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Материалы по теме:  Расследование преступлений на Майдане
Теги: Беркут (10301) ГПУ (7943) Киев (15758) майдан (4317) МВД (8007) митинг (2671) обвинение (301) разгон (189) суд (19800) евромайдан (7892)
Тему создал: Цензор.НЕТ

ГПУ направила в суд дело в отношении бывшего руководителя управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в Киеве

Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в г. Киеве по событиям 30 ноября - 1 декабря 2013 года на столичном Майдане Незалежности и ул.Банковой.

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"Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в г. Киеве по событиям 30 ноября - 1 декабря 2013 года на столичном Майдане Незалежности и ул. Банковой", - а теперь еще судить 3 года. Будем ждать когда ишак сдохнет?
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Презумпция виновности или как криворожские полицейские героя АТО «чествовали»

В Кривом Роге воин АТО защищал честь солдата
Как стало известно из достоверных источников, 30 декабря в Центрально-Городском районе произошла драка, в результате которой один из ее участников умер.

По словам свидетелей происшествия, небольшая компания отмечала Новый год. Под влиянием выпитого, один из присутствующих начал оскорбительно отзываться о бойцах украинской армии, отстаивающих мир и покой криворожан в боях на Востоке страны. Не нюхавший пороха «герой» вел себя нагло, не стеснялся в выражениях и провоцировал бывшего солдата к драке.
Присутствующий на вечеринке воин АТО (Александр Р.), не выдержав оскорблений, пустил в ход кулаки и подручные предметы, нанося удары обидчику. Побитому ничего не оставалось делать, как уйти домой. На следующий день он умер.
По слухам, расследованием дела занимается убойный отдел Криворожского городского отделения полиции.

Хотелось бы напомнить всем желающим поглумиться над нашими защитниками: люди, видевшие на каждом шагу смерть, привыкшие к смерти, как к неизбежной составляющей будней, по долгу службы вынужденные убивать, возвращаются «оттуда» с намного более ранимой, чем ранее психикой.
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Не, друже. Мы подождем его Ф.И.О. этот срок. А уж потом- какие-то действия, в отношении этого ишака. И поверь- он как раз- не сдохнет! Гарантия!
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А ничё так, да? Меня вот часто тут обвиняют, вполне адекватные камрады, кстати. Шо я вечно чем-то недоволен. Так вот: я и сейчас недоволен. На кой хрен мне ГУГЛить? Шо это за лицо такое, которое на 100% всем известно, если поГУГЛить??? Шо за секреты такие?! У этого лица есть, наверняка- фамилия, имя... а возможно- даже отчество и год рождения. Мне его адрес- не нужен. Меня эта мнимая секретность убивает, не впервые.
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А без неё адвокаты убивают дела в суде. А оно тебе надо?
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Чё, серьезно? Врать не стану- понятия не имел. Но! Готов выложить его Ф.И.О легко и просто. Дело- минутное. И адвокаты не помогут. Хочешь?
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Андрюха! Как там взяточник,морских дел мастер,хоть уволили?
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Не. Не уволили. Но! Сидит, в СИЗО. Всех сдал, падлюка. У нас щас- трудно...
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Да выкладывай что хочешь. Ты не официальное лицо. Как и я.
А таких сволочей, как этот, защищают матёрые дорогие адвокаты, если не заметил. Им никаких зацепок давать нельзя, иначе они тупо начнут затягивать процесс.
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Вот и начали появляться анонсированные Луценко дела. Но ускориться ГПУ точно не помешает.
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Национализированный Приватбанк докапитализирован уже на 107 млрд гривен
20:32, 4 января 2017

Министерство финансов докапитализировало Приватбанк на 107 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.
В декабре Министерство финансов уже осуществило оплату акций Приватбанка в объеме 107 млрд гривен.
https://strana.ua/news/48723-nacionalizirovannyj-privatbank-dokapitalizirovan-uzhe-na-107-mlrd-griven.html
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Цензор.НЕТФорум УкраиныГПУ направила в суд дело в отношении бывшего руководителя управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в Киеве
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И я скажу, Vlad1606, Алекс Кор, Paul Petrovach, honest john, Yourij Ukolov, Сергей Коваленко 9044b06d, muraha, Nataliia Mykhailova, Антон Сперанский, Наталія Вікторівна, Alex Palyvoda, Данко Сердечный, Иван Афанасьев, Филипп Филиппович Преображенск, alexandr shamov, Tierre, курвиметр, saimansay, Vasil Potapchuk, Шурум Бурум, Геннадий Медведев 4e590f22, Jimmy Hill, 5 копійок, ITLaB, Aleksiey Ykropovich, Чубака, Papazol, super shmuper, larion, Иван Иванов 1f0e171f, Nikcon, Viden, салтовский партизан, Женя-Женя, Антон Витрук, Андрей Шевченко 73396fdd, Николай М, Татьяна Иванова 0ef9583c, КузьмичUA, Олександр Багряний, Ruslan Tkachenko, сирень 3bd64252, Володимир Шевченко 805b5da6, Прохожый, олег шипула, Tatyana Pomolova, bazylyo, Sabio
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