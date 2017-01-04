EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Форум Украины

(571021)
  3005  131
Материалы по теме:  Кабмин Гройсмана
Теги: зарплата (1605) Кабмин (9566) чиновник (1220) Гройсман (1931) госсекретарь (75)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Зарплата Гройсмана составляет 35 тыс. гривен в месяц, - госсекретарь Кабмина Бондаренко

35 тыс. гривен в месяц - сумма заработной платы, которую премьер-министр Украины Владимир Гройсман получает "на руки" со всеми надбавками.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Да вове пох его премьерская "зарплата" - он в этом году, продал своей жене(!) недвижимости на 8.000.000 гривен...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рабочего пожаловавшегося Путину на не выплату зарплаты посадили в тюрьму https://www.youtube.com/watch?v=WBg5pdJdJGo&list=LLHx14nn4KUPXZi--UJcIMvg&index=1
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Реальные зарплаты на працветающей сверхдержаве https://www.youtube.com/watch?v=vR_WwP2Erlo&list=LLHx14nn4KUPXZi--UJcIMvg&index=2&t=61s
 показать весь комментарий
Ответить
 
Подохните уроды. Пришли к власти на крови и сделали нищими 70 процентов народа. Будьте вы суки прокляты до пятого колена. Скорей бы вы твари умылись кровью.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Преміальні, пільгові та всі надбавки, хабарі де? Тичуть мізер... ще в в рубіщі Кабмін сфоткайтє...
 показать весь комментарий
Ответить
 
маловато будет...... зп премьер-министра ну никак не меньше 200-250 быть должна. значит ворует(((((
 показать весь комментарий
Ответить
 
Лошок винницкий... ему хоть на трусы хватает этой зряплаты?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Надо что то сказать в защиту Гройсмана. Он ни у кого для себя не просит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А ему никто ничего и не подаст.
Слишком лицо круглое.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А с какой стати я что то должен доказывать. Это ты начал. Так что давай.
 показать весь комментарий
Ответить
 
чувак страной управляет, зарплата 1.5 штуки баксов в месяц. какой то там брандау или сэрна мячик по полю катают в шахтер донеке, зарплата 150 штук в месяц.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Премьер-министр Владимир Гройсман в электронной декларации 2015 года задекларировал только наличными более 1,5 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные на сайте деклараций.

Также он показал 12 часов. Стоимость их не указывается, однако, у жены Гройсмана часы фирмы Boucheron, Ulysse Nardin (2 шт.).

У Гройсмана - Rolex (2шт.), Breguet (2 шт.), Girard-Perregaux (2шт.), Parmigiani, Audemars Piguet, Ulysse Nardin.

Кроме того, Гройсман задекларировал 6 ювелирных изделий (сережки и кольца), принадлежащих жене, и 2 набора запонок с драгоценными камнями, которые принадлежат ему.

Отметим, что субъект декларирования должен задекларировать ценное движимое имущество, стоимость которого превышает 100 минимальных заработных плат, установленных на 1 января отчетного года.

Указывается, что у Гройсмана 4 земельных участка в Винницкой области, два дома 534 кв. м и 461,1 кв. м.

Другое недвижимое имущество: 1051,6 кв. м; 112,8 кв. м; 111,2 кв. м; 143,5 кв. м; 736,9 кв. м.

Гройсман также задекларировал квартиры, которые у него в пользовании.

Они находятся в собственности Алины Бурлаки и Ивана Бурлака. Отмечается, что киевская квартира в пользовании Гройсмана с 20 февраля 2015 года.

Ее общая площадь, скорее всего, 238,4 квадратных метра, поскольку киевские метры расписаны частями между Гройсманом, его женой и дочерью частями по 59,6 кв.м.

Гройсман задекларировал автомобиль Land Rover 2013 года, у его жены Volkwagen Touareg 2011 года.

Ценных бумаг, в соответствии с декларацией, у семьи Гройсмана нет.

Жена Гройсмана обладает корпоративным правом в ООО "МагиГранд", (210 тысяч грн в денежном выражении) и является его владельцем.

Зарплата Гройсмана за прошлый год составила 77 270 гривен.

Также он задекларировал 36 грн дохода от процентов в Проминвестбанка и 4 грн - от процентов банка "Хрещатик".

Премьер также получил 1 млн 302 тысячи гривен дохода от сдачи в аренду неназванного имущества гражданину Дмитрию Немерському и 108 тысяч от сдачи в аренду неназванного имущества частному предприятию "Конэкс".

Его жена Елена Гройсман получила в 2015 году зарплату в размере 28 400 грн, предпринимательская деятельность принесла ей 1 млн 408 247 гривен, помощь при рождении ребенка - 15 253, проценты от ПриватБанка - 1457 гривен.

Наличными у Гройсмана есть 2 млн 380 тысяч гривен, 870 тисяч долларов и 460 тысяч евро.

На банковских счетах имеет следующие средства: в "Креди Агриколь" - 2 млн 111 139 грн, в Приватбанке на двух счетах 21 775 грн и 16 200 евро, в Проминвестбанке - 3 499 грн.

У жены наличными 1 млн 600 тысяч гривен и 372 тысяч долларов. На счету в Приватбанке у нее лежат 193 549 грн.

Согласно декларации, в Гройсмана нет финансовых обязательств. В прошлом году он потратил 76 172 грн на страхование транспортных средств.
 показать весь комментарий
Ответить
 
35 000 в месяц....

А тепрь берём его ё-декларацию...
"Гройсман с женой хранят наличными 4 млн грн, $1,2 4 млн и €460 тыс. "
Это только в шкапчике...



Ах да.... Это он при папередниках ЧЕСТНО заработал...

 показать весь комментарий
Ответить
 
Та Вы шо? Серьезно? Пора скидываться. Пропадет - дарование. Пора открыть отдельный счот и перечислять всем миром - бидолаге. Видать совсем запарился.
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФорум УкраиныЗарплата Гройсмана составляет 35 тыс. гривен в месяц, - госсекретарь Кабмина Бондаренко
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Иван Иванов 1f0e171f, И я скажу, Vlad1606, Алекс Кор, Alex Palyvoda, Paul Petrovach, Филипп Филиппович Преображенск, honest john, Yourij Ukolov, Сергей Коваленко 9044b06d, muraha, Nataliia Mykhailova, Антон Сперанский, Наталія Вікторівна, Данко Сердечный, Иван Афанасьев, alexandr shamov, Tierre, курвиметр, saimansay, Vasil Potapchuk, Шурум Бурум, Геннадий Медведев 4e590f22, Jimmy Hill, 5 копійок, Чубака, ITLaB, mrSmith, Aleksiey Ykropovich, Papazol, super shmuper, larion, Nikcon, Viden, салтовский партизан, Женя-Женя, Антон Витрук, Андрей Шевченко 73396fdd, Николай М, Татьяна Иванова 0ef9583c, КузьмичUA, Олександр Багряний, Ruslan Tkachenko, сирень 3bd64252, Володимир Шевченко 805b5da6, Прохожый, олег шипула
 Всего на сайте: 158 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти