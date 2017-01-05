Тодуров – Минздраву: "80% тендеров точно не проведены"

Alex Palyvoda
, NNN
, Robert Chenk
, Сергей Нарожный 35a52baa
, Саша Соколенко
, Александр Бычик
, Влад Листвич
, Николай Балаганов 2088d533
, Чубака
, Kenzo 065c7258
, Elena Drozd
, Днепропетровец
, Polomarenko Anatoly
, Иван Иванов 1f0e171f
, курвиметр
, растуди
, Сергей Биленко
, Вася Голохвастый
, Левко Чорний
, Alexandr Slavich
, Лёва Паливода
, qwe1 qwe22
, Algis
, про
, Олександр Багряний
, Supple Vine
, Veresen
, Николай Безденежный
, Dima30
, Sash Fart b42abe58
, rom84
, Stuart Pearce
, Олег Розгонов
, Дедушка АУ
, Fjall_Raven
, Tierre
, Cocos. ua
, Шимус
, Богдан Подзізей
, Виктор Ли a3db1a1b
, 133133
, Гыг с Вами
, Просто Тихон
, Андрій Смицький
, Серов свидомый
, М А Р И К
, Путлер Вовочка
, Сергей1500900
, Игорь Карпушин
, Родион Ивашин
, Сергій Герасименко
, володимир ткачук c26f1e8d
, Marina 1512
, valeria
, ГЕТЬМАН UA
, Дед Сергей 77ac44fe
, Чип
, Питер Пэн 53064d72
, Strelko Yuriy
, soren
, Николай М
, Serg1969
, кацахол
, Kamate Kaora
, Валерій Стрюков
, Lvbnhj
, Rita Olhovskaya 2208c582
, Puulane Kohtlane
, Иван Драганчук
, няшка
, Me
, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
, Valery Skubko
, toomingas
, Ron Ma
, SkVrostik
, Попокатепетль
, Чрствый
, Стопор
, Fell
, Олег Хардин
, Александр Малышенко
, Myko
, Стороннімв Богдан
, Lena Samojlenko
, mak damaged
, Юрий Примак
, Diesel_Sasha
, Max Tik
, Zaporozec
, marina marinina
, Vitalyi Savchenok
, Батя Махно
, Гундяй Крестовоздвиженский
, govtva
, Враг рода человеческого 666
, иванов 4c86a01b
, AndyMariman
, Игорь Хирскл
, -Ботоксный Угар-
, war3
, Пан начальник Твардиевич 1a36217d
, олег шипула
, Прохожый
, dkiev
, Nedd Tyler c6720389
, Lyubomir Nedoshitko
, CА
, Африкан_Свиридович
, Karina_2015
, Igor Bond
, den bolshoy
, З нами Бог та Україна
, амфаш
, Leo Pole
, Сергей Никоненко b2bd1a4a
, славный парень
, Kick Ban
, hf
, Александр Алексеев 2eded305
, TaT'ana
, gontaruk
, иванов юрий 22c2fe05
, украинец-023
, путин999
, Sandra from Lithuania
, Harib Da
, Deryban
, владимир викернесов
, Крнкистадор
, BaktriyaKavkaz Kavkaz
, салтовский партизан
, Aaron Smith d492e1f2
, V T 2fd9d4b9
, Антон РАКИТИН
, Власов Сергей b3083465
, SER BERBA
, Перехватчик
, ITLaB
, Hameleon
, Taras Franco
, Андрій Ясенькович
, Грга Питич
, Семн Семнович
, Вячеслав
, Наталья Кобзарь
, ser4040
, Агамемнон
, Флор Абидальский
, Александр Пахомов 395cba96
, andrew_Donetsk
, Mikola Ivanov
, belge
, Artur Sds
, Ruslan Tkachenko
, Oleh57
, Tatota Ke
, gr1959
, Alex Bylim acfe5d4d
, Станістав Лисенко
, Sergiy Nimuy
, йода
, Лариса Таран
, жовтоблакитний
, Юра Юрьев 5a06e8f7
, Yaroslav Buk
, Вжеж Набридли
, shokolad
, Andriy Kalynchenko
, Олександр Терек
, уаыау
, Лилия Стацкая
, Джон123456
, Mihai Madan
, СЕРЫЙ ДЖОН
, Лысый Сапожник
, Dmitriy Petrov
, alex lagun
, Nick Nemo
, Евгений Баштан
, Зося Синицкая
Чубака, Alex Palyvoda, NNN, Олександр Багряний, Вася Голохвастый, Elena Drozd, qwe1 qwe22, Stuart Pearce, Николай Балаганов 2088d533, Гыг с Вами, Николай Безденежный, Сергей Нарожный 35a52baa, про, Alexandr Slavich, Dima30, Sash Fart b42abe58, Дедушка АУ, Cocos. ua, Лёва Паливода, Шимус, Виктор Ли a3db1a1b, Serg1969, Strelko Yuriy, Питер Пэн 53064d72, Богдан Подзізей, Сергій Герасименко, valeria, Саша Соколенко, Lvbnhj, Игорь Карпушин, Rita Olhovskaya 2208c582, Tierre, курвиметр, Влад Листвич, М А Р И К, 133133, soren, Олег Розгонов, Сергей1500900, растуди, Серов свидомый, toomingas, кацахол, ГЕТЬМАН UA, Kamate Kaora, Ron Ma, Андрій Смицький, Supple Vine, Vitalyi Savchenok, Пан начальник Твардиевич 1a36217d, -Ботоксный Угар-, Левко Чорний, SkVrostik, Прохожый, Враг рода человеческого 666, Юрий Примак, Игорь Хирскл, Александр Малышенко, няшка, Puulane Kohtlane, Александр Бычик, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ, Nedd Tyler c6720389, Kick Ban, AndyMariman, Перехватчик, Lyubomir Nedoshitko, Max Tik, SER BERBA, владимир викернесов, Deryban, Taras Franco, Грга Питич, салтовский партизан, marina marinina, andrew_Donetsk, Alex Bylim acfe5d4d, Aaron Smith d492e1f2, Антон РАКИТИН, Станістав Лисенко, Robert Chenk, Гундяй Крестовоздвиженский, Джон123456, Александр Пахомов 395cba96, den bolshoy, gr1959, Батя Махно
Всего на сайте: 268 писателей
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если у него есть доказательства - пусть идет в суд.
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Академічні звання:
Молодший клінічний професор
Лікарня Маунт Сінай, відділення патології
Нью-Йорк, штат Нью-Йорк
Професійна діяльність:
липень 1995 - жовтень 1999
Діагностична радіологія жіночого здоров'я, приватна практика
Блох, Шаффер, Шонхольц, Пі. Сі.
Нью-Йорк, штат Нью-Йорк
листопад 1999 - січень 2000
Виконувач обов'язків директора у області діагностичної радіології молочних залоз
Лікарня Генрі Форда
Детройт, штат Мічиган
лютий 2000 - грудень 2001
Заступник головного лікаря-радіолога
Діагностична радіологія жіночого здоров'я
Медікал Імеджінг оф Манхеттен
Нью-Йорк, штат Нью-Йорк
січень 2002 - грудень 2008
Заступник медичного директора, партнер та власник
Діагностична радіологія жіночого здоров'я
Медікал Імеджінг оф Манхеттен
Нью-Йорк, штат Нью-Йорк
квітень 2015 - липень 2016
Засновник і директор громадської організації "Захист Патріотів"
м. Київ
жовтень 2015 - липень 2016
Засновник і директор Школи реабілітаційної медицини Українського католицького університету
м. Львів
лютий 2014 - липень 2016
Директор гуманітарних ініціатив Світового Конгресу Українців
м. Київ
липень 2016 - по теперішній час
Перший заступник Міністра охорони здоров'я України
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Но и в твоём примере есть же тот человек,который взял на себябраздыправления ( пусть инеофициально). И я более, чем уверен, что это не токарь.
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Нашли мне эксперта от которого дерьмом попахивает еще со времен яныка...
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Похоже, что это самые главные слова, которые хотел нам сказать Тодуров.
Источник:http://censor.net.ua/n422271
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Думаю Трамп их опустит с небес на землю, а если и нет то на шару для кацапов он точно ничего делать не будет им это обойдется очень дорого!
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если б же ж ,они біли...
оно,светилО, уже б давно ,да нашими -то судддями)! сожрали и Супрун ,и бабЛО, которое мимо их рЫл пропліло!
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PS:За все годы независимости еще не один министр не рискнул так в открытую пойти против системы.
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Прочтите статью ниже по ссылке Taras Franco
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Господин Тодуров далеко не Н.Амосов как профессионал и порядочный человек,увы!
Да и комитет ВР с мадам Богомолец и Мусиём те ещё ребята!!!
Супрун видно правильным курсом движется,эко прихватило пидорков!!!
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Ботва взагалі з глузду з'їхала ...
А куди ви , алєні продажні , побіжите коли у вас зі здоров'ям проблєми будуть - за кордон , до Тодурова ?!
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Может у кого-то появилось желание убить его (как Бузину)?
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