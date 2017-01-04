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Материалы по теме:  Оборона
Теги: армия (7205) Генштаб ВС (741) кадры (404) Минобороны (4524) офицер (83) Муженко (198)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Главной целью кадровой политики в 2017 году является качественное комплектование офицерских должностей, - Генштаб ВСУ

"Главным приоритетом кадровой политики Вооруженных Сил Украины в этом году должна стать продолжение процесса профессионализации войска за счет качественного комплектования штатных офицерских должностей".

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Комплектования профессиональных генеральских должностей. А всех паркетных генералов и тыловых крыс в шею, пусть идут начальниками отдела кадров на предприятия.
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Можно вопрос? Вешать Вы лично будете? Прямо с дивана? Спасибо.
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Значит в маршрутке со смартфона . От перестановки мест слагаемых сумма не меняется
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Запощу й сюди куськіну мать.)))

http://bmpd.livejournal.com/2358977.html

Подводя итоги 2016 года в стратегических вооружениях

Подходит к концу очередной год. Кратко о некоторых итогах.

В части РВСН. Велась большая плановая работа. Проводилось развёртывание, постановка на вооружение новых комплексов. Ярсов уже четыре модификации с разными буквами и цифрами - две стоят на вооружении, две в стадии испытаний. В работе Сармат. Имевшие место проблемы с ДУ решены, прошли успешные огневые испытания. Проведены успешные бросковые испытания Баргузина. Рубеж готов к развёртыванию. Авангард жив. К сожалению, были и аварийные пуски, но это испытания нового и это нормально. Причины устраняются, меры принимаются. Одно из испытаний - тот самый «загадочный взрыв». Проведён ряд учений и тренировок, улучшающих взаимодействие с ПВО, ПДСС и другими смежниками.



Специальное колесное шасси МЗКТ-79291 с колесной формулой 12х12 разработки ОАО "Минский завод колесных тягачей" (МЗКТ) (с) ОАО "Минский завод колесных тягачей"

В части моряков. Отрабатывается эксплуатация Булавы. Продолжается работа по её развёртыванию. Макеевцы в этом году предложили альтернативу Булаве - ракету с массо-габаритными характеристиками, аналогичными Булаве, но с повышенной энерговооружённостью и лишённой «недостатков» Синевы в части старта. Наращивается производство ракет Калибр, заводы работают круглосуточно. Задача - массовое обеспечение флота крылатыми ракетами. Ведутся испытания Циркона, пока всё успешно. Начаты разработки двух новых «минералов», уже на смену Циркону. Один - эволюционного развития, второй - революционного.

В части авиации. Ведётся работа по модернизации существующего парка носителей и производству АСП для него. Созданы несколько перспективных крылатых ракет, помимо Х-101/102. Продемонстрирован облик ПАК ДА, ведутся работы по продувке.

Большие работы идут в области гиперзвука. Происходит как совершенствование материалов и технологий, так и аспектов боевого применения, определения роли и места гиперзвукового оружия в системе вооружений. Создаются образцы ГЗО различных классов как с ПВРД, так и с другими принципами разгона.

Большой сдвиг произошёл в этом году в части «экзотики». Созданы и продемонстрированы образцы оружия с использованием ЭМИ, лазерного излучения и ряда других принципов. Несколько систем принято на вооружение. Очень много сделано в части РЭБ - комплексов уже более десятка различного назначения. Сейчас ведутся работы по оценке их эффективности во взаимодействии с прикрываемыми ими силами и средствами. Показан специализированный «перехватчик БПЛА». Испытания будут проходить в полевых условиях в начале следующего года.

Украинское государство долго добивалось и наконец-то добилось внимания к себе стратегических сил РФ.

США аналогично пытаются привлечь к себе внимание сил и средств ИТВ. Пока их против США не задействовали, но постоянные безосновательные обвинения «российского хакерства» могут «разбудить» и эту составную часть наших ВС. Если уж санкции против нас вводят по надуманным основаниям, то можно и реально начать заниматься тем, в чём нас обвиняют.
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И? Шо ты хотело этим сказать ? Шо кацапы будут пулять по своим виллам и деткам с женами за границей?
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Полторак, Муженко, Галетей это по эти уродам должны равняться будущие офицеры.
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"!в частности, принятие офицеров запаса на офицерскую службу по контракту и использования курсов для ускоренной подготовки младших офицеров из числа сержантов, имеющих высшее образование."
Можно и нужно. Только настоящих офицеров. На самом деле? С передка. С того самого - АТОшного. Там такая кладезь... Так поступали многие. Посмотрите в историю - назад и сейчас у нас? Командиры рот в 21 год! Правда - впечатляет? Преимущество и 95% - кому? Тем кто с передовой. Время картонных - ушло. Пришло время 21-летних ГЕНЕРАЛОВ и МАРШАЛЛОВ!
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Ну да ее послушать. Есть настоящие воинские правила, Женева и многое другое. Есть враг - есть человечность. Победа - будет у сильного, праведного и правильного.
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Саша твоя любимаСавченко дала интервью журналистам радиостанции "Эхо Москвы".
Ждем в эфире ток-шоу Соловьева.
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Бойтесь москали, и сказки про Фарион, наночь своим детям рассказывайте!
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Є українці, є вата і є вишивата.
Так от, вишивата в ці нелегкі часи буває небезпечніша за вату.
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Хуже. Они же ,потворы , изнутри рвут неньку на части. Кто ,ты сам знаешь
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ЗАСТОЙ. УСКОРЕНИЕ.ПЕРЕСТРОЙКА. РАЗВАЛ. ЗАСТОЙ. СТАБИЛЬНОСТЬ РЕФОРМАЦИЯ
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))
https://www.facebook.com/moskal.norm/videos/363421004031481/

Беларусский комментатор сказал, что тренер сбороной россии выглядит, будто он под "боярышником"
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IQ тест нужен нашим хенералам! В обязательном порядке, а также , обязательная здача нормативов спортивных! Что за воин с брюхом и отдышкой после быстрой ходьбы!
Не сдал, лишний вес, увольнять за непригодностью!

Как можно доверить защиту страны, и наши жизни, бесформенным, с заплывшими мозгами студьням!
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В качественные кадры из не служивших офицеров запаса вериться с трудом.
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IQ - говорите? В меню, это не предусмотрено! А пока так: Пока толстый исхудает... тощий...

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Мого знайомого, полковника, направили на навчання у США. Він вчився там 2 роки. Приїхав в Україну, через місяць відправили на пенсію. Дебіли. Рашен генералісімус дебілізм у вишиванці. Сам два рази ходив у воєнкомат, офіцер запасу, два роки служби в радянській армії, воював з американцями. Навіть документи не подивились, а черговий (жінка) 30 хвилин відмовляла від служби в армії. Муженко, ти дебіл чи дибіл, тебе, гандона, в першу чергу потрібно викинути із армії. Син, офіцер запасу, не має військового квитка, не надрукували. Коли ставав на облік, стояв у черзі три дні, аж поки не купив пляшку черговому офіцеру. За таких сук, як Муженко, ми заплатили кров"ю тисяч наших патріотів.
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Для этого нужно иметь качественный состав штаба ВСУ.
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Будто вы тут лучше. Вспомните как сами проходили службу. Одна дедовщина чего стоит. Только садизму и выучились в армии.
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Мммм, обожаю украинскую срочку. Обучение - всего 1.5-2 месяца. Все остальное время драй очко, подметай, крась бордюры и т.д. Исправительные работы прям! А уж об неуставных отношениях можно вообще отдельную статью запилить.
Конечно, ради общей эффективности можно пожертвовать бесплатной раб силой и возможностью попилить обеспечение. Сократить службу с 1.5 года до полугода - при интенсином обучении, этого более чем достаточно стрелка-резервиста или мехвода-БТР. Потом переодические учения 2 раза в год по две недели. И обученый резерв есть, и все довольны, потому что никого не маринуют. Но нет...
Просто крик души. Не обращайте внимания.
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Интересно, нынешние 30-летние полковники имеют вообще представление каким должен быть офицер?
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Профессинадизм ВСУ начинается с отставки мужеложенко
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Цензор.НЕТФорум УкраиныГлавной целью кадровой политики в 2017 году является качественное комплектование офицерских должностей, - Генштаб ВСУ
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