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Материалы по теме:  газ
Теги: газ (8574) субсидия (265) Министерство социальной политики (405) экономия (89) Рева (109) монетизация (2)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Решение о монетизации неиспользованных субсидий может быть принято по результатам отопительного сезона, - Рева

Министерство социальной политики прорабатывает вопрос монетизации неиспользованной части субсидий.

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Монетизировать надо все! А лучше, вообще отменить на.ер!
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Ключове слово: Может быть...Ви, економте... газ по субсидіяям вже оплачений... а економію продадуть... інакше, що робити в уряді...??? Якщо гешефту - НІХТ...
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Лучше отменить все льготы и дать зарплаты и пенсии... но на чем же тогда воровать .
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ДА ПОРА "МОНЕТЕЗИРОВАТЬ" ЭТУ ШОБЛУ ВО ВЛАСТИ ПЕЦЮ ...
СВАРЩИКА
РЕВУ И ПРОЧИХ ФИЗДУНОВ И ВОРОВ....
КАКАЯ МОНЕТИЗАЯЦИЯ ВЫ ЧТО ТАМ ПОСЛЕ НОВОГО ГОДА НЕ ЗАКУСИЛИ ЗА ГАЗ СУБСИДИЙ ПРОПЛАЧЕНО ИЗ БЮДЖЕТА ДО АПРЕЛЯ 2016 ГОДА А ДАЛЬШЕ ДЕНЕГ НЕТ ВОВСЕ... А УЖЕ ИДЕТ ЯНВВААРЬ 2017 ГОДА ЧТО БУДЛЕМ МОНЕТИЗИРОВАТЬ ДОЛГИ???????!!!!!!!!!
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Я предлагаю отменить субсидию. А нахрена она нужна?
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добавили бы эти суммы к пенсии пенсионерам, а остальные "неработающие" как-то себя прокармливают ведь...
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Тогда надо увеличивать социальные выплаты и тщательно проверять тех, кто получает деньги в конвертах. Сейчас им легче с субсидиями повозиться, чем отменить их вообще.
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Пішли ви нах....! В сезоні 2015-16 років я вже зекономив 3 тисячі гривень, які в мене забрали. Другий раз на ті ж граблі з Гройсманом ? Держава - це шахраї, бандити і злодії, немає до вас довіри.
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В каком это смысле "у вас забрали".
По-вашему вам еще и должны выплачивать бабло за то, что вы потребляете электричество, газ и тепло?? Вы там не охерели часом???

Максимум что должно делать государство - выплачивать некий процент от потребленного вами, чтобы за каждый киловатт вы выплачивали из своего кармана, но если не можете по полной стоимости, то хотя бы частично.
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... в прошлом году заявление подавал в начале осени, но в связи со смертью власныка и затянувшимся процессом переоформления правовласности, а также большой загруженостью в отделе субсидий реальное начисление субсидий произвели только в конце зимы …
… т.е. всю осень и зиму я исправно оплачивал газ "живыми деньгами" ( чтобы не отключили), и только в конце зимы мне "выкатили" субсидию за осень/зиму…
… а перенесенную на этот год проплату/переплату/субсидию за осень/зиму "списали" в начале этого отопительного сезона так называемым "пересчетом" субсидий … )))
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Вы хотите, чтобы я вам посочувствовал? Я без субсидий платил и плачу.
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Т.е. тем, кто не платил за отопление, еще и доплачивать будут?
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Тада..полный бред...хотя некоторые считают, что так и должно быть - вон Vermut сверху возмущен тем, что он не платил, но "экономил", государство ему за то, что он не платил, не выплатило деньги...люди вконец офонарели.
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почему сразу офанарели? Чел говорит о том, что мог сжечь намного больше газа, за который все равно не платил. Но он съэкономил, но не имеет стимула делать это и в дальнейшем.
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Вот ему и надо дать этот стимул - не выдавать бесплатные 300 кубов газа, а просто брать оплату по старой цене за, скажем 400-500 кубов, скидку давать, а не кубометры шаровые.
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Чушь говорит этот Вермут. Родители сэкономили по газу за прошлый отопительный сезон почти 500 кубов. Т.е. не включалось отопление ни в октябре, ни в апреле. Были достаточно тёплые месяцы. Так эта экономия спокойненько перешла на этот сезон.
Другое дело этот сезон, когда октябрь был весь холодным и каким будет апрель, пока не известно. А наше правительство очень хитро поступило с субсидированием в этом году. Гройсман перед отопительным сезоном рассказывал, что они такие умные придумали как уменьшить оплату за отопление незащищённым слоям населения. Представьте себе мои родители действительно вместо 330 грн. в прошлом году начали платить 290 грн. НО!!! Гройсман тупо уменьшил лимит на газ. Из 385 кубов в прошлом году, лимит оказался - 300 кубов. Т.е всё остальное выше лимита уже по 6, 80 грн.куб. Отопить дом 90 кадратов, утеплённый с неплохим новым котлом, нужно в среднем - 380 -400 кубов. Мы уже посчитали, что за отопительный сезон этого года нам придётся родителям выдать дополнительно 1500-2000 тыс, чтобы они смогли спокойно жить в тепле. Люди ведь пожилые. А если у стариков нет детей, или дети не зарабатывают столько, чтобы покрыть перерасход по отоплению. Что им делать? Жду окончания отопительного сезона и выставлю Гройсману счёт за его "гениальную" идею. Пусть просит у погоды поблажек и тёплый апрель!
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Це що?? Якась схемка іноваційна ?? По схемкам Україна - ЧЕМПІОН, влада талановита в схемках, аж гордість за " МУДРИХ" бере...
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Вы, суки, субсидии назначаете, а деньги на счета не приходят. Это и есть неиспользованные субсидии?
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Вы мрази в прошлом году уже монетизировали .ДЕНЕГ НЕТ НО ВЫ КРЕПИТЕСЬ. Реве верить себя не уважать. Таких мохровых прохвостов у нас еще не было.
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А вы правда считаете, что если не платили за коммунальные услуги, но вам назначили больше, чем вы потребили, то вам остаток еще и должен кто-то выплатить??? С каких херов, интересно?
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А считаю что если не использовал то должны потому что не использовал и если не выплачивают так буду использовать что бы не дарить как в прошлом году. Вот таким как вы и полегшает. В прошлом году онулировали ,а в этом отсосете. Вот так я считаю и сделаю.
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А я считаю, что вам вообще не должны назначать фиксированный объем оплат.
Вы должны платить за каждый потребленный киловатт, за каждый потребленный кубометр, но если вы нищий - то государство должно компенсировать какой-то процент, скажем - 30% от того, что вы потребили - тогда это будет честно.

"что бы не дарить как в прошлом году" - да вы оборзели. Это вам дарят, а не вы, а вы сели на шею и ножки свесили. Вам подарили больше, чем нужно - это недоработка, значит нужно вам дарить меньше.
За потребление коммунальных услуг принято платить! Во всем мире так! А вы раскатали губу, чтобы платили вам.
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Может в палате станешь министром там и установишь все то что ты считаешь если конечно поддержат соседи по палате.
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Ясно, вы из того быдла, которому все по жизни должны. Оборзевший любитель халявы.
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Я в отличии от такого быдла как вы не грабил всю жизнь государство и честно работал, а это государство меня грабило начиная с времен союза так что должно мне государство мне должно столько что моей жизни не хватит что бы компенсировать.
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Я на завод носил, а не с завода. Если бы все носили с заводов нечего было бы в офшоры выводить.
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А я никогда и никого не грабил. Я никогда не был госслужащим и всегда честно работал в коммерческих структурах.
Просто я специалист, а специалисты зарабатывают больше, чем вороватое быдло, которому все по жизни должны.
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А у нас все ворюги называют себя специалистами потому что простой смертный столько не скапитализдит." специалисты не дадут" они же и не дадут Хамят и учат жизни обычно те кто украл много.
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а потом мы удивляемся, почему такие тридварасы во власти, да потому что и в народе таких полно
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Если это намек на меня, то посмотри в зеркало и увидишь тридвараса
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Такой бред несут,что ни на одну голову не налазит ......
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Впевнений на 100% - ніякого такого рішення прийнято не буде.. Чергове "бла-бла-бла" від влади..
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ну, почему... какую-нибудь подлянку всунуть - для маланцев дело святое
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И не должно быть никакой монетизации - это чушь.

Должна быть скидка на оплату коммунальных услуг, вместо фиксированных оплаченных киловаттов и кубометров.
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Ты доживи , рёва до конца сезона, кто его знает ,попадется на пути холоп с бутылкой....
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А може ліпше зробити нормальні ціни на газ та електроенергію?!!!
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Считать народ тупее пробки в кабмине обучают или это параметр отбора на должность?
За прошлый год экономию отняли, не выдали...не оставили на следующий сезон а отняли ЗАДНИМ ЧИСЛОМ! И теперь эта рожа вещает - вы там экономьте, а мы потом порешаем, что с этой экономией делать..Смело уже заработал звание - Циник Года
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Да вы там подурели вконец - мало того, что не платите за потребленный газ, электричество и тд - так еще и губу раскатали, чтобы вам выплачивали "сэкономленное"! Такого ни в одной стране мира нет, чтобы вам платили за то, что вы нашару электричество и газ потребляете.
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Сходи к психиатру, может еще не все потеряно. Почему ты не возмущаешься когда депутатам выплачивают миллионы компенсации за неиспользованное жилье за перелеты поездки санатории, а здесь тебя так зацепило.
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Депутатам, только иногородним, платят компенсации как раз за ИСПОЛЬЗОВАННОЕ жилье.
Так же и командировочным платят компенсацию за гостинницы.
А к психиатру нужно как раз тебе сходить, лечить прогрессирующее оборзевание - если ты схитрил, выбил себе субсидию и не платишь за потребленные коммунальные услуги - требовать, чтобы тебе заплатили за экономию - это крайняя стадия охеревания.
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Кто тебе не дает хитрить.Переходи на минималку и будешь такой же хитрый как я. А ты хочешь получать по 20-30 тыс и платить по той же цене как и тот который живет на 2,5 тыс так смотри что бы рожа не треснула .
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Я не получаю, я зарабатываю. И я честно плачу за то, что использую.
А ты мало того, что не платишь за то, что используешь, так еще хочешь чтобы тебе доплачивали - кому ты нахер такой дармоед нужен?
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Так вот такие работники как ты и доплатят за таких как я Удачи в твоем непосильном труде.В отличии от тебя это я заробатываю, а такие как ты и депутаты именно получают.К стати это они приняли закон и все вопросы к ним.
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Ты не зарабатываешь, ты либо жульничаешь, получая минималку, а остальное - в конверте, либо нищенствуешь, ибо не способен заработать по причине ущербности.

А мне платит не государство, мне платят за работу, требующую высокой квалификации - работу, которую такие как ты очевидно сделать не способны.
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Так вот получай за свою работу высококвалифицированный пахарь и плати за комуналку. Чего тебя так не беспокоило когда до по дорожания все платили одинаково и ты не возмущался что получаешь высокую оплату а платишь по низкой цене. Это была такая же субсидия и ты квалифицированный почему то от нее не отказывался .Так что это ты государству должен а не я.
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Я государству плачу налогов много больше тебя. И за коммуналку я плачу по полной.
А деньги мне платит не государство. Что же по твоей ущербной логике я должен государству больше твоего, если я и так плачу ему много больше, не получая никаких поблажек?

Если ты потребил кубометр газа и я потребил кубометр газа - это значит, что мы с тобой оба должны заплатить столько, сколько стоит этот кубометр - цена товара одна и не имеет никакого значения, зарабатываешь ты или нищенствуешь.
Тебе, трутню, государство решило помочь с оплатой товара. За счет моих налогов, между прочим.
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да просто он один из них, а за простых людей жаба душит, уже десятый высер по счету
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А по какому поводу истерика? Я за бесплатно ничего не потребляю..Согласно нашего Законодательства мне положено по социальным нормам определенное количество энергоносителей по социальным ценам - что достигается государством путем начисления субсидии. Я трачу меньше этих норм - по роду работы - 10 суток в месяц нахожусь вне цивилизации, в степи...На это время естественно и не пользуюсь ее благами - свет, таз...
Так чем я хуже того же министра Ревы, который эти десять суток провел в тепле, которое частично оплатило государство из бюджета - из наших с вами денег..?
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Ничем не хуже - не хочешь - не потребляй. Но платить тебе за то, что ты не потребляешь - это полная чушь.

Блага - они не бесплатны, знаете ли. И если вам государство сделало подарок в виде некоторого количества этих благ - не нужно садиться ему на голову и требовать еще и денег, если вы не все подаренное потребили.
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Попробую еще раз..Во первых это не подарок, а неуклюжая попытка властьимущих компенсировать хотя бы часть того убого состояния у людей пожилого возраста.
Государство не может обееспечить ни уровня оплаты труда, ни пенсии.

Ты хотя бы представляешь, сколько людей получают пенсию в пределах 1600 грн ?
Даже на юге страны, в миниатюрном домике на 40 кв. м. с современным газовым котлом - это
130-200 кубов газа в месяц...Вот тебе и вся арифметика..
Во вторых это государство заинтересованно, что бы я экономил энергоресурсы и тратил менее социальных норм, им же установленным...кстати по газу по сравнению с 2009 годом они уменьшены в 2 раза...Ну а по законам логики оно должно заинтересовать и меня..


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То, что система назначения субсидий ущербна - я согласен.
Заинтересованность должна быть - и она будет, если вместо 300 дармовых кубов газа, вам будут давать скидку, скажем на 500 кубов газа такую, чтобы вы платили за каждый куб, но платили по старой цене.
Это было бы справедливо, не находите?
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Данная система несправедлива, она обирает тех, кто платит и налоги, и коммуналку. Если мы хотим жить в цивилизованной стране, то от таких схем мы должны отказываться, иначе это будет бесконечный процесс, кто у кого сможет больше украсть.
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Нужно менять в корне систему субсидий.

Субсидии должны идти как скидка на оплату коммунальных услуг, а не как некий оплаченный объем - тогда и смысл экономить будет и не будет этого бреда с "я не платил, но экономил, теперь государство мне должно".
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Ґнiвъ України
🇺🇦 ‏@NoFated 2 ч.2 часа назад

В Украине 400 000 чинуш. Вместо производства товаров и услуг, которые можно продать и получить приток валюты в страну, мы кормим эту прорву.

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Отдайте деньгами то, что заложено на субсидии(именно по приходящим гражданам счетам).
Тогда и "волки будут сыты"(облэнерго, теплосети, водоканалы получат реальные деньги), и "овцы целы будут" - денюжки выделенные в бюджете на эти цели, будут расходоваться ПРО-ЗРАЧ-НО!, а не по мутным, неконтролируемым схемам.
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мутные и неконтролируемые схемы начались с назначения тарифов с потолка рошеновским сосунком.
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Правильнее было бы субсидию расчитывать в качестве СКИДКИ на комуслуги, а не как некий непонятный объем.
Например - 50% платите вы - за КАЖДЫЙ киловатт, а 50% - государство.

Тогда и не было бы таких идиотских предложений.
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Ну да...и за бабушку с одной лампочкой 50 процев государство..и за прокурора с бассейном на элктроподогреве и зимним садом тоже 50 процев государство..... хорошо подумал, да?
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А чому не платити стільки шоб без цих субсидій як в сусідній Польші ? Там люди живуть а ми тут бидло та мішені для Пашинсьих.
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С прокурором и его бассейном должны работать антикоррупционные органы, не надо валить все в одну кучу дерьма.
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Так тратимо мілліарди гривень на ці органи а на виході шо маємо то ? Х*й цілих ноль десятих.
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А за прокурора никто платить в принципе не должен.

Можно комбинированную систему сделать - чтобы государство оплачивало некий %, но только до определенных объемов, все что выше - по полной ставке сам плати.
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Оця пані може і є наша послідня надія від цих горе-"рехформаторів."
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идиоты .. загнали 80% народа в субсидии на которых нет в бюджете реальных денег и чешут теперь нам про монетизацию как выход из ситуации на которую тоже нет пока денег и нужно срочно сократить субсидиантов до 30%...Капец...В КМ работают больные люди!
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Кажуть добрі люди шо світлина пані Юлі діє на маланців як ладан на чорта...
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Як так довести народ що 90 % стали босяками завдяки цим "рехформам" маланців. Кого мають за дурня якшо я отримував в 2013 році зарплатню в долларовому єквіваленті 470 а тепер при таких їхніх дій 170...то кого ви дурите ? Думаєте шо Бога за черевики зловили ?
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Ще пан Рузвельт дав поняти що таке патріотизм та стала в державі. 1000 $ зарплати кожному працюючому американцю як мінімалка.
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в прошлом году соседка сэкономила 12 шт (дровами топила) и в итоге получила комбинацию с трех пальцев
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Я 14 000 гривень мав а отриав 100 кубів на літній період а все маланці звиздили собі в кишеню.
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Не мав ти 14 000.
Це були державнi 14 000, що держава подарувала тобi на коммуналку й лише на коммуналку. Якщо ти менше використував - то тобi забагато дали, але виплачувати тобi налом зайве нiхто не повинен.

Ти мав би бути вдячним за те, що безкоштовно використовував газ, воду та електроенергiю, а ти замiсть цого обурений.
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Та на х*й мені ці подачкималанські-ціну на газ яка відповідає зарплаті. Хочете ціну в 7 000 грн то зарплату платіфть 35000 грн.
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Так шо шановні хто дуже любить рошенівські цюця будемо ми голосувать не за вас чи ваших Пашинських чи того любчика з вилами та рваною дупою а за пані з косою та гарною хфігугою.
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Пані Юля дала тоді 2500 кубів газу в рік по ціні яку могли платити всі слої населення а більше то плати як має бути і чого це було погано а тепер ці "рехформатори" посадили всіх як наркоманів на субсидії які в пень нікому такі гані не потрібні.
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Так шо як тут не крути але треба зрозуміти шо при такій політиці маланців довго не протягнемо.
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Вони офшори та вілли по Іспаніях,людей стріляють а потім по Альпам з курвами гуляють а ти чекай від них подачки..де таке є що ти працюєш і не можеж за зарплатню жити по людськи ?
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Закінчив ВУЗ стаціонарно а дехто все життя на базарі заробляв гроші а диплом прикупив а тепер навчає як жити .
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРешение о монетизации неиспользованных субсидий может быть принято по результатам отопительного сезона, - Рева
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