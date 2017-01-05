EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Форум Украины

(571145)
  1821  69
Теги: инфаркт (19) коррупция (6528) лекарства (620) Минздрав (1228) тендер (515) закупки (64) Тодуров Борис (1)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Тодуров – Минздраву: "80% тендеров точно не проведены"

Директор Института Сердца МОЗ Украины, известный кардиохирург Борис Тодуров утверждает, что несмотря на заявления Минздрава о том, что почти все закупки проведены, "80% тендеров точно не проведены".

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ублюдок этот не перестает высыраться, похоже хвосты мафии Супрун порядочно прижала, потоки перекрыты
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лучше всего его слова опровергает дружба с Сикелевым и масштабная его поддержка бывшими рыгами и Медведчуком
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ехал "спасать" наших морпехов- а угодил (случайно ?) в обьятия Гоблина! Цирк на дроті!
 показать весь комментарий
Ответить
 
а чо опровергать?а остальные люди от чего умирают?от общего состояния медицины...а не от тендеров в эпоху перемен.а смертность понизится по окончанию перемен,и никак не раньше.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а ты можешь подтвердить его слова?
если у него есть доказательства - пусть идет в суд.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нет не все они целенаправлено клюют людей, которіе приехали с других стран и с которыми нереально договорится, вначале заклевали Квиташвили, теперь пітаются клевать Супрун. Во главе травли стоят рыги и всякие мусии с боголец.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Петров, я Супрун по ее депутатской деятельности знаю много лет. Ничем, кроме болтовни на телешоу Шустера она себя не показала. Зря ты ее защищаешь. Баба оказалась неготова к такой высокой должности. Все свои годы, как врач, она просидела в Верховной Раде и на телешоу. Какой с нее министр?
 показать весь комментарий
Ответить
 
какие шоу?может вы ее с кем то перепутали?вот например есть ее тезка экс депутат Л.Супрун,она


 показать весь комментарий
Ответить
 
В.о министра-Супрун Уляна Надія

Академічні звання:
Молодший клінічний професор
Лікарня Маунт Сінай, відділення патології
Нью-Йорк, штат Нью-Йорк
Професійна діяльність:
липень 1995 - жовтень 1999
Діагностична радіологія жіночого здоров'я, приватна практика
Блох, Шаффер, Шонхольц, Пі. Сі.
Нью-Йорк, штат Нью-Йорк
листопад 1999 - січень 2000
Виконувач обов'язків директора у області діагностичної радіології молочних залоз
Лікарня Генрі Форда
Детройт, штат Мічиган
лютий 2000 - грудень 2001
Заступник головного лікаря-радіолога
Діагностична радіологія жіночого здоров'я
Медікал Імеджінг оф Манхеттен
Нью-Йорк, штат Нью-Йорк
січень 2002 - грудень 2008
Заступник медичного директора, партнер та власник
Діагностична радіологія жіночого здоров'я
Медікал Імеджінг оф Манхеттен
Нью-Йорк, штат Нью-Йорк
квітень 2015 - липень 2016
Засновник і директор громадської організації "Захист Патріотів"
м. Київ
жовтень 2015 - липень 2016
Засновник і директор Школи реабілітаційної медицини Українського католицького університету
м. Львів
лютий 2014 - липень 2016
Директор гуманітарних ініціатив Світового Конгресу Українців
м. Київ
липень 2016 - по теперішній час
Перший заступник Міністра охорони здоров'я України





 показать весь комментарий
Ответить
 
Те что проведены, те и считаются. Причем здесь другие. Их может быть сколько угодно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тендр может считаться не проведенным. если был заявлен и ни кого не заинтересовал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тодуров ничего не понимает!!! Тетя с рюкзачком и мальчик с базара ,лучше знают,что нужно больным,чем какой то врач с 30-летним стажем...
 показать весь комментарий
Ответить
 
богаТырева твоя точно знает.вместе с бандитской фармакологией.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Богатирьова- була чесна й порядна ( Де вона! Агов!) ! Бу га га! Тодуров- вгамуйся вже нарешті- ми й так знаємо що в глибокій дупі з нашою медициною через крахоборів таких як ТИ!- "розумник" !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Директор завода лучше знает, что в целом нужно для завода, чем самый заслуженный и передовой токарь данного предприятия, например.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У нас был успешный завгар, теперь мультиуспешный кондитер живем всё хуже! Это так нужно, директор шоколадного завода так и планировал?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вот чем больше будет таких успешных,не директоров,а владельцев-тем лучше будешь жить.конечно,если ты при своей идиосинкразии к шоколаду все таки устроишься туда
 показать весь комментарий
Ответить
 
То есть ты считаешь, что слесарь, токарь или рядовой инженер ( самый лучший на своём и подобных предприятиях) лучше знает, что в целом нужно для завода?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
имеется пример директора предприятия с численностью персонала более 2000 человек, директор не знает дорогу в цеха, на работе раз в неделю бывает. завод работает с неплохой прибылью. главный инженер такое же. тупо подписывают бумажки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну частные случае бывают разными.

Но и в твоём примере есть же тот человек,который взял на себябраздыправления ( пусть инеофициально). И я более, чем уверен, что это не токарь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хорош уже бочку катить на Супрун - она единственная кто пытается что-то поменять..
Нашли мне эксперта от которого дерьмом попахивает еще со времен яныка...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
хрен там поймешь у кого правда. К сожалению, в данном случае только время покажет, и то - не факт.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Правда за иностранцами у которых тут нет никаких связей, заклевали Квиташвили, теперь клюют Супрун
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не показатель - яреська тоже вроде как иностранка была, так я б ее, с%уку не только заклевал, но и дерьме бы утопил (не фигурально).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну да, особенно за яресько, чурчхелой, польским клоуном на железной дороге...
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Многие миллионы, а то и миллиарды гривен не освоены"


Похоже, что это самые главные слова, которые хотел нам сказать Тодуров.
Источник:http://censor.net.ua/n422271
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Многие миллионы, а то и миллиарды гривен не освоены" и Министерством обороны, выделенные на обеспечение военных жильем. Деньги были, некому оказалось осваивать. Год прошел, военные остались без жилья, как и мой сын, подполковник, выслуга 24 года, участник БД. Этим гнидам не до наших земных проблем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
с каждым его заявлением и "разоблачением" он становится все более похож на Савченко, имено поэтому тень Медведчука все более отчетливо прорисовывается возле него.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да какая там тень? Там мертвечук во плоти и даже не скрываясь топит против Супрун в синхрон с этим уникальным кардиохирургом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Полякам дуже повезло, що в часи їхньої шокової терапії не було соцмереж, інтернету, експертів, лідерів думки… Була владна газета і 3 канали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Просто Польша делала реформы тогда когда везде был один песец и не было в кого тыкать пальцем! Ну и кацапы особо не быковали сами в говне сидели, а сейчас матушку-землю подоили на нефть и резко "большими" игроками стали на международной арене!
Думаю Трамп их опустит с небес на землю, а если и нет то на шару для кацапов он точно ничего делать не будет им это обойдется очень дорого!
 показать весь комментарий
Ответить
 
В том и проблема! Тодура то Тодуров и все понемногу строят из себя великих спецов, а работать некому!
 показать весь комментарий
Ответить
 
пусть с гордо поднятім лицом идет в суд..!несет доказі..!
если б же ж ,они біли...
оно,светилО, уже б давно ,да нашими -то судддями)! сожрали и Супрун ,и бабЛО, которое мимо их рЫл пропліло!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если он так уверен то пусть с гордо поднятым лицом покажет список из 80% тендеров которые по его мнению не проведены!
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Когда мы получим эти стенты?" - мы - это кто? Врачи? А все ли полученные за госсредства стенты и другое оборудование и препараты доходят до больных бесплатно?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
как говорила во министра МОЗ Супрун закупленные за бюджет мед средства и медекаменты впоследствии перепродаются на местах.Также она заявила что в Украине 90% пациентов сами покупают лекарства.
PS:За все годы независимости еще не один министр не рискнул так в открытую пойти против системы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Невтерпеж загрузить собственніе аптеки в поликлиниках,чтоб продавать с накруткой,за " дорога ложка к обеду"_ все от бинтов и зеленки,которую вертят( отделение - аптека) на продаже по кругу по 6 раз, до сложнейшего и дорогущего оборудования ( стенти,суставі, ..и т.д.)!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Замечательная статья. Спасибо, что разместили в противовес оголтелому обливанию Тодурова грязью. Я с ним не сталкивалась никогда, но от многих людей слышала о нём очень хорошие отзывы. Таким людьми Украина не имеет права разбрасываться. Самое смешное, что если бы были живы сейчас тот же Амосов или Патон, от некоторых "правдолюбов" в их сторону летели бы тоже обвинения. А они были такими совками, что неизвестно что бы мы услышали от них сейчас.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
-" При всей антипатии к Аксенову, клятва Гиппократа - это клятва Гиппократа. У врача не может быть сомнений: спасать или нет? Спасать. Всегда. Всех. Это неукоснительное правило. Врач должен оставаться бесстрастным".

Прочтите статью ниже по ссылке Taras Franco
 показать весь комментарий
Ответить
 
ОПЯТЬ ТУДУРОВ ВИНОВАТ.? врач. не самый плохой . открыто обвиняет. МЭЗЭ.это ведь и есть прямой путь для очишения. или как должна происходить процедура?- открытое обвинение. НАБУ. БУБУ СБУ. ПУПУ. -все на "у". должны провести расследование. при чем здесь аксенов?.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
..а почему больной .которому нужно стентирование сосудов сердца не может купить копеечные стенты ,спасающие человека от смерти,сам лично в аптеке....? а потому.что тудоровы сделали бизнесс не только на стентах.но и на всех расходных материалах необходимых для проведения операций на сердце начиная от перчаток и заканчивая стентами.клапанами.кардиостимуляторами....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Виглядає на те, що Тодурову слава відомого поца Рабіновіча спокійно спати не дає...Що йшло те здибало...😕😕😕
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мені цікаво звідки у Тодурова стільки "захисників" на гілці?! Вдячні пацієнти чи боти ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А чому їх (захисників Тодурова) тут не повинно бути ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тодуров а ты кто кардиохирург или министр заткнись и работай не нравится Украина собирайте чемодан и нахрен туда где хорошо вылазит каждый кусок дерьма и рассказывает как нужно делать тебя же ни кто не учит как оперировать кой хрен ты кругом пятак суешь
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дело Райки Богатырёвой живёт и торжествует,старые проверенные годами совместных "распилов" кадры так просто не сдадутся...Бахтеева,Тодуров,региональная шайка-лейка
Господин Тодуров далеко не Н.Амосов как профессионал и порядочный человек,увы!
Да и комитет ВР с мадам Богомолец и Мусиём те ещё ребята!!!
Супрун видно правильным курсом движется,эко прихватило пидорков!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не нравится Украина собирайте чемодан и нахрен туда

Ботва взагалі з глузду з'їхала ...
А куди ви , алєні продажні , побіжите коли у вас зі здоров'ям проблєми будуть - за кордон , до Тодурова ?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
А що у нас вже своїх не має спеців що якусь бомжиху с Канади на міністра запихнули ? Це цирк якийсь. тільки ми тут всі граємо роль клоунів та дурнів.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Доки над українцями маланці будуть ставити досліди ? Чого ж ми такі бідні а того що дурні а чого дурні бо є бідні.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тодоров талантливый врач и менеджер. Оценивать его компетентность и порядочность в зависимости от его политических предпочтений, если таковые имеются, верх идиотизма и скотства.
Может у кого-то появилось желание убить его (как Бузину)?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Світлина Юлі на любителів рошенівського цюця діє як ладан на чорта...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныТодуров – Минздраву: "80% тендеров точно не проведены"
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Чубака, Alex Palyvoda, NNN, Олександр Багряний, Вася Голохвастый, Elena Drozd, qwe1 qwe22, Stuart Pearce, Николай Балаганов 2088d533, Гыг с Вами, Николай Безденежный, Сергей Нарожный 35a52baa, про, Alexandr Slavich, Dima30, Sash Fart b42abe58, Дедушка АУ, Cocos. ua, Лёва Паливода, Шимус, Виктор Ли a3db1a1b, Serg1969, Strelko Yuriy, Питер Пэн 53064d72, Богдан Подзізей, Сергій Герасименко, valeria, Саша Соколенко, Lvbnhj, Игорь Карпушин, Rita Olhovskaya 2208c582, Tierre, курвиметр, Влад Листвич, М А Р И К, 133133, soren, Олег Розгонов, Сергей1500900, растуди, Серов свидомый, toomingas, кацахол, ГЕТЬМАН UA, Kamate Kaora, Ron Ma, Андрій Смицький, Supple Vine, Vitalyi Savchenok, Пан начальник Твардиевич 1a36217d, -Ботоксный Угар-, Левко Чорний, SkVrostik, Прохожый, Враг рода человеческого 666, Юрий Примак, Игорь Хирскл, Александр Малышенко, няшка, Puulane Kohtlane, Александр Бычик, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ, Nedd Tyler c6720389, Kick Ban, AndyMariman, Перехватчик, Lyubomir Nedoshitko, Max Tik, SER BERBA, владимир викернесов, Deryban, Taras Franco, Грга Питич, салтовский партизан, marina marinina, andrew_Donetsk, Alex Bylim acfe5d4d, Aaron Smith d492e1f2, Антон РАКИТИН, Станістав Лисенко, Robert Chenk, Гундяй Крестовоздвиженский, Джон123456, Александр Пахомов 395cba96, den bolshoy, gr1959, Батя Махно
 Всего на сайте: 268 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти