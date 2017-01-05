Я поняла, что стоят перед нами нормальные ребята. У них приказ, - Савченко о "Беркуте" во время Евромайдана

Alex Palyvoda
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, Александр Бычик
, Влад Листвич
, Николай Балаганов 2088d533
, Чубака
, Kenzo 065c7258
, Elena Drozd
, Днепропетровец
, Polomarenko Anatoly
, Иван Иванов 1f0e171f
, курвиметр
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, Вася Голохвастый
, Левко Чорний
, Alexandr Slavich
, Лёва Паливода
, qwe1 qwe22
, Algis
, про
, Олександр Багряний
, Supple Vine
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, Dima30
, Sash Fart b42abe58
, rom84
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, Дедушка АУ
, Fjall_Raven
, Tierre
, Cocos. ua
, Шимус
, Богдан Подзізей
, Виктор Ли a3db1a1b
, 133133
, Гыг с Вами
, Просто Тихон
, Андрій Смицький
, Серов свидомый
, М А Р И К
, Путлер Вовочка
, Сергей1500900
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, Родион Ивашин
, Сергій Герасименко
, володимир ткачук c26f1e8d
, Marina 1512
, valeria
, ГЕТЬМАН UA
, Дед Сергей 77ac44fe
, Чип
, Питер Пэн 53064d72
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, govtva
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, иванов 4c86a01b
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, -Ботоксный Угар-
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, Пан начальник Твардиевич 1a36217d
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, BaktriyaKavkaz Kavkaz
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, Власов Сергей b3083465
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, Агамемнон
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, Джон123456
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Савченко видна на некоторых видео с Майдана, где "стенка на стенку" идут обе стороны, беркутовцы при этом бьют безбожно всех под руку попавших, но почему Савченко там фигурирует в малиновой куртке, которую видно даже ночью издалека и беркутовцы ее не трогают (???), они ее просто обходят и молотят дальше, а она при этом разводит руками как- будто гаишник-регулировщик на перекрестке??? Может она сама подробнее объяснит о своей роли в какой-то таинственной "разграничительной стене"? И почему она, будучи военнослужащей, тем более офицером, находилась в это время на Майдане, а не в своей воинской части, или она пустилась в самоволку и ее никто из командования части не искал? Причем , как в СМИ повествуют майдановцы, она там оказывается жила вместе с ними в палатках (???). И что она делала непосредственно среди атакующего Беркута возле стадиона Динамо и давала какие-то им указания -
https://www.youtube.com/watch?v=26zgfLBskPo
https://www.youtube.com/watch?v=JJoJLrlN7ys
Как это всё объяснить?
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Вообще то после сказанного и сделанного ею, ни каких вопросов не возникает и говорить про это всё тошно... Фу, мерзость какая! Даже не знаю кто кого обрабатывал на масквасрани то ли хуйло гадю, то ли гадя хуйла?
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когда мы всей страной освобождали Надежду Савченко из плена, для нас она была символом Украины, борцом за Украину;
к сожалению, мы из плена получили не борца и не надежду, а какое-то косоглазое чучело.
Откинувшись из паРашСИЗО, человек по фамилии Надежда Савченко натворила столько, что она заслуживает только пулю в лоб ("пуля", кстати, - это ее погоняло).
После того, как Надежда Савченко, будучи, по ее словам патриотом Украины, уровняла ското-сволоту дамбаса с героями небесной сотни ("они стоят сегодня против порошенко, как майдан стоял против януковича"), к ней больше не может быть веры (речь не о ее отмороженной сестре): эта сука заслуживает только презрения.
Когда Надежду Савченко пытались вызволить из плена, погибли 17 наших ребят. Сегодня те, кто знают, как это произошло, говорят: в их гибели виновата Надежда Савченко.
Лично я за то, чтобы мы узнали правду об этом косоглазом чучеле и если оно не заслуживает звания Героя Украины (а оно его не заслуживает) , нужно это звание отобрать и тому, кто его давал, извиниться: украинцы, я ошибся. И мы поймем.
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