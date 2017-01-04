ГПУ направила в суд дело в отношении бывшего руководителя управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в Киеве

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В Кривом Роге воин АТО защищал честь солдата
Как стало известно из достоверных источников, 30 декабря в Центрально-Городском районе произошла драка, в результате которой один из ее участников умер.
По словам свидетелей происшествия, небольшая компания отмечала Новый год. Под влиянием выпитого, один из присутствующих начал оскорбительно отзываться о бойцах украинской армии, отстаивающих мир и покой криворожан в боях на Востоке страны. Не нюхавший пороха «герой» вел себя нагло, не стеснялся в выражениях и провоцировал бывшего солдата к драке.
Присутствующий на вечеринке воин АТО (Александр Р.), не выдержав оскорблений, пустил в ход кулаки и подручные предметы, нанося удары обидчику. Побитому ничего не оставалось делать, как уйти домой. На следующий день он умер.
По слухам, расследованием дела занимается убойный отдел Криворожского городского отделения полиции.
Хотелось бы напомнить всем желающим поглумиться над нашими защитниками: люди, видевшие на каждом шагу смерть, привыкшие к смерти, как к неизбежной составляющей будней, по долгу службы вынужденные убивать, возвращаются «оттуда» с намного более ранимой, чем ранее психикой.
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А таких сволочей, как этот, защищают матёрые дорогие адвокаты, если не заметил. Им никаких зацепок давать нельзя, иначе они тупо начнут затягивать процесс.
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20:32, 4 января 2017
Министерство финансов докапитализировало Приватбанк на 107 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.
В декабре Министерство финансов уже осуществило оплату акций Приватбанка в объеме 107 млрд гривен.
https://strana.ua/news/48723-nacionalizirovannyj-privatbank-dokapitalizirovan-uzhe-na-107-mlrd-griven.html
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