Пакет с 10 противотанковыми минами и тротилом обнаружен в Новолуганском, - Нацполиция. ФОТО

Станіслав Черкас f7e40d00, Юрий Примак, Alex Palyvoda, Орест Смоляк, Может быть 36f1caa4, Neutral13, сирень 3bd64252, Алекс Кор, Valery Greff, East Clintwood, курвиметр, Slava Stahov, Фантом Два, Сергей Коваленко 9044b06d, время, Мосий Шило, хахахаха, 133133, И я скажу, Vlad1606, Radoslav Sikorsky, shokolad, Прохожый
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Тому я і не засуджую усі добробати, в т.ч і торнадо і ЗСУ.., щоб вони там не зробили...
Ответить
Ответить
Это и есть угроза. НАСТОЯЩАЯ. То, что "пойдет в дело" - внезапно и планомерно. Вне АТО. Дальше?
Выявление такого и есть - главная задача. А зона АТО. Это зона. Та должны быть другие правила и действия.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить