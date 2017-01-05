Тандит и "киборг" Белошицкий вручили митрополиту Онуфрию флаг за помощь в освобождении бойца Тараса Колодия из плена. ВИДЕО+ФОТО

Антон Куприянов
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, Иван Грозный 5f8834c4
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, Маркиз
, Juli Schubs
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, NNN
, CА
, Андрік
, Вячеслав Елажов
, Гыг с Вами
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, Джон123456
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, Lvbnhj
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, BOGDAN SERDUKE
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, Пилат
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, ina kretova
, Tom Antiputle
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, Khmelnitskiy
, дератизатор
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, роман роман 93b1d6e5
, TaT'ana
, Kaba Mota
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, Oleksandra Levchuk
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, Алла Новосад 5b57f84f
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, Saramat
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Всего на сайте: 222 писателя
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Савченко вразила усіх своєю заявою про Донбас
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Якщо чесно - не думав , що таке слухняне і кероване стадо , за 25 років "незалежності" з українців получиться ...((
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В последнее время даже не упоминают, что это московский патриархат, пишут "скромно" - Украинська православна церква.
Все уже забыли, как московский поп Онуфрий демонстративно отказался вставать в Раде во время чтения имен бойцов АТО, якобы он за мир и против войны?
Короткая память у людей.
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Вы полностью правы. Московские попы,ради сохранения теплого места и переделки истории в интересах Путлера,пойдут на любую подлость.
Держа фигу в кармане!
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Инвестирует в экономику страны агрессора, молится вместе с ФСБ-шными попами.
Учудили же выбрать 54%
мчудаков такого кадра.
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-- на інтелектуальному рівнв -- інфовійна, руська церка, рузьге мір
-- на фінансовому ринку процвітають русобанки, русофірми, русоолігархи
-- на людському рівні купа громадян, які співчувають підерації, або совку
Роботи мля непочатий край, але чиновники практично ніхєра не роблять, уроди
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300 лет кацапня то подличает и убивает украинцев, то пряники раздаёт, а мы верим и думаем что свиньи превратятся в ангелов.
Смешно...
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Видно не то читаешь:
карта 1740 года
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Вип'єте холодного вина.
Хтось принесе білі айстри, скаже хтось: "життя прекрасне".
Так, життя - прекрасне, а ВОНА...
А ВОНА, а ВОНА сидітиме сумна,
Буде пити - не п'яніти від дешевого вина.
В інвалідному візочку, аж бринітиме кришталь
Та хіба зуміє голос подолати цю печаль.
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Оказывается, Кукрыниксы и другие советские карикатуристы рисовали карикатуры на режим Путина
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Предсказания юродивых на Московии Всегда сбывались.
Не зря Иван Кровавый построил храм Ваське Блаженному
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Бармен готовит коктейль для посетителей казино. Лас-Вегас, штат Невада, США.
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"Здесь подписались ребята, которые служили в специальной разведке 90-го отдельного аэромобильного батальона. Многие из них принимали участие во Всеукраинском крестном ходе летом." Источник: http://censor.net.ua/v422242
І потім Ви кажете, що в усьому винні десь там наверху? Та при такій кількості ідіотів взагалі дивно, як ця країна ще докупи тримається.
Я навіть не знаю, як це коментувати. Це нариси з пекла. Бо ж відомо, що то Сатана є батьком брехні, чи не так?
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Этот человек вообще догадывается, в чем он принимал участие и какие для страны могли быть последствия? Мы стояли в шаге от масштабного теракта, повода для полноценной войны.
Вот этот, вот этот так сказать мирянин своими куриными мозгами чем -то думал, когда принимал участие в этом шествии???
Кстати ПЛАМЕННЫЙ привет Новинскому!!!
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кацапо-бандити спеціально затримують передачу заручників, щоб віддати, коли треба пропіарити медведчуковських рубанів, гадюх, тандітів, москво-пархатів вошивих.
подивіться, хахали, такі "чудеса" тільки кацапські попи животворящі уміють. бігом до церкви, лохи!!
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Хотя у меня в Украине есть одноклассник -- поп МП достаточно адекватный и достаточно положительно отзывался о другом однокласснике -- добровольце...
Но это ни в коей мере не меняет моё мнение об организации в целом.
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поднимают свой рейтинг нагло используя заслуги воевавших за Украину
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