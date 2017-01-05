Заявления Ле Пен изменятся после выборов, реакция Украины могла быть изысканнее, - Лубкивский

Alex Palyvoda
, NNN
, Robert Chenk
, Сергей Нарожный 35a52baa
, Саша Соколенко
, Александр Бычик
, Влад Листвич
, Николай Балаганов 2088d533
, Чубака
, Kenzo 065c7258
, Elena Drozd
, Днепропетровец
, Polomarenko Anatoly
, Иван Иванов 1f0e171f
, курвиметр
, растуди
, Сергей Биленко
, Вася Голохвастый
, Левко Чорний
, Alexandr Slavich
, Лёва Паливода
, qwe1 qwe22
, Algis
, про
, Олександр Багряний
, Supple Vine
, Veresen
, Николай Безденежный
, Dima30
, Sash Fart b42abe58
, rom84
, Stuart Pearce
, Олег Розгонов
, Дедушка АУ
, Fjall_Raven
, Tierre
, Cocos. ua
, Шимус
, Богдан Подзізей
, Виктор Ли a3db1a1b
, 133133
, Гыг с Вами
, Просто Тихон
, Андрій Смицький
, Серов свидомый
, М А Р И К
, Путлер Вовочка
, Сергей1500900
, Игорь Карпушин
, Родион Ивашин
, Сергій Герасименко
, володимир ткачук c26f1e8d
, Marina 1512
, valeria
, ГЕТЬМАН UA
, Дед Сергей 77ac44fe
, Чип
, Питер Пэн 53064d72
, Strelko Yuriy
, soren
, Николай М
, Serg1969
, кацахол
, Kamate Kaora
, Валерій Стрюков
, Lvbnhj
, Rita Olhovskaya 2208c582
, Puulane Kohtlane
, Иван Драганчук
, няшка
, Me
, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
, Valery Skubko
, toomingas
, Ron Ma
, SkVrostik
, Попокатепетль
, Чрствый
, Стопор
, Fell
, Олег Хардин
, Александр Малышенко
, Myko
, Стороннімв Богдан
, Lena Samojlenko
, mak damaged
, Юрий Примак
, Diesel_Sasha
, Max Tik
, Zaporozec
, marina marinina
, Vitalyi Savchenok
, Батя Махно
, Гундяй Крестовоздвиженский
, govtva
, Враг рода человеческого 666
, иванов 4c86a01b
, AndyMariman
, Игорь Хирскл
, -Ботоксный Угар-
, war3
, Пан начальник Твардиевич 1a36217d
, олег шипула
, Прохожый
, dkiev
, Nedd Tyler c6720389
, Lyubomir Nedoshitko
, CА
, Африкан_Свиридович
, Karina_2015
, Igor Bond
, den bolshoy
, З нами Бог та Україна
, амфаш
, Leo Pole
, Сергей Никоненко b2bd1a4a
, славный парень
, Kick Ban
, hf
, Александр Алексеев 2eded305
, TaT'ana
, gontaruk
, иванов юрий 22c2fe05
, украинец-023
, путин999
, Sandra from Lithuania
, Harib Da
, Deryban
, владимир викернесов
, Крнкистадор
, BaktriyaKavkaz Kavkaz
, салтовский партизан
, Aaron Smith d492e1f2
, V T 2fd9d4b9
, Антон РАКИТИН
, Власов Сергей b3083465
, SER BERBA
, Перехватчик
, ITLaB
, Hameleon
, Taras Franco
, Андрій Ясенькович
, Грга Питич
, Семн Семнович
, Вячеслав
, Наталья Кобзарь
, ser4040
, Агамемнон
, Флор Абидальский
, Александр Пахомов 395cba96
, andrew_Donetsk
, Mikola Ivanov
, belge
, Artur Sds
, Ruslan Tkachenko
, Oleh57
, Tatota Ke
, gr1959
, Alex Bylim acfe5d4d
, Станістав Лисенко
, Sergiy Nimuy
, йода
, Лариса Таран
, жовтоблакитний
, Юра Юрьев 5a06e8f7
, Yaroslav Buk
, Вжеж Набридли
, shokolad
, Andriy Kalynchenko
, Олександр Терек
, уаыау
, Лилия Стацкая
, Джон123456
, Mihai Madan
, СЕРЫЙ ДЖОН
, Лысый Сапожник
, Dmitriy Petrov
, alex lagun
, Nick Nemo
, Евгений Баштан
, Зося Синицкая
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Чтото мне подсказывает, читая ваши коменты, фильм "Свадьба в Малиновке" всетаки документальный, а не художественный.
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Ну або чи визнала б вона референдум за незалежність Каталонії, частина якої знаходиться на території Франції.
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АВТОР Аркадий Бабченко журналист
Вы знаете, я понял, в чем дело в истерике про Зою Космодемьянскую, которая выеденного яйца не стоит.
Дело в том, что они, вот эти поднявшие вой патриоты, считают, что диагноз «шизофрения» - это оскорбление. На полном серьезе. Они на полном серьезе считают, что Андрей Бильжо оскорбляет Зою Космодемьянскую. Они действительно считают, что некое заболевание делает человека - человеком второго сорта. И, соответсвенно, принижает его деяния.
В их представлении беззаветные герои могут быть только генетически и идеалистически выверенными. Без изъянов.
Казалось бы: ну вот была у Космодемьянской шизофрения - если была - и что? Ну вот, блин - и что? Это как-то принижает? Или, если не было, это как-то возвеличивает? О чем вообще речь?
Но нет. Оскорбил память героев.
Передайте, пожалуйста, антифашистам, что то, что они пишут - и есть химически чистый фашизм. Ровно то, против чего «деды воевали». Расскажите ему что ли, как в рейхе относились к людям с диагнозом «шизофрения» и что с ними делали. Как с неполноценными.
Привет от доктора Менгеле.
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если человек говрит на белое черное для избирателей или еще кого-то
а потом после віборов говрит обратное... ну єто же писец !
это же открытое либо лицемерие либо тупость !
и то и другое не должно быть избрано !
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АВТОР
Аркадий Бабченко журналист
Ну и в сто двадцать пятый раз - лучшим противодействием терактам, подобным нынешнему берлинскому, является свободное ношение гражданами оружия. ВотВИДЕО с почти аналогичным терактом из Израиля. Здесь все объяснено на пальцах. Доступно. Что называется, почувствуйте разницу.
Ну и поскольку оружейный холливар все равно начнется, в сто двадцать пятый раз заранее повторю тезисы, отвечающие на набор стандартных возражений.
Во-первых, что значит «раздать»? У нас разрешено владение автомобилями - их кто-то «раздает»? Оружие, как и автомобили, стоит дорого, начиная долларов от четырехсот. Кто-то готов четыреста баксов раздавать направо и налево? Покажите мне хоть одного, кто готов. Цена - уже само по себе отсечение маргинальных асоциальных слоев.
Во-вторых, для вождения автомобиля нужны права. Чтобы их получить, нужно пройти курс подготовки и сдать экзамен. Такая же ситуация с оружием - оно лицензировано. Просто так его с бухты-барахты не купишь. Более того, в России на данный момент для получения лицензии на травмат нужно пройти тест. Для его успешного прохождения необходимо ознакомление с Федеральным законом об оружии, КоАПП, правилами безопасного обращения с оружием и правилами оборота гражданского оружия. Если вы не сдаете тест, вы идете на платные курсы. Более того, оружие запрещено иметь лицам с судимостью, лицам с двумя административными правонарушениями в течение года, ну и, само собой, состоящим на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах. То есть, если вам в течение года выписали штраф за превышение скорости - в этом году вам лицензию не выдадут. Вы - нарушитель. Разрешать иметь вам оружие - опасно.
В-третьих, нарезное лицензированное оружие отстреливается в пулетеке. Применять его для противоправных действий - все равно, что оставить на месте преступления собственный паспорт. В этом смысле травмат и гладкоствол опаснее - они не поддаются идентификации.
В-четвертых, в Молдове, странах Балтии (в Эстонии и Латвии русского населения - треть), и, скажем, Чехии - разрешено все. Не перестрелял никто никого. В Молдове. С совершенно советским менталитетом. И вином вместо воды.
В-пятых. Если вы боитесь, не умеете, не способны - не покупайте пистолет. Никто не обязывает. Не надо, чт пистолет был именно у вас. Надо, чт он был хотя бы у одного человека на улице.
В-шестых - носить оружие в дамской сумочке запрещено.
В-седьмых - владение оружием в России и так разрешено, на руках около шести миллионов стволов, в том числе и гражданские варианты автомата Калашникова и снайперской винтовки Драгунова - всевозможные вариации «Сайги» и «Тигра». Наибольшее число убийств по-прежнему совершается при помощи кухонного ножа.
Ну и да, в-восьмых - вильни люди мають зброю.
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Надо называть вещи своими именами.
Так что на .ер - значит на .ер!!!
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Пуй же не дурак! Он те только проплачивает нужных европейских или американских политиков, но и держит против них весомый компромат. Проще говоря, садит на крючок!
Если такой политик став президентом, со временем начинает менять промосковский курс, то ему напомнят про компромат.
И одно дело если ты руководитель какой нибудь мелкой европейской партии. Компромат таких задевает не так сильно.
Совсем друге дело, что он уже президент. И опубликование компромата может запросто стоить импичмента. Плюс навечно, как говорится, влипнешь в историю дураком!
Так что все правильно с Украинской стороны! БОЛЕЗНЬ НУЖНО ПРЕДУПРЕЖДАТЬ, А НЕ БРОСАТЬ ПОТОМ ВСЕ СИЛЫ НА ЕЕ ЛЕЧЕНИЕ. Как это делала долбаная Европа с Америкой, проглотив Пую Грузию и реагируя "по Лубкивскому" на Украину!
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Итак, почему это работает.
***
Иностранцу трудно понять неадекватную реакцию россиян на обсуждение тем, вполне обычных в обществе. Снигериец, например, реагирует на дискуссии о войне, как на зоне реагируют на пернатые темы. Грек не полезет в разборки из-за неверных, по его суждению, аспектов Троянской войны, а американцу похуй, что его предки когда-то истребляли индейцев.
Их больше волнуют проблемы, связанные с сегодняшним днем - рост налогов, коррупция, инфляция и авантюрная политика государства. Греки не хотят работать, а хотят ходить в тапочках с помпонами и пить вино, заедая сыром, а американцы когда-то отказались воевать во Вьетнаме.
Россиянам же похуй на санкции. Они радостно давят продукты, платят любые налоги и добровольно едут удобрять собой наши черноземы. А вот попробуй что-то сказать про Сталинградскую битву, на которой воевало примерно по четыре деда на каждого ныне живущего россиянина (что противоречит не только биологии, но и математике) - и все, можешь вешать на стену скальп и ставить на ноутбуке очередную зарубку.
Просто для греков и американцев событья старины суровой входят в национальную мифологию, а не в национальную идею. Их давно уже не объединяет в нацию ни битва Ахиллеса с Гектором, ни Вундед-Ни. А вот налоги и цены для них важны.
Россиянин же живет в искусственном и фантастическом конструкте, в котором двадцать восемь панфиловцев остановили тевтонских псов-рыцарей на льду Куликовского поля. Потому что больше эту этническую кашу из вепсов, бурят и чукчей объединять нечем. Ни общего языка, ни культуры, ни этноса, ни истории.
Поэтому все, кроме этноса, конструируется в России искусственно. И сами ракоцапы это знают, даже если придуриваются, что верят. Так что при покушении на миф они реагируют так же истерично, как человек, который везет в багажнике труп, чтобы прикопать его в лесопосадке, реагирует на полосатую палочку гаишника. Гаишник, может, просто хотел права проверить, и сделать выговор за превышение - но водила-то знает, что именно он везет в багажнике. Пожизненное.
***
Объединяющий миф имеет смысл использовать только для тех потребителей, кто потенциально способен объединиться с мифотворцами, хотя бы в суррогат нации. Соответственно, все остальные из него вычеркиваются, как бесплодные смоквы. Какой смысл удобрять поле, на котором заведомо ничего не вырастет?
Поэтому Америка примазалась к победе, Бриташка гадит, Польша сама виновата, что на нее напали, Балты предатели, а украинцы (то есть хахлы) - ну, вы в курсе - фашысты и бендеры. И никакими цифрами и фактами рачье не переубедить.
Зато победителями нацизма стали буряты, и теперь они приехали в Украину «освобождать от фашыстов землю, за которую дед воевал». Комбатантов-бурят погибло около тринадцати тысяч, украинцев - около трех миллионов. Попробуйте намекнуть об этом россиянцу, и вы увидите феерический припадок с пеной и катанием по земле.
А скажите ему, что Хуйло обобрал его страну на сумму, по разным оценкам, не менее 200 и не более 400 ярдов, то есть на какую сумму обнесли россиянца лично - это делить на сто сорок лямовнаселения - он только плечами пожмет. Не спиздил бы этот - спиздил бы другой, а наш хоть по телевизору смотрится, и цедит слова так, что все тетки до двенадцати и от сорока в восхищении.
Становятся понятны турецкие метания России - то нож ниже спины, то Эрдоган - союзник. И американские понятны - то их выкинули из G8 и ввели санкции, они пожали плечами, сказали: «Все хуйня, обама Чмо» и начали давить гусей. То Трамп чего-то там бовкнув, и они уже ликуют: «Америка с нами!» Потому что алкоголическое: «Ты меня уважаешь?» - тоже один из национальных устоев. Им надо думать, что их уважают просто за один факт существования.
Ну а вам бы понравилось, если бы у вас была священная корова, ее бы сбил грузовик, и поехал себе спокойно дальше? Причем коровка единственная, потому что никакой национальной консолидирующей идеи, кроме основанной на мифологии, там нет и быть не может.
И любое покушение на кацапскую ложь - это уже не ноучная дискуссия, а идеологическая диверсия, направленная на разрушение основ рачьей квазинации и самой государственности.
***
Почему нельзя опираться на правду при конструировании национальной идеи?
Украинский Клясик Лесь Подервянский сформулировал нашу идею как «отъебитесь». Российскую идею можно определить как «довыебывались».
Потому что правда настолько мрачна и убога, что этнические компоненты, усвоив ее, просто разбегаться будут от такого «государствообразующего народа». Они довыебывались, начав Ливонскую войну. Довыебывались, начав Северную. Они долго и старательно выебывались перед Наполеоном - и я уже спрашивал: что делал князь Болконский под Аустерлицем, в сотнях километров от своего имения? Довыебывались перед Крымской, перед немцами до Первой и Второй мировых войн.
И каждый раз результат национальной имперской идеи приходилось гасить таким количеством жизней представителей разных национальностей, что от правды хочется за голову взяться и отписаться от этого провайдера.
Только сказки, только фантастика, только трэш.
***
Но то, что строится на песке лжи из говна и свиста, долго не стоит. Защитник таких сооружений вздрагивает при любом приближении к его «строению» посторонних, скалится и рычит на них. Зацепят нечаянно, все попадает - а жить ему больше негде.
Такшо пинайте, эти фанерные халабуды, браття-панове, с удовольствием и весельем. Чем больше кацап злится - тем с больней вероятностью это не история, а говно и свист.
С наступающим Новым Годом.
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Случаются и обратные случаи. Подхуйловского мнения забыли спросить...
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