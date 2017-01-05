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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: Елисеев (198) Крым (17887) оккупация (6393) Пинчук (176) Донбасс (11722)
Тему создал: редактор новостей

Страх и слабость плохие советники, - Елисеев ответил Пинчуку на предлжение пожертвовать Крымом и Донбассом

Отказ от европейской интеграции был бы политическим самоубийством, пишет Елисеев, комментируя предложения Пинчука по решению конфликта на Донбассе.

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Так что будем воевать до последнего украинского солдата а в это время барыги у власти офшоры набивать баблом будут .Почему награжденных военнослужащих после награждения Президентом на ночь бросили в холодном ангаре ? Вот как благодарит их эта власть за то что они рискуя своей жизнью за страну .
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Ольгинские боты сегодня в ударе. Небось пистона получили за низкую эффективность труда в 2016 г.
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Тут один гіперактивний якийсь))

Анатолий Порохов
Мабуть йому за таку активність пообіцяли більше не садити на бутилку цього місяця.
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свиньи, больше ненависти! в ней ваше спасение, только так вы можете себе самим обьяснить, почему вы самая убогая нация

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кабыздох как раз сегодня помойка рамблера осветила что нищих в твоем шайтанате официально только 22 миллиона ... так что ты вылупок из подворотни не высовывай больше свою башку с шириньки путлера
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свиньи, вам то только и хрюкать о нищете и денег нет?

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кстати, чего там с курсом рубля и ценой на нефть? вы же все експертами стали

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такое же быдло как и ты отмороженное писало... а ты цитируешь... давай больше вони... а что разве кремлевский кабыздох тебе оставил выбор... псевдопатриот... попробуй погавкай на сайтах шайтаната против кремлевской твари ...
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свиньи, почему вы с таким же рвением не мониторите свой свинарник?

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Daily Mail шокировала читателей, показав жизнь россиян в Подмосковье (фото)



Российские фотографы показали обратную сторону РФ, сняв жизнь людей в заброшенных поселках возле Москвы.
Впечатляющие фотографии опубликовало издание Daily Mail.

Западных журналистов впечатлил ужасный контраст в финансовом положении московской элиты и простых жителей сел, которые находятся недалеко от столицы.
Серия фотографий показала суровую реальность жизни в России. Поразило журналистов и количество алкоголя, которое употребляют обитатели российских деревень.
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свиньи, а вы чувствуете себе после всего и еще и полными ослами?

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Слушай козломордый слопатоед, под амерским флогом писать это скрепно????
Вы, гнилые суки, не лезьте к нам, со своими проблемами мы сами разберемся. Подыхайте у себя в козлостане. Какого хера вы, плесень подза.....лупная, лезете везде. Вас, мразей, весь мир ненавидит.
Ты же тупой и не думаешь, что за то, что вы, ублюдки, творите отвечать и расплачиваться кровью будут , в том числе, и твои дети. Стерилизуйся пока не поздно. Избавишь детей от страданий и мир от уеб..ков.
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свиньи, но вы у нас на стройках миллионами.....
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Это по тому, что вы кацапорылые рукожопы и сами ничего нормального делать не умеете. Только бухать да подыхать.
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Зато вас у нас все больше возле дорог как собак бешенных прикапывают .
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У кого у нас? ты под своим флагом напиши что то герой...
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отвечу на понятном только патриоту украинушки языке "хрю хрю"
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Хрю хрю это твой вологодский выговор, нищеброд кацапский.
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Язик е навіть у такої скотини як ти , але людської мови ти не розуміеш .
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А ихние флаги дворники волгоградские разобрали мусор грузить.)))))))))))))))
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У Пинчука причина действий не ===Страх и слабость===, а бабло, бабло, бабло
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Есть предложение, пожертвовать Пинчуком. Отправить голым и босым на все четыре стороны.
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С учетом того, что статья вышла в колонке WSJ, то ответили довольно оперативно, что радует (WSJ очень авторитетное издание в США и "просто так" никакой материал туда не попадет). Не радует только то, что СБУ до сих пор не предприняло никаких шагов по привлечению к ответственности таких "пинчуков", которых в Украине "выше крыши" и степень "патриотизма" которых напрямую зависит от количества СКВ на их счетах за кордоном. Может уже хватит "не трогать" как этого пинчука, так и его тестя кучму, которые нанесли вреда нашей Украине на сто лет вперед?! Может хватит создавать и поддерживать в стране "касту неприкасаемых"?!
P.S. Совет нынешней власти: если вы в ближайшее время не измените подходы к ответственности всех граждан за преступления (любые), то в ближайшем будущем столкнетесь с "правосудием улицы", где, как известно, вершит правосудие "суд Линча"! И, что самое интересное, когда это начнется, то тогда вы, "небожители", уже ничего не сможете сделать! Так что, приводите все в стране "к нормальному бою"! Пока не поздно... Часики тикают...
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Пинчук озвучивает мысли Кучмы, значит что то готовят, скорее всего брать будут на содержание сепаратистов.
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Украина без сильной Армии ничто-только хорошо обученные дисциплинированные,оснащенные новой техникой,сильным ПВО,где развита разведка и контрразведка,военные трибуналы сможет противостоять российской Армии а пока воры в лампасах да в дорогих костюмчиках как эта мразь Пашинский то вряд ли устоять даже разболтаной но лучше вооруженной ...
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Украина без народа с яйцами ничто. Голосуя за гречку армии не получишь.
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Прогноз боевой ситуации от военкора Дмитрия Стешина.

"Дмитрий Стешин: с Украиной решили разобраться по «грузинскому сценарию». Недоговороспособность украинских властей вынудит Россию разобраться с хунтой «по грузинскому сценарию». Об этом в своем политическом прогнозе на 2017 год сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Военкор пишет, что «благодаря имеющемуся инсайду» можно предположить, что с нынешним украинским режимом «решили разобраться по «грузинскому сценарию», а потом заслушать их «мирные инициативы и предложения» уже вне рамок усопшего «Минска». «Будет пролита большая кровь - наша кровь, в ответ будет пролито еще больше, по самые административные границы Донецкой и Луганской областей», - поясняет Стешин, отмечая, что «такой вариант укладывается в испытанную концепцию «кремлевского политического дзюдо»: «мирное предложение с выходом на консенсус - отказ партнеров - удар по голове - не очень выгодное предложение - очередной отказ...".

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Умиляет радость кацапа что будут гибнуть русские , ведь оно же отсидится за компом .
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свиньи, мы же не в вашем мире воображаемых перемог! тем более скорее по "сирийскому сценарию"
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Ну так давай вперед за хуйло , в атаку , чего ждешь глидожер .
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вы уже напали на наши территории, Крым к примеру?
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Вот , Крым украинский, шаришь , Судеты тоже были немецкими , так смешно смотреть теперь на стоны крымчан и лихорадочные скупки украинской еды , я заскриню для трибунала признание твое , ок ? Думаю , получение списков ботов будет одним из условий после капитуляции московского рейха .
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я так понимаю 2017-й это родной год Пинчука,а что,звучит--год огненного пинчука.
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олигарх Виктор Пинчук опубликовал статью в Wall Street Journal, в которой заявил, что Украина должна пожертвовать аннексированным Крымом ради мира с Россией, а также согласиться на замораживание конфликта на ДонбассеИсточник:http://censor.net.ua/n422216


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Народ Украины готов пожертвовать Пинчуком. И, к стати, Кубань, то всегда была украинской.
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Кацапсина обладает одной уникальной способностью: ненавидит население чужой страны, в которой проживает, а также ненавидит язык коренного населения этой страны. К ним пристраиваются пинчуки и прочая колаборационистская нечисть, лобзающая "братьев". ПОРАЖЕНИЕ В ГРАЖДАНСКИХ ПРАВАХ! Как только завонял против Украины... Вот, что надо делать, а не сцать. И высылать со страны, пусть в мордоре обнимаются со своими сородичами... Гнать с Украины это дерьмо!
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продолжайте, процветающий, не оскатинившийся от нищеты госпадин

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А где тут хор Александрова ? Жги еще , мордва .
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Что же это деется? одного коми-пермяка на цензоре оставили! Остальные полягли от обяры?
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О это истинно "русская душа", кацап сейчас в лаптях, но всем рассказывает о своем росте ВВП в 2012 году.
Оно может быть и сейчас у вас росло бы, но вы придурки решили повоевать с Украиной и Сирией, так шо теперь только мечтайте.)))))))))))))))))
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как то долго в АП молчали, видно сами устами пинчука озвучили это и решили посмотреть на реакцию общества, и после этого комментировали. Власть наперсточников и брехунов
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Как пить дать , без беседы с,, папой'' (Кучмой) необошлось. Приехал папа после очередного ,,Минска'' и вот зятем выдал перл.
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Короче, всё, что связано с Чучмой- дерьмо полное. Гниль и продажность.
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Ах как хочется что то такого..ну что то такого...ну чего мне хочется то ?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСтрах и слабость плохие советники, - Елисеев ответил Пинчуку на предлжение пожертвовать Крымом и Донбассом
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