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Материалы по теме:  Взяточники
Теги: взятка (3195) таможня (1222) Запорожская область (473) Военная прокуратура (399) ГФС (2197)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Чиновник Запорожской таможни задержан за получение 5 тыс. долл взятки, - прокуратура. ФОТО

4 января офицерами военной прокуратуры Запорожского гарнизона совместно с сотрудниками УСБУ в Запорожской области разоблачен руководитель одного из подразделений таможенно-тарифного регулирования Управления администрирования таможенных платежей Запорожской таможни ГФС.

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Предлагаю ему дать возможность искупить вину кровью-1 год на передовой в окопы
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Фигня! Шансов 0! 40 тыщ против 1-го в день. Чтобы его достало он должен 40 тысяч дней отсидеть на передовой. Да за это время или ишак здохнет, или шах, или он сам.
А не проще-ли его просто пристрелить, чтобы не мучился.
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да вы молодой человек просто само милосердие...
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Зато за неоформленного работника штраф 320 тыс. Почему за каждую тысячу долларов взятки не делают штраф в 320 тыс?
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И я не представляю: каким образом это победить??? Слышали бы вы отзывы капитанов о заходе в наши порты. Это ж- кошмар... И в первую очередь- таможня. Что с ними делать- не знаю я... Это- какая-то совершенная наглость и безнаказанность. Они- ничего не боятся. Они- спокойны, как удавы. Потому- я не люблю заходы в наши порты. Особенно- в мой родной. В Мариуполь.
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щас уже лудше, меньше денех, говорят)) сам давно не заходил. Марик - нормально было, Южный - полная .опа((
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Какой то мелкий начинающий "таможеник" ))) Начинающий студент на производстве
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Блин! Угораю! А у вас в Украине есть хоть один человек который не берет взятки?
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есть - не берёт взятки тот кому их не дают...\за редким исключением, которое подтверждает правило...\
Ганс - а ты можешь утверждать что ваши чиновники не берут взяток...?
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Берут. Последний раз, 22-го мая 1915-го. Инспектор Порт-Стэт-Контроля. Из моих рук-1000 евро, в Гамбурге. А вот 30-го июля сего года- всего в три блока сигарет ЛМ я уложился. Но, не в Германии, а Антверпене, в Бельгии. У меня- вышел перегруз небольшой. То есть- вроде как- я хороший и привез им на 120 тонн металлоконцентрата больше. Однако!!!
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Андрей - ну это же у этого Ганса в голове не укладывается...
я даже удивляюсь - что он знает значение слова "взятка"...
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Та!!! Всё он знает! Там тока размеры покрупнее. И всё. А берут- бегом!
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и эти люди запрещают нашим чиновникам ковыряться в носу...?
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Так ото ж! Ибо платят нашим чиновникам. Ну, то есть- спонсируют... А наши- сам знаешь...
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Немцы - нищеброды)) Констанца-2014: ПСК - 1700, Марпол - 700, ISPS - 300 ойро, все вместе заявились(( Дуала-2016: ПСК+Марпол 2500 у.е. Это из рекордов. Про приёмку трюмов под зерно в Аргентине скромно промолчу, чтобы не шокировать тех, кто не в теме))
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Я не спорю,я не давал и не брал,тоже истина,даже в гимназию младшей дочери не даю,принципиально и родители и директор молчат знают мой нрав!
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Понимаю. И очень завидую. При моей работе- это реально невозможно... Такое вот.
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Ну дык ты же по контракту трудишься как я понял,не в ЧМП....!
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Да. Но- невозможно. Долго рассказывать. И там(за кордоном) и тут платить приходится.
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Ну что тебе сказать , мы страна оккупированная хазарами и разной сволочью.Плюс куйло с востока давит. Ничего , закалимся как сталь.А вот вы ,фрицы, ужО совсем расслабились и имеете результат в виде наплыва негров и арабов в страну.Плодятся они , что кошаки. И в одно прекрасное время вы ,типа немцы, будете чужими на своей исторической родине.
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флудер - сейчас админ будет зловтішаться над твоим спамом...
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Целый день в новостях - задержан, задержан, попался на взятке....
Это конечно хорошо, но не припомню ни одной новости о посаженном чиновнике.
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Да называй, как хочешь. Клейма эта мразь уже с себя не сотрёт.
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Уже столько задержали!!!Кошмар!!!Куда ж их девают??Может по второму кругу запустили для показателей?Но в тюрьму точно не сажают
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а зачем их сажать? Если они проценты несут в "кассу"
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Митники і фіскали - невиліковні люди. Їх (після відсидки) навіть на посаду бухгалтера або комірника брати стрьомно - коли не вкрадуть, так настукають.
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интересно, есть ли где то открытая инфа о том сколько таких и всяких других выловили, а потом закрыли на несколько лет с конфискацией?
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Этот многосерийный - сериал (Санта Барбара - отдыхает) будет вечен, до тех пор, пока государство не научится обращать все поступления - во благо стране. Когда, "миллиардеру-владельцу грузовика" - будет в радость заплатить пошлину и развивать автомобильную империю. Пока? Страна в ... гммм, "владелец - грузовика", почти там же... Кривая не вынесет, как и Боливар.
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Таможенный кодекс Украины - это инструкция по мздоимству 80 уровня....и этим всё сказано .
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЧиновник Запорожской таможни задержан за получение 5 тыс. долл взятки, - прокуратура. ФОТО
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