ГПУ направила в суд обвинительный акт по делу Ефремова, - Луценко

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А так... Назвіть хоча б одного одіозного політика часів Януковича, який сидить? Чи посадили хоча б одного, хто винний за розcтріл сотні Майдану, чи хто винний за те, що відбувається зараз на Донбасі?!
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этот самородок нигде ничему не учился, но считает себя круче всех академиков )))
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иначе дойдёте до математики, где он у тебя начнет требовать ответа на вопросы типа почему цифра 3 состоит из двух полукругов, а цифра 4 из трёх отрезков
и обязательно свяжет это с липецким вальцманом
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Хули ты свои фейки за кровь Майдана прячешь?
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И этого Луцик не боялся поскольку знает що самый честный суд в мире суд выпустит Ефремова под залог который затем смотается в Расею.
Ведь если посадить Ефремова то он сразу расскажет о черной книге ПР и финансировании партии БПП.
И шо тада делать оффшорному барыге?
Так шо никто Ефремова не посадит и Луцик вроде как не при чем.
Вот такие они жи*овские гешефты.
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