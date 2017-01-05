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Материалы по теме:  Революция в Украине
Теги: революция (1314) Савченко (2369) евромайдан (7893)
Тему создал: Ольга Скороход

Я поняла, что стоят перед нами нормальные ребята. У них приказ, - Савченко о "Беркуте" во время Евромайдана

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что понимает действия сотрудников "Беркута" во времена Евромайдана, потому что у них был приказ.

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Можно сколько угодно хаять клиническую дурепу Савченко, но она говорит то, что молча делает пан Барыга. Заявила Савченко мол в Лугандонии тамженашелюди и народ возмущается какая Галя гадина, но в тоже время власть-то барыжит с ними, посылает на продажу конфеты с сигаретами и покупает уголь. Заявила Савченко, шо беркутня - классные поцаны. Ну заявила. А теперь скажите кого из этих "выполняющих приказ" посадили за убийства, пытки и издевательства? Ноль целых хрен десятых. А сколько их работает в реФФормированной НКВД? Половина! И ездють по Киеву в новых Ссанйонгах с надписью "полиция". Это тоже Гадя виновата? Савченко всего лишь тупо выбалтывает мысли и планы шоколадных. Перефразируя пословицу - что у Савченко на языке, то у барыг на уме.
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ВЫ не брешети , это надо столько набрехать..
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ТАКОЕ ТОЖЕ БЫЛО...ПУСТЬ НЕ ЗАБЫВАЮТ.


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виходить руські воєнні тоже нормальні пацани, в них просто приказ
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Жаль дуру не пропустили в ордло , может она там жить осталась бы..
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следующая вьюха этой дуры будет в стиле "мышебратья" и "адиннарот"
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У кого-то еще остались сомнения в отношении Гади, что это не изначально засланный конь?
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Мені вона ніколи не подобалась, ну, як женчина, а перше враження - найточніше. Ну, от тепер усі раптово... прозріли. А щодо її фрази "...у них - наказ", ну, вони його старанно виконали, ба, навіть перевиконали: бандюкович же сказав, що наказу стріляти не давав, виходить, узяли підвищенні зобовязанності і з "достоїнством" їх виконали. Браво, гадя, браво...
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И всё-таки существует вопрос, на который пока никто не дал ответа:
Савченко видна на некоторых видео с Майдана, где "стенка на стенку" идут обе стороны, беркутовцы при этом бьют безбожно всех под руку попавших, но почему Савченко там фигурирует в малиновой куртке, которую видно даже ночью издалека и беркутовцы ее не трогают (???), они ее просто обходят и молотят дальше, а она при этом разводит руками как- будто гаишник-регулировщик на перекрестке??? Может она сама подробнее объяснит о своей роли в какой-то таинственной "разграничительной стене"? И почему она, будучи военнослужащей, тем более офицером, находилась в это время на Майдане, а не в своей воинской части, или она пустилась в самоволку и ее никто из командования части не искал? Причем , как в СМИ повествуют майдановцы, она там оказывается жила вместе с ними в палатках (???). И что она делала непосредственно среди атакующего Беркута возле стадиона Динамо и давала какие-то им указания -
https://www.youtube.com/watch?v=26zgfLBskPo
https://www.youtube.com/watch?v=JJoJLrlN7ys
Как это всё объяснить?
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Зачем так строго? Может ей оставляли в бутылке чуть пиво с бутылками! И она ходила спрашивала - А где мои бутылки в вот такой (разводит руками) синей сумке-
Вообще то после сказанного и сделанного ею, ни каких вопросов не возникает и говорить про это всё тошно... Фу, мерзость какая! Даже не знаю кто кого обрабатывал на масквасрани то ли хуйло гадю, то ли гадя хуйла?
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Как Высоцкий сказал: " И кощей по своему несчастен" ! Вопрос к Порошенко - и после всего этого она герой Украины! К Юле она депутат? Люди теряли самое дорогое жизни, а эти существа под названием (беркут), боялись потерять работу? Кости переламывали у людей в бессознательном состоянии. Если вся эта гидота "нормальные люди" у неё, то кто она, херня Украины (увы, бывает и такое, их много)!
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потому что вся Украина почти 2 года стояла с плакатами "Свободу Надії!"
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А когда поняла начала этим петухам патроны подносить и оружейную смазку..
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Для меня эта паскуда давно не существует, но раз Цензор её опять решил взлохматить (или взмохнатить), выскажусь:
когда мы всей страной освобождали Надежду Савченко из плена, для нас она была символом Украины, борцом за Украину;
к сожалению, мы из плена получили не борца и не надежду, а какое-то косоглазое чучело.
Откинувшись из паРашСИЗО, человек по фамилии Надежда Савченко натворила столько, что она заслуживает только пулю в лоб ("пуля", кстати, - это ее погоняло).
После того, как Надежда Савченко, будучи, по ее словам патриотом Украины, уровняла ското-сволоту дамбаса с героями небесной сотни ("они стоят сегодня против порошенко, как майдан стоял против януковича"), к ней больше не может быть веры (речь не о ее отмороженной сестре): эта сука заслуживает только презрения.
Когда Надежду Савченко пытались вызволить из плена, погибли 17 наших ребят. Сегодня те, кто знают, как это произошло, говорят: в их гибели виновата Надежда Савченко.
Лично я за то, чтобы мы узнали правду об этом косоглазом чучеле и если оно не заслуживает звания Героя Украины (а оно его не заслуживает) , нужно это звание отобрать и тому, кто его давал, извиниться: украинцы, я ошибся. И мы поймем.
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Ціна, насправді, ще більша: 17 десантників, 2 танки і 1 БМП. За оце чортзнаєщо. До речі, хто їй дав наказ їхати у розвідку до гольф-клубу? Такого наказу не було, і вона тепер щось розповідає про "наказ"? Добре, нехай, але мені чомусь захотілося подивитися в очі... її матері - що скажете, Маріє Іванівно
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У "хероя укроаині!" нужно забрать земельку которую СТАРУХА(ее мама) так отбивала все возратится обратно и костю ляжет моя Украинская земля, предлагаю откинутся и наслаждатся цырком, БОГ ... есть и в Украине будет все хорошо он со мной проводил беседу...
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Вспоминаю утро 12.12. 2013 после ночного штурма. Весь !!! снег на Майдане под ноль был буквально подметен с мостовой и тротуаров , сложен в мешки и в сумасшедшем темпе уложен на баррикады , причём процент женщин даже в норковых шубах был где -то 30-40. На каблуках, бегом !!! народ тащил и тащил мешки к Дому Профсоюзов на баррикаду в сторону Европейской площади. На ночь залили мешки водой, а вперди баррикады сварили и поставили металлические ежи , окутав их колючей проволокой.Незабываемое зрелище !
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в принципе, солдаты Вермахта были нормальными парнями и не их вина в том, что они выполняли приказ ...
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Все отозвались,но ни один из "писунов" так и не плюнул гадьке в харю.. Вот и весь наш менталитет.. Уже б давно ее за пелотку на тополе взернули бы.
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Моя бабця називала жіночок по типу Гаді- " кур- петух"! І справа на лише у специфічній зовнішності- а у роздвоєнні особистості і втраті самоіндифікації : не пристане ніяк до якогось берега!
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Нормальною людина вважається до пори, коли починає бити і вбивати звичайних людей.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЯ поняла, что стоят перед нами нормальные ребята. У них приказ, - Савченко о "Беркуте" во время Евромайдана
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