Зарплата Гройсмана составляет 35 тыс. гривен в месяц, - госсекретарь Кабмина Бондаренко

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.@MFA_Ukraine @sebastiankurz UA Government should OFFICIALLY announce Russia's intervention&the occupation ofCrimea
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Слишком лицо круглое.
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Об этом свидетельствуют данные на сайте деклараций.
Также он показал 12 часов. Стоимость их не указывается, однако, у жены Гройсмана часы фирмы Boucheron, Ulysse Nardin (2 шт.).
У Гройсмана - Rolex (2шт.), Breguet (2 шт.), Girard-Perregaux (2шт.), Parmigiani, Audemars Piguet, Ulysse Nardin.
Кроме того, Гройсман задекларировал 6 ювелирных изделий (сережки и кольца), принадлежащих жене, и 2 набора запонок с драгоценными камнями, которые принадлежат ему.
Отметим, что субъект декларирования должен задекларировать ценное движимое имущество, стоимость которого превышает 100 минимальных заработных плат, установленных на 1 января отчетного года.
Указывается, что у Гройсмана 4 земельных участка в Винницкой области, два дома 534 кв. м и 461,1 кв. м.
Другое недвижимое имущество: 1051,6 кв. м; 112,8 кв. м; 111,2 кв. м; 143,5 кв. м; 736,9 кв. м.
Гройсман также задекларировал квартиры, которые у него в пользовании.
Они находятся в собственности Алины Бурлаки и Ивана Бурлака. Отмечается, что киевская квартира в пользовании Гройсмана с 20 февраля 2015 года.
Ее общая площадь, скорее всего, 238,4 квадратных метра, поскольку киевские метры расписаны частями между Гройсманом, его женой и дочерью частями по 59,6 кв.м.
Гройсман задекларировал автомобиль Land Rover 2013 года, у его жены Volkwagen Touareg 2011 года.
Ценных бумаг, в соответствии с декларацией, у семьи Гройсмана нет.
Жена Гройсмана обладает корпоративным правом в ООО "МагиГранд", (210 тысяч грн в денежном выражении) и является его владельцем.
Зарплата Гройсмана за прошлый год составила 77 270 гривен.
Также он задекларировал 36 грн дохода от процентов в Проминвестбанка и 4 грн - от процентов банка "Хрещатик".
Премьер также получил 1 млн 302 тысячи гривен дохода от сдачи в аренду неназванного имущества гражданину Дмитрию Немерському и 108 тысяч от сдачи в аренду неназванного имущества частному предприятию "Конэкс".
Его жена Елена Гройсман получила в 2015 году зарплату в размере 28 400 грн, предпринимательская деятельность принесла ей 1 млн 408 247 гривен, помощь при рождении ребенка - 15 253, проценты от ПриватБанка - 1457 гривен.
Наличными у Гройсмана есть 2 млн 380 тысяч гривен, 870 тисяч долларов и 460 тысяч евро.
На банковских счетах имеет следующие средства: в "Креди Агриколь" - 2 млн 111 139 грн, в Приватбанке на двух счетах 21 775 грн и 16 200 евро, в Проминвестбанке - 3 499 грн.
У жены наличными 1 млн 600 тысяч гривен и 372 тысяч долларов. На счету в Приватбанке у нее лежат 193 549 грн.
Согласно декларации, в Гройсмана нет финансовых обязательств. В прошлом году он потратил 76 172 грн на страхование транспортных средств.
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А тепрь берём его ё-декларацию...
"Гройсман с женой хранят наличными 4 млн грн, $1,2 4 млн и €460 тыс. "
Это только в шкапчике...
Ах да.... Это он при папередниках ЧЕСТНО заработал...
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