Антон РАКИТИН
, Власов Сергей b3083465
, SER BERBA
, Перехватчик
, ITLaB
, Hameleon
, Taras Franco
, Андрій Ясенькович
, Грга Питич
, Семн Семнович
, Вячеслав
, Наталья Кобзарь
, ser4040
, Агамемнон
, Флор Абидальский
, Александр Пахомов 395cba96
, andrew_Donetsk
, Mikola Ivanov
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, Artur Sds
, Ruslan Tkachenko
, Oleh57
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, gr1959
, Alex Bylim acfe5d4d
, Станістав Лисенко
, Sergiy Nimuy
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, Юра Юрьев 5a06e8f7
, Yaroslav Buk
, Вжеж Набридли
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, Олександр Терек
, уаыау
, Лилия Стацкая
, Джон123456
, Mihai Madan
, СЕРЫЙ ДЖОН
, Лысый Сапожник
Чубака, Alex Palyvoda, Вася Голохвастый, Alexandr Slavich, NNN, Tierre, Олександр Багряний, Elena Drozd, qwe1 qwe22, Stuart Pearce, Николай Балаганов 2088d533, Гыг с Вами, Николай Безденежный, Сергей Нарожный 35a52baa, ГЕТЬМАН UA, про, Dima30, Serg1969, Sash Fart b42abe58, Дедушка АУ, Cocos. ua, Лёва Паливода, Шимус, Виктор Ли a3db1a1b, Strelko Yuriy, Питер Пэн 53064d72, Богдан Подзізей, Сергій Герасименко, valeria, Саша Соколенко, Lvbnhj, Игорь Карпушин, Rita Olhovskaya 2208c582, курвиметр, Влад Листвич, М А Р И К, 133133, soren, Олег Розгонов, Сергей1500900, растуди, Серов свидомый, toomingas, Myko, кацахол, Kamate Kaora, Батя Махно, Ron Ma, Андрій Смицький, Supple Vine, Vitalyi Savchenok, Пан начальник Твардиевич 1a36217d, -Ботоксный Угар-, Левко Чорний, Nedd Tyler c6720389, SkVrostik, Прохожый, Юрий Примак, Игорь Хирскл, Александр Малышенко, няшка, Puulane Kohtlane, Александр Бычик, Враг рода человеческого 666, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ, Крнкистадор, Kick Ban, AndyMariman, Перехватчик, Lyubomir Nedoshitko, Max Tik, SER BERBA, владимир викернесов, Deryban, Taras Franco, Грга Питич, салтовский партизан, marina marinina, andrew_Donetsk, Alex Bylim acfe5d4d, Aaron Smith d492e1f2, Антон РАКИТИН, Станістав Лисенко, Robert Chenk, Гундяй Крестовоздвиженский
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В этой публикации мы приоткроем завесу одной успешной операции, проведённой волонтёрами разведывательного сообщества InformNapalm и хактивистами Украинского киберальянса UCA.
Суть операции заключалась во внедрении специфического программного обеспечения на рабочий компьютер «начальника разведки 2-го армейского корпуса народной милиции» (2-го КНМ) российских оккупационных войск в Луганской области. После внедрения хактивисты получили контроль над данными, пересылаемыми между «начальником разведки» 2-го КНМ, 12-м командованием резерва ВС РФ (г. Новочеркасск, Россия) и разведывательными подразделениями, действующими в интересах «корпуса» (российская беспилотная авиация, подразделения радиоэлектронной разведки и космическая разведка). В течение длительного периода волонтёры и хактивисты практически на лету анализировали полученную информацию и передавали её украинским военным. Как военные использовали её - мы не вправе разглашать. Но на сегодняшний день часть информации по истечении времени утратила свою оперативную значимость, и мы решили ознакомить читателей с очередным неопровержимым массивом доказательств российской военной агрессии против Украины. Ниже будут приведены примеры документов, которые указывают на факты применения российскими военнослужащими комплексов БЛА «Орлан-10» на территории Украины в зоне боевых действий на Донбассе. В этой публикации InformNapalm ограничится темой беспилотников. Информацию относительно космической и радиоэлектронной разведки опубликуем в следующих статьях по данной теме....
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И это правда ибо самой такой Европы уже нет, а есть сборище всех изо всюду.
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трансформация неизбежна.главное нам к тому времени окрепнуть,шоб играть какую то роль
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От цікаво - вони там дійсно такі ідіоти , чи просто роблять заяви в розрахунку на таку публіку ?
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всі вони надто добре розуміють, що таке, зокрема, європейське правосуддя і як воно невідворотно «дістає» (навіть через десятиліття) тих, хто розбагатів неправедним чином, тому наші скоробагатьки-колаборанти, які мають неабиякий вплив на владу, вкупі зі своїми кремлівськими кураторами докладають відчайдушних зусиль, аби загальмувати в Україні все, що пов'язується із запровадженням європейських стандартів - і безвізовий режим, і реформу правосуддя, і справедливу земельну реформу, і вступ до НАТО…
20 січня Віктор Пінчук вкотре організовуватиме український ланч у Давосі під час Всесвітнього економічного форуму. Цікаво, як реагуватимуть на відвертий колабораціонізм зятя другого президента України присутні на цьому заході гості? Чи дехто із них не порадить олігарху Пінчуку «дєйствовать тщатєльнєє»?... http://www.radiosvoboda.org/a/28215681.html
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