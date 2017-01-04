Главной целью кадровой политики в 2017 году является качественное комплектование офицерских должностей, - Генштаб ВСУ

"Главным приоритетом кадровой политики Вооруженных Сил Украины в этом году должна стать продолжение процесса профессионализации войска за счет качественного комплектования штатных офицерских должностей".
Станіслав Черкас f7e40d00, Юрий Примак, Alex Palyvoda, Орест Смоляк, Может быть 36f1caa4, Neutral13, сирень 3bd64252, Алекс Кор, Valery Greff, East Clintwood, курвиметр, Slava Stahov, Фантом Два, Сергей Коваленко 9044b06d, время, Мосий Шило, хахахаха, 133133, И я скажу, Vlad1606, Radoslav Sikorsky, shokolad, Прохожый
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http://bmpd.livejournal.com/2358977.html
Подводя итоги 2016 года в стратегических вооружениях
Подходит к концу очередной год. Кратко о некоторых итогах.
В части РВСН. Велась большая плановая работа. Проводилось развёртывание, постановка на вооружение новых комплексов. Ярсов уже четыре модификации с разными буквами и цифрами - две стоят на вооружении, две в стадии испытаний. В работе Сармат. Имевшие место проблемы с ДУ решены, прошли успешные огневые испытания. Проведены успешные бросковые испытания Баргузина. Рубеж готов к развёртыванию. Авангард жив. К сожалению, были и аварийные пуски, но это испытания нового и это нормально. Причины устраняются, меры принимаются. Одно из испытаний - тот самый «загадочный взрыв». Проведён ряд учений и тренировок, улучшающих взаимодействие с ПВО, ПДСС и другими смежниками.
Специальное колесное шасси МЗКТ-79291 с колесной формулой 12х12 разработки ОАО "Минский завод колесных тягачей" (МЗКТ) (с) ОАО "Минский завод колесных тягачей"
В части моряков. Отрабатывается эксплуатация Булавы. Продолжается работа по её развёртыванию. Макеевцы в этом году предложили альтернативу Булаве - ракету с массо-габаритными характеристиками, аналогичными Булаве, но с повышенной энерговооружённостью и лишённой «недостатков» Синевы в части старта. Наращивается производство ракет Калибр, заводы работают круглосуточно. Задача - массовое обеспечение флота крылатыми ракетами. Ведутся испытания Циркона, пока всё успешно. Начаты разработки двух новых «минералов», уже на смену Циркону. Один - эволюционного развития, второй - революционного.
В части авиации. Ведётся работа по модернизации существующего парка носителей и производству АСП для него. Созданы несколько перспективных крылатых ракет, помимо Х-101/102. Продемонстрирован облик ПАК ДА, ведутся работы по продувке.
Большие работы идут в области гиперзвука. Происходит как совершенствование материалов и технологий, так и аспектов боевого применения, определения роли и места гиперзвукового оружия в системе вооружений. Создаются образцы ГЗО различных классов как с ПВРД, так и с другими принципами разгона.
Большой сдвиг произошёл в этом году в части «экзотики». Созданы и продемонстрированы образцы оружия с использованием ЭМИ, лазерного излучения и ряда других принципов. Несколько систем принято на вооружение. Очень много сделано в части РЭБ - комплексов уже более десятка различного назначения. Сейчас ведутся работы по оценке их эффективности во взаимодействии с прикрываемыми ими силами и средствами. Показан специализированный «перехватчик БПЛА». Испытания будут проходить в полевых условиях в начале следующего года.
Украинское государство долго добивалось и наконец-то добилось внимания к себе стратегических сил РФ.
США аналогично пытаются привлечь к себе внимание сил и средств ИТВ. Пока их против США не задействовали, но постоянные безосновательные обвинения «российского хакерства» могут «разбудить» и эту составную часть наших ВС. Если уж санкции против нас вводят по надуманным основаниям, то можно и реально начать заниматься тем, в чём нас обвиняют.
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Можно и нужно. Только настоящих офицеров. На самом деле? С передка. С того самого - АТОшного. Там такая кладезь... Так поступали многие. Посмотрите в историю - назад и сейчас у нас? Командиры рот в 21 год! Правда - впечатляет? Преимущество и 95% - кому? Тем кто с передовой. Время картонных - ушло. Пришло время 21-летних ГЕНЕРАЛОВ и МАРШАЛЛОВ!
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Ждем в эфире ток-шоу Соловьева.
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Так от, вишивата в ці нелегкі часи буває небезпечніша за вату.
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https://www.facebook.com/moskal.norm/videos/363421004031481/
Беларусский комментатор сказал, что тренер сбороной россии выглядит, будто он под "боярышником"
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Не сдал, лишний вес, увольнять за непригодностью!
Как можно доверить защиту страны, и наши жизни, бесформенным, с заплывшими мозгами студьням!
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Конечно, ради общей эффективности можно пожертвовать бесплатной раб силой и возможностью попилить обеспечение. Сократить службу с 1.5 года до полугода - при интенсином обучении, этого более чем достаточно стрелка-резервиста или мехвода-БТР. Потом переодические учения 2 раза в год по две недели. И обученый резерв есть, и все довольны, потому что никого не маринуют. Но нет...
Просто крик души. Не обращайте внимания.
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