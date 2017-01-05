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Теги: КГГА (1824) отопление (503)
Тему создал: редактор новостей

В Киеве с 6 января из-за похолодания повысят температуру отопления, - КГГА

Если коммунальщики не будут выполнять свои обязанности – обещают служебные проверки с последующими выводами и кадровыми решениями.

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Ну и цена тоже станет больше. А вот Ахметов доволен.
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Расслабьтесь. Смотрел прогноз погоды. Сильные холода отменяются.
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Немного улучшили прогноз, но все равно холодно.
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У нас 15 км от Киева за центр отопление 42 квадрата 1600 грн тепло или холодно -одна цена.
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56 -- 1100.
В квартире --- 17-18 градусов..... Выше -- только с электрогрелкой.
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Везунчики. А мне уже 2 часа как- не смешно. Электричество вырубили. Ну, соответственно- обогреватель... И стало холодно, в квартире.
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Есть! Но у нас тут фишка идиотская: как тока температура чуток выше ноля- прикручивают до минималки. Щас батареи- считай комнатные. Коты- в панике! Я- тоже.
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Это можно! Тем более- у меня полы- паркет. На первое время- хватит.
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Ну правильно! Зачем нужно отопление в южном городе?!
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Так ото ж! И че-то мне это нравится... Ране-- бывало, что вырубали, но вот именно сегодня- не нравится. Наверное потому, что у нас тут, на Новый Год- все побывали! Даже Савченко!
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Включай самогонный аппарат. И самогону нагонишь и квартиру обогреешь.
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А котов как ему обогреть? Не пьют самогон твари!
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Блин! Так врагу надо было поставить... А я- прогавыв. ?-(
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Когда люди сожгут всю нефть ,газ и уголь , то они снова покроются шерстью .
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Шок! Ужасы фашизма в Одессе

Денис Казанский
Опубликовано Январь 3, 2017 44 комментария

Периодически натыкаюсь в сети на различные публикации о том, как Одесса с 2014 года стонет под пятой бандеровских карателей.
Если верить тому, что говорили агитаторы войны весной 2014 года в Донецке и Луганске, то во всех городах, подконтрольных «киевской хунте», давно уже должны были уничтожить все русскоязычное население, а русский язык - вообще запретить. Одесса после известных событий 2 мая всегда изображалась главной жертвой фашистов. Мол, там-то народ от них особенно натерпелся, поэтому страдает вдвойне.
Ради интереса открыл пару одесских пабликов, чтобы посмотреть, как выглядит город, страдающий от кровавой тирании. Увиденное повергло в шок. Только посмотрите, что сотворила с городом проклятая хунта.



Какие еще доказательства нужны, чтобы понять, что в Украине свирепствует фашизм, а одесситы испытывают сильнейшие моральные страдания? А ведь все могло бы быть иначе. Провозгласили бы республику, как в Донецке и Луганске. Ввели бы комендантский час. Вместо фейерверков молотили бы по своему аэропорту из пушек, любезно доставленных из Крыма братским народом.

С первого взгляда понятно, что город нужно срочно освобождать. Терпеть такое издевательство больше нельзя. На этих улицах остро не хватает танков и вооруженных чеченских освободителей.
Бедные люди. Они не знают, что такое «отжать тачку», никто из них не сидел на подвале.
Сердце обливается кровью. Хорошо, что в Луганске и Горловке такого нет. Держись, Одесса! Не сдавайся кровавым карателям.
Посмотрите этот ролик. Сколько в нем страданий и боли. Конечно, после такого каждому понятно - одесситы только и ждут, когда их освободят Гиви и Захарченко.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ Киеве с 6 января из-за похолодания повысят температуру отопления, - КГГА
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