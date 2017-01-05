В Киеве с 6 января из-за похолодания повысят температуру отопления, - КГГА

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Денис Казанский
Опубликовано Январь 3, 2017 44 комментария
Периодически натыкаюсь в сети на различные публикации о том, как Одесса с 2014 года стонет под пятой бандеровских карателей.
Если верить тому, что говорили агитаторы войны весной 2014 года в Донецке и Луганске, то во всех городах, подконтрольных «киевской хунте», давно уже должны были уничтожить все русскоязычное население, а русский язык - вообще запретить. Одесса после известных событий 2 мая всегда изображалась главной жертвой фашистов. Мол, там-то народ от них особенно натерпелся, поэтому страдает вдвойне.
Ради интереса открыл пару одесских пабликов, чтобы посмотреть, как выглядит город, страдающий от кровавой тирании. Увиденное повергло в шок. Только посмотрите, что сотворила с городом проклятая хунта.
Какие еще доказательства нужны, чтобы понять, что в Украине свирепствует фашизм, а одесситы испытывают сильнейшие моральные страдания? А ведь все могло бы быть иначе. Провозгласили бы республику, как в Донецке и Луганске. Ввели бы комендантский час. Вместо фейерверков молотили бы по своему аэропорту из пушек, любезно доставленных из Крыма братским народом.
С первого взгляда понятно, что город нужно срочно освобождать. Терпеть такое издевательство больше нельзя. На этих улицах остро не хватает танков и вооруженных чеченских освободителей.
Бедные люди. Они не знают, что такое «отжать тачку», никто из них не сидел на подвале.
Сердце обливается кровью. Хорошо, что в Луганске и Горловке такого нет. Держись, Одесса! Не сдавайся кровавым карателям.
Посмотрите этот ролик. Сколько в нем страданий и боли. Конечно, после такого каждому понятно - одесситы только и ждут, когда их освободят Гиви и Захарченко.
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