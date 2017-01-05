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Теги: Молдова (664) переговоры (3010) Приднестровье (322) Додон (22)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Президент Молдовы Додон встретился с главой непризнанного Приднестровья Красносельским

4 января в Бендерах Президент Молдовы Игорь Додон провел официальную встречу с главой непризнаного Приднестровья Вадимом Красносельским.

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), ну дураку всегда кажется что другие дураки..
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с этим тоже спорить не буду, вам виднее, что дуракам кажется
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Тож, нєфуй тут шастать - п+здуй, поки трамваї ходють. Хто ж тебе тут тримає?
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По разному было...газировка копейка, три с сиропом

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Чистая химия
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Да ладно, сейчас несложно найти офигительную говядину, которая молочком пахнет и свежую свинину, обсмаленную соломой. Хотя пытаются впарить тюнингованную просрочку, я не спорю. Вот сало у вас потрясающее, у нас редко такое бывает. Наши свиньи более спортивные, гоночные
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нормальное мясо офигительную говядину, хм) это разве что поехать самому прямо у людей что держат хозяйство купить и чтоб это была не большая ферма , это будет очень дорого но можно, да)
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У мєня вон пес - чемпіон по спортівному сну, а хозяін єго (ну, я, то єсть) так вообще чемпіон мікрорайона по спортівному курєнію. Сур"йозно...
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зато молоко всєґда заканчівалось на мнє - хоть в 6 утра встанешь. хоть в 4...
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Взаимопонимание между людьми, путь к успеху.
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Наш додон тоже уже жал руку пуйлу, втихаря встречался с грызлом. Остался последний шаг - встретится с лугандонскими епанатами. Ну шоб людям комфортнее жить было. Цель святая... и универсальная
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еслибы наш президент был пророссийский как вы говорите ,то он бы сделал как этот товарищ и уже сразу после выборов отправился в "днр" на встречу с кремлевскими марионетками
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Если бы он такое сделал тогда - его бы еще тогда сразу снесли бы.
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у нас больше такой вариант как с пророссийским Януковичем непрокатит,тщетны все надежды кремляди!
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Ваша додона, а точнее п"зда на лабутенах еще до выборов в Луганск моталась "договариватся" ... А ее протеже в десны долбится с этими "уставшими ребятами" ... Брысь в будку ...
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разрив дип.отношений с молдовой. и полное закритие границ для товаров и граждан.
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Мне, почему то, кажется что эта перспектива ждет и Украину(((
Не сегодня и не завтра, но при сегодняшней обстановке в стране, наглости власти и пофигизме народа, даже если это будет не шоколад, он просто пролетит, то охендовский-пидрахуй в смычке с уголовниками, маргиналами, ватой и прочим отребьем "выберут" такое чмо, что такая встреча будет очень даже реальна.

И не надо мне сейчас говорить "да мы, да не позволим, да вот вернуться с фронта наши бойцы...". Уже три года "да мы" и "вернувшихся" я пока не наблюдаю, вернее наблюдаю, но тех, кто с флагом Украины на шевроне занимается мерзостью и паскудством...
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"Обсуждали вопросы, связанные со свободой передвижения жителей Приднестровья, признанием документов об образовании, полученных в учебных заведениях Левобережья, касающиеся телекоммуникаций и налаживания железнодорожного сообщении между двумя берегами Днестра. По словам обоих собеседников, экономические вопросы играют очень важную роль во взаимоотношениях между Кишиневом и Тирасполем."Источник:http://censor.net.ua/n422193
И все это не что инное как первый шаг признания Приднестровья.И вполне вероятно, что подобное может произойти в Украине с ордло
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Молдова не признает Приднестровье. Кстати в Приднестровье люди живут хуже чем в Украине и намного хуже Молдовы.
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зато их презик гандон крым рашистским признает, а я в ответ предлагал признать его молдову вместе с приднестровским крысятником Великой Румынией!
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У них минимальная пенсия около 7000 гривень
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у Путина бабло заканчивается . теперь начнет впаривать недогосударства назад прежним владельцам . а для того что бы не потерять лицо в глазах ватоэлектората делать это будет руками вот таких купленных гонДодонов как будто инициатива не от него исходит
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Додон видимо прямо с кремлевских темников специально для нас, украинцев на счет лугандона свою речь толкает; - "....садиться за стол переговоров, обсуждать и решать проблемы..." и далее по путину.
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Еще Пушкин пророчил Додону:

Вот - въезжает в город он;
Вдруг раздался легкой звон,
И в глазах у всей столицы
Петушок спорхнул со спицы;
К колеснице полетел
И царю на темя сел,
Встрепенулся, клюнул в темя
И взвился... и в то же время
С колесницы пал Додон!
Охнул раз, - и умер он.
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Ну так это в конце. А в начале "...с молоду был грозен он. И соседям то и дело наносил обиды смело" Хотя да, тоже не подходит Может Додона женить на шамаханской царице? Есть там кто из незамужних у Алиева?
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Житомирянин ‏@Aleks_Kovalyuk 2 часа назад
Пропала где-то Юля. Волнуюсь. Хотя нет, похуй. Если её кто-то увидит - добейте. Бо после её таких затиший в стране потом пиздецы начинаются.
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Молдова пошла , Укры приготовиться , ну если будем терпилами У Северной Кореи , бабла никогда не было и это не мешает им весь мир кошмарить , в параше тоже самое им похер на бабло , то вы в совке не жили
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Тяжело сейчас объективно оценить этот поступок - пусть это делают молдаване и приднестровцы. Но, факт в том, что для этой встречи понадобилось 27 лет. Аналогии и прогнозы приводить не буду, делайте их сами...
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"Зашел в аптеку царь Додон,
Чтобы купить себе ... таблетки,
Но деньги он забыл в жилетке,
Чем был сильно огорчен...."

Справа молот, слева серп,
Это ваш советский герб.
Хочешь жни, а хочешь куй
Все равно получишь... руб...
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важно что надо думать о своих интересах. молдова что хочет то пусть и делает. надо разривать дип. отношения, закривать границу и признавать молдову и приднестровье частью руминии.
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поддерживаю полностью! часто думаю хорошо что у гандона границ с рашей нет а дружить с царьком малоразмерным самолетами дорого и неудобно
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Прежде всего нужно с кацапами ВИЗы вводить а молдаване сами пусть с румунами решают, шо и как им дальше делать.
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теперь тремпели,муркели и пр,будут вонять о примерении ,вот от туда и мразотный пасквиль пинчука гебешной мрази
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короче теперь малдаване будут кормить этот гадюшник
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а на выхлопе им его впарят вместе с маскальской базой
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Выиграют прокацапские партии парламентские выборы в Молдове и войдет Приднестровье на правах автономии в ее состав и прощайте европерспективы
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вот именно, в любом кремлевском сценарии нужны выборы для смены курса,тоже самое они пытаются продавить и у нас.
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И що по факту , там "нечто чы недо , которое делает контрафактный спирт и сигареты , которые на горбу носят на обе стороны в молдавию и к нам , так от признать и принять ? не будет отката местным стоящим кацапам , те на такое не пойдут .а теперь вопрос , так о чем говорили ? ответ прост , да ниочем ,приехали шлюхи с московии поснимали все это дело на "камеры-бля , та и всьо , все разошлись по своим делам ....
малдавенэ х*ли ,какие там вопросы...
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В Приднестровье спирт и сигареты не делают, их завозят из Ильичевского акцизного порта, спирт как правило поступает в бочках из США ,сигареты из Греции, затем контрабасом всё идет в страны СНГ и Европу,заведует всей контрабандой фирма Гушана - "Шериф" и "Росинторг".с литовскими корнями.Вопрос в другом, кто пропускает всё это в Украину, когда мы и Насиров по новому живем
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Спирт из США сигареты с Греции ... Меня порвало .
То есть серая пляма на карте планеты получает спирт из сверхдержавы США и сигареты из страны Евросоюза в свою серую жопу шоб потом толкнутся в Украине и обратно в деревянных колодах в Европу???....
В бочках из США .. я так понимаю и фото бочек с надьписи мейд ин ЮСА а доставляют беспилотниками компании Амазон ????
последний вопрос
Что ты курил и что ты пил !?
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Синтетический спирт Бауманского и других заводов из США поставляется в синих и черных бочках по 200 литров, спирт идет в 20 тонных в контейнерах а сигареты в сороковках, порт доставки Ильичевск,затем его забирают экспедиторы из Приднестровья,груз идет вполне законно от поставщика к покупателю, затем контрабандой через посты таможни и полями возвращается в Украину,раньше просто возили документы а груз оставался в Одессе,теперь всё сопровождается "митной вартой" или проплачивается залог за акциз с последующим возвратом,,,,где вы такие беретесь ? если чего не знаете значит этого нет,а вобще послать-бы тебя нахер и не отвечать на высеры жлоба и хамло.И да, я не пью и не курю,бывай незнайка.
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Синие бочки по 200 литров (Бауманский спирт)
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Ну , я в шоке если что , хотя удивлению нет предела и все ровно до конца не понимаю и не верится ,та и логика в оборудке , разве шо тут тупо ноль налогов просто ноль и негде, гнать спирт изза океана завозить по белому,перегонять , перерабатывать , переганять по черному , и наконец толкать .
по моему можно придумать схему попроще...
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Я точно не помню стоимость литра спирта в США, кажется 12 центов за литр, у Гушана в Приднестровье он уже продавался от 90 центов до 1.20.в Украине он оптом шел уже по 2.20.....доллара за литр, на одном Камазе с бочками контрабандисты зарабатывали до 50 штук в день, могли делать по пять и более ходок за ночь проезжая по дамбах посты или тупо проплачивали таможне,они сегодня все миллионеры и держат свои водочные заводы по всей Украине,спирт идет по сей день,заработки у них огромные.
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Сигареты из Греции и коньяк поставляют только чечены, они там прибили все заводы.Вот такая вот херня.
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литр спирта 12 центов ? , я извиняюсь ,це ты про какой год писал ?...
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Если бы еще плюс без этих, Украина еще лучше жила.


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А тут кто из Молдовы есть???
Хочу задать вопрос - у Вас там была Европа или хоть намек на ту Европу и ее ценности? Хоть в какой то из сфер Вашей жизни?
Просто интересно - завидовать Молодве или совчувствовать?
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Была растаможка авто за 2 доллара,я завидую.
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Стебаєшся? ))
Новий ЧЕРВОНИЙ през присунув у Придністров"я...................
І параша тут ні до чого...)))
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веришь, не до стеба
Смотрю на этот весь сюрр - и пытаюсь найти логику. Поэтому и спрашиваю, а может народ Молдовы все это время мучился и изнывал от своей независимости, может им это и нафиг не надо (столько проблем, забот, хлопот) и он просто мечтал вернуться под юридический патронат россии, где за них будет все решать хуй%ло и Ко, кидать им косточки с барского стола и все????
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"народ"-це ду-у-уже широке поняття.
Майдани та революції -це прерогатива невеликої кількості ЛЮДЕЙ ,а "холопськопотрєбітєльская" маса "яшикозалежних" швидко втомлюється чекати перемін та вибирає по-новому "жопоблоки",червоних і т.д.
І все по-колу.........
Така фігня......
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класс, хоть один кто мне ответ на один простой вопрос, он уже касается нас, "швидко втомлюється чекати перемін" - шикарная фраза!!! А это сколько??? Ответь мне это сколько - "швидко" (в часах, днях, месяцах, годах, столетиях) и сколько "чекати" (в часах, днях, месяцах, годах, столетиях).
Ответ - "скоро" или "когда нибудь" напрочь нивелирует твой пост... Если нет хотя бы приблизительных величин - это значит - никогда! А значит нех народ обманывать, рассказывая про "светлое будущее"... Это здорово, что мы друг друга поддерживаем, уже не первый год и не одно десятилетия, НО - это все самообман... "а воз и ныне там"
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Братчику-не зважаючи на твій трохи сумбурний пост(бухав?) ))-не падай у філософію,-(бо наша розмова протягнеться вічно).-ти ЗНАЄШ відповіді,і від цього тобі зле.....
Ти тут(на Цензорі) бо тобі болить.......
Життя серед основної маси даунів-це свого роду "подвиг".
От і шукаєш однодумців...)
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Пробач, брате, трошки бикую, но то, мабуть, більш на себе(
День - дерьмо, задолбало все в корягу... Я сейчас как собака - все понимаю, но сказать ни чего не могу, да и сделать тоже.
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Неоднократно встречал молдаван-нерумын, которые плакали по совку и считали расею-матушку и путина лично во главе чуть ли не единственной избавительницей от всех их проблем, вплоть до чирьев на заднице. Причем некоторая часть плакальщиков родилась явно после распада СССР, и знать, каково оно было на самом деле, точно не могут. Зато среди этнических румын такого я не наблюдал ни разу.
Собственно, о чем можно говорить, когда последние 10-15 лет компартия Молдовы ходит в лидерах, вот и президент-коммунист появился.
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у молдовы уже безвиз с ес несколько лет, а так там ситуация очень на нашу похожа
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И я скажу - вот одного нашел, тоже было интересно...
🇷🇴 Румынская сотня ‏@latiniano 6 ч.6 часов назад
лже-"президент" Молдовы Додон сегодня встречался с гауляйтером оккупированной Транснистрии Краснопольским в оккупированных Бендерах..





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Вот мы и видем сценарий который будет с лугандоном если Пуйло его втюхает нам так шо нахер выборы да и лугандон хай еще похлебает лет 5-10 руцкого мира а развалится Мордор тогда и думать на каких условиях их вернуть но гражданства нужно лишать этих предателей по любому
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Тут не понятно кому и какое дерьмо и под каким соусом пуйло будет втюхивать.
Вот это наше ОРДЛО кацапы нам будут втюхиваться как Чечню. И на этом пока все... Типа, вот вам ЭТО, кормите его и поите, обувайте, одевайте, но оно будет делать все что захочет и когда захочет на свое усмотрение, но под присмотром кремля...
Про Молдову и Приднестровье - вопрос сложнее. Сначала Приднестровье надо втюхать Молдове, как Чечню, а потом Молдову забрать себе в "русский мир" как некий автономный округ, а это уже пуйлу потруднее будет сделать ибо там начнется война. Там тоже есть не малое количество людей которые в ссср (т.е. в крепостные российких олигархов) не желают возвращаться вообще.
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на условиях посыпанной хлоркой голой земли и никак иначе
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О-хо-хо, скорбные времена наступают. Выдержит ли Украина? Чё-то очкую я
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УспАкойся...
Не Ачкуй......
Україна це не Молдова ци Придністров"я.....
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А чего не выдержит? В 2017 году будут на 30-50 процентов повышены зарплаты для врачей и учителей, чуть поменьше для остальных бюджетных категорий. А если рашка попрет будет масштабная мобилизация, более того патриоты знают где находятся лаборатории с вирусами и также где хранятся ядерные отходы, так что мстить есть чем кацапам
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Идет сильная реакционная волна по всему миру, спонсируемая хуйлом и китацкими камуняками. При наличии ядерного и другого массового оружия, доходящей от загрязнения природы и прочих человеческих "радостей", тут вопрос уже не об одной Украине...
Пекин, исчезающий в дымке смога за 20 минут.
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Визовый режим с Парашей надо было вводить еще вчера А в Киеве все ждут куда качнет ситуацию Токо идиоты не понимают ,шо если кремль будет выигрывать , то всех нынешних в расход ,учите историю , договориться не получиться , предателей кремль уничтожает да и украм тогда не позовидуешь , таежный союз и т.д.
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Искать параллели с ситуацией в Украине не стоит....
Лет через десять возможна подобная встреча, при условии исчезновения с политического горизонта Захарки и Плотницкого и прочих руководителей лугандона, у которых руки в крови...
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Да какие уж тут параллели , и так все понятно, бабушки проголосуют за вилкула или рабиновича ,пидрохуй посчитает и понеслась.....
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Вот это Молдова выбрала себе презика,ппц какой то, сидят молча ,значит нравится жить в дерьме!
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Георгий Ленточкин ‏@BoSS_Modpe 6 ч.6 часов назад
на примере Молдовы можно посмотреть, что будет, если Гадю выбрать президентом:

Кишинёвская хунта ‏@chisinau_ziarul 5 ч.5 часов назад
гайляйтер оккупированной Транснистрии после встречи с Додоном: гарантией нашей безопасности является независимость "приднестровья" вот так

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Не мечтай Мордор просто так не развалиться , пока его всем миром ,как Германию в 45-м ,не развалим Вы шо и правда верите, шо он так просто без крови развалиться это все сказки от бабушки Меркель и т.д.
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Додон думает что он все решит. Есть реальный шанс у него только втом случа, если молдову присоединят к пмр. И президент из пмр. Потому как терять контроль над властью в пмр никто не захочет. И я не захотел бы. Пмр проще и дешевле сделать конфеткой чем сомнительную молдову.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПрезидент Молдовы Додон встретился с главой непризнанного Приднестровья Красносельским
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