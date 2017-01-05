Решение о монетизации неиспользованных субсидий может быть принято по результатам отопительного сезона, - Рева

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СВАРЩИКА
РЕВУ И ПРОЧИХ ФИЗДУНОВ И ВОРОВ....
КАКАЯ МОНЕТИЗАЯЦИЯ ВЫ ЧТО ТАМ ПОСЛЕ НОВОГО ГОДА НЕ ЗАКУСИЛИ ЗА ГАЗ СУБСИДИЙ ПРОПЛАЧЕНО ИЗ БЮДЖЕТА ДО АПРЕЛЯ 2016 ГОДА А ДАЛЬШЕ ДЕНЕГ НЕТ ВОВСЕ... А УЖЕ ИДЕТ ЯНВВААРЬ 2017 ГОДА ЧТО БУДЛЕМ МОНЕТИЗИРОВАТЬ ДОЛГИ???????!!!!!!!!!
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По-вашему вам еще и должны выплачивать бабло за то, что вы потребляете электричество, газ и тепло?? Вы там не охерели часом???
Максимум что должно делать государство - выплачивать некий процент от потребленного вами, чтобы за каждый киловатт вы выплачивали из своего кармана, но если не можете по полной стоимости, то хотя бы частично.
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… т.е. всю осень и зиму я исправно оплачивал газ "живыми деньгами" ( чтобы не отключили), и только в конце зимы мне "выкатили" субсидию за осень/зиму…
… а перенесенную на этот год проплату/переплату/субсидию за осень/зиму "списали" в начале этого отопительного сезона так называемым "пересчетом" субсидий … )))
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Другое дело этот сезон, когда октябрь был весь холодным и каким будет апрель, пока не известно. А наше правительство очень хитро поступило с субсидированием в этом году. Гройсман перед отопительным сезоном рассказывал, что они такие умные придумали как уменьшить оплату за отопление незащищённым слоям населения. Представьте себе мои родители действительно вместо 330 грн. в прошлом году начали платить 290 грн. НО!!! Гройсман тупо уменьшил лимит на газ. Из 385 кубов в прошлом году, лимит оказался - 300 кубов. Т.е всё остальное выше лимита уже по 6, 80 грн.куб. Отопить дом 90 кадратов, утеплённый с неплохим новым котлом, нужно в среднем - 380 -400 кубов. Мы уже посчитали, что за отопительный сезон этого года нам придётся родителям выдать дополнительно 1500-2000 тыс, чтобы они смогли спокойно жить в тепле. Люди ведь пожилые. А если у стариков нет детей, или дети не зарабатывают столько, чтобы покрыть перерасход по отоплению. Что им делать? Жду окончания отопительного сезона и выставлю Гройсману счёт за его "гениальную" идею. Пусть просит у погоды поблажек и тёплый апрель!
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Вы должны платить за каждый потребленный киловатт, за каждый потребленный кубометр, но если вы нищий - то государство должно компенсировать какой-то процент, скажем - 30% от того, что вы потребили - тогда это будет честно.
"что бы не дарить как в прошлом году" - да вы оборзели. Это вам дарят, а не вы, а вы сели на шею и ножки свесили. Вам подарили больше, чем нужно - это недоработка, значит нужно вам дарить меньше.
За потребление коммунальных услуг принято платить! Во всем мире так! А вы раскатали губу, чтобы платили вам.
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Просто я специалист, а специалисты зарабатывают больше, чем вороватое быдло, которому все по жизни должны.
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специалисты не дадут" они же и не дадут Хамят и учат жизни обычно те кто украл много.
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Должна быть скидка на оплату коммунальных услуг, вместо фиксированных оплаченных киловаттов и кубометров.
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)) ?
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За прошлый год экономию отняли, не выдали...не оставили на следующий сезон а отняли ЗАДНИМ ЧИСЛОМ! И теперь эта рожа вещает - вы там экономьте, а мы потом порешаем, что с этой экономией делать..Смело уже заработал звание - Циник Года
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Так же и командировочным платят компенсацию за гостинницы.
А к психиатру нужно как раз тебе сходить, лечить прогрессирующее оборзевание - если ты схитрил, выбил себе субсидию и не платишь за потребленные коммунальные услуги - требовать, чтобы тебе заплатили за экономию - это крайняя стадия охеревания.
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А ты мало того, что не платишь за то, что используешь, так еще хочешь чтобы тебе доплачивали - кому ты нахер такой дармоед нужен?
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А мне платит не государство, мне платят за работу, требующую высокой квалификации - работу, которую такие как ты очевидно сделать не способны.
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А деньги мне платит не государство. Что же по твоей ущербной логике я должен государству больше твоего, если я и так плачу ему много больше, не получая никаких поблажек?
Если ты потребил кубометр газа и я потребил кубометр газа - это значит, что мы с тобой оба должны заплатить столько, сколько стоит этот кубометр - цена товара одна и не имеет никакого значения, зарабатываешь ты или нищенствуешь.
Тебе, трутню, государство решило помочь с оплатой товара. За счет моих налогов, между прочим.
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Так чем я хуже того же министра Ревы, который эти десять суток провел в тепле, которое частично оплатило государство из бюджета - из наших с вами денег..?
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Блага - они не бесплатны, знаете ли. И если вам государство сделало подарок в виде некоторого количества этих благ - не нужно садиться ему на голову и требовать еще и денег, если вы не все подаренное потребили.
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Государство не может обееспечить ни уровня оплаты труда, ни пенсии.
Ты хотя бы представляешь, сколько людей получают пенсию в пределах 1600 грн ?
Даже на юге страны, в миниатюрном домике на 40 кв. м. с современным газовым котлом - это
130-200 кубов газа в месяц...Вот тебе и вся арифметика..
Во вторых это государство заинтересованно, что бы я экономил энергоресурсы и тратил менее социальных норм, им же установленным...кстати по газу по сравнению с 2009 годом они уменьшены в 2 раза...Ну а по законам логики оно должно заинтересовать и меня..
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Заинтересованность должна быть - и она будет, если вместо 300 дармовых кубов газа, вам будут давать скидку, скажем на 500 кубов газа такую, чтобы вы платили за каждый куб, но платили по старой цене.
Это было бы справедливо, не находите?
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Субсидии должны идти как скидка на оплату коммунальных услуг, а не как некий оплаченный объем - тогда и смысл экономить будет и не будет этого бреда с "я не платил, но экономил, теперь государство мне должно".
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🇺🇦
@NoFated 2 ч.2 часа назад
В Украине 400 000 чинуш. Вместо производства товаров и услуг, которые можно продать и получить приток валюты в страну, мы кормим эту прорву.
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Тогда и "волки будут сыты"(облэнерго, теплосети, водоканалы получат реальные деньги), и "овцы целы будут" - денюжки выделенные в бюджете на эти цели, будут расходоваться ПРО-ЗРАЧ-НО!, а не по мутным, неконтролируемым схемам.
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Например - 50% платите вы - за КАЖДЫЙ киловатт, а 50% - государство.
Тогда и не было бы таких идиотских предложений.
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Можно комбинированную систему сделать - чтобы государство оплачивало некий %, но только до определенных объемов, все что выше - по полной ставке сам плати.
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Це були державнi 14 000, що держава подарувала тобi на коммуналку й лише на коммуналку. Якщо ти менше використував - то тобi забагато дали, але виплачувати тобi налом зайве нiхто не повинен.
Ти мав би бути вдячним за те, що безкоштовно використовував газ, воду та електроенергiю, а ти замiсть цого обурений.
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