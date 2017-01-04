После сокращения штата в Департаменте спецрасследований ГПУ не хватает следователей и прокуроров, - Горбатюк

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Начнете работать правильно и по закону? Придется еще минимум 60 человек сократить.
Пока... не станете служить людям и стране.
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Топій Володимир Петрович загинув на Майдані. Шукали з 18 лютого. Його тіло знайшов син у Будинку профспілок. Зробили експертизу і підтвердили смерть цього героя. Володимир Петрович загинув під час пожежі у Будинку профспілок.
Топій Володимир Петрович народився 26 квітня 1955 року в селі Судова Вишня на Львівщині, там же і проживав до Революції. Любив техніку, був водієм, працював на львівському «Електроні» , пізніше в аграрному технікумі. Виховував онучку і онука, якого вчив любити техніку.
Володимир Петрович був у Києві з 24 грудня 2013 року в 12-й сотні Самооборони. Хвилювався, що хоч на Майдані багато людей, але однаково замало, тому говорив усім, кого зустрічав у селі, чому вони не в Києві. Перед останньою поїздкою сказав сусідові Іванові, що коли з ним щось станеться, то слід поховати у Судовій Вишні Мостиського району, біля могили матері.
Перебував на Майдані зі ще одним загиблим героєм - рудківчанином Володимиром Жеребним. Володя Жеребний народився і тривалий час жив у тій же багатоповерхівці, що і Володимир Топій. Разом їздили на Майдан в Києві і на барикадах стояли поруч.
Тієї ночі, коли горів Будинок профспілок, згадує дружина Леся, Володимир був там. Останні хвилини його життя дружина чула, бо Володимир Петрович увімкнув телефон. Сказав, що він на другому поверсі профспілок, що вдалося погасити там вогонь, аби не згоріли поранені. А потім у слухавці почувся якийсь стукіт, біганина і чужі слова, мабуть, адресовані Володимиру: «Дєд, пошли…». Тоді дзвінок обірвався.
Син Руслан шукав батька в лікарнях і моргах. Йому показували обгорілі тіла, які неможливо було упізнати. Нарешті йому показали обгорілий труп, єдине, що вціліло на плечах - кілька шматків одягу.
Хто живцем спалив Топія Володимира Петровича?
Чому справа про підпал Будинку профспілок в Одесі ретельно розслідується, а справа про підпал Будинку профспілок в Києві не розслідується взагалі?
Хто підпалив? Хто спалив? Хто не дав винести поранених майданівців з пожежі? Скільки поранених майданівців і хто саме згорів живцем в київському Будинку профспілок?
Хто за це покараний? Ганьба ГПУ!
01 січня 2017 року Грудініна Наталя Миколаївна
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Подводя итоги 2016 года в стратегических вооружениях Подходит к концу очередной год. Кратко о некоторых итогах.В части РВСН. Велась большая плановая работа. Проводилось развёртывание, постановка на вооружение новых комплексов. Ярсов уже четыре модификации с разными буквами и цифрами - две стоят на вооружении, две в стадии испытаний. В работе Сармат. Имевшие место проблемы с ДУ решены, прошли успешные огневые испытания. Проведены успешные бросковые испытания Баргузина. Рубеж готов к развёртыванию. Авангард жив. К сожалению, были и аварийные пуски, но это испытания нового и это нормально. Причины устраняются, меры принимаются. Одно из испытаний - тот самый «загадочный взрыв». Проведён ряд учений и тренировок, улучшающих взаимодействие с ПВО, ПДСС и другими смежниками.
Специальное колесное шасси МЗКТ-79291 с колесной формулой 12х12 разработки ОАО "Минский завод колесных тягачей" (МЗКТ) (с) ОАО "Минский завод колесных тягачей"
В части моряков. Отрабатывается эксплуатация Булавы. Продолжается работа по её развёртыванию. Макеевцы в этом году предложили альтернативу Булаве - ракету с массо-габаритными характеристиками, аналогичными Булаве, но с повышенной энерговооружённостью и лишённой «недостатков» Синевы в части старта. Наращивается производство ракет Калибр, заводы работают круглосуточно. Задача - массовое обеспечение флота крылатыми ракетами. Ведутся испытания Циркона, пока всё успешно. Начаты разработки двух новых «минералов», уже на смену Циркону. Один - эволюционного развития, второй - революционного.
В части авиации. Ведётся работа по модернизации существующего парка носителей и производству АСП для него. Созданы несколько перспективных крылатых ракет, помимо Х-101/102. Продемонстрирован облик ПАК ДА, ведутся работы по продувке.
Большие работы идут в области гиперзвука. Происходит как совершенствование материалов и технологий, так и аспектов боевого применения, определения роли и места гиперзвукового оружия в системе вооружений. Создаются образцы ГЗО различных классов как с ПВРД, так и с другими принципами разгона.
Большой сдвиг произошёл в этом году в части «экзотики». Созданы и продемонстрированы образцы оружия с использованием ЭМИ, лазерного излучения и ряда других принципов. Несколько систем принято на вооружение. Очень много сделано в части РЭБ - комплексов уже более десятка различного назначения. Сейчас ведутся работы по оценке их эффективности во взаимодействии с прикрываемыми ими силами и средствами. Показан специализированный «перехватчик БПЛА». Испытания будут проходить в полевых условиях в начале следующего года.
Украинское государство долго добивалось и наконец-то добилось внимания к себе стратегических сил РФ.
США аналогично пытаются привлечь к себе внимание сил и средств ИТВ. Пока их против США не задействовали, но постоянные безосновательные обвинения «российского хакерства» могут «разбудить» и эту составную часть наших ВС. Если уж санкции против нас вводят по надуманным основаниям, то можно и реально начать заниматься тем, в чём нас обвиняют.
В целом, работа ведётся интенсивно, работы много, работа перспективная и интересная.
С Новым годом! Мира в Новом году, доброты, разума, плодотворной работы, реализации задуманного, счастья и здоровья!
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И правильно не хватает. Бороться с говном у власти - себе дороже.
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Задолбал уже этот Горбатюк вкрай!
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Там большинство "руководителей" разного уровня и бюрократов. Реально работающих милиционеров - малая доля.
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