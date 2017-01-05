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Теги: плен (1641) УПЦ (630) Онуфрий (24) Тандит (242) пленные (35)
Тему создал: Ольга Скороход

Тандит и "киборг" Белошицкий вручили митрополиту Онуфрию флаг за помощь в освобождении бойца Тараса Колодия из плена. ВИДЕО+ФОТО

Советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит и Защитники Донецкого аэропорта встретились с Предстоятелем УПЦ Московского патриархата митрополитом Онуфрием.

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Пам'ятаю як онуфрій та його прислуга відмовилися вставанням вшанувати воїнів ЗСУ..
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Вопрос не в том, кто где набокопорил. Вопрос в том, как это все выровнять. И это первая новость за последнее время, которую приятно читать.
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что тебе приятно? как тебя гебня за нос водит? МП должна быть разрушена в Украине под корень..вот это реально будет приятно читать
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Мацьковский сатанат в Украине, должен быть уничтожен. Это Богоугодное дело.
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и вот обязательно надо все обосрать.. Идите,Гадьке Сцявченке поклонитесь. Героиня ж,млятть.. И "прювет сашку" - обязательно. Как мантру
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а что в мп с гундяем и попами с кгб-остались места не обосранные??
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ну,если Вы лично везде обосрали - то не осталось.. Срань всегда ищет подобную себе срань. Чтоб уютно и комфортно себя чувствовать. Вот если бы Вы лично дали трызды Гадьке за смерть ребят,за манипуляции с пленными,за захапанную земельку... А потом такой же трызды дали сучаре,которая видео с телом Козака выложила - Вы бы были не сранью,а мужчиной.. А так.. Увы и ах
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не истери.. трындец будет твоей секте рано или поздно
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мне тут еще всякая кацапосрань не рассказывала,что будет))))
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странно получается вы поклонник МП--а кацапосрань я?)))) У вас кисель головного мозга))
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а кто сказал,что я поклонник? А вот ты - кацапосрань. Трусливая. Или расскажешь,как на тебе весь фронт держится?))Или ты в ДАПе был? Или на Светлодарке? Сидишь отам,гадькины прокладки дожевываешь - и сиди.. Мужики разберутся и без тебя. Как-то.
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не ну у вас явно ватные повадки судя по манере общения))) наверное об поребрик бились когда бояришника махнули))
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слишком много идиом,мой трусливый кацапский дружок... Не получается у тебя прикидываться украинцем.. Срань-рязань из ушей торчит,как мотузочки у совковой куклы)))
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Да, и отпевать наших Героев отказывались. За это, видимо, их и "награждают". Не говоря уже о всем перечне "подвигов".......
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маразм какой-то, а если бы на стене портрет *уйла там висел? Тоже типа бы не заметили? Королевство кривых зеркал, если уж киборги такие неразборчивые... Потом удивляемся. откуда у нас во власти предатели? А кто ж их выбирал?
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Саме час згадати "зрадницю" Савченко ...))
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Что стыцьки уже упорно и делают - пытаются перевести стрелки на эту юродивую.
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Молодці , а чо ... Що ще можна сказати ..?
Якщо чесно - не думав , що таке слухняне і кероване стадо , за 25 років "незалежності" з українців получиться ...((
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я тоже надеялась, что нас не надо будет 40 лет по пустыне водить, все-таки век ИТ-технологий, может, и общественные процессы и самосознание развивалось бы побыстрее. Увы.
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Крысы всегда были проблемой крысоловов. Их нужно уничтожать, а не прикармливать. Начните приваживать тараканов, клопов и крыс в своём доме и посмотрите во что превратится ваша жизнь.
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ПУСТЬ ПОВЕСИТ НА СТЕНУ И ПОДУМАЕТ О СВОЕМ БУДУЩЕМ

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В дупу Онуфрию встомити треба той прапор.
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У меня одной такое впечатление, что влада явно пиарит московских попов?
В последнее время даже не упоминают, что это московский патриархат, пишут "скромно" - Украинська православна церква.
Все уже забыли, как московский поп Онуфрий демонстративно отказался вставать в Раде во время чтения имен бойцов АТО, якобы он за мир и против войны?
Короткая память у людей.
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Браво Марина!
Вы полностью правы. Московские попы,ради сохранения теплого места и переделки истории в интересах Путлера,пойдут на любую подлость.
Держа фигу в кармане!
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Они-то пойдут, никто адекватный даже не сомневается. Вопрос - почему власть с упорством страуса продолжает это не замечать и даже поощрять? Дьякон этого патриархата продолжает "гибридить", как и с войной?
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Це риторичне запитання - влада просто наполегливо впроваджує в життя мінські домовленості ....
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Хуцпу активно впроваджуе наша прекрасна влада. причем, во всех сферах своей деятельности. Толпа вадинтуров привычно мычит в стойле "путиннападе"
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А что удивительного? Поросенко - дьякон МП. :D
Инвестирует в экономику страны агрессора, молится вместе с ФСБ-шными попами.
Учудили же выбрать 54% мчудаков такого кадра.
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Охренеть можно, а когда с гундяевым встреча ?
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Ніяк ми не можемо вирватись від лап підерації
-- на інтелектуальному рівнв -- інфовійна, руська церка, рузьге мір
-- на фінансовому ринку процвітають русобанки, русофірми, русоолігархи
-- на людському рівні купа громадян, які співчувають підерації, або совку
Роботи мля непочатий край, але чиновники практично ніхєра не роблять, уроди
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у унуфрия от контакта с нашим флагом на руках короста выскочит як у дiдька лисого на святу воду...
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Гнать кремлёвских прихвостней. Даёшь Киево-Печерско-Бандеровскую Лавру!!! Там одних схронов сотни метров....
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сначала берут нас в заложники, а потом мы еще и благодарим их за то, что кого-то отпустили
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При всём уважении к киборгам и Тандиту ,онуфрий- гибридный хамилион !
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Никогда не верьте москальским холуям, это аксиома.
300 лет кацапня то подличает и убивает украинцев, то пряники раздаёт, а мы верим и думаем что свиньи превратятся в ангелов.
Смешно...
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Блин, читаю, читаю, не могу найти, где жили украинцы в 1717 году. Ссылка есть?
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Лучше объясни почему границы Московского царства в 1570 году практически полностью совпадают с границами Золотой Орды в 1400 году, за исключением Крымского ханства?

Видно не то читаешь:
карта 1740 года

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Могу предложить украинские монеты 16- 17 века , найдешь монеты педерации того же периода ?
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Після виборів в кімнаті твоїх друзів небагато,
Вип'єте холодного вина.
Хтось принесе білі айстри, скаже хтось: "життя прекрасне".
Так, життя - прекрасне, а ВОНА...

А ВОНА, а ВОНА сидітиме сумна,
Буде пити - не п'яніти від дешевого вина.
В інвалідному візочку, аж бринітиме кришталь
Та хіба зуміє голос подолати цю печаль.
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чистої води ПРОПОГАНДА кацапської гундяєвсбко-пУтлеровскої СЕКТИ ...- а "наші" то чого ведуться- хоча вони такі"наші"...- так Свободу України не Робиться....
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гундяевская шавка решила себе имидж улучшить
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"Многие из них принимали участие во Всеукраинском крестном ходе летом." - о воно як, цікаво, а я думав, що ж то за віряни? Цікаво.
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Ша !!! Розгавкалися тут... Це духівник !!! Навіть страшно подумати !!! ВЕРХОВНОГО.... !!! правда БАРИГИ....
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Pavel Senko‏@senko
Оказывается, Кукрыниксы и другие советские карикатуристы рисовали карикатуры на режим Путина


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Ледокоин Гетьмана ‏@YevhenS 34 мин.34 минуты назад
Предсказания юродивых на Московии Всегда сбывались.
Не зря Иван Кровавый построил храм Ваське Блаженному


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Украинцы давно уже смеются с кацапов, скоро и хохлы с них заржут
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гранату йому в сраку і кільце вийняти і на всі чотири сторони
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о. Онуфрий, в Мордоре, в застенках, еще более сотни защитников Украины - флаг в руках уже у вас есть! впред! действуйте!
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Це дурдом.
"Здесь подписались ребята, которые служили в специальной разведке 90-го отдельного аэромобильного батальона. Многие из них принимали участие во Всеукраинском крестном ходе летом." Источник: http://censor.net.ua/v422242
І потім Ви кажете, що в усьому винні десь там наверху? Та при такій кількості ідіотів взагалі дивно, як ця країна ще докупи тримається.
Я навіть не знаю, як це коментувати. Це нариси з пекла. Бо ж відомо, що то Сатана є батьком брехні, чи не так?
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Одного спас - а пиара этому кремлевцу как-будто сто человек освободил. Что происходит? Забыли, как эти кроты рашистские не захотели свои жопы поднять в Раде и почтить память погибших украинских воинов?!
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Многие из них принимали участие во Всеукраинском крестном ходе летом.......!!!!

Этот человек вообще догадывается, в чем он принимал участие и какие для страны могли быть последствия? Мы стояли в шаге от масштабного теракта, повода для полноценной войны.
Вот этот, вот этот так сказать мирянин своими куриными мозгами чем -то думал, когда принимал участие в этом шествии???
Кстати ПЛАМЕННЫЙ привет Новинскому!!!
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Тут інше цікаво - як , таку новину , сприймуть в РФії і Лугандоні ?
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яка гидота!
кацапо-бандити спеціально затримують передачу заручників, щоб віддати, коли треба пропіарити медведчуковських рубанів, гадюх, тандітів, москво-пархатів вошивих.
подивіться, хахали, такі "чудеса" тільки кацапські попи животворящі уміють. бігом до церкви, лохи!!
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Давно такого маразма не видел и не чиитал...
Хотя у меня в Украине есть одноклассник -- поп МП достаточно адекватный и достаточно положительно отзывался о другом однокласснике -- добровольце...
Но это ни в коей мере не меняет моё мнение об организации в целом.
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Десь з середини 2014 року, так і не діждавшись від УПЦ МП та кірілла гундяєва слів з осудом дій хуйла в Криму та на Донбасі - принципово відвідую службу тільки в храмах УПЦ КП. Благо - в Дніпрі їх є досить..
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московский поп ануфрий и его прихожанин уроженец молдавии
поднимают свой рейтинг нагло используя заслуги воевавших за Украину
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Тьфу! Как огидно! Эти пропиарились, чтоб вернуть хоть незначительную часть паствы и остаться на земле украинской...... "Вручили" за сепаратизм, за оружие для сепаров в церквах и за "благословление" убийства хозяев на их земле? Такими темпами скоро и Захара с Колываном награждать начнут! Не зря Тандит так уважительно говорил о последнем, когда тот инсценировал покушение на себя. Всё идёт к "примирению" с террами, "выборам" под присмотром оккупанта и "впихиванию" лднр в Украину? Мое мнение и отношение к УПЦ МП не изменилось. Как перестал туда ходить, так больше не пойду никогда! Отношение к Тандиту и "киборгу" изменилось- это да. "Киборги", что ж вы молчите? Какие же вы после этого "киборги"? Просто ШОК!(((
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пеця похерил безвиз ради ублюдочной липедской своей фабричности
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Самі винні - розвісили вуха , слухаючи засновника ПР , олігарха і міністра уряду азарова ...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныТандит и "киборг" Белошицкий вручили митрополиту Онуфрию флаг за помощь в освобождении бойца Тараса Колодия из плена. ВИДЕО+ФОТО
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