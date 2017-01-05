Страх и слабость плохие советники, - Елисеев ответил Пинчуку на предлжение пожертвовать Крымом и Донбассом

Юрий Примак
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, Igor Lemke e2364459
, Змиевобандеровец
, SergTranscarpathian
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, Fobos
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Анатолий Порохов
Мабуть йому за таку активність пообіцяли більше не садити на бутилку цього місяця.
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Российские фотографы показали обратную сторону РФ, сняв жизнь людей в заброшенных поселках возле Москвы.
Впечатляющие фотографии опубликовало издание Daily Mail.
Западных журналистов впечатлил ужасный контраст в финансовом положении московской элиты и простых жителей сел, которые находятся недалеко от столицы.
Серия фотографий показала суровую реальность жизни в России. Поразило журналистов и количество алкоголя, которое употребляют обитатели российских деревень.
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Вы, гнилые суки, не лезьте к нам, со своими проблемами мы сами разберемся. Подыхайте у себя в козлостане. Какого хера вы, плесень подза.....лупная, лезете везде. Вас, мразей, весь мир ненавидит.
Ты же тупой и не думаешь, что за то, что вы, ублюдки, творите отвечать и расплачиваться кровью будут , в том числе, и твои дети. Стерилизуйся пока не поздно. Избавишь детей от страданий и мир от уеб..ков.
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P.S. Совет нынешней власти: если вы в ближайшее время не измените подходы к ответственности всех граждан за преступления (любые), то в ближайшем будущем столкнетесь с "правосудием улицы", где, как известно, вершит правосудие "суд Линча"! И, что самое интересное, когда это начнется, то тогда вы, "небожители", уже ничего не сможете сделать! Так что, приводите все в стране "к нормальному бою"! Пока не поздно... Часики тикают...
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"Дмитрий Стешин: с Украиной решили разобраться по «грузинскому сценарию». Недоговороспособность украинских властей вынудит Россию разобраться с хунтой «по грузинскому сценарию». Об этом в своем политическом прогнозе на 2017 год сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Военкор пишет, что «благодаря имеющемуся инсайду» можно предположить, что с нынешним украинским режимом «решили разобраться по «грузинскому сценарию», а потом заслушать их «мирные инициативы и предложения» уже вне рамок усопшего «Минска». «Будет пролита большая кровь - наша кровь, в ответ будет пролито еще больше, по самые административные границы Донецкой и Луганской областей», - поясняет Стешин, отмечая, что «такой вариант укладывается в испытанную концепцию «кремлевского политического дзюдо»: «мирное предложение с выходом на консенсус - отказ партнеров - удар по голове - не очень выгодное предложение - очередной отказ...".
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Оно может быть и сейчас у вас росло бы, но вы придурки решили повоевать с Украиной и Сирией, так шо теперь только мечтайте.)))))))))))))))))
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