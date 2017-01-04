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Теги: авария (1062) аэропорт (1159) Россия (64513) самолет (2077) Аэрофлот (31)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы самолет "Аэрофлота" заблокировал аэропорт Калининграда. ФОТО

Калининградский аэропорт "Храброво" (РФ) закрыт из-за самолета, который накануне выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего у него подломилась передняя стойка шасси.

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Совет форумчанПравила форума
 
что вы ожидаете от полулюдей-полуживотных кацапав?
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кацапьё, нам уже надоела демонСрация вашей могучести.
хватит самолеты демонСрировать, давайте что-то другое уже.
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рожденный ползать в грязи касап летать не может.
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Ау, Ангела! Наступило время действовать! Тем более "Искандеры" хохочут.
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кацапы таки сумели добиться своего - уже никто и внимания не обращает.
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А если бы не заблокировал, то завтра бы там уже были самолёты НАТО.
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Нет темы куда вставить это фото . Просто оставлю здесь .
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В том то и дело, что на Цензоре почти нет тем где можно оставлять такие фото (
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спамер - ты админу сразу на СФ пиши, так будет быстрей...
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Злая Зая ‏@ZlayaZaia4 часа назад

В Калининграде достаточно ракет, чтобы стереть с лица земли Варшаву и Берлин. Но тягача, чтобы вернуть самолёт на ВПП, в Калиниграде нет...
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На ватних ресурсах було повідомлення що таку техніку надав їхній Балтфлот.
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СМИ: В аэропорту Калининграда нет техники для того, чтобы убрать самолет с ВПП http://www
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Наверное биндеровская стойка лопнула. Бывает.
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хуже... госдеповская! Обама лично подпилил. Аэробус-321.. стойка из штатов
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вот, если бы это правда была, я бы посоветовал тогда Додону ехать в Европу за лекарствами. Не поедет гандон, помчится в рашку как угорелый... и сдохнет от качества и дешевизны.
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Да нормуль! Мышебратья запросто могут вылечиться и подорожником. Ну а если совсем плохо - боярышником. Отпустят без рецепта.
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Ай-ай-ай, какой, очередной конфуз кацапских блохолетов))))))))))))
И эти абизяны собрались Мир и Вселенную покорять? ))))))))))))
Последнее их достижение - петух их дерьма, просто заставляет трепетать и пиндосов и марсиан)))))))))
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Шота цензор тупит. Этой новости уже два дня. Про ватницу ковальчучку с СТБ вообще ни слова,хотя на других сайтах уже два дня гул идет.
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В это самое время сотрудники Airbus S.A.S. с отвисшими челюстями начинают понимать всю глубину притчи об обезъяне с гранатой
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В россеи разруха на самом деле,одна пропаганда брехливая льется рекой.
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новоизбранный пророссийский президент Молдовы Додон сегодня в городе Бендеры провел переговоры с президентом непризнанной "ПМР" Вадимом Красносельским который является уроженцем Читинской области России!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВыкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы самолет "Аэрофлота" заблокировал аэропорт Калининграда. ФОТО
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