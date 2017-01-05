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Теги: дипломатия (926) Крым (17889) Франция (1715) Лубкивский Маркиян (280)
Тему создал: Ольга Скороход

Заявления Ле Пен изменятся после выборов, реакция Украины могла быть изысканнее, - Лубкивский

Реакция Украины на заявление Марин Ле Пен об "аннексии Крыма" могла быть изысканнее, так как Риторика кандидатов в президенты отличается от того, что говорят избранные главы государств.

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Uh ti kak noviji prifili, osobenno nulevije vozbudilis, pocjti sjto na rukah etu personu gotovi nositj a ves MID hovneco, nicjevo neponimajet - ee nuljovki, a sjto jesjcjo v metodicjke napisanno.
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ле пен дружит с ле пенисом(хуйло по нашему-что тут не понятного?)
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Кстати Люсьен Оливье уроженец Москвы, там же и похоронен.
Чтото мне подсказывает, читая ваши коменты, фильм "Свадьба в Малиновке" всетаки документальный, а не художественный.
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Решение нынешних проблем, через т.н. "алгоритм Кисенджера" нынче выглядит несколько устаревшим, ибо мало соответствует сегодняшним принципам глобализации мира (открытая система, необратимость процессов, флуктуативность явлений и др.). "Путинская гибридность", это использование негативных проявлений глобализации. Посему следует учесть необратимость процессов, а это возможное изменение процессов в Украине. Ибо власть Порошенко, после внедрения "алгоритма Кисенджера", должна перейти в руки новой команды. А это может вызвать критическую для региона нестабильность, которая . может вызвать необратимые процессы и в ЕС, вплоть до его развала. В итоге это может вызвать серъезный раскол во всем "западном лагере". Посему "алгоритм Кисенджера" может лишить США нынешнего потенциала, обеспечивающего США лидирующее положение в мире
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хуйло теперь надо изыканно называть ЛеПэннис владимирович
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Пусть этот гамадрил лучше расскажет как он бабки на Эвро 2012 Колесникову деребанить помагал.
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Мне как гражданину Украины все равно кто она,кандидат не кандидат или депутат,реакция наших властей должна быть жесткой и бескомпромисной в таком вопросе как территориальная целостность государства.И вообще непонятно для чего ее выгораживать,«За базар надо отвечать!»
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Хай би хтось із наших журналістів поїхав до неї на пресуху і запитав просте питання: Чи визнала б вона анексію Корсіки італійцями, якби місцеве населення (а корсіканці - переважно італійці) проголосувало на референдумі за приєднання до Італії.

Ну або чи визнала б вона референдум за незалежність Каталонії, частина якої знаходиться на території Франції.
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Французы не славятся особой любовью к Украине. А к России, напротив, пылают. Это парадокс, но тем не менее. Так что там не одна Ле Пен, не стоит обольщаться. Поэтому вот таких и избрали себе кандидатов.
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Да все Расею любят! Вот и Германия с выборами на подходе и тоже обожает Расею. Но. пока только Липениха о территориальной целостности Украины заявляет.
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Треба брати приклад з Ізраїлю! Вони не крутять реверанси перед тими хто проявляє хочь найменшу неповагу до іхнього суверенітету!
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Беззаветные герои все

АВТОР Аркадий Бабченко журналист

Вы знаете, я понял, в чем дело в истерике про Зою Космодемьянскую, которая выеденного яйца не стоит.
Дело в том, что они, вот эти поднявшие вой патриоты, считают, что диагноз «шизофрения» - это оскорбление. На полном серьезе. Они на полном серьезе считают, что Андрей Бильжо оскорбляет Зою Космодемьянскую. Они действительно считают, что некое заболевание делает человека - человеком второго сорта. И, соответсвенно, принижает его деяния.
В их представлении беззаветные герои могут быть только генетически и идеалистически выверенными. Без изъянов.
Казалось бы: ну вот была у Космодемьянской шизофрения - если была - и что? Ну вот, блин - и что? Это как-то принижает? Или, если не было, это как-то возвеличивает? О чем вообще речь?

Но нет. Оскорбил память героев.
Передайте, пожалуйста, антифашистам, что то, что они пишут - и есть химически чистый фашизм. Ровно то, против чего «деды воевали». Расскажите ему что ли, как в рейхе относились к людям с диагнозом «шизофрения» и что с ними делали. Как с неполноценными.
Привет от доктора Менгеле.
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не увидит эта писька ни Конотоп, ни Жмеринку, ни Вапнярку. А уж на порог наших Жемчужин Винницы, Тернополя, Хмельницкого, Ровно, Луцка и Львова никогда не пустим. Пусть в своем зажопье о такой красоте мечтает!
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ничё, в Иркутск поедет, там ей Боярышника нальют в утешение
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Зови её в Якутию , там её научат говняного петуха лепить .
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Правильно Маркиян каже. Видимо, в СБУ сказывается отсутствие опыта в таких делах и дипломатического образования. Не нужно устраивать дешёвые демарши. Просто пригласите её приехать в Украину. Она сама откажется.
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зачем ?
если человек говрит на белое черное для избирателей или еще кого-то
а потом после віборов говрит обратное... ну єто же писец !
это же открытое либо лицемерие либо тупость !

и то и другое не должно быть избрано !
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Лучшее противодействие терактам

АВТОР
Аркадий Бабченко журналист

Ну и в сто двадцать пятый раз - лучшим противодействием терактам, подобным нынешнему берлинскому, является свободное ношение гражданами оружия. ВотВИДЕО с почти аналогичным терактом из Израиля. Здесь все объяснено на пальцах. Доступно. Что называется, почувствуйте разницу.

Ну и поскольку оружейный холливар все равно начнется, в сто двадцать пятый раз заранее повторю тезисы, отвечающие на набор стандартных возражений.
Во-первых, что значит «раздать»? У нас разрешено владение автомобилями - их кто-то «раздает»? Оружие, как и автомобили, стоит дорого, начиная долларов от четырехсот. Кто-то готов четыреста баксов раздавать направо и налево? Покажите мне хоть одного, кто готов. Цена - уже само по себе отсечение маргинальных асоциальных слоев.

Во-вторых, для вождения автомобиля нужны права. Чтобы их получить, нужно пройти курс подготовки и сдать экзамен. Такая же ситуация с оружием - оно лицензировано. Просто так его с бухты-барахты не купишь. Более того, в России на данный момент для получения лицензии на травмат нужно пройти тест. Для его успешного прохождения необходимо ознакомление с Федеральным законом об оружии, КоАПП, правилами безопасного обращения с оружием и правилами оборота гражданского оружия. Если вы не сдаете тест, вы идете на платные курсы. Более того, оружие запрещено иметь лицам с судимостью, лицам с двумя административными правонарушениями в течение года, ну и, само собой, состоящим на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах. То есть, если вам в течение года выписали штраф за превышение скорости - в этом году вам лицензию не выдадут. Вы - нарушитель. Разрешать иметь вам оружие - опасно.
В-третьих, нарезное лицензированное оружие отстреливается в пулетеке. Применять его для противоправных действий - все равно, что оставить на месте преступления собственный паспорт. В этом смысле травмат и гладкоствол опаснее - они не поддаются идентификации.
В-четвертых, в Молдове, странах Балтии (в Эстонии и Латвии русского населения - треть), и, скажем, Чехии - разрешено все. Не перестрелял никто никого. В Молдове. С совершенно советским менталитетом. И вином вместо воды.
В-пятых. Если вы боитесь, не умеете, не способны - не покупайте пистолет. Никто не обязывает. Не надо, чт пистолет был именно у вас. Надо, чт он был хотя бы у одного человека на улице.

В-шестых - носить оружие в дамской сумочке запрещено.
В-седьмых - владение оружием в России и так разрешено, на руках около шести миллионов стволов, в том числе и гражданские варианты автомата Калашникова и снайперской винтовки Драгунова - всевозможные вариации «Сайги» и «Тигра». Наибольшее число убийств по-прежнему совершается при помощи кухонного ножа.
Ну и да, в-восьмых - вильни люди мають зброю.
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Наибольшее число убийств и превращение людей в инвалидов совершается при помощи автотранспорта, включая частный. И комиссии проходят и госномера имеются и правила учат и возрастные ограничения и техосмотры и что там еще, а бьются сами и убивают других, как мух. Почему то все уповают на то, что огнестрельное оружие может применяться только для обороны. И для нападения еще как!
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Есть вещи принципиальные !!! А то мы все со всеми по-дружески разговаривали , а в результате у нас крым отжали и войну устроили.
Надо называть вещи своими именами.
Так что на .ер - значит на .ер!!!
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реакция правильная,внятная,а Лубкивский пусть дипломатичность проявляет у себя дома ,на кухне
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Лубкивский либо идиот, либо сам на содержании москвы!
Пуй же не дурак! Он те только проплачивает нужных европейских или американских политиков, но и держит против них весомый компромат. Проще говоря, садит на крючок!
Если такой политик став президентом, со временем начинает менять промосковский курс, то ему напомнят про компромат.
И одно дело если ты руководитель какой нибудь мелкой европейской партии. Компромат таких задевает не так сильно.
Совсем друге дело, что он уже президент. И опубликование компромата может запросто стоить импичмента. Плюс навечно, как говорится, влипнешь в историю дураком!
Так что все правильно с Украинской стороны! БОЛЕЗНЬ НУЖНО ПРЕДУПРЕЖДАТЬ, А НЕ БРОСАТЬ ПОТОМ ВСЕ СИЛЫ НА ЕЕ ЛЕЧЕНИЕ. Как это делала долбаная Европа с Америкой, проглотив Пую Грузию и реагируя "по Лубкивскому" на Украину!
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Вот страница проститутки, можешь высказать все что о ней думаешь. https://www.facebook.com/MarineLePen/
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Маркияша, она же купленная на 3 метра в землю, о чём с ней миндальничать? Или кто-то серьезно верит в её президентство?
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Реакция от Украины на предвыборную трепню Ле Пен могла бы быть более взвешенной. А так включилиь в рекламу этой о которой А.Невзорову сказал:"Стремительная карьера Ле Пен: из политической проститутки она превратилась в политическую трассовую девку" готовой денег "ради готова мыть Красную площадь сутками и стирать портянки всем кремлевскому гарнизону". Такое впечатление что МИД Украины оккупировали выпускники "кулька" Миши Поплавского http://echo.msk.ru/programs/personalnovash/1903444-echo/
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Мужик дело говорит. А вдруг она станет президентом. Аваков опять Фейсбук будет чистить? Франция это теперь одна из двух стран которые все решают в Европе. Трамп, Ле Пен. Скоро так у вас одни прибалты и поляки в союзниках останутся. Очень сомнительные союзнички.
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И будете вы сидеть как злобные Болек, Лелек(не знаю какие там у лабусов имена) и Тараска. И будете материться на весь мир одинокие, всеми хозяевами покинутые.
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Не союзники, скорее страны со схожими взглядами на пиздоватое государство. Это логично. Франция далеко от параши, и доходить до нее будет еще очень долго. Пока тагил и овцеебы не начнут массово селфи на Эйфелевой башне делать...
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Настораживает не то, что кандидаты ляпают языком направо и налево, а то, что потом ихизбиратели их выбирают, как бы соглашаясь с этими ляпами. Иногда заодно, а иногда даже именно с ними в первую очередь...
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Лубкивськый, Украина делает все правильно, изменятся заявления после выборов у Пена, изменится и реакция Украины, ибо не куй шастать
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А Вы ее больше грязью обливайте и точно риторика после выборов изменится, не так, как хотелось бы, но точно изменится.
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Арии мифистофелей, або Му-Му тролль Троллить снигерийца - дело простое, веселое и богоугодное. Но надо понимать механизмы этой работы. Некоторые считают, что легкость образуется потому, что сниггеры глупые и истеричные. Я не буду с этим спорить, но в данном случае идет отсылка к используемым свойствам. А я говорю - как их использовать. Медведь, например, глупый, а российская газета - истеричная, но вы же не пойдете на медведя со свернутой в трубку газетой «Московский комсомолец».

Итак, почему это работает.

***
Иностранцу трудно понять неадекватную реакцию россиян на обсуждение тем, вполне обычных в обществе. Снигериец, например, реагирует на дискуссии о войне, как на зоне реагируют на пернатые темы. Грек не полезет в разборки из-за неверных, по его суждению, аспектов Троянской войны, а американцу похуй, что его предки когда-то истребляли индейцев.

Их больше волнуют проблемы, связанные с сегодняшним днем - рост налогов, коррупция, инфляция и авантюрная политика государства. Греки не хотят работать, а хотят ходить в тапочках с помпонами и пить вино, заедая сыром, а американцы когда-то отказались воевать во Вьетнаме.

Россиянам же похуй на санкции. Они радостно давят продукты, платят любые налоги и добровольно едут удобрять собой наши черноземы. А вот попробуй что-то сказать про Сталинградскую битву, на которой воевало примерно по четыре деда на каждого ныне живущего россиянина (что противоречит не только биологии, но и математике) - и все, можешь вешать на стену скальп и ставить на ноутбуке очередную зарубку.

Просто для греков и американцев событья старины суровой входят в национальную мифологию, а не в национальную идею. Их давно уже не объединяет в нацию ни битва Ахиллеса с Гектором, ни Вундед-Ни. А вот налоги и цены для них важны.

Россиянин же живет в искусственном и фантастическом конструкте, в котором двадцать восемь панфиловцев остановили тевтонских псов-рыцарей на льду Куликовского поля. Потому что больше эту этническую кашу из вепсов, бурят и чукчей объединять нечем. Ни общего языка, ни культуры, ни этноса, ни истории.

Поэтому все, кроме этноса, конструируется в России искусственно. И сами ракоцапы это знают, даже если придуриваются, что верят. Так что при покушении на миф они реагируют так же истерично, как человек, который везет в багажнике труп, чтобы прикопать его в лесопосадке, реагирует на полосатую палочку гаишника. Гаишник, может, просто хотел права проверить, и сделать выговор за превышение - но водила-то знает, что именно он везет в багажнике. Пожизненное.

***
Объединяющий миф имеет смысл использовать только для тех потребителей, кто потенциально способен объединиться с мифотворцами, хотя бы в суррогат нации. Соответственно, все остальные из него вычеркиваются, как бесплодные смоквы. Какой смысл удобрять поле, на котором заведомо ничего не вырастет?

Поэтому Америка примазалась к победе, Бриташка гадит, Польша сама виновата, что на нее напали, Балты предатели, а украинцы (то есть хахлы) - ну, вы в курсе - фашысты и бендеры. И никакими цифрами и фактами рачье не переубедить.

Зато победителями нацизма стали буряты, и теперь они приехали в Украину «освобождать от фашыстов землю, за которую дед воевал». Комбатантов-бурят погибло около тринадцати тысяч, украинцев - около трех миллионов. Попробуйте намекнуть об этом россиянцу, и вы увидите феерический припадок с пеной и катанием по земле.

А скажите ему, что Хуйло обобрал его страну на сумму, по разным оценкам, не менее 200 и не более 400 ярдов, то есть на какую сумму обнесли россиянца лично - это делить на сто сорок лямовнаселения - он только плечами пожмет. Не спиздил бы этот - спиздил бы другой, а наш хоть по телевизору смотрится, и цедит слова так, что все тетки до двенадцати и от сорока в восхищении.

Становятся понятны турецкие метания России - то нож ниже спины, то Эрдоган - союзник. И американские понятны - то их выкинули из G8 и ввели санкции, они пожали плечами, сказали: «Все хуйня, обама Чмо» и начали давить гусей. То Трамп чего-то там бовкнув, и они уже ликуют: «Америка с нами!» Потому что алкоголическое: «Ты меня уважаешь?» - тоже один из национальных устоев. Им надо думать, что их уважают просто за один факт существования.

Ну а вам бы понравилось, если бы у вас была священная корова, ее бы сбил грузовик, и поехал себе спокойно дальше? Причем коровка единственная, потому что никакой национальной консолидирующей идеи, кроме основанной на мифологии, там нет и быть не может.

И любое покушение на кацапскую ложь - это уже не ноучная дискуссия, а идеологическая диверсия, направленная на разрушение основ рачьей квазинации и самой государственности.

***
Почему нельзя опираться на правду при конструировании национальной идеи?

Украинский Клясик Лесь Подервянский сформулировал нашу идею как «отъебитесь». Российскую идею можно определить как «довыебывались».

Потому что правда настолько мрачна и убога, что этнические компоненты, усвоив ее, просто разбегаться будут от такого «государствообразующего народа». Они довыебывались, начав Ливонскую войну. Довыебывались, начав Северную. Они долго и старательно выебывались перед Наполеоном - и я уже спрашивал: что делал князь Болконский под Аустерлицем, в сотнях километров от своего имения? Довыебывались перед Крымской, перед немцами до Первой и Второй мировых войн.

И каждый раз результат национальной имперской идеи приходилось гасить таким количеством жизней представителей разных национальностей, что от правды хочется за голову взяться и отписаться от этого провайдера.

Только сказки, только фантастика, только трэш.

***
Но то, что строится на песке лжи из говна и свиста, долго не стоит. Защитник таких сооружений вздрагивает при любом приближении к его «строению» посторонних, скалится и рычит на них. Зацепят нечаянно, все попадает - а жить ему больше негде.

Такшо пинайте, эти фанерные халабуды, браття-панове, с удовольствием и весельем. Чем больше кацап злится - тем с больней вероятностью это не история, а говно и свист.

С наступающим Новым Годом.
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А следующий раз , когда захотят плюнуть а лицо Украине, подставляйте рожу Лубкивського , пусть в него плюют все кому не лень . -он умеет изящно реагировать , а мы будем учиться у него.
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А вона їх що, точно виграє ті вибори? Не кажи "Гоп!", допоки не виберуть: он Клінтоншу, можна сказати, з самого початку виборів президентом називали, і де вона тепер? На інаугурації... у Трампа буде зі своїм жеребчиком - іго-го-го!
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За сколько екю Лье Пен признает Бретонскую республику?



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ЛУБКИВСКИЙ не волновайся шибко за подельников куйла ,с которыми надо разговаривать изысканно в то времья.когда они тебе ложат кучу дерьма под двери украинского дома...Риторика кандидатов в президенты существенно отличается от риторики лиц, которые уже стали главами государства, как в случае с Трампом. ,,,,риторика Украины будет существенно отличатся от риторики на действия и заявления прокуйлового кандидата (ле пен ла ла ла) и на риторику(не дай БОГ)))- президента Франции Ле-Пен...
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Изысканней реакция - это когда на фашистку Ли завели бы уголовное дело.
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"Поэтому я не стал бы по-детски или не совсем адекватно реагировать. Такие случаи случаются в дипломатии"

Случаются и обратные случаи. Подхуйловского мнения забыли спросить...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЗаявления Ле Пен изменятся после выборов, реакция Украины могла быть изысканнее, - Лубкивский
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